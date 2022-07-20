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В делегации России в ОБСЕ заявили о работающих в Киеве сотрудниках ЦРУ
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Сотрудники ЦРУ, отвечающие за разведку, обеспечение оружием и обучение ВСУ, по-прежнему работают в Киеве, следует из распространенного в среду текста выступления члена делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлии Ждановой.
«Администрация президента США Джо Байдена отрицает прямое участие Вашингтона в конфликте, однако в Киеве продолжают работать сотрудники ЦРУ, которые отвечают за разведку, обеспечение оружием и обучение украинских солдат», – указала она на 1018-м пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, передает ТАСС.
По словам Ждановой, сейчас по указке США вся Европа «воюет с Россией руками украинцев». Она заявила о появлении доказательств того, что инструкторы НАТО и наводчики руководят действиями ВСУ по геноциду мирного населения Донбасса, используя оружие Запада.
«Видимо, в Капитолии уж очень хотят пополнить коллекцию из порядка 200 военных операций, совершенных США за 240 лет своей истории как государства», – добавила она.
Ранее сообщалось, что российская делегация не будет признавать решения, принятые на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая проходит без участия России.
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США решили бороться с отказом регионов оставаться в составе Украины санкциями
Если территории, которые были освобождены российскими войсками в ходе спецоперации на Украине, войдут в состав России, США введут новые санкции, следует из заявления координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби.
Комментируя готовящиеся, по мнению Вашингтона, планы России «аннексировать» территории, Кирби сказал, что США могут «ввести дополнительные санкции, ужесточить уже действующие, а также продолжить попытки ограничивать возможности» России продолжать спецоперацию. «Ведение войны – дорогостоящее занятие», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, Херсонская область рассчитывает стать одним из субъектов Российской Федерации до конца года, перед этим будет проведен референдум. В главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области также сообщили, что прорабатывается вопрос о референдуме по воссоединению региона с Россией.
Захарова ответила США на угрозу введения новых санкций
Заявления Белого дома о введении новых санкций при вхождении районов Украины в состав России цели не достигнут, а лишь укрепят уверенность Москвы в выбранном курсе, заявила спикер МИД Мария Захарова.
«Белый дом заявил, что США при вхождении районов Украины в состав России введут новые санкции», – написала она в своем Telegram-канале.
При этом Захарова добавила, что «ошибка Белого дома в том, что США вводили и вводят новые санкции и без вхождения районов Украины в состав России.
Представитель МТД подчеркнула, что «поэтому очередная угроза цели не достигла». «Наоборот, укрепила решимость действовать согласно намеченному курсу», – резюмировала она.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявил, что заявления Минобороны Украины о намерении «уничтожить Черноморский флот России и вернуть Крым» только подтверждают оправданность российской специальной военной операции.
Ранее США пообещали ужесточить уже введенные против России санкции и попытаться ослабить ее военный потенциал в случае попытки Москвы, как утверждает координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, «аннексировать» освобожденные территории на Украине.
Напомним, Херсонская область рассчитывает стать одним из субъектов Российской Федерации до конца года, перед этим будет проведен референдум. В главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области также сообщили, что прорабатывается вопрос о референдуме по воссоединению региона с Россией.
Иран выразил готовность к экспорту беспилотников
Тегеран подготовил передовые вооружения для экспорта в дружественные страны, сообщил главком сухопутных войск страны, бригадный генерал Киюмарс Хейдари.
Хейдари сказал, что у Ирана есть «технологии производства передовых беспилотников», которые «могут использоваться на больших расстояниях, а также для разведки и нанесения ударов за границей». По его словам, «Иран уже подготовил вооружение и оборудование для экспорта в дружественные страны», передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
На прошлой неделе, буквально за несколько часов до объявления о визите президента России Владимира Путина в Тегеран, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил: Иран готовится передать России «несколько сотен» беспилотных летательных аппаратов, в том числе с ударными возможностями.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил: «Мы не видим никаких признаков, что продажа (иранских БПЛА Москве) на самом деле состоялась». По его словам, США не стали бы озвучивать подозрения, если бы не считали информацию важной и заслуживающей доверия. Потенциальную сделку, которая так и не подтвердилась, Кирби тем не менее назвал показателем того, насколько «отчаянной» якобы становится ситуация в военно-промышленной комплексе России и насколько велико желание продолжать боевые действия на Украине, передает РИА «Новости».
