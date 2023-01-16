Новый перечень неисправностей автомобилей подготовили к внесению в правительство

Постановление о неисправностях, запрещающих эксплуатацию автомобиля подготовили в России

Проект постановления правительства, создающий для Госавтоинспекции дополнительные инструменты для борьбы с владельцами неисправных авто, вышел на финальную прямую, сообщили СМИ.

Как пишет «Коммерсант», аналитический центр при правительстве России перешел к завершающей стадии обсуждения проекта правительственного постановления в новой редакции «перечня неисправностей и условий», запрещающих эксплуатацию авто. С декабря по февраль водителям легковых авто и легких грузовиков будет запрещено ездить на летних покрышках, с июня по август – на шипованных. Новый перечень запретит применять в фарах источники света, класс которых не соответствует «предусмотренному в эксплуатационной документации», например, нештатные ксеноновые и светодиодные лампы. Также инспектор сможет штрафовать водителя за неработающую антиблокировочную систему ABS на основании индикатора на приборной панели.

Нарушением будет являться также демонтаж регулятора тормозных сил, перегибы, трещины, перетирания, надрывы, надрезы, разрывы тормозных трубопроводов и шлангов будут также считаться нарушением.

Одновременно с этим ГИБДД составила отдельный перечень нарушений и неисправностей, создающих «угрозу безопасности дорожного движения».

При их обнаружении инспекторы в будущем будут применять новый механизм «запрещения эксплуатации». Водителям на устранение наиболее критичных неисправностей дадут определенное время (в последней редакции речь шла о 72 часах), затем нужно будет пройти внеочередное ТО: если этого не сделано, СТС изымается.

Напомним, в июне были разработаны поправки в «автомобильную» главу Кодекса об административных правонарушениях, которые отменяют штрафы за ряд мелких нарушений ПДД и одновременно ужесточают ответственность за серьезные проступки.