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Путин наблюдал за стратегическими командно-штабными учениями «Восток-2022»
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Президент Владимир Путин на полигоне Сергеевский наблюдал за активной фазой стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Восток-2022». Участники учений отработали вопросы обеспечения военной безопасности в Восточном регионе.
Глава государства наблюдал за учениями из командного пункта, рядом с ним находились глава Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, передает ТАСС.
Президент приехал туда в куртке расцветки хаки. Зайдя в пункт, он прошел к месту наблюдения и занял кресло в центре стола. Чуть позже он взял для наблюдения бинокль. Параллельно с этим главе государства рассказывали о выполнении маневров, особенностях вооружений.
Ранее во вторник президент Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский на финальную часть учений «Восток-2022».
Напомним, 31 августа на полигоне Сергеевский в Приморском крае состоялось торжественное открытие стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Восток-2022». СКШУ «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО – Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.
Кремль рассказал о закрытом совещании Путина с руководством Минобороны
Президент Владимир Путин проводит закрытое совещание с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«В настоящий момент Путин проводит совещание с представителями министерства обороны. Там и министр обороны Шойгу, и начальник Генштаба Герасимов», – передает ТАСС слова Пескова. «Совещание закрытое», – уточнил Песков.
Ранее во вторник президент Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский на финальную часть учений «Восток-2022».
Позднее Путин вернется на остров Русский и проведет заседание госсовета по вопросам развития туристической отрасли, встретится с модераторами ключевых панелей Восточного экономического форума, а также проведет разговор с губернатором Приморского края, отмечает РИА «Новости».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Путин наградил актера Юрия Назарова орденом
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Глава российского государства Владимир Путин подписал указы о награждении орденами ряда россиян, включая народного артиста России Юрия Назарова, сенатора Андрея Клишаса и пилотов СЛО «Россия» Руслана Ковалева и Максима Чумпилова.
Назаров получил орден «За заслуги в культуре и искусстве» за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», передает РИА «Новости».
Клишас награжден орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени за «большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу», передает ТАСС.
Кроме того, за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную работу награждены орденом Александра Невского научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов, орденом Дружбы – чрезвычайный и полномочный посол России в Гватемале Владимир Винокуров и чрезвычайный и полномочный посол в Швеции Виктор Татаринцев.
Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоился поэт Вадим Егоров. Педагог, художник Сергей Гонков получил медаль «За труды в культуре и искусстве». Артист Большого оркестра имени Чайковского, музыкант Игорь Крапенков и гендиректор Московского концертного зала «Зарядье» Иван Рудин получили звания заслуженных артистов России. Звание «Заслуженный работник культуры» получили шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков и художественный руководитель Московского детского театра марионеток Ирина Крячун.
Путин наградил орденами Мужества двух сотрудников Специального летного отряда «Россия», обеспечивающего авиаперелеты первых лиц государства, Ковалева и Чумпилова, которые смогли осуществить вынужденную посадку в Чите, когда на борту находились сопровождавшие во время поездки премьер-министра Михаила Мишустина журналисты и сотрудники некоторых ведомств. Пилоты награждены «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга». Этим же указом медалью Нестерова награжден инженер-инспектор одного из отделов СЛО Андрей Егоров.
В августе госнаграды получили телеведущий Николай Дроздов, композитор Родион Щедрин и писатель Борис Евсеев.
Мишустин распорядился создать в России два автобронетанковых ремонтных завода
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании в РФ двух автобронетанковых ремонтных заводов Министерства обороны, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Создать федеральное государственное казенное учреждение «71 автобронетанковый ремонтный завод» Министерства обороны РФ и федеральное государственное казенное учреждение «72 автобронетанковый ремонтный завод» Министерства обороны РФ», – говорится в документе.
Согласно документу, основной целью деятельности учреждений является «осуществление ремонта бронетанкового вооружения и техники, автомобильной техники в интересах обороны».
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Песков: Путин поручит обеспечить трудовые гарантии желающим участвовать добровольцами в СВО
Президент России Владимир Путин поручит правительству обеспечить трудовые гарантии гражданам, желающим пойти добровольцами для участия в спецоперации на Украине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как сообщил журналистам Песков, по завершении программы в Петропавловске-Камчатском Путин встретился с одним из сотрудников регионального управления МЧС России, который обратился к президенту с личной просьбой. Он рассказал, что ранее обратился в военкомат по месту жительства и попросил записать его в добровольцы для участия в специальной военной операции, сообщает РИА «Новости».
