Эксперт назвал одну нерешенную проблему при замене второго пилота самолета роботом

На борту воздушного судна достаточно двух пилотов, один из которых человек, а второй – компьютер, заявил газете ВЗГЛЯД руководитель отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров, комментируя заявление вице-премьера России о том, что в будущем второго пилота в самолете можно будет заменить электроникой.

«Это и реально, и безопасно. Почему в принципе сложилось так, что в самолете сразу два пилота, ведь два пилота одновременно не пилотируют самолет. А все потому, что если вдруг первый пилот, например, устал, длительный перелет или же почувствовал себя нехорошо, то есть второй пилот, который всегда на подхвате. На сегодняшний же день фактически в кабине появился третий пилот: бортовая электронная система (бортовой компьютер)», – говорит Гусаров.

Он объясняет, что ранее оба пилота осуществляли контроль друг над другом, могли меняться, заменять друг друга. Сейчас же в основном пилотирование производит электронный пилот (бортовая система), а два пилота за ней наблюдают и контролируют. При необходимости один из пилотов может взять на себя управление или ввести нужные данные.

Эксперт обращает внимание на то, что, оставляя в кабине только компьютер и человека, важно проработать технологии, законодательство, сертификационные стандарты. По его словам, в этом случае управлять будет самолетом бортовая электронная система, а капитан воздушного судна осуществлять полный контроль над ней, давать указания, а при необходимости примет управление на себя.

«Единственный вопрос, который пока не решен и требует доработки, это что будет, если вдруг единственному оставшемуся пилоту станет плохо, или по какой-то причине он не сможет выполнять свои функции. Есть уже целый ряд предложений, например, обучить одного бортпроводника. Ему даже не обязательно управлять самолетом, а хотя бы уметь вводить нужные данные в бортовой компьютер», – заключил Гусаров.

Вице-премьер РФ, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рамках форума «Армия-2022» рассказал, что в будущем возможна замена второго пилота самолета на виртуального. Ранее ведомство сообщило о планах заменить второго пилота в пассажирских и грузовых самолетах на виртуального, тем самым сэкономив на стоимости эксплуатации воздушных судов.