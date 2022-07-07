В Кремле ответили на вопрос о кредитной линии для экспорта топлива на Шри-Ланку

Россия должна проанализировать ситуацию, прежде чем принимать решение по открытию кредитной линии для экспорта топлива на Шри-Ланку, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Действительно, такие обращения [шриланкийской стороны] были в ходе вчерашней беседы [глав государств]. Но перед тем, как сформулировать какую-то позицию, мы все-таки должны сопоставить свои возможности, должны изучить этот вопрос», – передает его слова ТАСС.

Необходимо также проанализировать ситуацию с возобновлением полетов «Аэрофлота» на Шри-Ланку, добавил Песков.

Накануне президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса в Twitter (запрещен в России) попросил российского лидера Владимира Путина открыть кредитную линию для импорта топлива и возобновить рейсы «Аэрофлота» на остров.

Ранее сообщалось, что грандиозный кризис, который прямо сейчас переживает Шри-Ланка, может быть существенно смягчен лишь при условии восстановления поставок нефти из России. Стало известно, что просить о таких поставках лично российского лидера будет лично президент Шри-Ланки.

До этого глава Шри-Ланки направил просьбу Путину о сотрудничестве в закупках нефти. Кроме того, Раджапакса планирует посетить ОАЭ, чтобы обсудить вопросы импорта топлива.

Газета ВЗГЛЯД подробно описывала происходящее на Шри-Ланке: жители острова испытывают значительную нехватку товаров. Помимо топлива, на исходе запасы газа, используемого для приготовления пищи, а также детского питания. Цены на продукты и товары первой необходимости выросли в разы. Народ сжигает дома богатых и готовится физически голодать. Падение показателей туризма на фоне пандемии, кстати, использовалось властями страны для оправдания экономического хаоса.