Напомним, Кремль опроверг обсуждение беспилотников на встрече Путина с иранским лидером.
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Американские СМИ назвали пять «приободривших» Россию неудач Байдена
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Американский информационный канал Fox News опубликовал обширную аналитическую статью под названием «Пять неудач Байдена на Украине, которые только приободрили Россию».
«Политика президента Джо Байдена в отношении России и Украины обернулась грандиозной катастрофой. Российские силы уже пятый месяц опустошают Украину, пока Байден продолжает выписывать Зеленскому чеки, и конца этому не видно», – пишет бывший офицер разведки РУМО (Разведывательное управление Минобороны США) Ребекка Коффлер. Содержание статьи приводит «Ридус».
По словам Коффлер, администрация Байдена «не только не смогла сдержать» Россию, «ее действия дали российским силам фору, прежде чем начать наступление на Украину». «Путин смог мобилизовать боеспособные силы, которые почти окружили Украину», – констатирует она. «Байден дал Путину «зеленый свет» для нападения на Украину, заявив в январе, что «незначительное вторжение» не вызовет серьезной реакции США», – уверена бывший офицер разведки РУМО.
Коффлер также припомнила «бюрократам Обамы – Байдена» заявления о том, что «ВВП России равен итальянскому, а Россия – это заправочная станция, не имеющая экономических возможностей для проведения крупномасштабных военных операций».
Автор публикации уверена, что энергетическая и экономическая политика Байдена «только помогает финансировать» российскую «военную машину». «Беспрецедентные экономические санкции, введенные против России, не остановили Путина и бумерангом отразились на Западе. Европейцы опасаются апокалипсиса – наступит зима, Германия уже нормирует потребление энергии», – констатирует она.
«Помощь Байдена в обеспечении безопасности Украины – без надзора и без требования, чтобы президент Украины Зеленский ставил перед собой реалистичные цели войны – продлевает войну, истощая наши собственные запасы оружия», – подчеркнула она.
Коффлер указывает, что российская армия «несоизмеримо мощнее украинской». «Нет ни денег, ни вооружений, которых хватило бы Украине для победы, как это определил Зеленский», – подчеркивает эксперт.
«Политика Байдена помогла Путину углубить связи как с противниками США, такими как Иран, Китай и Северная Корея, так и с нашими традиционными союзниками, такими как Саудовская Аравия», – заключила она.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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В США назвали приоритетом НАТО наращивание поставок РСЗО HIMARS Киеву
Страны НАТО в ближайшие месяцы намерены нарастить поставки Украине ракетных систем залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System, «Хаймарс»), чтобы закрепить «успехи» украинских военных, сообщили американские СМИ.
Как пишет The Washigton Post, летом и осенью приоритетной задачей НАТО будет поставка большего числа этих ракет для «закрепления недавнего успеха», говорится в материале издания. По словам европейского чиновника, официальные лица в США и Европе хотят, чтобы оборонные компании ускорили производство оружия, передает ТАСС.
Как отмечает газета, американское министерство обороны ранее опасалось поставлять Киеву HIMARS из-за неуверенности в том, что украинцы смогут применять такой вид вооружения в бою. Теперь, пишет издание, Пентагон убежден, что оружие смогло оказать «значительное влияние» на происходящее на передовой, по словам представителя ведомства.
Кроме оружейной тематики, газета пишет о ситуации вокруг обучения украинских военных. Так, отмечает издание, Британия намерена каждые четыре месяца обучать 10 тыс. украинских военнослужащих, а другие страны Запада потенциально могут еще больше.
Накануне сообщалось, что ВСУ обстреляли мост через Днепр в Херсонской области из американских ракетных систем залпового огня HIMARS. После чего властями региона было принято решение усилить прикрывающие мост через Днепр системы ПВО.