«При этом он столкнулся с ситуацией, когда по закону ему не может быть представлен длительный отпуск и не может быть гарантировано возвращение к той должности, которую он занимал до участия в СВО. Владимир Путин пообещал этому сотруднику дать поручение, обратить внимание правительства на пробел в российском законодательстве, а также указать на то, что при возникновении подобных случаев законодательство РФ необходимо привести в соответствии с ситуацией де-факто», – сказал Песков.
Пресс-секретарь добавил, что эти поправки в законодательство в том числе должны обеспечить такие трудовые гарантии, как возможность длительного отпуска при сохранении текущей должности потенциального добровольца.
Ранее Путин подписал закон о присвоении статуса ветеранов боевых действий пограничникам, отражавшим вооруженное вторжение на территорию России в ходе специальной военной операции на Украине.
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Путин утвердил Концепцию гуманитарной политики России за рубежом
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Президент России Владимир Путин утвердил Концепцию гуманитарной политики России за рубежом, указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.
«В целях определения задач и основных направлений гуманитарной политики РФ за рубежом постановляю утвердить прилагаемую Концепцию гуманитарной политики РФ за рубежом», – говорится в документе.
Глава страны отметил, что проведение гуманитарной политики за рубежом – это важная часть внешней политики России.
«Особую роль в гуманитарной сфере играет культура как эффективный инструмент сглаживания противоречий между государствами и формирования объединительной международной повестки дня», – следует из документа.
В документе учитывается «увеличение попыток принизить значимость российской культуры», а также попытки навязать искаженную трактовку истинных целей России по ознакомлению мировой общественности с ее культурным наследием, попытки дискредитировать Русский мир, его традиции и идеалы, подменяя их псевдоценностями.
«Необходимо проводить активную работу в целях пресечения попыток ряда стран переписать историю Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, преуменьшить роль советского народа в Великой Победе и, как итог, умалить гордость россиян, особенно молодежи, за свою Родину», – говорится в документе.
Концепция предполагает расширение культурного присутствия России в странах Центральной и Восточной Европы, учитывая их готовность к этому.
«Необходимо поддерживать сбалансированное взаимовыгодное двустороннее гуманитарное сотрудничество с западноевропейскими государствами, а также способствовать расширению российского культурного присутствия в Центрально- и Восточноевропейском регионах с учетом готовности к этому государств регионов», – сказано в документе.
России следует активно использовать инструменты «дипломатии наследия» для укрепления положительного образа России в мире, следует из публикации.
Приоритетом гуманитарной политики России за рубежом будет расширение сотрудничества со странами СНГ, Абхазией, Южной Осетией, ДНР и ЛНР. При взаимодействии с Латвией, Литвой, Эстонией, Грузией и Молдавией будет учитываться соблюдение прав русскоязычного населения в этих государствах.
Также в документе прописаны принципы активного содействия сохранению объектов культурного наследия иностранных государств в России.
Отдельным пунктом значится роль русского языка, конкурентоспособность которого в современном мире должна усилиться.
Ранее Путин заявил о необходимости расселения аварийного жилья, добавив, что нужно объединять усилия, «чтобы людей вытащить из трущоб».
«Гремящий» уничтожил судно-мишень комплексом «Калибр» на учениях «Восток-2022»
Корвет Тихоокеанского флота «Гремящий» отработал уничтожение судна-мишени и провел стрельбы ракетным комплексом «Калибр» в рамках стратегических учений «Восток-2022», сообщили в Минобороны.
«Корвет «Гремящий» Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе стратегического командно-штабного учения «Восток-2022» выполнил стрельбу крылатой ракетой комплекса «Калибр» по морской цели, находящейся в Охотском море. В роли корабля условного противника было задействовано судно-мишень», – передает ТАСС сообщение военного ведомства.
В Минобороны подчеркнули, что цель была успешно поражена ракетой, выпущенной на расстоянии более 300 километров, при этом траектория полета ракеты была осложнена огибанием естественных препятствий.
«Подобная стрельба в Военно-морском флоте России была проведена впервые», – отметили в Минобороны.
