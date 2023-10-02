Даже провал в вопросе создания глобальных механизмов реализации «зеленой» повестки может быть благим основанием для начала трансграничного регулирования климата одной страной – США.2 комментария
NYT: Россия готовится к испытаниям ракеты с ядерным двигателем
Россия готовится к испытаниям экспериментальной крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», сообщила американская газета The New York Times (NYT).
Газета проанализировала передвижение самолетов и транспортных средств в районе полигона Паньково на архипелаге Новая Земля, где прежде, вероятно, испытывали оружие. На основании этого анализа издание пришло к выводу о подготовке к испытанию «Буревестника», передает Lenta.ru.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как совершенствование российской ПРО срывает американские планы в космосе, а ядерная ракета «Буревестник» резко расширяет космические перспективы России.