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Захарова разоблачила фейк французского корреспондента о посещении Крыма
Спикер российского МИД Мария Захарова рассказала, как журналист французской газеты создал фейк об организованной для иностранных корреспондентов поездке на Черноморский флот в Крыму, чтобы якобы «продемонстрировать милитаристский настрой» России.
Пресс-тур был организован в 2015 году для иностранных журналистов, программа включала посещение детского лагеря «Артек», а также других объектов инфраструктуры. При этом французский журналист отдельно попросил показать ему Черноморский флот. «Это было его желание... Мы не планировали показывать Черноморский флот, потому что мы хотели показать именно гражданскую инфраструктуру, показать Крым с его возможностями, каким он был до 2014 года и как его восстанавливают. Мы хотели сделать фокус именно на этом, но раз был такой заказ от западных журналистов, пожалуйста», – передает радио Sputnik ее слова.
По словам Захаровой, позднее вышла статья про Черноморский флот под авторством журналиста Figaro.
«Причем он приехал только на ту часть, которая связана с Черноморским флотом, никакие другие пункты программы этот журналист французский не посещал. Выходит статья, где написано, что в очередной раз, чтобы продемонстрировать свой милитаристский настрой, поиграть мускулами, Россия и российские чиновники организовали для иностранных корреспондентов поездку на Черноморский флот», – рассказала Захарова.
Представитель МИД подчеркнула, что корреспондент попросту сам попросился, а потом выдал экскурсию за «игру мускулами».
«То есть самому попроситься, а потом выдать за наши «игры мускулами», что хотели продемонстрировать милитаризм, развитие его на территории Крыма. Естественно, ни строчки про то, что Черноморский флот исторически там дислоцирован... является неотъемлемой частью истории Крыма», – отметила Захарова.
Ранее спикер МИД обратила внимание на публикации греческих СМИ о российской спецоперации на Украине, отметив, что они «дисциплинированно следуют антироссийскому заказу заокеанских кураторов». Более того, Захарова рассказала о работе ведомства по разоблачению антироссийских фейков в специальном разделе на сайте МИД.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Путин заявил о наступлении нового этапа в мировой истории
На новом этапе мировой истории только суверенные государства смогут обеспечить динамику роста, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».
«Наступает новая эпоха, новый этап в мировой истории, и только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста, стать примером для других в стандартах и качестве жизни, защите традиционных ценностей и высоких гуманистических идеалах – моделей развития, в которых человек становится не средством, а высшей целью», – цитирует Путина РИА «Новости».
Ранее Путин, комментируя ситуацию на продовольственных рынках в мире, заявил, что США напечатали деньги и скупают продовольствие, а развивающиеся страны оказались в наихудшем положении.
США выразили готовность к сложным решениям ради задержанных за рубежом сограждан
Для освобождения задержанных в других странах граждан США американские власти готовы к сложным решениям, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
Прайс заверил, что власти США «нацелены сделать все» возможное для «освобождения американских граждан, которые удерживаются в заложниках, либо были несправедливо задержаны в других странах». По его словам, «это, в частности, включает принятие сложных решений», передает РИА «Новости».
Одним из примеров принятия таких решений, как заявил Прайс, стала ситуация с возвращением в США Тревора Рида. Прайс заявил, что глава американского государства Джо Байден «принял решение лично принять участие в обмене». Он заверил, что члены администрации США и лично президент «готовы к принятию трудных решений».
27 апреля состоялся обмен осужденного в России гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы. При этом власти США сообщили, что работают над тем, чтобы добиться освобождения и возвращения на родину американской баскетболистки Бриттни Грайнер, находящейся под судом в России, а также отбывающего срок в России американца Пола Уилана, однако комментариев по возможному обмену Грайнер на россиянина Виктора Бута не дают.
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Белый дом усмотрел в «астанинском» формате «изоляцию» России
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби считает, что саммит в «астанинском» формате якобы свидетельствует об «изоляции» России, хотя «астанинский» формат переговоров по Сирии действует уже несколько лет.
