МВД описало процесс получения документов для проживания в России гражданами ДНР и ЛНР

В пресс-центре МВД России рассказали о процессе получения гражданами Украины, ДНР и ЛНР документов для проживания и работы в России. В МВД сообщили, что для получения документов граждане Украины, ДНР и ЛНР подают заявление о выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство, о выдаче патента или разрешения на работу в качестве высококвалифицированного специалиста, а также о предоставлении статуса беженца или временного убежища. При этом они «проходят административные процедуры, связанные с дактилоскопической регистрацией, фотографированием и анкетированием биографических данных». Сведения вносят в информационные системы, передает ТАСС. Порядок оформления документов для граждан Украины, ДНР и ЛНР максимально упростили, а их обращения рассматриваются в приоритетном порядке. Однако бывают ситуации, когда у граждан Украины, ДНР и ЛНР, например, нет удостоверений личности или принимающей стороны. Такие проблемы решаются с помощью оперативных штабов, которые созданы в ряде регионов, или горячих линий по приему обращений. Граждане Украины, ДНР и ЛНР имеют широкие возможности для получения в упрощенном порядке разрешения жить в России и получения российского гражданства. Так, их постановка на учет по месту пребывания проводится сразу при поступлении соответствующего уведомления от принимающей стороны. Граждане Украины, ДНР и ЛНР могут попросить временное убежище – в этом случае их запрос рассмотрят в течение всего трех рабочих дней. После люди обычно подают заявления на получение гражданства. 25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. В июле Путин расширил упрощенное получение гражданства России на всех жителей Украины.

Президент Сербии Александр Вучич в ответ на угрозы депутата Рады Алексея Гончаренко пожелал Украине всего наилучшего, заявив, что новый сербский кабмин не будет антироссийским. «Украине и украинскому народу желаю всего наилучшего, а что касается хорватов, пусть они занимаются своим делом», – заявил Вучич журналистам в субботу, передает РИА «Новости». Также он рассказал о двух днях консультаций с партиями в парламенте по поводу формирования нового правительства. По словам главы страны, новый кабмин будет проводить самостоятельную сербскую политику. Ранее депутат Рады написал в Telegram, что Украина вместе с Хорватией отомстят Вучичу за его заявления о спецоперации, «перевоспитав» его и народ балканской страны. Глава сербского МВД Александр Вулин в ответ на угрозы заявил, что Сербию и ее президента Александра Вучича не смогут «перевоспитать» последователи Степана Бандеры на Украине и хорватские нацисты. ВКС России уничтожили 115-ю бригаду ВСУ на Северском направлении 16 июля 2022, 13:29

В результате высокоточных ударов ВКС России фактически уничтожена 115-я механизированная бригада ВСУ, действовавшая на Северском направлении, сообщили в Минобороны. «Только за последние двое суток потери личного состава в данном соединении составили более 600 человек. Для доукомплектования бригады в срочном порядке мобилизуют жители Северска, Николаевки и других близлежащих населенных пунктов, находящихся под контролем украинской армии», – сообщает Минобороны в Telegram-канале. «В результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 123-й бригады территориальной обороны ВСУ в городе Николаев, уничтожено до 200 националистов и иностранных наемников, а также 13 единиц бронированной и автомобильной техники», – сообщили в военном ведомстве. Сообщается также, что высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования в городе Днепропетровск уничтожены цеха по производству комплектующих и ремонту баллистических ракет «Точка-У» и реактивных снарядов систем залпового огня на оборонном предприятии «Южный машиностроительный завод». Кроме того, высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: четыре пункта управления, в том числе 80-й десантно-штурмовой бригады в районе Серебрянки Донецкой народной республики (ДНР)ДНРи 3-й танковой бригады ВСУ в районе Новопокровки Харьковской области, склад боеприпасов в районе КонстантиновкиДНР, живая сила и военная техника ВСУ в 25 районах. В рамках контрбатарейной борьбы поражены два взвода реактивных систем залпового огня, 15 подразделений гаубиц «Гиацинт-Б» и артиллерийских орудий Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Серебрянка, Северск, Артемовск, Авдеевка и Георгиевка ДНР, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 73 районах. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражен: 21 пункт управления, пять складов с боеприпасами, живая сила и военная техника ВСУ в 189 районах. По данным Минобороны, истребительной авиацией ВКС России в воздушном бою уничтожено три самолета воздушных сил Украины: два МиГ-29 в районах населенных пунктов Новопавловка Николаевской области, Владимировка Днепропетровской области и один Су-25 в районе Северска. Также, сбиты в воздухе два украинских вертолета: Ми-8 в районе Великой Новоселки и Ми-24 в районе Северска ДНР. Сообщается, что российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Долгенькое, Изюм, Малая Камышеваха Харьковской области, Камышаны Херсонской области, Решетиловское Запорожской области, Алчевск Луганской народной республики, Серебрянка, Григоровка, Спартак, Красный Октябрь и Криничная ДНР. Кроме того, в районе населенного пункта Новозвановка ДНР перехвачена баллистическая ракета «Точка-У», а в районе Изюма Харьковской области – два снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган». «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 256 самолетов, 139 вертолетов, 1557 беспилотных летательных аппаратов, 355 зенитных ракетных комплексов, 4073 танка и других боевых бронированных машин, 746 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3149 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4253 единицы специальной военной автомобильной техники», – заключили в ведомстве. Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией. Сдавшийся украинский военный рассказал о «поддержке минус» 16 июля 2022, 11:13

