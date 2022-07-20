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Путин назвал идею «золотого миллиарда» неоколониальной и расистской
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Идея тотального доминирования «золотого миллиарда» носит расистский и неоколониальный характер, делит народы на первый и второй сорт, заявил российский лидер Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени».
«Модель тотального доминирования так называемого золотого миллиарда несправедлива. Почему этот «золотой миллиард» из всего населения планеты должен доминировать над всеми, навязывать свои правила поведения? Основанная на иллюзии исключительности, она (такая модель) делит народы на первый и второй сорт, а потому является расистской и неоколониальной по сути своей, а лежащая в ее основе глобалистская, якобы либеральная идеология все больше приобретает черты тоталитаризма, сдерживая творческий поиск, свободное историческое созидание», – передает ТАСС его слова.
Путин отметил, что существовавшее однополярное мироустройство было тормозом для глобального развития.
Также глава государства добавил, что западные страны заняли ведущие позиции не только благодаря собственным достижениям, но и «за счет грабежа других народов».
«Конечно, этот «золотой миллиард» неслучайно стал золотым. Добился очень многого. Но он не только занял такие свои позиции благодаря каким-то реализованным идеям, в значительной степени он занял свои позиции за счет грабежа других народов – и в Азии, и в Африке», – заявил Путин.
По его словам, Запад просто не может предложить миру модель будущего, и сейчас элиты «золотого миллиарда» панически боятся, что другие мировые центры могут представить свои варианты развития.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, как Россия ослабила позиции США на Ближнем Востоке.
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Путин напомнил Европе про «Северный поток – 2»
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Запад сам закрывает маршруты поставок газа из России, поставки снизятся, если Россия не получит турбину для «Северного потока – 1», но существует еще один вариант – «Северный поток – 2», заявил глава российского государства Владимир Путин.
Президент подчеркнул, что Газпром «всегда выполнял, выполняет и намерен выполнять все свои обязательства», Запад же хочет возложить на Россию ответственность за собственные ошибки в энергетической политике. Он указал, что в 2020 году газ в Европе стоил 150 евро за 1 тыс. кубических метров, в 2022 году – 1,7 тыс. евро, передает ТАСС.
«Не знаю, стоит ли вдаваться в детали по поводу энергетической политики европейских стран, которые пренебрегли значимостью традиционных видов энергии и сделали ставку на нетрадиционные. Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений, вот и в области энергетики тоже решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия», – заявил Путин. Он добавил, что «зима оказалась длинной, ветра не было». «Вот тебе и все», – сказал Путин.
Он напомнил, что есть «еще один готовый маршрут – это «Северный поток – 2», хотя с ним теперь «есть проблемы», поскольку Газпром «зарезервировал мощности, создал эти мощности, и ему нужно с этим что-то делать, они не могут бесконечно висеть в воздухе». Этот вопрос обсуждался с канцлером Германии Олафом Шольцем, но тот ответил, что есть «вопросы поважнее», сейчас «не к месту» этим заниматься.
Путин же предупредил Шольца, что Россия «половину объема, предназначенного для «Северного потока», снимет для внутреннего потребления и переработки». Газпром «это уже сделал», то есть в случае запуска «будет не 55 млрд кубометров в год, а ровно половина». С учетом того, что «от этого года осталось только второе полугодие, то, значит, одна четверть», сказал Путин.
Как сообщил глава государства, Газпром пока не получил официальных документов о том, что турбина для «Северного потока – 1» будет скоро возвращена в Россию из Канады: «Мы должны понимать, что Газпром берет-то, в каком состоянии машина пришла и каков ее юридический статус: она под санкциями, не под санкциями? Что с ней делать? Завтра, может, заберут ее». Если России не вернут турбину, по маршруту можно будет перекачивать только 30 млн кубометров газа в сутки вместо нынешних 60 млн кубометров, пояснил Путин.
Он обратил внимание, что в конце июля на ремонтные работы «должна быть отправлена еще одна машина». Сейчас работают две турбины. «Северный поток – 1» – один из основных маршрутов для поставки газа в Европу, в год по нему прокачивается около 55 млрд кубометров, сказал Путин.
