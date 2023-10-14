Россия не является соединением каких бы то ни было европейских и азиатских культур. Россия ни в коей мере не евразийская держава.14 комментариев
Сенатор в США потребовала уволить помощника президента по нацбезопасности
Помощника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана попросила уволить член Сената Конгресса США Марша Блэкберн.
По ее словам, Салливан регулярно вводит в заблуждения все правительства относительно состояния угроз безопасности в мире. Как заявила Блэкберн, за восемь дней до обострения палестино-израильского конфликта Салливан говорил, что «сегодня на Ближнем Востоке спокойнее, чем было за последние два десятилетия», передает ТАСС.
Также сенатор раскритиковала политику Салливана в отношении Ирана, посчитав ее излишне мягкой.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что разведка предупреждала администрацию США о возможной эскалации на Востоке за несколько недель до 7 октября.