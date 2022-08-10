В России создали отечественный микрокомпьютер под названием «Репка»

В России разработали отечественный аналог микрокомпьютера Raspberry Pi, который помещается в человеческую ладонь, сообщили авторы проекта – резидент «Сколково», IT-компания «РэйнбовСофт».

Отмечается, что запуск производства новинки под названием Repka Pi намечен на октябрь 2022 года. Малогабаритный одноплатный компьютер имеет на 15-20% лучшую производительность, чем Raspberry Pi 3, пишет «Газета.Ru».

Российская разработка имеет собственную операционную систему с пакетом необходимых программ. Repka Pi будет поставляться в составе образовательной платформы для обучения программированию. Также новинку можно использовать для взаимодействия с устройствами в промышленности и как встраиваемую систему сбора данных.

По словам разработчиков, Repka Pi работает на основе процессора ARM 64 с четырьмя ядрами архитектуры Cortex A53, но в отличии от аналога имеет больший объем оперативной памяти.

В «РэйнбовСофт» заверили, что разработка и производство будут полностью осуществляться на российском предприятии, а элементная база компьютера поставляется частично из Китая. Размеры, основные интерфейсы и внешний вид идентичны Raspberry Pi 3.

Руководитель «РэйнбовСофт» Анатолий Рябов рассказал, что идея проекта появилась на фоне введения санкций против России. «Наша платформа позволит вывести на новый уровень подготовку IT-специалистов», – заключил он.

В 2019 году Raspberry Pi вошел в топ-3 самых важных и влиятельных гаджетов десятилетия по версии американского журнала Time.