Отвечая на недовольство Запада, Путин предложил посчитать, сколько можно прокачать с помощью оставшихся мощностей, и поинтересовался: «При чем здесь Газпром?». Он подчеркнул, что страны Запада «закрыли один маршрут, второй маршрут, поставили под санкции газоперекачивающие станции».
«Мы поставляли в Европу до недавнего времени, без Турции – в Турцию где-то 30 с небольшим млрд кубических метров – в Европу 170 млрд кубических метров: 55 млрд шло по «Северному потоку – 1», 33 млрд, если память не изменяет – по Ямал – Европа. По двум ниткам, которые шли по территории Украины. Через Турцию в Европу – где-то 12 млрд по «Турецкому потоку», – рассказал Путин.
Однако Украина закрыла один из маршрутов поставок российского газа в Европу без всяких оснований и исключительно по политическим причинам, «все там нормально функционировало, никто не мешал». Польша «Ямал – Европу включила в реверсном режиме и стала примерно 32 млн кубических метров брать из Германии», то есть это был «российский газ», который «оказался для поляков дешевле», ведь Польша «брала у нас по достаточно высокой цене, ближе к рыночной, а Германия берет у нас по долгосрочным контрактам».
Кроме того, Путин заявил, что цены на нефть взлетят до небес в случае введения ограничений на ее поставки из России. По его словам, Запад в случае с нефтью наступает «на те же самые грабли», что и с поставками российского газа.
Напомним, СМИ сообщали, что Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию. Турбина оставалась в Монреале из-за санкций против Газпрома. В субботу Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию.
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США решили бороться с отказом регионов оставаться в составе Украины санкциями
Если территории, которые были освобождены российскими войсками в ходе спецоперации на Украине, войдут в состав России, США введут новые санкции, следует из заявления координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби.
Комментируя готовящиеся, по мнению Вашингтона, планы России «аннексировать» территории, Кирби сказал, что США могут «ввести дополнительные санкции, ужесточить уже действующие, а также продолжить попытки ограничивать возможности» России продолжать спецоперацию. «Ведение войны – дорогостоящее занятие», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, Херсонская область рассчитывает стать одним из субъектов Российской Федерации до конца года, перед этим будет проведен референдум. В главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области также сообщили, что прорабатывается вопрос о референдуме по воссоединению региона с Россией.
Иран выразил готовность к экспорту беспилотников
Тегеран подготовил передовые вооружения для экспорта в дружественные страны, сообщил главком сухопутных войск страны, бригадный генерал Киюмарс Хейдари.
Хейдари сказал, что у Ирана есть «технологии производства передовых беспилотников», которые «могут использоваться на больших расстояниях, а также для разведки и нанесения ударов за границей». По его словам, «Иран уже подготовил вооружение и оборудование для экспорта в дружественные страны», передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
На прошлой неделе, буквально за несколько часов до объявления о визите президента России Владимира Путина в Тегеран, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил: Иран готовится передать России «несколько сотен» беспилотных летательных аппаратов, в том числе с ударными возможностями.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил: «Мы не видим никаких признаков, что продажа (иранских БПЛА Москве) на самом деле состоялась». По его словам, США не стали бы озвучивать подозрения, если бы не считали информацию важной и заслуживающей доверия. Потенциальную сделку, которая так и не подтвердилась, Кирби тем не менее назвал показателем того, насколько «отчаянной» якобы становится ситуация в военно-промышленной комплексе России и насколько велико желание продолжать боевые действия на Украине, передает РИА «Новости».
Напомним, Кремль опроверг обсуждение беспилотников на встрече Путина с иранским лидером.
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Путин заявил о необходимости вернуть Заевфратье под контроль властей Сирии
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В Тегеране завершились переговоры президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Ибрахима Раиси и Реджепа Тайипа Эрдогана. Заевфратье должно вернуться под контроль властей Сирии, заявил глава российского государства.
Ожидается, что после выступлений для СМИ президенты продолжат общение за рабочим обедом, передает ТАСС.
Как сообщил глава российского государства, в совместном заявлении определено, что сирийский кризис можно решить только дипломатией, передает РИА «Новости».