Напомним, 31 августа на полигоне Сергеевский в Приморском крае состоялось торжественное открытие стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Восток-2022». СКШУ «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО – Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.
В ходе учений совместные действия с войсками Восточного военного округа, частью сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации отработают воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в том числе: Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана.
Всего в СКШУ «Восток-2022» будет задействовано свыше 50 тыс. военнослужащих, более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.
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Сокол не захотел улетать из рук Путина
Президент Владимир Путин встретился с орнитологами Соколиного центра «Камчатка» во время визита в регион, когда президент покормил птицу с руки, она не захотела улетать.
Президент пошутил, что птице понравилось, поэтому она не захотела возвращаться к орнитологу после первой команды.
Глава страны провел встречу с участниками экологического форума, а также провел совещание по развитию региона, передает РИА «Новости».
Международный центр репродукции и сохранения редких видов крупных птиц хищных пород расположен на территории Мильковского района Камчатского края. Проект реализуется с 2017 года компанией «Соколиный центр «Камчатка» по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Общая площадь центра составит до 300 гектаров.
Центр реализует проект по созданию базы для восстановления популяция кречета на Камчатке.
Напомним, президент Владимир Путин в понедельник начал поездку на Дальний Восток с Камчатского края, где встретится с участниками всероссийского экологического молодежного форума «Экосистема. Заповедный край», проведет большое совещание по вопросам социально-экономического развития Камчатки, встретится с губернатором Владимиром Солодовым.
Путин принял Камчатку за сон после многочасового сна в самолете
Виды Камчатки – сопки и вулканы – заставили подумать, будто это сон, заявил президент России Владимир Путин.
«Я же прям с самолета [сюда приехал]. И в самолете, слава Богу, спал: пока девять часов летел, все девять часов спал. Поэтому, когда из самолета вышел, посмотрел на сопки, на вулканы, подумал: может, я еще сплю», – цитирует ТАСС Путина.
Однако, добавил глава государства, с началом встречи он понял, что проснулся.
Ранее президент Владимир Путин признался, что влюбился в Камчатку с первого раза, и вспомнил, как в детстве думал, что все города похожи на Ленинград, в котором он вырос.
Президент Владимир Путин в понедельник начал поездку на Дальний Восток с Камчатского края, где встретится с участниками всероссийского экологического молодежного форума «Экосистема. Заповедный край», проведет большое совещание по вопросам социально-экономического развития Камчатки, встретится с губернатором Владимиром Солодовым.
Путин заявил о росте добычи у Газпрома
Президент России Владимир Путин заявил, что добыча у Газпрома не падает, а даже растет.
«У Газпрома не падает добыча, а то вы сейчас напугаете всех, а только растет», – передает ТАСС слова Путин, которые он сказал, выступая в понедельник на совещании по социально-экономическому развитию Камчатки.
Ранее сообщалось, что Путин счел отказ от поставок российского газа сомнительным решением проблем экологии.
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Спецоперация на Украине повысила интерес зарубежных партнеров к российскому оружию
Военная спецоперация на Украине значительно повысила интерес зарубежных партнеров к российскому вооружению, сообщили в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) в рамках международной оборонной выставки ADEX 2022 в Баку.
«Специальная военная операция на Украине значительно повысила интерес зарубежных партнеров к российскому вооружению. Многие из них по доступным материалам оценили его эффективность в ходе боевого применения. Кроме того, они в очередной раз убедились в высоком качестве, надежности, долговечности и ремонтопригодности продукции военного назначения отечественного производства», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Как отметили в организации, любая военная операция и военный конфликт любого уровня внимательно изучаются специалистами. Помимо тактических приемов, анализируются и эффективность применявшейся техники – ее боевая мощь, устойчивость на поле боя, надежность, ремонтопригодность, способность противостоять ударам противника и многие другие параметры.
«В этой связи можно с высокой долей уверенности прогнозировать рост интереса к предлагаемой на международном рынке военной технике российского производства», – заключили в ФСВТС.
В ФСВТС отметили также, что порядка четверти портфеля оружейных заказов России приходится на страны Каспийского региона.
«На страны Каспийского региона – Азербайджан, Иран, Казахстан, Туркменистан – приходится порядка четверти портфеля заказов», – подчеркнули в организации.
