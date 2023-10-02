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    В Ереване уверились, что Россия и ныне, и присно будет стоять за армянское дело. В любом его варианте. После чего явление народу Никола Воваевича стало лишь делом времени.

    37 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева В этот день случилась Справедливость

    Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Глобальный Север» или «северная утопия»

    С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.

    23 комментария
    2 октября 2023, 03:59

    Трамп пообещал резко увеличить добычу нефти в США

    Трамп пообещал, что в случае победы на выборах США будут добывать больше нефти, чем Россия и Саудовская Аравия вместе

    Tекст: Антон Никитин

    Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах президента США сделает так, что уже через несколько месяцев Соединенные Штаты будут доминировать в энергетике и добывать больше нефти, чем Россия и Саудовская Аравия вместе взятые, продавая ее в Европу.

    На митинге своих сторонников в штате Айова Трамп пообещал, что Соединенные Штаты будут добывать нефть и продавать ее в Европу. Он заявил, что США готовы быть энергетически независимыми и будут доминировать в энергетике уже через несколько месяцев (после его избрания на пост американского президента), добывая больше нефти, чем Саудовская Аравия и Россия вместе взятые, передает ТАСС.

    «Мы будем продавать нашу нефть и газ в Европу и сделаем на этом состояние», – заявил он.

    29 сентября 2023, 20:25
    Американский журналист описал массовую сдачу в плен солдат ВСУ

    Журналист из США Моррис рассказал о массовой сдаче в плен солдат ВСУ

    Американский журналист описал массовую сдачу в плен солдат ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Журналист из Соединенных Штатов Клейтон Моррис заявил, что лично наблюдал массовую сдачу украинских военнослужащих в плен российской стороне.

    Бойцы ВСУ складывают оружие и сдаются ВС России, но западные СМИ не хотят, чтобы их аудитория это видела, заявил Моррис на YouTube-канале Redacted, передает РИА «Новости».

    По его мнению, командиры украинских подразделений могут убить в случае отказа военных идти в бой, но российская сторона должным образом обращается с военнопленными, потому ВСУ массово сдаются. Вместе с тем в украинской армии наблюдается острая нехватка живой силы, потому киевский режим начинает призывать даже женщин.

    Ранее источник сообщал, что сдавшиеся в плен украинские военные принесли с собой три иностранных пулемета производства США, Бельгии и Германии.

    Коментарии (26)
    30 сентября 2023, 06:41
    США призвали Хафтара не «опираться» на Россию

    Посольство России в Ливии посмеялось над попытками США отговорить Хафтара от сближения с Москвой

    США призвали Хафтара не «опираться» на Россию
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Посольство России в Ливии, комментируя сообщения о попытке США отговорить ливийских лидеров от сближения с Россией, заявило, что «Вашингтон продолжает веселить».

    Представитель американской администрации сообщил телеканалу Al Hadath, что Белый дом «предостерегает Хафтара и других ливийских лидеров» от попыток «опереться» на Россию. Вашингтон призвал «ливийских лидеров объединиться во время кризиса». В администрации США заявили, что поддерживают связь с правительством Ливии, желая оказать ему поддержку, передает ТАСС.

    Посольство России в Ливии, комментируя сообщения о предостережениях со стороны США в адрес ливийских лидеров, заявило: «Вашингтон продолжает веселить. Смеялись весь вечер», – передает РИА «Новости».

    Напомним, президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с командующим Ливийской национальной армией фельдмаршалом Халифой Хафтаром.


    Коментарии (13)
    30 сентября 2023, 07:31
    Трамп спародировал потерявшегося на сцене Байдена

    Трамп в ходе выступления в Калифорнии изобразил потерявшегося на сцене Байдена

    Трамп спародировал потерявшегося на сцене Байдена

    Tекст: Антон Антонов

    Экс-президент США Дональд Трамп рассмешил своих сторонников, изобразив во время выступления в городе Анахайм в Калифорнии потерявшегося на сцене Джо Байдена, который возглавляет сейчас США.

    Трамп подчеркнул, что Байден «не может найти выход со сцены». Экс-президент указал, что во время выступления тоже находится на сцене, которую прежде не видел. «Но если я пойду налево, там будут ступеньки, направо – ступеньки», – заявил он. «А этот парень: «Где я? Где я, черт возьми?» Нет, он ужасен», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Напомним, Байден, которому в ноябре исполнится 81 год, уже несколько раз не мог самостоятельно найти выход со сцены после выступлений.