Путин отметил, что «благодаря эффективной совместной работе наших трех стран террористическая угроза и уровень насилия в Сирийской Арабской Республике в последние годы неуклонно снижается». Так, «разгромлены основные силы ИГИЛ* и других группировок, хозяйничавших в этой стране», а «законные власти вернули контроль над большей частью территорий страны».
Участники переговоров обсудили «непростую ситуацию на северо-востоке Сирии – в Заевфратье, где при поддержке ряда стран предпринимаются попытки в нарушение суверенитета Сирийского государства закрепить незаконное иностранное военное присутствие». При этом «с российской стороны была подтверждена принципиальная позиция о том, чтобы Заевфратье вернулось под контроль законного правительства Сирии».
Как сообщил президент России, в совместном заявлении России, Турции и Ирана определено, что сирийский кризис можно решить только политико-дипломатическими средствами. Российский президент сообщил, что Россия, Турция и Иран готовы и далее помогать бесперебойной работе конституционного комитета по Сирии. Путин призвал мировое сообщество поддержать Сирию через восстановление инфраструктуры.
Путин считает, что саммит по Сирии был конструктивным и полезным. Он поблагодарил президента Ирана Ибрахима Раиси за гостеприимство и отличную организацию трехсторонней встречи. Очередные консультации по Сирии должны состояться до конца года.
Напомним, Путин на встрече астанинской «тройки» подчеркнул, что с присутствием в Сирии «Исламского государства*» и других экстремистских группировок нужно покончить. Он призвал предпринять дополнительные шаги, направленные на стабилизацию обстановки в неподконтрольных сирийским властям территориях. Кроме того, президент отметил, что с следующая встреча на высшем уровне в астанинском формате (Москва, Анкара, Тегеран) пройдет в России.
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Захарова ответила США на угрозу введения новых санкций
Заявления Белого дома о введении новых санкций при вхождении районов Украины в состав России цели не достигнут, а лишь укрепят уверенность Москвы в выбранном курсе, заявила спикер МИД Мария Захарова.
«Белый дом заявил, что США при вхождении районов Украины в состав России введут новые санкции», – написала она в своем Telegram-канале.
При этом Захарова добавила, что «ошибка Белого дома в том, что США вводили и вводят новые санкции и без вхождения районов Украины в состав России.
Представитель МТД подчеркнула, что «поэтому очередная угроза цели не достигла». «Наоборот, укрепила решимость действовать согласно намеченному курсу», – резюмировала она.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявил, что заявления Минобороны Украины о намерении «уничтожить Черноморский флот России и вернуть Крым» только подтверждают оправданность российской специальной военной операции.
Ранее США пообещали ужесточить уже введенные против России санкции и попытаться ослабить ее военный потенциал в случае попытки Москвы, как утверждает координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, «аннексировать» освобожденные территории на Украине.
Напомним, Херсонская область рассчитывает стать одним из субъектов Российской Федерации до конца года, перед этим будет проведен референдум. В главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области также сообщили, что прорабатывается вопрос о референдуме по воссоединению региона с Россией.
Американские СМИ назвали пять «приободривших» Россию неудач Байдена
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Американский информационный канал Fox News опубликовал обширную аналитическую статью под названием «Пять неудач Байдена на Украине, которые только приободрили Россию».
«Политика президента Джо Байдена в отношении России и Украины обернулась грандиозной катастрофой. Российские силы уже пятый месяц опустошают Украину, пока Байден продолжает выписывать Зеленскому чеки, и конца этому не видно», – пишет бывший офицер разведки РУМО (Разведывательное управление Минобороны США) Ребекка Коффлер. Содержание статьи приводит «Ридус».
По словам Коффлер, администрация Байдена «не только не смогла сдержать» Россию, «ее действия дали российским силам фору, прежде чем начать наступление на Украину». «Путин смог мобилизовать боеспособные силы, которые почти окружили Украину», – констатирует она. «Байден дал Путину «зеленый свет» для нападения на Украину, заявив в январе, что «незначительное вторжение» не вызовет серьезной реакции США», – уверена бывший офицер разведки РУМО.
Коффлер также припомнила «бюрократам Обамы – Байдена» заявления о том, что «ВВП России равен итальянскому, а Россия – это заправочная станция, не имеющая экономических возможностей для проведения крупномасштабных военных операций».
