  • Новость часаВ МИД России заявили о необходимости Москвы учитывать ядерный арсенал Запада
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему Россия сохраняет нейтралитет в конфликте на Ближнем Востоке
    Эксперт: Советы евреям не носить иудейские символы в Мюнхене – это очень страшный звоночек
    В США рассказали о двух новых котлах для ВСУ в Запорожской и Харьковской областях
    ВСУ пожаловались на отсутствие снарядов к британским гаубицам
    Путин рассказал о продажах оружия с Украины на Ближний Восток
    Путин: Израиль подвергся беспрецедентной атаке, которой не было в истории
    Небензя: Украинское контрнаступление можно считать законченным
    Захарова и Эрдоган осудили Блинкена за национальную предвзятость к ситуации в Израиле
    Угрозы от Катара устроить дефицит газа распространял фейковый аккаунт
    Мнения
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин В чем заблуждение евразийцев

    Россия не является соединением каких бы то ни было европейских и азиатских культур. Россия ни в коей мере не евразийская держава.

    14 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Куда заведет Россию новая приватизация

    Сейчас России нужны новые технологии, восстановленное станкостроение, а также масштабное производство ширпотреба от мебели до автомобилей – в нишах, освободившихся после исхода западных компаний и санкций.

    9 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Польша останется «бастионом» против России при любой власти

    Россия должна отнестись к Польше со всей серьезностью. Она в значительной степени опасна для нас вне зависимости от того, чем закончатся польские выборы 15 октября и какая фамилия будет у ее премьер-министра – Моравецкий или Туск. Разница здесь есть только для ЕС и Германии.

    11 комментариев
    14 октября 2023, 04:32

    Сенатор в США потребовала уволить помощника президента по нацбезопасности

    Tекст: Кристина Цыцура

    Помощника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана попросила уволить член Сената Конгресса США Марша Блэкберн.

    По ее словам, Салливан регулярно вводит в заблуждения все правительства относительно состояния угроз безопасности в мире. Как заявила Блэкберн, за восемь дней до обострения палестино-израильского конфликта Салливан говорил, что «сегодня на Ближнем Востоке спокойнее, чем было за последние два десятилетия», передает ТАСС.

    Также сенатор раскритиковала политику Салливана в отношении Ирана, посчитав ее излишне мягкой.

    Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что разведка предупреждала администрацию США о возможной эскалации на Востоке за несколько недель до 7 октября.

    13 октября 2023, 03:30
    Вашингтон призвали готовиться к ядерному конфликту сразу с Россией и Китаем

    Комиссия при Конгрессе США призвала к расширению модернизации ядерных сил из-за потенциального конфликта с Россией

    Вашингтон призвали готовиться к ядерному конфликту сразу с Россией и Китаем
    @ Federal government of the United States/<br>Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Американские ядерные силы недостаточно подготовлены к потенциальному конфликту с Россией и Китаем, требуются количественные и структурные изменения, говорится в докладе межпартийной комиссии Конгресса США.

    В комиссию, занимающуюся вопросами американской стратегической концепции, вошли бывшие должностные лица Госдепа, Пентагона и национального управления ядерной безопасности при минэнерго США высокого ранга, передает ТАСС.

    В докладе комиссии при Конгрессе США подчеркивается, что равными с США атомными арсеналами в будущем могут обладать сразу две державы – Россия и Китай. В таком случае запланированная модернизация ядерных сил «необходима, но недостаточна», требуется «корректировка потенциала ядерных возможностей США – как количественных, так и структурных». При этом в докладе ядерный конфликт с Россией и Китаем рассматривается как все более вероятный. В докладе содержится призыв быть готовыми дать ответ на «экзистенциальные» вызовы, которые возникнут в 2027–2035 годах, передает РИА «Новости».

    «Цели американской стратегии должны включать эффективное сдерживание и нанесение поражения одновременно российской и китайской агрессии в Европе и Азии с применением обычных вооружений. Если Соединенные Штаты, их союзники и партнеры не располагают достаточными арсеналами обычных вооружений для достижения этой цели, то американская стратегия должна быть изменена в сторону усиления роли ядерного оружия», – сказано в докладе.

    Подчеркивается, что США и союзникам нужно быть готовыми «к сдерживанию и нанесению поражения обоим противникам одновременно».

    Американская неправительственная Ассоциация по контролю над вооружениями подвергла критике доклад, поскольку «в нынешней ситуации любое решение об увеличении числа имеющихся у США стратегических ядерных боеголовок сверх уровней, предусмотренных ДСНВ, может повлечь опасный цикл действий и противодействий».