    Коментарии (9)
    29 сентября 2023, 10:09
    Китай осудил решение США не приглашать Россию на саммит АТЭС

    Tекст: Александра Юдина

    В Пекине против решения Белого дома об отказе направлять Москве приглашение на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

    По его словам, такой шаг со стороны Соединенных Штатов нарушает общепринятую международную практику, так как страна-хозяйка обязана пригласить всех полноправных и полноценных членов АТЭС, передает ТАСС.

    Ханьхуэй отметил, что США продолжают придерживаться придирчивой и дискриминирующей позиции по отношению к России, в Китае выступают против выбранной Штатами позиции.

    Также дипломат отметил, что Москва имеет исчерпывающие данные о китайско-американских контактах.

    Так, по словам Ханьхуэя, Пекин сам проинформировал Москву об итогах встреч между Китаем и США, в том числе касательно переговоров главы МИД Китая Ван И с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном.

    Ранее Вашингтон по двусторонним каналам оповестил Москву о том, что представители Белого дома не собираются приглашать ряд лидеров, в том числе Путина, на саммит АТЭС в Сан-Франциско.

    До этого США отказались выдать визы представителям России для участия в форуме АТЭС.

    Коментарии (7)
    29 сентября 2023, 07:40
    Россию обвинили в использовании глупости американских властей против США

    Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Россия использовала глупость американских властей для нанесения ущерба США

    Россию обвинили в использовании глупости американских властей против США
    @ Wikimedia

    Tекст: Антон Никитин

    Россия нанесла ущерб Соединенным Штатам, использовав глупость американских властей, выразил мнение экс-советник министра обороны США в администрации бывшего американского президента Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

    Бывший советник главы Пентагона заявила, что Россия нанесла вред США «за счет нашей собственной глупости», передает ТАСС.

    Он посетовал, что никто не хочет признавать правду, им проще продолжать тратить деньги.

    Ранее  Палата представителей Конгресса США вывела военную помощь Украине из бюджета Пентагона в отдельный законопроект, после чего одобрила его.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему президент США Джо Байден вместо денег предъявил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому ультиматум.

    Коментарии (5)
    29 сентября 2023, 16:38
    Американист объяснил вывод средств на Украину из бюджета Пентагона

    Американист Дробницкий: Деньги для Украины вывели из бюджета Пентагона, чтобы предотвратить шатдаун в США

    Американист объяснил вывод средств на Украину из бюджета Пентагона
    @ Jurgen Schwenkenbecher/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Включение помощи Украине в оборонный бюджет могло привести к шатдауну в Штатах. Чтобы не допустить такого исхода, было принято решение проголосовать за выделение средств отдельным законопроектом. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в США вывели помощь Украине из бюджета Пентагона.

    «Тема Украины стала в США элементом предвыборной кампании, а для многих конгрессменов и вовсе превратилась в токсичную. Если раньше парламентарии высказывали полный консенсус в своей поддержке офиса Зеленского, то сейчас такого единодушия нет», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

    По его словам, одни конгрессмены выступают против выделения средств, другие за, а «третьи готовы поддержать, но при наличии отчетности». «Республиканцы, особенно правое крыло, видят настроения избирателей и хотят заблокировать траты на офис Зеленского. Но администрация Байдена будет стремиться и дальше финансировать Украину», – отмечает эксперт.

    Политолог напомнил, что властям страны нужно до начала октября принять временный бюджет, иначе часть государственных органов прекратит свою работу, произойдет так называемый шатдаун. «Украинский вопрос мешает согласовать документ, поэтому американские власти вынуждены маневрировать. Частью этих маневров является законопроект, который позволил вывести помощь Украине из бюджета Пентагона», – резюмирует Дробницкий.

    Ранее на этой неделе Палата представителей Конгресса США одобрила предоставление помощи Украине в размере 300 млн долларов. Как отмечает ТАСС, речь идет о выделении офису Зеленского средств в рамках инициативы содействия безопасности. Эта программа предусматривает заключение Пентагоном контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники напрямую из запасов ВС США. Законопроект также включает 20 млн долларов на ужесточение надзора за средствами, которые Украина получает от США.

    Напомним, ранее Палата представителей Конгресса США проголосовала за исключение средств на военную помощь Украине из бюджета Пентагона и вынесение ее в отдельный законопроект. За предложение, призванное упростить принятие документа, проголосовали 217 конгрессменов, против были 211.

    Конгрессвумен Марджори Тэйлор Грин назвала итоги голосования «победой американского народа и дела мира». Она отметила в социальной сети Х (бывший Twitter, соцсеть заблокирована в России), что неделями призывала вывести финансирование Украины за счет средств американских налогоплательщиков из бюджетных законопроектов, протестовала на ступенях Капитолия, пока наконец Палата представителей не откликнулась на призыв.

