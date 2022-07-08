Медики из Тульской области развернули мобильную поликлинику в Мариуполе

Сводный отряд медиков и более 40 тонн гумпомощи, подготовленной правительством Тульской области и региональным отделением «Единой России», прибыли в Мариуполь по поручению губернатора Алексея Дюмина. Медики пробудут в городе две недели, затем состоится ротация смены.

«По прибытии мы развернули поликлинику и сразу начали прием жителей. В первый день мы приняли порядка 50 человек, в том числе 11 детей, сделали ряд диагностических обследований, выдали лекарственные препараты тем, кто в них нуждался. Врачи осматривают пациентов, дают рекомендации, а в некоторых случаях – сразу лечат. Госпиталь будет работать ежедневно. Наши специалисты готовы оказать всю необходимую помощь жителям Мариуполя», – приводятся слова руководителя выездной группы медицинских работников Алексея Эрка на сайте администрации Тульской области.

Отмечается, что за помощью обращаются люди всех возрастов, многие из них давно не обследовались.

Тульские медики бесплатно принимают взрослых и детей мкр. Левобережный (Орджоникидзевского района) Мариуполя на базе передвижных медицинских комплексов. Жители могут получить консультацию терапевта, педиатра и стоматолога, пройти лабораторные исследования, электрокардиографию, флюорографию, маммографию.

Продолжается поддержка жителей. Гуманитарную помощь из Тулы – одежду, продукты, предметы быта и личной гигиены, канцтовары и другие необходимые людям товары первой необходимости получили жители Левобережного. Медикаменты переданы в больницу, откуда будут распределены и по другим учреждениям здравоохранения.

«Мы увидели, что наша помощь действительно востребована. Планируем усиливать эту работу. Уверен, что в скором времени наладится мирная жизнь и заработают предприятия, а мы сделаем все возможное, чтобы это произошло как можно скорее», – отметил председатель Тульской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» при поддержке МГУ поставит телемедицинское оборудование в партийные центры гумпомощи в Донбассе и освобожденные территории, с его помощью местные врачи и медики-добровольцы из России смогут отправлять данные первичной диагностики пациентов в российские клиники и консультироваться с узкими специалистами в режиме онлайн.