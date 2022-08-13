Финская пиццерия прокомментировала чек с отдельной платой для русских

В Минобороны сообщили об уничтожении двух тысяч украинских военных под Соледаром

«В результате наступательных действий союзных сил в районе Соледара потери 14-й механизированной бригады ВСУ составили более двух тысяч человек. Остатки личного состава бригады выведены украинским командованием в тыловые районы», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Опытное и Невельское Донецкой народной республики (ДНР) в результате высокоточных ударов ВКС России потери 56-й мотопехотной бригады ВСУ в живой силе превысили 70% списочной численности.

Личный состав 23-го батальона бригады в полном составе самовольно оставил боевые позиции и убыл в тыловые районы.

Высокоточным ударом ВКС России по пункту временной дислокации 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новогригорьевка Николаевской области уничтожено до 100 боевиков и девять единиц военной техники.

В результате сосредоточенных огневых ударов по боевым позициям украинских националистов в районе Марьинки Донецкой народной республики, потери 3-го батальона 66-й механизированной бригады в живой силе составили более 50%.

Кроме того, в районе населенного пункта Зайцево ДНР в результате поражения опорного пункта 58-й мотопехотной бригады уничтожено до 40 националистов и пять единиц автомобильной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.

За сутки поражены пять пунктов управления, в том числе 4-й танковой бригады в районе населенного пункта Залиман Харьковской области, 103-й бригады территориальной обороны в районе Николаевки ДНР, а также живая сила, вооружение, военная и специальная техника в 157 районах», – отметил Конашенков.

«Уничтожены: склад горючего для украинской военной техники в районе Курахово Донецкой народной республики, шесть складов боеприпасов в районах Великое Артаково Николаевской области, Залиман Харьковской области, Краматорск, Зайцево, Красногоровка и Авдеевка ДНР.

В районе населенного пункта Часов Яр ДНР ВКС России уничтожена поставленная США киевскому режиму радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64 производства США.

В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Серебрянка, Соледар ДНР, Широкое и Великая Александровка Херсонской области.

Кроме того, поражены два артиллерийских взвода орудий «Акация» и четыре взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Георгиевка, Константиновка, Новгородское, Веселое, Андреевка и Дзержинск ДНР», – перечислил представитель Минобороны.

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Егоровка, Спартак ДНР, Архангеловка и Волхов Яр Харьковской области.

Кроме того, сбиты в воздухе два реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» в районе Новой Каховки и четыре снаряда РСЗО «Ольха» в районе Чернобаевки Херсонской области», – сообщил Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 146 вертолетов, 1732 беспилотных летательных аппарата, 365 зенитных ракетных комплексов, 4293 танка и других боевых бронированных машин, 797 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3290 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4844 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне в Минобороны сообщили, что ВС России уничтожили половину состава двух украинских бригад на Артемовском направлении.