    Напомним, стратегическое командование ВВС США сообщало, что две трети американских стратегических ядерных сил находятся в постоянной боевой готовности к применению.

    Коментарии (20)
    13 октября 2023, 08:54
    В США назвали уникальные возможности российского Су-57

    Military Watch: Истребитель Су-57 превосходит зарубежные аналоги по мощи

    В США назвали уникальные возможности российского Су-57
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский истребитель пятого поколения Су-57 выделяется в своем поколении, обладая не только уникальной возможностью применяться в различных ситуациях в реальных боях, но также высокой дальностью стрельбы наряду с широким арсеналом дальнобойных ракет, пишут американские СМИ.

    В статье журнала Military Watch говорится, что одно из важнейших преимуществ российского истребителя заключается в возможности использовать ракету Р-37М, которая показала высокую эффективность в ходе спецоперации на Украине. Благодаря ей Су-57, по данным издания, способен поражать воздушные цели на дистанции в два раза большей, чем его аналоги из США или Китая, передает РИА «Новости».

    Еще одним выдающимся качеством российского истребителя журнал называет высокое разнообразие и дальность применяемых им ракет класса «воздух–земля». Кроме того, самолеты смогут применять и уменьшенную версию гиперзвуковой ракеты «Кинжал», говорится в публикации.

    Особо отмечается, что Су-57 – это единственный в мире истребитель пятого поколения, участвовавший в реальных воздушных боях.

    В конце сентября ОАК передала Минобороны очередные серийные самолеты Су-57 и Су-35С, которые произвел Комсомольский-на-Амуре авиационный завод.

    Коментарии (11)
    11 октября 2023, 21:46
    Белый дом подтвердил переброску в Средиземное море второго авианосца
    Белый дом подтвердил переброску в Средиземное море второго авианосца
    @ U.S. Navy Photo/Mass Communication Specialist 3rd Class Ryan D. McLearnon

    Tекст: Кристина Цыцура

    Второй американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» перебрасывается в Средиземное море, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Джон Кирби.

    По его словам, переброска была давно запланирована, сейчас авианосец и его ударная группа направляются в зону ответственности Европейского командования, передает ТАСС.

    Сначала им предстоит пройти через Атлантический океан и в Средиземное море, «где они будут в готовности при необходимости», рассказал он.

    В США о планах отправить авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» к израильскому побережью говорили еще во вторник.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что не понимает, зачем США подтягивают авианосные группы к Израилю. Так, в Средиземном море уже находится ударная группа с авианосцем ВМС США «Джеральд Форд».

    Коментарии (14)
    11 октября 2023, 08:21
    Володин: США готовятся развязать очередную выгодную для себя войну

    Tекст: Ольга Никитина

    Вашингтон является главным выгодоприобретателем вооруженных конфликтов, и сейчас Соединенные Штаты готовятся развязать очередную выгодную для себя войну, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    В своем Telegram-канале Володин сообщил, что акции крупнейших американских оружейных компаний взлетели в цене после резкого обострения палестино-израильского конфликта. «Вашингтон всегда использовал трагедии миллионов людей для удовлетворения своих экономических интересов», – написал он.

    Володин напомнил, что по итогам Первой мировой войны американский ВВП увеличился вдвое, причем в первую очередь за счет крупных заказов в военно-промышленном комплексе. «В то время даже появилось понятие «военный миллионер», – отметил председатель Госдумы. США, по его словам, превратились из должника в кредитора, а доллар впоследствии вытеснил британский фунт и стал мировой валютой.

    Также Володин рассказал, что Вашингтон смог использовать и Вторую мировую войну в собственных интересах. США оказывали военную помощь союзникам в кредит, причем основными получателями поставок по ленд-лизу стали Великобритания и СССР. Он напомнил, что Россия погасила советский долг за ленд-лиз только в 2006 году.

    Десятилетия прошли, однако методы США не изменились, констатировал председатель Госдумы. «Мы это видели в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии. Наблюдаем сегодня на Украине. Как говорится, кому война, а кому мать родна», – отметил он.

    Вашингтон в целях собственного обогащения разжигает вооруженные конфликты, указал Володин, добавив, что и сейчас американские авианосцы идут к берегам Палестины и Израиля с целью не обеспечить мир, а развязать очередную выгодную для Штатов войну.

    Поздним вечером вторника сообщалось, что авианосная ударная группа авианосца ВМС США «Джеральд Форд» прибыла в восточную часть Средиземного моря.

    Коментарии (0)
    11 октября 2023, 20:59
    Путин заявил о провале политики США на Ближнем Востоке
    Путин заявил о провале политики США на Ближнем Востоке
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин назвал очевидным фактом, что политика США на Ближнем Востоке потерпела провал.