По сообщению ФСВТС, российская загоризонтная радиолокационная станция (РЛС) «Подсолнух-Э» может представлять интерес для стран Каспийского региона.
«Данная РЛС безусловно пользуется спросом у наших партнеров в других регионах. Она также может представлять интерес для прикаспийских государств. Готовы к взаимодействию с указанными партнерами в случае поступления официальных обращений», – сказали в пресс-службе в ответ на вопрос о наличии заказов на РЛС «Подсолнух-Э» от стран региона.
РЛС «Подсолнух-Э» обладает уникальными качествами по сравнению с зарубежными аналогами и может одновременно отслеживать более 300 надводных и воздушных целей на площади около 150 тыс. кв. км круглосуточно и в любых климатических условиях. По каждой цели формируется частная информация, в которой отражены все данные от момента обнаружения и до момента ухода из сектора.
«Подсолнух-Э» контролирует надводную и воздушную обстановку и выдает информацию о ней на командные пункты береговой системы наблюдения и национальных сил береговой охраны для принятия оперативных решений по применению оружия, мобильных сил и средств.
IV Международная выставка современного вооружения и техники ADEX 2022 проходит с 6 по 8 сентября в столице Азербайджана Баку. В ней принимают участие 208 компаний, в том числе из Болгарии, Италии, Китая, Франции, Нидерландов и впервые из Иордании. Объединенную российскую экспозицию техники военного назначения на площадке площадью более 250 кв. метров представил «Рособоронэкспорт». Планируется продемонстрировать около 500 образцов техники.
Ранее главный конструктор РЛС «Подсолнух-Э» НПК НИИДАР Михаил Сколотнев сообщил, что российская загоризонтная радиолокационная станция «Подсолнух-Э» обладает уникальными качествами по сравнению с зарубежными аналогами и может одновременно отслеживать более 300 надводных и воздушных целей на площади около 150 тыс. кв. км.
Путин прибыл во Владивосток
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Глава российского государства Владимир Путин прибыл во Владивосток, где пройдет Восточный экономический форум, сообщают информационные агентства.
Путин проведет в городе два рабочих дня. 6 сентября он будет работать в самом Владивостоке, где стартуют стратегические командно-штабные учения вооруженных сил «Восток – 2022», президент посетит их активную фазу, передает ТАСС.
Во вторник на полях ВЭФ пройдет заседание президиума Госсовета по туризму. Кроме того, Путин посмотрит презентацию о территориях опережающего развития и результатах развития Дальнего Востока в целом, встретится с губернатором Приморья Олегом Кожемяко, пообщается с модераторами ВЭФ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
7 сентября пройдет ряд международных встреч: с премьером Мьянмы Мин Аун Хлайном, премьером Армении Николом Пашиняном, премьером Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ, с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.
Путин выступит с речью на пленарном заседании ВЭФ, которое будет «очень интересным, особенно с учетом нынешней обстановки в мире», планируются «вопросы и ответы, и дискуссия», уточнил Песков. Среди тем выступления Путина будут процессы, происходящие во всем мире, а также развитие российского Дальнего Востока.
Напомним, Путин в понедельник начал поездку на Дальний Восток с Камчатского края, где встретился с участниками всероссийского экологического молодежного форума «Экосистема. Заповедный край», провел большое совещание по вопросам социально-экономического развития Камчатки, встретился с губернатором Владимиром Солодовым.
Путин: Жить надо ради того, за что можно умереть
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Жить нужно ради того, за что можно умереть, и экологическая сфера является важнейшим и интереснейшим направлением, ради которого стоит жить, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край».
По словам президента, экологические вопросы, которые обсуждаются в понедельник на форуме, являются наиболее важными не только для России, но и для человечества в целом, передает РИА «Новости».
«Поэтому вы занимаетесь важнейшим и очень интересным делом. Этому можно посвятить жизнь. И есть такое выражение... тот, кто мне об этом сказал, я обещал, что как-нибудь обязательно воспроизведу вслух: «Жить надо ради того, за что можно умереть». Как это ни покажется странным, у вас гуманитарная сфера деятельности, гуманистическая, но это то, ради чего стоит жить, чрезвычайно важное и очень интересное направление работы, поэтому, конечно, всячески буду поддерживать все, чем вы занимаетесь», – сказал Путин.
