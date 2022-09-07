Памфилова рассказала об атаках на ресурсы ЦИК

На ресурсы российского Центризбиркома с июня произошло свыше 28 тыс. крупных кибератак, их успешно отразили, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Избирательная кампания 2022 года проходит в новой общественно-политической реальности. Если еще год назад в позициях наших западных так называемых партнеров в отношении России прослеживались пусть серые, но полутона, то теперь все выкрашено черной краской. Это касается и избирательных процессов. Все интернет-ресурсы ЦИК постоянно подвергаются хакерским атакам. Только с начала июня пресечено свыше 28 тыс. атак высокой критичности», – приводятся слова Памфиловой в Telegram-канале ЦИК.

Она пояснила, что атаки совершались на портал ЦИК России. Хакеры, по ее словам, лишены возможности навредить самой ГАС «Выборы», работающей автономно от интернета, потому считают своей задачей подмену цифр и сведений, публикующихся отдельно.

«Помните громкие заявления убрать «капчу» с нашего сайта, что неизбежно существенно бы повысило уязвимость наших ресурсов? Не дождутся. В России созданы все условия для того, чтобы наша избирательная система оставалась устойчивой к внешним атаками и попыткам ее дестабилизации», – отметила глава ЦИК.

Памфилова отметила, что нынешняя российская избирательная кампания стала одной из самых спокойных за последние 10 лет. Комиссии, и кандидаты, и почти все партии «за редким исключением очень ответственно, взвешенно и достойно подошли к процедурам выдвижения и регистрации». ЦИК наблюдает заинтересованность сторон в том, чтобы выборы были открытыми и конкурентными.

«Наши современные избирательные стандарты, которые прежде применялись на выборах президента России, Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию и на выборах депутатов Госдумы, теперь успешно реализуются на региональных выборах», – сказала Памфилова.

Всего же было зарегистрировано 69 тыс. 458 кандидатов, из них 56 тыс. 658 представляют политические партии, 172 – общественные организации и 12 тыс. 628 – самовыдвиженцы. Отказы в регистрации получили менее 3% от общего числа выдвинутых кандидатов.

«А если взять только представителей политических партий, то здесь доля – всего около 1%. У самовыдвиженцев – 9%. У нас некоторые партии делали много громких заявлений по поводу давления на их кандидатов и большой процент отказов. Как видите, на самом деле этот процент ничтожен», – заключила она.