    «То, что это провал, – это очевидная вещь», – сказал глава Российского государства, отвечая на вопросы телеведущего канала Al-Ghad Амро Абдель Хамида, передает ТАСС.

    По словам Путина, США «практически отошли от прежних международных инструментов по урегулированию этой проблемы». Он напомнил, что «в эти инструменты были включены несколько стран, в том числе Россия».

    «Практически они [США] монополизировали процесс урегулирования», – сказал он.

    Ранее Путин назвал обострение в Израиле провалом политики США.

    Коментарии (4)
    11 октября 2023, 13:14
    В российской Службе внешней разведки прокомментировали отставку Маккарти

    Глава СВР России Нарышкин заявил, что отставка Маккарти иллюстрирует пагубность курса США на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Недавняя отставка спикера Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Кевина Маккарти хорошо иллюстрирует пагубность курса Белого дома на Украине, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

    По его словам, Маккарти пострадал за то, что за спинами своих однопартийцев-республиканцев вошел в сговор с администрацией Белого дома, дабы «протолкнуть» очередной пакет военной помощи Украине объемом в 24 млрд долларов, передает ТАСС.

    При этом Нарышкин заметил, что отставка спикера является хорошей иллюстрацией в целом пагубности курса политики США на украинском направлении.

    Напомним, в США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи украинским войскам из-за отсутствия долгосрочного финансирования. Американские СМИ указывают, что смещение Кевина Маккарти с поста спикера Палаты представителей поставило под угрозу оказание в дальнейшем военной помощи Украине.

    Коментарии (0)
    12 октября 2023, 09:38
    В Белом доме заявили, что почти исчерпали средства для Киева

    Спикер Белого дома Кирби: У США почти закончились ресурсы для финансирования Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    У Соединенных Штатов заканчиваются ресурсы для выделения военной помощи Украине, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

    Администрация США, по словам Кирби, после выделения недавнего транша помощи киевскому режиму приближается к моменту, когда ресурсы на финансирование Украины будут исчерпаны, передает «Газета.Ru».

    При этом спикер Белого дома заверил, что у американских властей есть необходимые фонды для поддержки в ближайшее время как Израиля, так и Украины.

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что США придется выбирать между Израилем и Украиной.

    Коментарии (3)
    14 октября 2023, 03:14
    В МИД России заявили о необходимости Москвы учитывать ядерный арсенал Запада

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия должна учитывать совокупный ядерный арсенал Вашингтона, Лондона и Парижа, который может быть направлен против Москвы на фоне заявлений о намерении нанести ей стратегическое поражение, заявил замглавы российской делегации в ООН Константин Воронцов.

    Отмечается, что в условиях готовности консолидированного на антироссийской основе ядерного блока НАТО нанести России «стратегическое поражение» Москве приходится учитывать этот фактор, передает РИА «Новости».

    По его словам, приостановление действия ДСНВ – вынужденный, легитимный и полностью обоснованный шаг со стороны России.

    Напомним, с 1 июня США прекратили передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений.

    Коментарии (0)
    12 октября 2023, 12:55
    На американском фестивале победил российский сериал «Суперпозиция»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На фестивале Minnesota WebFest в Соединенных Штатах победил российский сериал «Суперпозиция», главные роли в нем сыграли Павел Табаков и Константин Лавроненко, сообщили в пресс-службе проекта.

    Проект победил в номинации «Лучший сериал» (Best Overall Series), сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

    В сериале главный герой (роль исполняет Павел Табаков) пытается отыскать собственного отца, профессора квантовой физики. В ходе поисков выясняется, что пропавший нашел доказательства существования мультивселенной, где живут разные версии каждого человека. Но вмешательство может привести к разрушительным последствиям.

    Главные роли также исполнили Константин Лавроненко, Марина Зудина и Лукерья Ильяшенко. Проект вышел в ноябре прошлого года.

    Коментарии (0)
    11 октября 2023, 10:40
    США эвакуировали из Израиля прибывших на учения военных

    США эвакуировали из Израиля прибывших на учения военных после атаки ХАМАС

    Tекст: Александра Юдина

    Военно-воздушные силы Соединенных Штатов эвакуировали американских военных, которые в момент обострения конфликта находились на территории Израиля, сообщает американский портал Defense One.

    По данным представителя ВВС США, для эвакуации небольшого количества американских военных был направлен самолет C-17, военнослужащие покинули территорию Израиля после отмены двусторонних учений из-за начала военных действий, передает ТАСС.

    Также информатор отметил, что самолет прилетел в Израиль пустым, а после вылета из страны на его борту находились «только американские военные».

