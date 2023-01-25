В Тбилиси обвинили Киев в подрыве дружеских отношений и неблагодарности

Депутат парламента Грузии от движения «Сила народа» Созар Субари заявил, что регулярные упреки Киева в адрес Тбилиси обязательно негативно скажутся на двусторонних отношениях, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси

Комментируя заявление временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова о возможной эвакуации украинских граждан из Грузии в случае восстановления авиасообщения между Москвой и Тбилиси, Созар Субари выразил «сожаление» «ядовитыми заявлениями многих украинских политиков, государственных чиновников, дипломатов, журналистов, экспертов».

«Это обязательно окажет влияние на дружеские отношения, которые всегда были между грузинами и украинцами», – отметил парламентарий.

По его словам, попытки начать эвакуацию украинцев из Грузии могут вызвать решительный протест среди них, так как они живут в стране в условиях, лучших, чем во многих странах Европы.

В Грузии находится не менее 25 тыс. украинских беженцев, государство всесторонне помогает им. Также не фиксируются проблемы между украинцами и россиянами, находящимися в Грузии.

Бывший начальник грузинского генштаба Грузии Леван Николеишвили предложил Касьянову немедленно начать эвакуацию, но выразил сомнение в успехе этого процесса, так как «эти люди сбежали из Украины не только из-за военных действий, но и от ваших властей».

«Некоторые украинские деятели открыли против нас «второй фронт». Сначала прислали сюда (экс-президента Грузии Михаила) Саакашвили для создания хаоса, но у них это не вышло. Потом потребовали открыть «второй фронт» против России. Затем захотели получить обратно купленные нами втридорога системы ПВО. А сейчас Касьянов заговорил о вывозе украинцев из-за рисков... Ну и повезите их на Украину, некоторые из них как раз мужчины призывного возраста, женщины могут работать медсестрами», – заявил Леван Николеишвили, который назвал украинского дипломата «неблагодарным».

«Мы вам делаем хорошее, а вы отвечаете вдвойне плохим», – отметил экс-начальник генштаба Грузии.

Военный эксперт Амиран Салуквадзе отмечает, что Грузия могла бы оказать помощь вооружением Украине только в том случае, если бы была членом НАТО или подписала с Америкой соглашение о военной помощи.

«В ином случае оказание нами военной помощи Украине приведет к войне с Россией или более масштабному конфликту», – сказал аналитик.

Бывший госминистр по урегулированимю конфликтов Георгий Хаиндрава назвал Касьянова «Иваном, который не помнит родства».

Накануне председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал «постыдным» и «спекулятивным» заявление временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова.

«Очередное нерелевантное заявление от Касьянова, это вызывает сожаление. Эвакуировать украинцев пришлось бы, если бы Грузия отправила Украине комплексы «Бук», о чем просил Касьянов. Это вызвало бы прямое включение Грузии в военные действия», – сказал глава правящей партии Грузии.

По его словам, прямое авиасообщение было прервано Россией в одностороннем порядке в 2019 году.

«Это была санкция со стороны России, и России решать, отменять ли эту санкцию. Мы никаких решений на этот счет принимать не можем. Но это было бы послаблением для миллиона наших соотечественников, которые живут в России», – сказал Ираклий Кобахидзе.

В четверг в интервью украинской «Европейской правде» Касьянов заявил, что «в случае восстановления прямого авиационного сообщения и роста реальных рисков безопасности, посольство не исключает возможности обращения к международным организациям, чтобы рассмотреть возможность оказания помощи в массовой эвакуации граждан Украины с территории Грузии».