    По сведениям Politico, спикер нижней палаты Кевин Маккарти ранее добился выделения предложения в отдельный законопроект, поскольку рассчитывает, что это обеспечит поддержку большего числа республиканцев при голосовании по проекту оборонного бюджета страны.

    Портал Defense News сообщил со ссылкой на председателя комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Майка Роджерса (республиканец от штата Алабама), что у американского правительства нет «никакого запасного плана» по выделению финансирования на восполнение собственных запасов вооружений, без включения этих средств в дополнительный пакет помощи Украине.

    Во вторник координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби отмечал, что США почти израсходовали деньги для помощи Украине. Средств хватало всего на несколько недель.

    Коментарии (0)
    29 сентября 2023, 09:57
    Американский сенатор предложил способ избежать шатдауна в США

    Сенатор Рэнд Пол потребовал отказаться от помощи Украине, чтобы избежать шатдауна в США

    Американский сенатор предложил способ избежать шатдауна в США
    @ Greg Nash/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский сенатор из Республиканской партии Рэнд Пол выдвинул условие об исключении финансовой помощи Украине из проекта бюджета США, выполнение которого позволит избежать шатдауна (остановки работы) правительства страны.

    «Чтобы избежать закрытия правительства, я соглашусь на ускоренное голосование по законопроекту без помощи Украине», – заявил Пол на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), передает канал «360».

    Ранее Госдепартамент США сообщил, что готовится к возможной остановке работы американского правительства («шатдаун») с 1 октября.

    Американский президент Джо Байден признавался, что не знает, как предотвратить шатдаун.

    Коментарии (4)
    29 сентября 2023, 21:59
    Белый дом решил сохранить потолок цен на нефть для России

    Белый дом заявил об отсутствии планов отменять потолок цен на нефть для России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Западные страны не планируют снимать потолок цен на нефть для России, заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Потолок цен на нефть для России все еще считается Западом «полезным и жизнеспособным инструментом», в случае необходимости он будет скорректирован, сказал Кирби, передает ТАСС. Он добавил, что у него «нет ощущения того, что потолок цен как инструмент исчезнет».

    Кирби напомнил, что идея потолка заключалась в том, чтобы минимизировать доходы бюджета России от такого экспорта.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как России удалось преодолеть потолок цен и начать продавать свою нефть Urals выше санкционных ограничений.

    Коментарии (9)
    29 сентября 2023, 06:59
    Палата представителей США поддержала оказание помощи Украине

    Палата представителей Конгресса США одобрила предоставление Киеву помощи в размере 300 млн долларов

    Tекст: Антон Никитин

    Палата представителей Конгресса США одобрила предоставление Киеву помощи в размере 300 млн долларов, свидетельствуют кадры телеканала C-SPAN.

    Предоставление Киеву помощи поддержали 311 американских законодателей, против выступили 117. Речь идет о выделении средств Киеву в рамках инициативы содействия безопасности. Эта программа предусматривает заключение Пентагоном контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники напрямую из запасов ВС США. Законопроект также включает выделение 20 млн долларов на ужесточение надзора за средствами, которые Украина получает от США, передает ТАСС.

    По имеющимся у издания Politico сведениям, спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти ранее добился выделения этого предложения в отдельный законопроект, поскольку рассчитывает, что это обеспечит поддержку большего числа республиканцев при голосовании по проекту оборонного бюджета США.

    Ранее Палата представителей Конгресса США вывела военную помощь Украине из бюджета Пентагона в отдельный законопроект.

    Коментарии (2)
    30 сентября 2023, 19:59
    Палата представителей представила проект бюджета США без помощи Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Палата представителей внесла на согласование проект бюджета США на 45 дней, не включающий помощь Украине, голосование ожидается в ближайшее время, сообщил конгрессмен от штата Оклахома Том Коул.

    Конгрессмен заявил, что инициатива также содержит помощь для ликвидации стихийных бедствий в США, но в документе нет пункта о финансировании Украины, передает РИА «Новости».

    Пока ни одна из палат конгресса США не одобрила проект продолжения финансирования правительства.

    Ранее американский сенатор из Республиканской партии Рэнд Пол выдвинул условие об исключении финансовой помощи Украине из проекта бюджета США, выполнение которого позволит избежать шатдауна (остановки работы) правительства страны.

    Госдепартамент США сообщил, что готовится к возможной остановке работы американского правительства («шатдаун») с 1 октября.