Путин счел отказ от поставок российского газа сомнительным решением проблем экологии
Европа выбрала не лучший путь решения глобальных экологических проблем, отказавшись от российского газа, отметил президент России Владимир Путин в ходе общения с участниками экологического форума, проходящего на Камчатке.
Он добавил, что все страны – за то, чтобы в атмосферу было меньше выбросов, но нужно делать все своевременно, готовить промышленные предприятия. «А если забежать вперед, получать дешевый российский газ, а потом самим обрезать поставки этого газа и включать тут же все, что предавалось анафеме, включая угольную генерацию, это, конечно, не самый лучший вариант решения глобальных проблем», – приводит слова Путина ТАСС.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политики из европейских стран и США получали неквалифицированные рекомендации в сфере энергетики. По его словам, Евросоюз не прислушался к советам России сохранить долгосрочные контракты на газ. Попытка западных стран преуменьшить значение традиционных источников энергии привела к тому, что энергетический сектор не получил достаточно инвестиций, а цены на энергоносители поднялись, подчеркивал российский лидер. По его словам, европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это ведет лишь к росту цен на газ.
Российский лидер подчеркивал, что Запад сам закрывает маршруты поставок газа из России, и предлагал Европе альтернативный вариант – «Северный поток – 2».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
Путин заявил о необходимости объединить усилия для спасения людей из трущоб
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости расселения аварийного жилья, добавив, что нужно объединять усилия, «чтобы людей вытащить из трущоб».
«Я обращал на это внимание и федеральных властей, и региональных, ну и, разумеется, на вашем уровне. Нужно объединять усилия для того, чтобы людей вытащить из трущоб. Обязательно нужно продолжать эту работу», – передает РИА «Новости».
На совещании по развитию Камчатки Путин спросил главу Петропавловк-Камчатского городского округа, как движется работа по расселению из аварийного жилья.
Ранее президент Владимир Путин поручил разработать план по развитию населенных пунктов на Дальнем Востоке, внедряя «зеленые» проекты.
Путин призвал развивать Дальний Восток для притока населения
Развивать города на Дальнем Востоке необходимо таким образом, чтобы они становились центрами притяжения граждан, в том числе из других регионов, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам долгосрочного социально-экономического развития на Камчатке.
По словам Путина, вместо исторической концентрации населения вокруг промышленных производств, вокруг транспортных объектов и предприятий нужно сформировать новую среду для жизни людей, где в центре внимания, конечно, находится человек, его потребности и запросы, где есть место свежим инициативам. При этом он призвал не забывать о создании новых, современных, качественных рабочих мест, передает ТАСС.
При этом, заметил он, нужно учитывать не только текущие проблемы граждан.
«В этой работе особенно значим перспективный взгляд, стратегическое видение развития территорий: их нужно сделать по-настоящему удобным, желаемыми как место жительства и работы», – указал Путин.
Президент напомнил, что за последнее время в России был запущен ряд инструментов территориального развития, в том числе инфраструктурные бюджетные кредиты, субсидируемые облигации ДОМ.РФ, программы по обновлению общественного транспорта.
«Все эти механизмы, включая дальневосточную концессию, нужно в дальнейшем в полной мере задействовать для реализации городских мастер-планов. Как уже просил, правительство должно определить четкие лимиты финансирования на эти цели», – указал Путин.
На совещании он предложил оценить текущие результаты развития Петропавловск-Камчатской агломерации и обсудить, как планируется изменить городскую среду и экономику, какие трудности возникают в ходе такой работы, какая необходима дополнительная помощь и поддержка. «Чрезвычайно важно, для того чтобы у нас не депопуляция происходила на этих территориях, а наоборот, для того чтобы мы наблюдали приток населения, <...> нужно создать для этого необходимые условия для жизни людей», – подытожил президент.
Ранее Путин поручил включать «зеленые» проекты в развитие дальневосточных городов.
Напомним, президент Владимир Путин в понедельник начал поездку на Дальний Восток с Камчатского края, где встретится с участниками всероссийского экологического молодежного форума «Экосистема. Заповедный край», проведет большое совещание по вопросам социально-экономического развития Камчатки, встретится с губернатором Владимиром Солодовым.