Автор публикации уверена, что энергетическая и экономическая политика Байдена «только помогает финансировать» российскую «военную машину». «Беспрецедентные экономические санкции, введенные против России, не остановили Путина и бумерангом отразились на Западе. Европейцы опасаются апокалипсиса – наступит зима, Германия уже нормирует потребление энергии», – констатирует она.
«Помощь Байдена в обеспечении безопасности Украины – без надзора и без требования, чтобы президент Украины Зеленский ставил перед собой реалистичные цели войны – продлевает войну, истощая наши собственные запасы оружия», – подчеркнула она.
Коффлер указывает, что российская армия «несоизмеримо мощнее украинской». «Нет ни денег, ни вооружений, которых хватило бы Украине для победы, как это определил Зеленский», – подчеркивает эксперт.
«Политика Байдена помогла Путину углубить связи как с противниками США, такими как Иран, Китай и Северная Корея, так и с нашими традиционными союзниками, такими как Саудовская Аравия», – заключила она.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Путин дал обещание о восстановлении Донбасса
Президент Владимир Путин пообещал, что Россия поможет в восстановлении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Общаясь в среду по видеосвязи с участниками конкурса «Большая перемена», глава государства обратил внимание на то, что потребуется много усилий, «чтобы привести в порядок все хозяйство Донецка, Донецкой республики, Луганской республики». «Поэтому вся наша страна будет помогать и ДНР, и ЛНР», – заверил Путин.
«Сделаем это обязательно!» – приводит его слова ТАСС.
Напомним, российское правительство еще в мае создало специальный штаб по восстановлению освобожденных в ходе специальной военной операции на Украине территорий. В восстановлении Донбасса участвуют российские регионы.
США выразили готовность к сложным решениям ради задержанных за рубежом сограждан
Для освобождения задержанных в других странах граждан США американские власти готовы к сложным решениям, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
Прайс заверил, что власти США «нацелены сделать все» возможное для «освобождения американских граждан, которые удерживаются в заложниках, либо были несправедливо задержаны в других странах». По его словам, «это, в частности, включает принятие сложных решений», передает РИА «Новости».
Одним из примеров принятия таких решений, как заявил Прайс, стала ситуация с возвращением в США Тревора Рида. Прайс заявил, что глава американского государства Джо Байден «принял решение лично принять участие в обмене». Он заверил, что члены администрации США и лично президент «готовы к принятию трудных решений».
27 апреля состоялся обмен осужденного в России гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы. При этом власти США сообщили, что работают над тем, чтобы добиться освобождения и возвращения на родину американской баскетболистки Бриттни Грайнер, находящейся под судом в России, а также отбывающего срок в России американца Пола Уилана, однако комментариев по возможному обмену Грайнер на россиянина Виктора Бута не дают.
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Путин оценил экспортный потенциал России в 50 млн тонн зерновых
Экспортный потенциал России – 30 млн тонн зерновых, по результатам 2022 года будет 50 млн, США должны снять ограничения на поставки российского зерна, заявил президент России Владимир Путин.
«Изначально мы ставили вопрос таким образом, что это должно быть запакетировно», – сказал Путин. По его словам, Россия готова «содействовать вывозу украинского зерна», но ожидает, что «все ограничения, связанные с воздушными поставками на экспорт российского зерна, будут сняты».
Путин заявил: «Вот мы об этом договаривались изначально с международными организациями. И взяв на себя труд все это запакетировать, никто не возражал до сих пор. В том числе американские наши партнеры», – передает РИА «Новости».
Президент отметил, что «ограничения с поставками на мировой рынок российских удобрений американцами сняты, фактически сняты». Он выразил надежду на то, что подобные шаги будут сделаны и в отношении «поставок на экспорт российского зерна». «А мы вот сейчас готовы. У нас экспортный потенциал 30 млн зерновых, а по результатам текущего года будет 50», – сообщил он.
Путин признал, что «Турецкая Республика и лично президент Эрдоган многое сделали» для достижения «договоренности по вывозу украинского зерна».
Напомним, в Минобороны сообщали, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции в основном поддержали предложения России, вскоре будет завершена работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива». Москва указывала, что Россия готова внести вклад в решение продовольственных проблем в мире, при этом ситуация на Украине не является причиной продовольственного кризиса. Стало известно о намерении ЕС разморозить часть ресурсов банков из России, чтобы облегчить транзакции в сфере глобальной торговли продовольствием и удобрениями.