    Ранее Вашингтон приступил к поставкам военной помощи Израилю.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему США придется выбирать между Израилем и Украиной.

    Коментарии (0)
    12 октября 2023, 15:51
    Медведчук посоветовал США избавиться от мышления эпохи колониального владычества

    Медведчук: США придется избавиться от спеси и мышления эпохи колониального владычества

    Tекст: Ольга Никитина

    С обострением конфликта на Ближнем Востоке мир сделал еще один шаг к большой мировой войне, заявил лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

    «При этом хорошо видно, кто больше всего в этой войне пострадает, – мирные граждане, которых западные политики, несмотря на претензии на гегемонию, совершенно не берут в расчет. Сегодня война обрушится на головы тех, кто менее всех причастен к ее началу, и дает выгоды тем, кто более всех сделал для того, чтобы насилие стало основным инструментом политики», – говорится в статье Медведчука.

    По его словам, при возникновении конфликта Вашингтон назначает «правильную» сторону и начинает ей помогать. «В такой ситуации причины конфликта не то что не устраняются, они даже не исследуются и не оглашаются. Политика США скатилась до того, что делит на «своих» и «чужих» по национальному признаку», – отметил он.

    При этом Медведчук напомнил, что действие вызывает противодействие. «Объявляя «крестовые походы» против «неправильных» стран, США теряют свою гегемонию, поскольку это обнажает жадность, двуличие и двойные стандарты американской элиты. И уважение к ней в мире падает, остается навязывать свою волю оружием. Но и тут оказывается, что натовское оружие не панацея, рано или поздно придется считаться с чужими интересами», – указал он.

    Как считает лидер движения «Другая Украина», не так долго осталось ждать, когда президент Украины Владимир Зеленский «снимет погоны фельдмаршала и признается, что его предали те, указания которых он слепо и преступно выполнял вопреки интересам украинского народа».

    Коментарии (3)
    13 октября 2023, 04:22
    Посол России обвинил США в разрушении принципов многосторонней торговли

    Посол Антонов раскритиковал США за разрушение выстраиваемых годами принципов многосторонней торговли

    Tекст: Антон Антонов

    Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал введение Вашингтоном санкций против ряда судовладельческих компаний за якобы обход «ценового потолка» на российскую нефть.

    Антонов заявил, что «очередной санкционный выпад» не удивил, но при этом «поражает маниакальное стремление» США «наказать» Россию. По его словам, «разрушаются выстраиваемые годами правила и принципы многосторонней торговли», сообщает в Telegram посольство.

    Как заявил посол, российская сторона давно осознала, что «лозунги о свободном рынке для Вашингтона – пустой звук», они нужны США только для «продвижения интересов американского бизнеса», «навязывания невыгодных коммерческих условий и выкачивания ресурсов из развивающихся стран».

    По словам Антонова, если «американцы не могут выиграть в честной конкуренции» или понимают «провальность собственной ограничительной стратегии», то начинают использовать «весь арсенал вмешательств в функционирование рынков». Так, дружественные России страны подвергаются открытому давлению.

    Антонов с «недоумением» отметил, что США создают риск «новых дисбалансов на сырьевых площадках» в ситуации, когда обстановка в глобальном хозяйстве и «без того хрупкая».

    Напомним, Соединенные Штаты ввели санкции против двух фирм, базирующихся в ОАЭ и Турции, из-за якобы нарушений ими ценовых ограничений по продаже российской нефти.

    Коментарии (0)
    11 октября 2023, 19:46
    В Вашингтоне заявили о готовности помогать Израилю и Украине одновременно

    Tекст: Кристина Цыцура

    США «может и будет» оказывать военную помощь и Израилю, и Украине одновременно, заявил министр обороны Ллойд Остин.

    По его словам, Штаты способны продолжать поддерживать и отправлять военную помощи и Киеву, и Тель-Авиву.

    «Безусловно, мы можем делать и то и другое, и мы будем делать это», – передает ТАСС слова главы американского военного ведомства.

    Ранее США объявили о выделении Киеву помощи на 200 млн долларов. Постпред США при НАТО Джулиан Смит заявлял, что поддержка Израиля не скажется на помощи Украине.

    Коментарии (0)
    14 октября 2023, 00:58
    Небензя: Ответственность за ситуацию на Востоке в большой степени лежит на США

    Tекст: Кристина Цыцура

    Ответственность за обострение палестино-израильского конфликта в большей степени лежит на США, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

    «Позвольте мне внести ясность, ответственность за назревающую войну на Ближнем Востоке в значительной степени лежит на Соединенных Штатах», – передает ТАСС его слова.