    Американский президент Джо Байден признавался, что не знает, как предотвратить шатдаун.

    «Шатдаун» – приостановка деятельности федерального правительства, может наступить с 1 октября, если Конгресс не согласует новый бюджет.

    Коментарии (4)
    29 сентября 2023, 22:15
    Цены на нефть в третьем квартале 2023 года выросли почти на 26%

    По итогам третьего квартала 2023 года мировые цены на нефть выросли на 25,8%

    Tекст: Антон Антонов

    С июля по сентябрь 2023 года цены на нефть Brent и WTI в среднем выросли на 25,8%, свидетельствуют данные торгов.

    Стоимость Brent поднялась на 23,1%, WTI – на 28,5%. При этом по итогам торгов пятницы Brent подешевела до 92,2 доллара за баррель (минус 1%), WTI – до 90,79 доллара за баррель (минус 1%). За месяц Brent прибавила 6,1%, WTI – 8,6%. За девять месяцев 2023 года их стоимость выросла на 7,3% и 12,8% соответственно, передает РИА «Новости».

    Напомним, стоимость нефти поддерживали опасения по поводу возможного дефицита на рынке, поскольку страны ОПЕК+ продолжают усилия по снижению добычи. Москва указывала, что не ведет переговоров с ОПЕК+ о возможности нарастить экспорт нефти.

    Коментарии (0)
    29 сентября 2023, 06:55
    Кандидат в президенты США пообещал закончить конфликт на Украине за 100 дней

    Кандидат в президенты США Кеннеди-младший пообещал закончить конфликт на Украине за 100 дней

    Кандидат в президенты США пообещал закончить конфликт на Украине за 100 дней
    @ Meg Kinnard/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выразил уверенность, что сможет завершить украинский конфликт за сто дней.

    Кеннеди-младший заявил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России), что этой «войне» будет положен конец за 100 дней его президентства, причем она будет закончена «на лучших условиях, чем кто-либо разумно этого ожидает», передает РИА «Новости».

    Ранее в США посоветовали президенту Украины Владимиру Зеленскому добровольно уйти в отставку и бежать из страны. На Западе назвали вероятный провал контрнаступления ВСУ возможным поворотным моментом в конфликте на Украине.

    Коментарии (3)
    30 сентября 2023, 02:08
    Один из обвиняемых во вмешательстве в выборы в США признал вину

    NBC сообщил о признании поручителем по залогам Холлом вины во вмешательстве в президентские выборы в штате Джорджия

    Tекст: Антон Антонов

    Первый из фигурантов дела о вмешательстве в выборы в Джорджии, в рамках которого обвиняется и экс-президент США Дональд Трамп, признал вину, речь идет о поручителе по залогам Скотте Холле, сообщают американские СМИ.

    Холла обвиняют в том числе в сговоре с целью фальсификации результатов выборов в 2020 году в штате Джорджия. 59-летнего мужчину в рамках сделки могут приговорить к пяти годам условно, штрафу в 5 тыс. долларов и 200 часам общественных работ, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

    Напомним, в Джорджии выдвинуты обвинения против 19 лиц по 41 пункту, в том числе против Трампа по 11 пунктам. В августе Трамп был арестован в тюрьме в Атланте. После непродолжительного ареста он покинул тюрьму.


    Коментарии (0)
    29 сентября 2023, 12:55
    Жена Трампа пересмотрела условия брачного договора

    Page Six: Мелания Трамп пересмотрела условия брачного договора с мужем

    Жена Трампа пересмотрела условия брачного договора
    @ REUTERS/Carlos Barria

    Tекст: Ольга Никитина

    Супруга бывшего президента США Дональда Трампа Мелания на фоне возможного выдвижения мужа на второй срок и его нынешних судебных тяжб пересмотрела условия брачного договора, пишут американские СМИ.

    Источники издания Page Six сообщили, что переговоры по поводу брачного договора велись «тихо» на протяжении последнего года. Журнал отмечает, что Мелания по меньшей мере в третий раз пересматривает условия документа. Источник сообщил, что больше всего ее беспокоит сохранение и увеличение значительного имущества для их сына Бэррона, передает РИА «Новости».

    Также новое соглашение затрагивает собственные интересы Мелании. Речь идет о деньгах и собственности.

    Один из источников сообщил, что Трамп по-прежнему очень богат, однако число судебных исков растет, и с учетом этого брачный договор «обеспечит более надежное будущее» для Мелании и их сына, если пара решит расстаться.