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В США назвали приоритетом НАТО наращивание поставок РСЗО HIMARS Киеву
Страны НАТО в ближайшие месяцы намерены нарастить поставки Украине ракетных систем залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System, «Хаймарс»), чтобы закрепить «успехи» украинских военных, сообщили американские СМИ.
Как пишет The Washigton Post, летом и осенью приоритетной задачей НАТО будет поставка большего числа этих ракет для «закрепления недавнего успеха», говорится в материале издания. По словам европейского чиновника, официальные лица в США и Европе хотят, чтобы оборонные компании ускорили производство оружия, передает ТАСС.
Как отмечает газета, американское министерство обороны ранее опасалось поставлять Киеву HIMARS из-за неуверенности в том, что украинцы смогут применять такой вид вооружения в бою. Теперь, пишет издание, Пентагон убежден, что оружие смогло оказать «значительное влияние» на происходящее на передовой, по словам представителя ведомства.
Кроме оружейной тематики, газета пишет о ситуации вокруг обучения украинских военных. Так, отмечает издание, Британия намерена каждые четыре месяца обучать 10 тыс. украинских военнослужащих, а другие страны Запада потенциально могут еще больше.
Накануне сообщалось, что ВСУ обстреляли мост через Днепр в Херсонской области из американских ракетных систем залпового огня HIMARS. После чего властями региона было принято решение усилить прикрывающие мост через Днепр системы ПВО.
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Путин оценил участие Турции в решении вопросов по вывозу украинского зерна
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Не все вопросы по теме вывоза украинского зерна из черноморских портов еще решены, но то что движение есть, уже хорошо, заявил президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Российский лидер поблагодарил своего коллегу за усилия «посреднические по предоставлению турецкой площадки для переговоров по проблемам продовольственного характера, проблемам вывоза зерна через Черное море». «При вашем посредничестве мы продвинулись вперед. Не все вопросы, правда, еще решены, но то что движение есть, уже хорошо», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин, прибывший во вторник в Тегеран для участия в саммите астанинской «тройки», проводит двустороннюю встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Напомним, в Минобороны сообщали, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции в основном поддержали предложения России, вскоре будет завершена работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива».
Путин и Раиси договорились о крупных проектах России и Ирана
Глава российского государства Владимир Путин сообщил, что договорился с президентом Ирана Эбрахимом Раиси о совместных проектах России и Ирана, а также об активизации расчетов в нацвалютах.
Путин сообщил, что Москва и Тегеран «условились о реализации крупных совместных проектов и активизации использования национальных валют в прямых расчетах». В рамках переговоров президенты обсудили «конкретные аспекты взаимодействия» в политике и экономике, «особое внимание уделили» сферам энергетики, промышленности и транспорта, передает ТАСС.
Российский лидер также сообщил, что в разговоре с духовным лидером и руководителем Ирана Али Хаменеи рассматривались «стратегические вопросы российско-иранских отношений, с обеих сторон была подтверждена приверженность дальнейшему всемерному развитию» сотрудничества «в по-настоящему добрососедском и взаимовыгодном ключе». Стороны готовы работать совместно для «решения острых региональных и международных проблем».
Путин выступил за восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий иранской ядерной программе и гарантии его участникам равных прав по развитию сотрудничества.
Напомним, Тегеранская валютная биржа запустила торги пары иранский риал/рубль. Кремль анонсировал отказ от доллара в сотрудничестве России и Ирана.
Белый дом усмотрел в «астанинском» формате «изоляцию» России
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби считает, что саммит в «астанинском» формате якобы свидетельствует об «изоляции» России, хотя «астанинский» формат переговоров по Сирии действует уже несколько лет.
По версии Кирби, саммит «демонстрирует градус изоляции». Он сказал, что Россия из-за «изоляции» якобы «должна повернуться в сторону Ирана ради помощи». Кирби заявил о проблемах в военно-индустриальном комплексе России, трудностях с поставками микроэлектроники. Кроме того, по мнению Кирби, визит главы российского государства Владимира Путина в Иран якобы показывает отсутствие намерений сесть за стол переговоров с Украиной. Кирби вновь заявил о том, что Россия готовится купить БПЛА у Ирана, передает РИА «Новости».
