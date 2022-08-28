СМИ: Израиль договаривается о встрече Лапида и Байдена по ситуации с СВПД

Эксперт объяснил отказ Казахстана от экспорта вооружений

Решение Казахстана запретить экспорт вооружений до осени 2023 года может быть продиктовано желанием не портить отношения с Россией и Украиной, сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин. О запрете поставок стало известно в субботу, ранее появлялись сообщения о поставках вооружений из Казахстана на Украину через третьи страны.

«Чтобы не испортить отношения с Россией, для Казахстана сегодня является приоритетом неучастие в российско-украинском конфликте. Ранее уже были попытки привлечь Казахстан к поставкам вооружений на Украину», – отмечает гендиректор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин.

Россия, полагает эксперт, тоже заинтересована в покупке вооружений за рубежом, в том числе и в Казахстане, «чье руководство приняло для себя решение не участвовать в этом». Таким образом, Нур-Султан исключает возможности испортить отношения с Киевом или с Москвой. «Чтобы не было реэкспорта казахстанской военной продукции через третьи страны, например, на Украину и в Россию, было принято решение приостановить экспорт. Это лучший выход в нейтральную позицию, чтобы не дестабилизировать ситуацию ни у себя, ни в рамках Евразийского экономического союза», – добавил собеседник.

О решении правительства Казахстана приостановить до конца августа следующего года экспорт военной продукции стало известно в субботу. Решение было принято по итогам заседания комиссии по вопросам оборонной промышленности с участием премьер-министра Алихана Смаилова. С предложением, которое было поддержано, выступило министерство индустрии и инфраструктурного развития.

Согласно утечкам, США и Великобритания рассчитывали закупать советские вооружения для Украины по всему миру после того как в странах бывшего Варшавского договора иссякли эти запасы. Лондон, как отмечали «Аргументы недели», уже закупал у Казахстана артиллерийские боеприпасы для украинской армии. Речь шла о снарядах для 122-мм гаубиц Д-30, 152-мм гаубиц Д-20 и для РСЗО БМ-21 «Град».

Поставки, общая цена которых оценивилась почти в семь млн долларов, якобы осуществлялись через Иорданию. Кроме того, появлялись данные о закупке в Казахстане более полутысячи БМП-1 и БМП-2 и двухсот российских бронетранспортеров БТР-82А. Впрочем, подобные сведения могли быть информационным вбросом с целью добиться раскола в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда также входят Россия и Казахстан.

Добавим, что в этом году неоднократно возникали перебои в работе нефтепровода Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) из-за технических проблем на терминале в Новороссийске, через который реализуется в том числе и нефть из Казахстана. Летом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручал правительству изучить альтернативные маршруты экспорта нефти в обход России. Но цена альтернативных маршрутов оказалась менее выгодной. Официальный Нур-Султан пока не сообщал о каких-либо конкретных сроках заключения контрактов и начала транспортировки нефти в обход России.

На прошлой неделе Токаев встречался в Сочи с Владимиром Путиным. Казахстанский гость напоминал о том, что обе страны объединяет самая протяженная сухопутная граница в мире в 7,5 тыс. километров. Некоторые наблюдатели расценили эти слова Токаева как сигналы внутренней аудитории о том, что конфликта с Россией опасаться не стоит и визит носил дружеский характер.

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