«Единая Россия» поставит телемедицинское оборудование в Донбасс

«Единая Россия» при поддержке МГУ поставит телемедицинское оборудование в партийные центры гумпомощи на Донбассе и освобожденные территории, с его помощью местные врачи и медики-добровольцы из России смогут отправлять данные первичной диагностики пациентов в российские клиники и консультироваться с узкими специалистами в режиме онлайн.

В первую очередь, оборудование направят в Купянск, Изюм, Херсон, сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, курирующий деятельность медиков-добровольцев в рамках гуманитарной миссии партии на Донбассе и освобожденных территориях, говорится на сайте партии.

«Оборудование – отечественного производства. Все центры гуманитарной помощи «Единой России», где действуют медицинские кабинеты (а они есть практически везде), оборудуют такими точками. Помимо диагностики, будем выдавать жителям лекарства и таким образом выведем помощь людям на высокотехнологичный уровень. Спасибо ректору МГУ Виктору Садовничему за то, что он сразу откликнулся на нашу просьбу помочь жителям Донбасса», – сказал Хубезов.

Техника для проведения удаленного мониторинга основных показателей работы организма (специальный «чемоданчик» и «киоск здоровья») позволяет измерить рост и вес, пациента, уровень артериального давления, ЧСС, пульс, снять ЭКГ и сразу получить результат.

«Данные передаются с помощью интернета в российские клиники. Есть возможность проведения телеконсультаций. Самые тяжелые случаи будут разбирать светила медицины – кандидаты, доктора наук. И все это будет транслироваться в местную больницу», – пояснил он.

Хубезов отметил, что гуманитарные центры партии – это центры притяжения, где не только раздаются продукты, необходимые вещи, но и формируются медицинские центры.

«Тысячи людей за день проходят через них. И многим нужна медицинская помощь. Бывает так – на только что отвоеванной территории элементарно нет лекарства. Там мы сразу будем ставить диагностические терминалы и направлять туда наших докторов. Это добровольцы, они берут отпуска, приезжают. Сейчас со мной наши доктора из Рязанской клинической областной больницы. Активно работают ребята из Башкирии, Татарстана, Сибири, Москвы, Санкт-Петербурга», – добавил парламентарий.

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛНР, ДНР и на освобожденных территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 10 тыс. тонн груза в народные республики, из них более 300 тонн медикаментов.

На Донбассе и освобожденных территориях работает 25 гуманитарных центров «Единой России», 10 из них – в Мариуполе. Первый и самый большой центр помощи появился 24 марта в бывшем супермаркете «Метро» в Мариуполе. Здесь организована работа полевой кухни, раздача сим-карт и оказание медицинской помощи, а также помощи в поиске пропавших родственников. Работают медики, психологи, специалисты социальных служб и службы занятости, чтобы люди могли устроиться на работу, детская комната и аптека.