При этом Кирби заявил: «Мы не видим никаких признаков, что продажа (иранских БПЛА Москве) на самом деле состоялась». По его словам, США не стали бы озвучивать подозрения, если бы не считали информацию важной и заслуживающей доверия.
Напомним, в Тегеране прошли переговоры президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Ибрахима Раиси и Реджепа Тайипа Эрдогана. Следует отметить, что «астанинский» формат переговоров по Сирии сформировался еще в 2017 году и не связан со спецоперацией на Украине.
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Захарова разоблачила фейк французского корреспондента о посещении Крыма
Спикер российского МИД Мария Захарова рассказала, как журналист французской газеты создал фейк об организованной для иностранных корреспондентов поездке на Черноморский флот в Крыму, чтобы якобы «продемонстрировать милитаристский настрой» России.
Пресс-тур был организован в 2015 году для иностранных журналистов, программа включала посещение детского лагеря «Артек», а также других объектов инфраструктуры. При этом французский журналист отдельно попросил показать ему Черноморский флот. «Это было его желание... Мы не планировали показывать Черноморский флот, потому что мы хотели показать именно гражданскую инфраструктуру, показать Крым с его возможностями, каким он был до 2014 года и как его восстанавливают. Мы хотели сделать фокус именно на этом, но раз был такой заказ от западных журналистов, пожалуйста», – передает радио Sputnik ее слова.
По словам Захаровой, позднее вышла статья про Черноморский флот под авторством журналиста Figaro.
«Причем он приехал только на ту часть, которая связана с Черноморским флотом, никакие другие пункты программы этот журналист французский не посещал. Выходит статья, где написано, что в очередной раз, чтобы продемонстрировать свой милитаристский настрой, поиграть мускулами, Россия и российские чиновники организовали для иностранных корреспондентов поездку на Черноморский флот», – рассказала Захарова.
Представитель МИД подчеркнула, что корреспондент попросту сам попросился, а потом выдал экскурсию за «игру мускулами».
«То есть самому попроситься, а потом выдать за наши «игры мускулами», что хотели продемонстрировать милитаризм, развитие его на территории Крыма. Естественно, ни строчки про то, что Черноморский флот исторически там дислоцирован... является неотъемлемой частью истории Крыма», – отметила Захарова.
Ранее спикер МИД обратила внимание на публикации греческих СМИ о российской спецоперации на Украине, отметив, что они «дисциплинированно следуют антироссийскому заказу заокеанских кураторов». Более того, Захарова рассказала о работе ведомства по разоблачению антироссийских фейков в специальном разделе на сайте МИД.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Минюст США захотел приравнять помощь в обходе санкций против России к рэкету
Администрация США хочет получить право на изъятие собственности у физических и юридических лиц России, попавших под санкции в связи с ситуацией вокруг Украины, а содействие в обходе санкций приравнять к рэкету, сообщил глава рабочей группы минюста США по выявлению и аресту российских активов Эндрю Адамс.
Адамс на слушаниях в юридическом комитете Сената США сказал, что администрация хочет «распространить существующие полномочия по отчуждению» на «используемую собственность», а «не просто на доходы, получаемые в результате таких правонарушений», передает ТАСС.
Кроме того, Белый дом хочет законодательно приравнять обход антироссийских санкций к рэкету, чтобы укрепить полномочия правоохранительных органов США. Также предлагается вдвое (до 10 лет) продлить срок давности по совершенным в других странах правонарушениям, наказание за которые предусматривает отчуждение Вашингтоном прав собственности. По словам Адамса, требуется улучшить ситуацию в области сотрудничества с другими странами ради изъятия «активов, связанных с коррупцией за рубежом».
Один из членов комитета Линдси Грэм предложил выработать «своего рода международный подход» к такой антироссийской деятельности, например, по линии НАТО. По его словам, речь идет об усилиях всего «цивилизованного мира». Грэм призвал «интернационализировать» идею формирования рабочей группы Адамса.
Напомним, западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов. Кроме того, министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ на Западе воровством.
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