    Также он добавил, что происходящее на Ближнем Востоке стало возможным на фоне нарушений Израилем резолюций СБ ООН.

    Небензя добавил, что Россия признает право Израиля на самозащиту, но считает неприемлемыми действия, нацеленные на коллективное наказание палестинцев.

    Ранее Москва призвала освободить заложников палестино-израильского конфликта и создать гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения.

    Коментарии (0)
    13 октября 2023, 23:46
    CNN: Разведка предупреждала администрацию США о возможной эскалации на Востоке

    Tекст: Кристина Цыцура

    Разведка США за несколько недель до 7 октября сообщала американской администрации о том, что возможно обострение палестино-израильского конфликта, передает CNN со ссылкой на источник.

    По данным телекомпании, администрация президента США Джо Байдена получила как минимум два доклада с оценкой ситуации на основе данных, полученных от израильской стороны, передает ТАСС.

    Так, 28 сентября сообщалось, что ХАМАС планирует нанести ракетный удар по границе с Израилем, 5 октября ЦРУ сообщило о росте мер по развитию армии со стороны ХАМАС, а 6 октября сообщалось о необычайном росте активности со стороны ХАМАС.

    Но в докладе не было никаких тактических деталей по поводу операции ХАМАС.

    «Проблема в том, что все это было «не ново». Это давно стало нормой в отношениях между ХАМАС и Израилем», – считает собеседник CNN.

    Напомним, юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы проникли сотни боевиков движения ХАМАС.

    Коментарии (0)
    Главное
    Зеленский начал просить оружие на Западе во временное пользование
    Пленный рассказал о нехватке сил ВСУ для контрнаступления под Артемовском
    Израиль ввел бронетехнику в сектор Газа
    Дуров объяснил продолжение работы Telegram-канала ХАМАС
    В Кремле назвали причину рекордного роста экономики Армении
    Общественную приемную Саакашвили в Тбилиси сравнили с мавзолеем
    Авиаэксперт рассказал об идущем на замену Ан-26 и Ан-72 самолете

    Как валютные ограничения помогут рублю

    Президентский указ о валютных ограничениях достиг первого психологического эффекта – доллар и евро ослабли почти на три рубля каждый. Если бы жестких мер не последовало, то курс легко бы дошел в этом году до 105 рублей за доллар, а в следующем – и до 120. Какой же курс ждут эксперты теперь? Подробности

    Перейти в раздел

    Для удара по Байдену Кеннеди придется предать отца

    Роберт Кеннеди – младший, пообещавший завершить конфликт на Украине за 100 дней и «на лучших условиях», заявил об участии в президентских выборах США в качестве независимого кандидата. По сути, это объявление войны его однопартийцу – президенту Джо Байдену, а итоги этой войны грозят стать для Байдена плачевными. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Россия и Киргизия объединили системы ПВО

    Киргизия ратифицировала соглашение о региональной системе ПВО с Россией. Рядом с авиабазой Кант будет выделен участок для размещения войск и техники. В Бишкеке говорят, что тем самым подтвердили приверженность к укреплению стратегических отношений с Москвой. В чем еще заключаются особенности этого соглашения и какие преимущества оно дает России? Подробности

    Перейти в раздел

    Наследие КПСС все еще мстит литовской элите

    Давно ушедшая в историю структура внезапно взбудоражила литовских парламентариев. Сейм страны принял закон о том, чтобы кандидаты в депутаты теперь публично обозначали свое членство в КПСС. Почему это именно сейчас стало в Литве столь актуально и как былые разоблачения в связях с КГБ и компартией ранее потрясали литовское общество? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украинский футболист сбежал в Россию

      Украинские СМИ пишут о побеге игрока футбольного клуба «Шахтер» Александра Распутько, который, находясь в Бельгии вместе с командой, не явился на сбор и попросил политического убежища в России. Это история не про спорт, а про то, что Киеву нужно отправить на фронт еще полмиллиона человек.

    • Путин летит в Китай. Главное

      Определена дата визита президента России Владимира Путина в КНР: по приглашению председателя Си Цзиньпина он посетит форум «Один пояс – один путь», который пройдет в Пекине 17-18 октября. Что это за форум? И чего можно ждать от этого визита?

    • Авдеевка. Главный фронт СВО

      У президента Украины Владимира Зеленского явно началась черная полоса. Вдобавок к проблемам с финансированием и к обострению ближневосточного конфликта, который оттягивает от Украины ресурсы, случилось самое для него страшное: посыпался фронт в Донбассе. ВС РФ близки к успеху, которого давно ждали: к освобождению Авдеевки.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............