    Напомним, по результатам опросов, которые опубликовали в начале сентября, у Трампа и действующего президента США Джо Байдена примерно одинаковый рейтинг: каждый набрал по 46% голосов респондентов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в США конкуренция демократов и республиканцев приобрела характер ожесточенного противостояния.

    Коментарии (2)
    29 сентября 2023, 08:49
    Эксперты в США заявили о неготовности НАТО к военному ответу на «удар» России

    Американский центр RAND: НАТО не готово к военному ответу в случае удара со стороны России

    Tекст: Ольга Никитина

    Североатлантический альянс может отказаться от ответных действий в случае, если Россия в рамках конфликта на Украине нанесет возможный удар по силам НАТО, к такому выводу пришла американская некоммерческая исследовательская организация RAND. Эксперты при этом считают, что сообщение RAND может быть вбросом, направленным на подталкивание России к эскалации.

    Аналитики RAND, которая считается аффилированной с Пентагоном и правительством США, описывают три якобы возможных сценария непреднамеренной эскалации со стороны России, передает РИА «Новости».

    Так, в первом варианте, под «российский удар» попадают чиновники НАТО на Украине. Американские эксперты считают, что в этом случае пострадавшее государство – член блока может начать оказывать политическое давление или выступит с дипломатическим требованием ко всему альянсу по поводу коллективного ответа.

    Во втором гипотетическом варианте, описанном американскими политологами, российские маневры приводят к гибели экипажа самолета США над Черным морем. В этом сценарии политики США столкнуться с необходимостью реагировать. В RAND не исключают, что с американской стороны потребуется нанесение «ударов по российским самолетам или вспомогательным базам». В этом случае, как пишут эксперты, Россия может рассматривать любой ответный удар как крайне эскалационный.

    В третьем сценарии американские аналитики рассматривают вариант, при котором «Россия может нанести упреждающий удар по объектам НАТО». В этом случае в RAND не пишут о гарантированном ответе альянса, а только указывают на его вероятность. Американская сторона, по мнению аналитиков, вероятно, будет рассматривать «российский удар» как «беспричинный». Ответ НАТО, по мнению RAND, «можно сдержать, однако альянс также может возмутиться и попытаться наказать Москву прямыми военными действиями».

    В исследовании отдельно оговаривается, что способность США контролировать будущую эскалацию может уменьшиться. Поэтому они предлагают американским властям «планировать ответ на российскую эскалацию ситуации, в то же время прилагая усилия, чтобы поддерживать дипломатические и военные каналы связи с Россией, которые могли бы затормозить спираль эскалации».

    Военный эксперт Алексей Леонков считает, что такие отчеты не следует понимать буквально. Он допускает, что такого рода аналитика может быть рассчитана как раз на подталкивание России к эскалации. Запад, по его мнению, может намеренно вбросить информацию, что они якобы не готовы к однозначному военному ответу.

    Также эксперт не исключит, что США и их союзники по НАТО действительно не готовы ни к какому военному ответу и обострению. При этом любую эскалацию с российской стороны они будут использовать в политическом плане, например, чтобы исключить Россию из Совета Безопасности ООН, предположил Леонков.

    Не исключил он и того, что США хотят втянуть в конфликт с Россией ряд стран восточной Европы. При этом сам Вашингтон, а вместе с ним и Лондон, останутся в стороне, сказал Леонков.

    Москва ранее не раз заявляла, что Россия может использовать ядерное оружие исключительно в качестве ответных мер на угрозу уничтожения нашей страны.

    Коментарии (4)
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    Пожертвует ли Байден поддержкой Украины во избежание шатдауна

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    • Зеленский примеряет погоны диктатора

      Украинские власти хотят в очередной уже раз изменить форму правления, снова сделав Украину президентской республикой и урезав полномочия парламента. Скорее всего, это станет частью сделки между Владимиром Зеленским и американскими властями. А мнение украинцев в данном случае роли не играет.

    • Венгры лишают Зеленского денег

      Венгрия ведет себя в отношении Украины и ее лоббистов на Западе все более агрессивно. Теперь вопрос стоит о блокировании финансовой помощи Украине со стороны ЕС и расширения НАТО за счет Венгрии. Кроме того, венгры по сути признали Александра Лукашенко легитимным президентом, первыми в ЕС. Чего добивается Виктор Орбан?

    • Конец Нагорного Карабаха

      Более 70% населения, почти 85 тыс. человек покинули Нагорный Карабах после армянской капитуляции. Проиграв войну 30 лет назад, Азербайджан сделал ставку на военную силу и навязал Армении свою волю. Остался только один вопрос – о ее разделе надвое.

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