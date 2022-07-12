Bloomberg: Риск начала рецессии в Британии в течение года вырос до 45%

Вероятность начала рецессии в Британии в течение ближайшего года выросла до 45%, сообщает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на опрошенных экономистов.

В материале отмечается, что риск рецессии в стране с начала года вырос в три раза. При этом британские власти полагают, что в течение двух ближайших кварталов экономический спад в Соединенном Королевстве не наступит, передает ТАСС.

Кроме того, опрошенные агентством эксперты понизили прогноз роста британской экономики по итогам 2022 года до 3,4%, а в 2023-м – до 0,7%. При этом инфляция, по их мнению, в последнем квартале текущего года составит 10%, что выше прогнозов для Германии, Италии и Франции.

Ранее сообщалось, что рост инфляции усиливают волатильность и неопределенность на мировом валютном рынке. Одной из причин роста волатильности на рынке FOREX может являться относительная невнятность действий монетарных властей США и еврозоны на фоне роста инфляции. По состоянию на конец апреля рост индекса потребительских цен (ИПЦ) в годовом исчислении составил 8,5% в США и 7,5% в еврозоне.

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