Названы темы переговоров Путина с Си Цзиньпином

Путин рассказал о развитии отношений России и Китая

Путин: Отношения России и Китая не складывались под сиюминутную политическую конъюнктуру

Tекст: Ольга Никитина

«На каждом шаге и российская, и китайская стороны исходили прежде всего из своих национальных интересов, так, как каждая из сторон это понимает. Добиваясь с обеих сторон следующего шага, всегда прислушивались к мнению и к интересам другой стороны. Мы всегда по любому вопросу старались найти компромисс, даже если это были какие-то вопросы сложного характера, доставшиеся нам еще из прежних времен», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

По словам российского лидера, в основе развития отношений двух стран всегда лежала добрая воля. «Так мы решили вопросы пограничного размежевания, которые до сих пор, до того момента, не решались на протяжении 40 лет. Но вот это стремление убрать все, что нам так или иначе могло бы мешать двигаться вместе вперед, с обеих сторон было велико настолько, что мы нашли все компромиссы, приемлемые друг для друга», – отметил президент.

Следующим шагом, как отметил Путин, стало развитие отношений в сфере экономики, которое также происходило постепенно. По его словам, на этом этапе «заполнялись ниши, которые когда-то и кому-то принадлежали, другим странам, в наших отношениях, но не были настолько эффективны, как наше взаимное сотрудничество по тому или другому направлению». «Например, в области энергетики, которая занимает особое место в наших отношениях. Россия занимает сейчас первое место среди китайских партнеров по поставкам, скажем, энергоносителей в Китай в стоимостном выражении – первое место», – рассказал президент.

Постепенно Китай по объемам торгового оборота стал первым торговым партнером России, а Россия постепенно поднялась на шестое место среди китайских торгово-экономических партнеров, сказал Путин.

Особо глава государства отметил то, что в разное время у России и Китая было разное соотношение по экспорту и импорту. «Мы со своей стороны старались обеспечить то, что нужно китайской экономике, а наши китайские друзья всегда прислушивались к нам по поводу определенного дисбаланса, прежде всего в области торговли товарами промышленного производства. Мы постепенно, шаг за шагом, год от года увеличивали и улучшали этот торговый баланс. Так мы двигаемся почти по каждому направлению», – сказал он.

«Я уже не говорю о той роли, которую играют российско-китайские отношения в деле стабильности в мире. Российско-китайские отношения – это фундаментальный фактор. Все это вместе и дает нам основание считать, что мы двигались в абсолютно правильном направлении и в интересах как китайского, так и российского народов», – подчеркнул Путин.

Говоря о расширении БРИКС, Путин отметил, что процесс был непростым, диалог он назвал сложным, однако в итоге удалось найти консенсус и договориться.

«В основе этого процесса лежит объективная реальность. Многополярный мир создается сам по себе, по факту. Мы можем ускорить этот процесс, можем, или кто-то может попытаться его затормозить и, может быть, добьется какого-то снижения темпа строительства многополярного мира. Но его создание неизбежно. Оно происходит само по себе, и происходит оно в связи с ростом потенциала многих стран, в том числе и не в последнюю очередь с ростом потенциала Китайской Народной Республики. Индия растет в Азии, Индонезия растет и многие другие государства, в Латинской Америке – Бразилия, Россия встает на ноги и крепнет. Во всех наших странах есть свои проблемы, а где их нет? Всегда есть. Дело не в этом, дело в росте потенциала, а этот рост является очевидным, в том числе в сфере экономики», – сказал Путин.

Российский лидер отметил, что на момент проведения саммита в Йоханнесбурге уже соотношение экономик стран «Семерки» и стран БРИКС было в пользу БРИКС по паритету покупательной способности. «После присоединения еще шести членов к БРИКС соотношение стало еще больше в сторону стран БРИКС. Повторяю еще раз: это проявление объективного процесса формирования многополярного мира», – указал глава государства.

«Это значит, что все, кто присоединился к БРИКС, поддерживают идею и концепцию формирования многополярного мира. Никто не хочет быть на вторых ролях у какого-то суверена, все хотят равных отношений. И видят, если присоединяются к БРИКС, что в рамках расширения и в рамках укрепления такого формата, таких отношений между странами мы можем добиться этой цели на основе объединения усилий», – сказал Путин.

Также в этом интервью Путин назвал чушью так называемый основанный на правилах порядок, о котором говорят на Западе.