Украинский военнослужащий рассказал, что сдался в плен после того, как его с сослуживцами бросило командование. На видео, опубликованном RT, украинский военный рассказал, что подразделение запросило подкрепление с воздуха, но ему отказали: «Поддержка минус». По словам военного, в ряды ВСУ он пошел вынужденно: при отказе от мобилизации его ждала тюрьма. В его подразделении, как он утверждает, радовались ранениям и пытались всячески «закосить» по состоянию здоровья: «И то, даже если контужен, шлют вперед, и все». Ранее пленный командир украинского нацбата «Медведи SS» Александр Кравцов заявил, что Россия как противник на поле боя не по зубам Украине, даже с учетом финансирования и поставок оружия со стороны Запада. Он также рассказал, что практически все снаряжение украинских националистических батальонов было зарубежного производства еще до начала спецоперации. Израильский эксперт назвал сроки освобождения Одессы 16 июля 2022, 19:10

Российские военные смогут взять под контроль Одессу осенью 2022 года, заявил бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. «Россия всерьез активизировала действия своих Вооруженных сил на Черноморском побережье, что свидетельствует о начале продвижения к Одессе. К началу учебного года Одесса будет освобождена», – сказал Кедми в эфире Youtube-канала «Вальдман-Line», передает Ura.ru. По его словам, учебный год в этом городе «начнется по российской программе». Ранее Минобороны сообщало, что националисты под угрозой увольнения собирают данные о российских родственниках и настроениях соседей у госслужащих в Одессе. Стало известно о стягивании техники к линии фронта в Донбассе 16 июля 2022, 14:59

Российские военные стягивают большое количество современной техники к линии фронта на Донбассе. Так, были замечены БМПТ «Терминатор», передвигавшиеся в сторону линии фронта под Северском, передает РИА «Новости». Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу дал указания нарастить действия группировок на всех операционных направлениях, чтобы исключить возможности Киеву наносить ракетные удары по гражданской инфраструктуре и жителям Донбасса и других регионов. Сообщалось, что украинские военнослужащие бросили большое количество вооружения и военной техники при отступлении из Лисичанска в Луганской народной республике. Володин предупредил США и Европу о «принципе бумеранга» 16 июля 2022, 12:26

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил европейские страны и Соединенные Штаты о «принципе бумеранга», который последует за их военными поставками Украине. «Ракеты, которые Вашингтон и Брюссель поставляют киевскому режиму, из-за его непрофессионализма могут прилететь к своим владельцам обратно. Министр обороны Украины заявил, что не разбирается в ракетах: он адвокат и не может отличить один вид вооружения от другого. США в своем желании продолжать войну до последнего украинца делают заложниками Европу, которой эти «подарки» могут вернуться», – написал Володин в своем Telegram-канале. Речь идет о заявлении министра обороны Украины Алексея Резникова, который не смог оценить эффективность норвежских ракетных комплексов NASAMS, пояснив, что он «не ракетчик, а юрист». В конце июня США анонсировали передачу Украине норвежского зенитного ракетного комплекса ПВО малого и среднего радиуса действия NASAMS. В июле США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи, который включает два комплекса NASAMS. Резников также объяснил, что его заявление о контрнаступлении на юге Украины неправильно поняли. Он не подтвердил, что есть приказ президента страны Владимира Зеленского вернуть силой южные регионы. Напомним также, ранее Володин заявлял, что решение киевских властей не участвовать в переговорах с Москвой снижает возможность сохранения государственности Украины. Советник Зеленского признал, что Россия достигла своих целей 16 июля 2022, 16:31

