Путин наблюдал за стратегическими командно-штабными учениями «Восток-2022»

Путин призвал развивать Дальний Восток для притока населения

Развивать города на Дальнем Востоке необходимо таким образом, чтобы они становились центрами притяжения граждан, в том числе из других регионов, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам долгосрочного социально-экономического развития на Камчатке.

По словам Путина, вместо исторической концентрации населения вокруг промышленных производств, вокруг транспортных объектов и предприятий нужно сформировать новую среду для жизни людей, где в центре внимания, конечно, находится человек, его потребности и запросы, где есть место свежим инициативам. При этом он призвал не забывать о создании новых, современных, качественных рабочих мест, передает ТАСС.

При этом, заметил он, нужно учитывать не только текущие проблемы граждан.

«В этой работе особенно значим перспективный взгляд, стратегическое видение развития территорий: их нужно сделать по-настоящему удобным, желаемыми как место жительства и работы», – указал Путин.

Президент напомнил, что за последнее время в России был запущен ряд инструментов территориального развития, в том числе инфраструктурные бюджетные кредиты, субсидируемые облигации ДОМ.РФ, программы по обновлению общественного транспорта.

«Все эти механизмы, включая дальневосточную концессию, нужно в дальнейшем в полной мере задействовать для реализации городских мастер-планов. Как уже просил, правительство должно определить четкие лимиты финансирования на эти цели», – указал Путин.

На совещании он предложил оценить текущие результаты развития Петропавловск-Камчатской агломерации и обсудить, как планируется изменить городскую среду и экономику, какие трудности возникают в ходе такой работы, какая необходима дополнительная помощь и поддержка. «Чрезвычайно важно, для того чтобы у нас не депопуляция происходила на этих территориях, а наоборот, для того чтобы мы наблюдали приток населения, <...> нужно создать для этого необходимые условия для жизни людей», – подытожил президент.

Ранее Путин поручил включать «зеленые» проекты в развитие дальневосточных городов.

Напомним, президент Владимир Путин в понедельник начал поездку на Дальний Восток с Камчатского края, где встретится с участниками всероссийского экологического молодежного форума «Экосистема. Заповедный край», проведет большое совещание по вопросам социально-экономического развития Камчатки, встретится с губернатором Владимиром Солодовым.