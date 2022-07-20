В делегации России в ОБСЕ заявили о работающих в Киеве сотрудниках ЦРУ

Сотрудники ЦРУ, отвечающие за разведку, обеспечение оружием и обучение ВСУ, по-прежнему работают в Киеве, следует из распространенного в среду текста выступления члена делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлии Ждановой.

«Администрация президента США Джо Байдена отрицает прямое участие Вашингтона в конфликте, однако в Киеве продолжают работать сотрудники ЦРУ, которые отвечают за разведку, обеспечение оружием и обучение украинских солдат», – указала она на 1018-м пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, передает ТАСС.

По словам Ждановой, сейчас по указке США вся Европа «воюет с Россией руками украинцев». Она заявила о появлении доказательств того, что инструкторы НАТО и наводчики руководят действиями ВСУ по геноциду мирного населения Донбасса, используя оружие Запада.

«Видимо, в Капитолии уж очень хотят пополнить коллекцию из порядка 200 военных операций, совершенных США за 240 лет своей истории как государства», – добавила она.

Ранее сообщалось, что российская делегация не будет признавать решения, принятые на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая проходит без участия России.

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