Действия Германии идут вразрез с устремлениями Украины в плане возвращения турбины компании Siemens, которая необходима для полноценного функционирования газопровода «Северный поток», заявил советник украинского президента по экономическим вопросам Александр Роднянский. «Настаивая на [возвращении] этой турбины, Германия делает прямо противоположное тому, чего хочет добиться Украина, а именно: большего санкционного давления и меньшей зависимости от России», – заявил советник в интервью газете Welt am Sonntag. По словам советника, ситуация с Калининградом показала, что санкции Евросоюза рушатся. «Абсолютно. Здесь очевидно, как Россия достигла своей цели, оказывая давление на ЕС», – цитирует его ТАСС. Также он признался, что Украине гораздо важнее наступательное оружие, так как на Донбассе Киев значительно уступает в количественном отношении. Напомним, Канада согласилась вернуть турбину для «Северного потока» в Германию. Турбина находилась на ремонте в Монреале. США поддержали возвращение Канадой турбины для «Северного потока – 1». Siemens пообещал доставить газовую турбину из Канады в Россию в кратчайшие сроки. Националисты бригады теробороны бежали с позиций в районе Артемовска 16 июля 2022, 13:49

На фоне успешных действий российских Вооруженных Сил и значительных потерь ВСУ, украинские националисты отказываются принимать дальнейшее участие в боевых действиях на Донбассе, сообщили в Минобороны России. «В частности, 45 националистов 204-го батальона 241-й бригады территориальной обороны покинули свои боевые позиции в районе Артемовска и потребовали их ротировать на запад Украины», – сообщает военное ведомство в Telegram-канале. В МО РФ также сообщили, что в результате высокоточных ударов ВКС России фактически уничтожена 115-я механизированная бригада ВСУ, действовавшая на Северском направлении. Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией. Опубликовано видео прорыва украинской ПВО российскими ракетами 16 июля 2022, 12:55

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц опубликовал видео того, как российские крылатые ракеты прорывают ПВО противника на подлете к Днепропетровску (переименованному украинскими властями в «Днепр»). «Очень показательное видео» военкор разместил в своем Telegram-канале. Ранее Коц описал охоту на американскую гаубицу М777. Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией. Захваченную на Украине технику выставили в парке «Патриот» 16 июля 2022, 10:28 Текст: Кристина Цыцура

Трофейная техника ВС Украины и образцы иностранного вооружения выставлены в парке «Патриот», где с 15 по 21 августа пройдет Международный военно-технический форум «Армия-2022». Зрители смогут увидеть модернизированный танк Т-72АМТ. Это модификация от Киевского бронетанкового завода была впервые представлена в 2020 году. ВСУ получили танк в феврале 2021 года, передает ТАСС. Будет представлен украинский бронеавтомобиль «Варта» производства предприятия «Украинская бронетехника». Платформа «Варта» была разработана в 2014 году. Также на площадке выставят катера. Патрульный катер проекта 09104 «Калкан-П» с бортовым номером BG-309 разработан заводом «Лиман». Отдельно будет представлена иностранная техника. Покажут сожженный австралийский бронеавтомобиль Bushmaster. Всего Украина получила 20 таких машин. Ранее сообщалось, что российским войскам удалось взять в качестве трофея на Украине французские гаубицы «Цезарь», причем эти дальнобойные самоходки были попросту выкуплены у коррумпированных украинских военных. Немецкая журналистка сообщила о преступлениях киевского режима в Донбассе 16 июля 2022, 17:03

Текст: Алексей Дегтярев

Независимая немецкая журналистка Алина Липп раскрыла подробности о преступлениях украинского режима против мирного населения республик Донбасса. «Люди здесь (в Донецке. – прим. ВЗГЛЯД) устали жить в условиях войны. Украинские солдаты обстреливают мирных жителей, нападают на родильные дома, минируют гавани и взрывают зернохранилища», – сказала Липп в интервью The Grayzone, передает РИА «Новости». Она добавила, что местные жители расстроены и шокированы тем, что западные средства массовой информации скрывают эти факты. «Они чувствуют, что о них лгут и что их страдания полностью замалчиваются. Я была так ошарашена, что в немецких новостях нет ни слова о погибших за последние восемь лет мирных жителях Донецка», – заключила журналистка. Ранее Россия направила в ООН, Совет Европы и другие международные организации материалы о массированном обстреле жилого сектора городов ДНР и гибели мирных жителей. Шойгу проинспектировал участвующие в СВО группировки войск «Юг» и «Центр» 16 июля 2022, 10:01

