VK открыл набор студентов на оплачиваемую стажировку

В День студента, 25 января, VK открывает набор студентов на оплачиваемую стажировку по популярным направлениям – от разработки и дизайна до информационной безопасности.

В этом году VK проведет стажировку в расширенном формате: она впервые пройдет в две волны – весной и летом. Набор открыт и по IT-направлениям, таким как фронтенд- и бэкенд-разработка, тестирование, аналитика и мобильная разработка, и по смежным специальностям: дизайн, маркетинг, управление проектами, информационная безопасность и игровой контент. Студенты смогут пройти стажировку в командах ВКонтакте, Маруси, Почты Mail.ru, VK Видео, VK Play и других проектов, говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что под руководством опытных наставников из числа экспертов компании студенты будут решать реальные задачи проектов VK: например, тестировать B2C-сервисы, разрабатывать модели компьютерного зрения и навыки для голосового помощника, проводить UX-исследования, придумывать креативные концепции и многое другое. Те, кто проявят себя наилучшим образом, получат возможность присоединиться к команде VK.

Стажировки пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Нижнем Новгороде. Формат и график зависят от проекта: большинство позиций предполагают гибридный формат, на некоторых можно стажироваться удаленно, другие же требуют присутствия в офисе. Продолжительность программы – пять месяцев: с начала апреля по конец августа. Она будет занимать от 20 часов в неделю в учебное время и около 40 часов в неделю – в летние месяцы.

В первую очередь стажировка VK ориентирована на студентов старших курсов и недавних выпускников. Чтобы попасть на нее, нужно до 26 февраля подать заявку и пройти отбор. Заявку можно отправить сразу на несколько позиций. Каждый претендент может выбрать направление и команду, к которой он хочет присоединиться.

Этапы отбора зависят от направления: в большинстве случаев кандидатам необходимо пройти онлайн-тестирование и видеоинтервью, а также выполнить профильные тестовые задания. Финальным отборочным этапом станут собеседования с будущим наставником и экспертами команды, в которой предстоит работать. Старт стажировки – в апреле.

Кроме того, в День студента VK запустил несколько тематических развлекательных инициатив. Так, VK Клипы покажут, какими приметами пользуются студенты, чтобы сдать экзамены и зачеты. Также пользователи «ВКонтакте» в День студента смогут примерить специальную тематическую маску и рассказать, без чего не представляют учебу, выбрав стартер-пак настоящего студента в мини-приложении «Рассказать друзьям».