Бербок предсказала Евросоюз в границах «от Лиссабона до Луганска»

Бербок: Евросоюз скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска

Tекст: Ольга Никитина

«Будущее Украины находится в Европейском союзе, в нашем сообществе свободы. И оно скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска», – приводит ее слова РИА «Новости».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале с иронией отреагировала на заявление Бербок. «Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов», – написала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, идею создания интеграционного пространства «Большой Европы» от Лиссабона до Владивостока в начале 2010-х предлагало российское руководство. Глава МИД Сергей Лавров летом говорил, что надежды на создание единого безопасного пространства от Лиссабона до Владивостока не оправдались.

Заседание глав внешнеполитических ведомств стран – членов Европейского союза впервые в истории проходит за пределами содружества – в Киеве. При этом некоторые главы МИД на встречу не поехали.

Добавим также, Луганская и Донецкая народные республики, Херсонская и Запорожская область вернулись в состав России по итогам референдумов 23–27 сентября 2022 года.