Текст: Антон Никитин

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклады командующих группировками сил «Юг» генерала армии Сергея Суровикина и «Центр» генерал-полковника Александра Лапина во время инспекции войск, принимающих участи в спецоперации на Украине, сообщили в Минобороны. «Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российские группировки войск (сил) «Юг» и «Центр», выполняющие задачи специальной военной операции на Украине», – сообщается в Telegram-канале военного ведомства. В Минобороны подчеркнули, что «на командном пункте Шойгу заслушал доклады командующего группировкой «Юг» генерала армии Сергея Суровикина, командующего группировкой «Центр» генерал-полковника Александра Лапина, а также других командующих и командиров о текущей обстановке, характере действий противника и ходе выполнения российскими Вооруженными силами боевых задач». «В завершении заслушивания [докладов командующих группировок «Юг» и «Центр»] глава российского военного ведомства дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях в целях исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов», – заявили в ведомстве. Шойгу во время инспекции группировки российских войск во исполнение указа президента страны вручил за проявленные мужество и героизм медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву. Напомним, 4 июля президент Владимир Путин подписал указ, которым присвоил звание Героев России генерал-майору Эседулле Абачеву и генерал-полковнику Александру Лапину. Это вторая инспекция министра обороны российских войск, задействованных в спецоперации. Впервые о визите Шойгу в войска, принимающие участие в СВО, российское оборонное ведомство сообщило 26 июня. По информации Минобороны, тогда глава военного ведомства отдельное внимание уделил вопросам организации всестороннего обеспечения боевых действий и созданию в пунктах временной дислокации всех необходимых бытовых условий для российских военнослужащих. Кроме того, он вручил государственные награды военнослужащим, проявившим героизм и самоотверженность при выполнении боевых задач. Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией. Осужденный в ДНР британский наемник спел гимн России 16 июля 2022, 12:05

Текст: Антон Никитин

В Сети появилось видео, на котором приговоренный в ДНР к смертной казни британский наемник Эйден Эслин исполняет гимн России. Видео опубликовал в своем Telegram-канале корреспондент RT Роман Косарев. «В конце интервью [американскому журналисту Джону Дугану] приговоренный в ДНР к смертной казни британский наемник Эйден Эслин сказал, что обнаружил в себе талант к пению. Об этом ему сказали сокамерники, когда он исполнил гимн России. Американский интервьюер Джон Дуган спросил, не против ли он исполнить гимн для его зрителей. Тот с радостью согласился, и вот что получилось. Я до сих пор под впечатлением. Не могу понять: мне гадко или стыдно? Или просто неприятно? Или это из серии «захочешь жить – и не так запоешь»?» – написал Косарев. Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину. Эслин и Пиннер подали кассационные жалобы в Верховный суд Донецкой народной республики, чтобы обжаловать приговор. Военные ДНР забрали трофейное натовское оружие 16 июля 2022, 15:34

Текст: Алексей Дегтярев

Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики забрали в качестве трофеев стрелковое натовское вооружение, которое применяли украинские боевики. Оружие захватили на позициях ВСУ во время спецоперации на разных локациях ДНР, передает РИА «Новости». В числе захваченного – немецкий пистолет-пулемет турецкого производства, разработанный фирмой Heckler & Koch, модель МР-5, копия израильского пулемета Negev, произведенная по лицензии на Украине. Ранее трофейную технику ВСУ и образцы иностранного вооружения выставили в парке «Патриот», где с 15 по 21 августа пройдет Международный военно-технический форум «Армия-2022». На Украине заявили о возможности обстрела Крыма из американских HIMARS 16 июля 2022, 19:35 Текст: Алексей Дегтярев

Украинские военные могут применить американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS для атаки объектов на Крымском полуострове, заявил представитель украинского главного управления разведки Вадим Скибицкий. Полуостров стал превалочным пунктом для перемещения всей техники и вооружений, идущих из материковой России в южные районы Украины, заявил Скибицкий, передает RT. Напомним, от ударов HIMARS больше всего пострадал город Новая Каховка, где взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди. Между тем СМИ сообщали, что российские военные завладели одной из установок американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.