По версии Кирби, саммит «демонстрирует градус изоляции». Он сказал, что Россия из-за «изоляции» якобы «должна повернуться в сторону Ирана ради помощи». Кирби заявил о проблемах в военно-индустриальном комплексе России, трудностях с поставками микроэлектроники. Кроме того, по мнению Кирби, визит главы российского государства Владимира Путина в Иран якобы показывает отсутствие намерений сесть за стол переговоров с Украиной. Кирби вновь заявил о том, что Россия готовится купить БПЛА у Ирана, передает РИА «Новости».
При этом Кирби заявил: «Мы не видим никаких признаков, что продажа (иранских БПЛА Москве) на самом деле состоялась». По его словам, США не стали бы озвучивать подозрения, если бы не считали информацию важной и заслуживающей доверия.
Напомним, в Тегеране прошли переговоры президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Ибрахима Раиси и Реджепа Тайипа Эрдогана. Следует отметить, что «астанинский» формат переговоров по Сирии сформировался еще в 2017 году и не связан со спецоперацией на Украине.
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Американский эксперт высмеял идею США о потолке цен на российскую нефть
Предложение США о введении потолка цен на российскую нефть «смехотворно», заявил директор Института анализа глобальной безопасности Галь Люфт в комментарии телеканалу CNBC.
По его словам, эта идея не принимает во внимание тот факт, что нефть является взаимозаменяемым товаром.
CNBC напоминает, что США предложили ввести потолок цен на российскую нефть, чтобы ограничить экспортные доходы России.
Люфт сравнил этот план с походом в магазин и просьбой продавца продать товар дешевле, чем указано в ценнике. «Рынок нефти так не работает. Это очень сложный рынок, на нем нельзя понизить цены намеренно», – приводит RT слова Люфта.
По мнению аналитика, идея потолка цен в итоге может сыграть в обратную сторону и ударить по США и остальным странам G7, потому что Россия в ответ может сократить добычу, создав на рынке искусственный дефицит. В результате европейцы и американцы получат нефть не по 40 долларов за баррель, а по 140 долларов за баррель, заявил эксперт.
CNBC отмечает, что Люфт является далеко не единственным аналитиком, скептически относящимся к идее потолка цен на российскую нефть. Многие другие эксперты подчеркивают, что Индия и Китай, покупающие у России нефть со скидкой, не примут политику потолка цен.
Ранее в Госдепе США сообщили о планах Соединенных Штатов и стран «Группы семи» (G7: Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) установить предельные цены на российскую нефть. В конце июня вопрос установления предельных цен на российскую нефть обсуждался в ходе саммита G7. В принятом коммюнике речь шла о запрете на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами». Позже американские СМИ сообщили, что США и Китай обсудили введение ограничительной цены на российскую нефть.
Минюст США захотел приравнять помощь в обходе санкций против России к рэкету
Администрация США хочет получить право на изъятие собственности у физических и юридических лиц России, попавших под санкции в связи с ситуацией вокруг Украины, а содействие в обходе санкций приравнять к рэкету, сообщил глава рабочей группы минюста США по выявлению и аресту российских активов Эндрю Адамс.
Адамс на слушаниях в юридическом комитете Сената США сказал, что администрация хочет «распространить существующие полномочия по отчуждению» на «используемую собственность», а «не просто на доходы, получаемые в результате таких правонарушений», передает ТАСС.
Кроме того, Белый дом хочет законодательно приравнять обход антироссийских санкций к рэкету, чтобы укрепить полномочия правоохранительных органов США. Также предлагается вдвое (до 10 лет) продлить срок давности по совершенным в других странах правонарушениям, наказание за которые предусматривает отчуждение Вашингтоном прав собственности. По словам Адамса, требуется улучшить ситуацию в области сотрудничества с другими странами ради изъятия «активов, связанных с коррупцией за рубежом».
Один из членов комитета Линдси Грэм предложил выработать «своего рода международный подход» к такой антироссийской деятельности, например, по линии НАТО. По его словам, речь идет об усилиях всего «цивилизованного мира». Грэм призвал «интернационализировать» идею формирования рабочей группы Адамса.
Напомним, западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов. Кроме того, министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ на Западе воровством.
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Путин назвал идею «золотого миллиарда» неоколониальной и расистской
Идея тотального доминирования «золотого миллиарда» носит расистский и неоколониальный характер, делит народы на первый и второй сорт, заявил российский лидер Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени».
«Модель тотального доминирования так называемого золотого миллиарда несправедлива. Почему этот «золотой миллиард» из всего населения планеты должен доминировать над всеми, навязывать свои правила поведения? Основанная на иллюзии исключительности, она (такая модель) делит народы на первый и второй сорт, а потому является расистской и неоколониальной по сути своей, а лежащая в ее основе глобалистская, якобы либеральная идеология все больше приобретает черты тоталитаризма, сдерживая творческий поиск, свободное историческое созидание», – передает ТАСС его слова.
Путин отметил, что существовавшее однополярное мироустройство было тормозом для глобального развития.
Также глава государства добавил, что западные страны заняли ведущие позиции не только благодаря собственным достижениям, но и «за счет грабежа других народов».
«Конечно, этот «золотой миллиард» неслучайно стал золотым. Добился очень многого. Но он не только занял такие свои позиции благодаря каким-то реализованным идеям, в значительной степени он занял свои позиции за счет грабежа других народов – и в Азии, и в Африке», – заявил Путин.
По его словам, Запад просто не может предложить миру модель будущего, и сейчас элиты «золотого миллиарда» панически боятся, что другие мировые центры могут представить свои варианты развития.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, как Россия ослабила позиции США на Ближнем Востоке.
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Посольство России указало на желание США «раскочегарить» конфликт на Украине
Утверждения американских чиновников об «аннексии» освобожденных на Украине территорий подтверждают стремление США подогревать конфликт, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
«Утверждения о захватническом характере российской военной спецоперации в корне ложны. Мы возвращаем мир на освобожденные территории, создаем условия для нормальной жизни и соблюдения равных прав граждан вне зависимости от этнической и языковой принадлежности», – говорится в заявлении посольства в Telegram-канале.
Дипломаты констатировали, что данные инсинуации подтверждают намерение США как можно дольше «раскочегаривать» конфликт.
Ранее Штаты пригрозили ужесточить антироссийские санкции и попытаться ослабить ее военный потенциал, если Москва, по утверждению координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби, решит «аннексировать» освобожденные территории на Украине.
В ходе российской спецоперации Вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось хождение рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
Лавров: Украину накачивают оружием и удерживают от любых конструктивных шагов
Украину накачивают оружием и удерживают от любых конструктивных шагов, заявил глава МИД Сергей Лавров главреду RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарите Симоньян.
«То, что их (Украину) буквально удерживают от любых конструктивных шагов, буквально накачивают оружием и заставляют его использовать все более и более рискованно, то, что там сидят иностранные инструкторы и специалисты, обслуживающие эти системы – HIMARS и другие – это уже практически не секрет», – передает РИА «Новости» его слова.
Лавров добавил, что Запад, вооружая Украину, хочет столкнуть Россию с европейскими странами.
«Хотят наши американские коллеги, британские коллеги, это англосаксонская штука, при активной поддержке немцев и поляков, и прибалтов, очень хотят сделать эту войну настоящей войной и столкнуть Россию с европейскими странами. Американцам это выгодно, потому что они сидят за проливами, за океанами, они далеко», – подчеркнул глава МИД.
Ранее Лавров заявил, что железный занавес с той стороны уже начал опускаться, но Западу следует это сделать осторожно, чтобы ничего себе не прищемить.
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Лавров сказал, что мешает переговорам России и Украины
Украине не дадут вести переговоры с Россией, пока США не решат предоставить Киев самому себе, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью главреду RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарите Симоньян.
«У меня нет никаких сомнений, что украинцам не дадут вести переговоры, пока американцы не решат, что «достаточно мы уже наскандалили, посеяли хаоса, теперь можно их предоставить самим себе, мы посмотрим, как они будут выкручиваться», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее глава российского государства Владимир Путин заявлял, что весной Россия и Украина почти достигли соглашения в Стамбуле, но Украина отказалась выполнять договоренности.