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В США заявили о попытке Макрона «образумить спятившего» Байдена
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Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G7 попытался «образумить спятившего американского президента» Джо Байдена, пишут СМИ.
Обозреватель New York Post Стивен Хейворд считает прошедший саммит G7 худшим со времен пребывания в Белом доме Джимми Картера, в обоих случаях – из-за «спятившего американского президента». В частности, речь идет о предложении ввести ограничения цен на российскую нефть, передает РИА «Новости».
Как пишет Хейворд, «Макрон попытался мягко образумить президента Байдена, который, видимо, собирается повторить все политические ошибки Картера». Указывается, что «накануне визита Байдена в Саудовскую Аравию в надежде добиться увеличения производства нефти, Макрон сообщил ему, что саудиты и другие крупные производители Персидского залива уже близки к максимальным мощностям и не смогут подсобить Байдену, даже если бы и хотели».
По словам Хейворда, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан постарался избавить Байдена от «прилюдного конфуза». Журналист считает, что Макрон намекает США на необходимость «взять себя в руки и заняться собственными нефтяными залежами». Как пишет Хейворд, Байден не замечает, что европейские страны желают добиться смягчения санкций против Москвы, которые угрожают нанести их экономикам больший ущерб, чем российской, и при этом сохранить лицо.
Напомним, G7 изучает возможность введения запрета на транспортировку по морю российской нефти, если она была продана выше определенной цены.
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Мадуро пригласил французские компании добывать нефть и газ в Венесуэле
Венесуэла готова принять французские нефтегазовые компании, которые хотят работать для экспорта сырья в Европу, заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в эфире телеканала «Венесолана де телевисьон».
«Президент [Франции Эмманюэль] Макрон, Венесуэла готова принять любые французские компании, которые хотят добывать нефть и газ для европейского и мирового рынка», – приводит слова Мадуро ТАСС.
Напомним, на саммите Группы семи (G7) в Германии Франция призвала к расширению источников снабжения сырьем, имея в виду возвращение на энергорынок Ирана и Венесуэлы.
В минувшее воскресенье ведущие французские энергетические компании – Engie, EDF и TotalEnergies – обратились через СМИ к населению и бизнесу с призывом «немедленно» ограничить потребление электричества, газа и нефтепродуктов в связи со стремительным ростом стоимости сырья, вызванного сокращением поставок из России. Ранее в Кремле заявили, что Россия строго выполняет все свои обязательства по поставке энергоресурсов.
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В Германии поставили под вопрос единство G7 против России
После интервью канцлера Германии Олафа Шольца «единодушие стран G7 поставлено под сомнение», пишет автор немецкого издания Welt Саша Ленарц.
По мнению обозревателя, клятвенные заверения политика в том, что страны «большой семерки» едины во мнении по отношению России не столь однозначны, как это кажется на первый взгляд. Автор обратил внимание на то, что лидеры G7 по итогам встречи не смогли прийти к согласию по целому ряду тем, передает Прайм.
Так, по информации издания, стоит обратить внимание на преждевременные заявления американского лидера Джо Байдена об ограничениях на золото российского происхождения. «Хотя Великобритания поддержала предложение, Германия и Франция сослались на компетенцию ЕС», – отметил автор.
Однако в статье отмечается, что остается неизвестным, найдет ли это предложение отклик у большего числа членов G7. Также корреспондент пишет о том, что пока участники встречи не смогли договориться о вводе предельных цен на нефть из России.
«Президент Франции Эммануэль Макрон не встретил особого энтузиазма со стороны США относительно идеи ввести ценовой потолок на нефть во всем мире, включая американскую», – говорится в материале.
В то же время журналист напомнил о существующих между Германией и США разногласиях по отношению к Китаю. Если Вашингтон видит в Пекине главного стратегического противника, то Берлин считает азиатскую страну «конкурентом».
Ранее на итоговой пресс-конференции после саммита G7 канцлер Германии Олаф Шольц рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украине. Журналистка спросила канцлера, может ли он раскрыть подробности обещанных Западом Киеву гарантий безопасности после российской спецоперации. «Да. Могу», – сказал в ответ Шольц, улыбаясь и тихо смеясь, а после очередной паузы и развел руками, снова развеселив аудиторию.
Названы варианты ответа России на военное усиление США в Европе
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«В ответ на усиление войск США в Европе России нужно показать, что она способна создать угрозу самому существованию стран альянса», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Илья Крамник. Ранее Джо Байден на саммите НАТО объявил о значительном усилении военного присутствия США на европейском континенте.
«При увеличении сил США в Европе непосредственная угроза нашей территории, или войскам Вооруженных сил России, участвующим в спецоперации на Украине, не возрастет, поскольку НАТО старается избежать эскалации. Так что в идеале альянс лишь ограничится наращиванием вооружений в Европе. Как правило, у США и НАТО риторика идет дальше, чем реальные намерения», – сказал эксперт Российского совета по международным делам, научный сотрудник ИМЭМО РАН, военный аналитик Илья Крамник.
Вместе с тем, в долгосрочной перспективе такие решения США и их союзников повышают риск возникновения новых военных столкновений в Европе или разрастания нынешнего конфликта, в том числе – территориально.
«При этом втягиваться в лобовое столкновение с НАТО – идея малоперспективная, альянс все-таки крупнее. Отвечать им симметрично – тоже не вариант. Иначе мы непомерно нагрузим свою экономику из-за гонки сил и вооружений. Этого нужно постараться избежать», – указал аналитик.
Собеседник уверен: России нужно искать асимметричные способы обеспечения собственной безопасности, избегая приближение ядерного конфликта. «Впрочем, наиболее действенным ответом будет развертывание тактического ядерного оружия, например – комплексов «Искандер» и боевых самолетов на интересующих нас направлениях. Кроме того, можно и нужно усиливать ПВО – воздушная мощь является фундаментальным элементом комбинированных операций НАТО. Поэтому в альянсе будут понимать, что возможный срыв воздушного наступления на территорию России приведет НАТО к отмене наземной операции. В целом мы должны показать способность создать угрозу самому существованию стран альянса», – подчеркнул Крамник.
Напомним, в среду на саммите НАТО в Мадриде была принята новая стратегическая концепция альянса, в которой Россия названа главной угрозой безопасности. Одновременно, президент США Джо Байден, выступая на совместной встрече с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, заявил: США усилят свое военное присутствие по всей Европе.
В частности, Соединенные Штаты намерены обеспечить дислоцирование в Румынии дополнительной бригады на ротационной основе с несколькими тысячами военных. По словам Байдена, бригада будет включать до 3 тысяч военнослужащих, сообщает РИА Новости. В Польше должен разместиться штаб 5-го корпуса сухопутных сил США.
В Великобританию будут направлены две дополнительные эскадрильи истребителей-бомбардировщиков F-35, на базе ВМФ США Рота в Испании будет базироваться шесть американских эсминцев (сейчас – четыре), перечислил Байден. Кроме того, американский президент заявил о намерении разместить дополнительные комплексы ПВО «и другие средства» в Германии и Италии.
Добавим, что в понедельник Столтенберг проанонсировал намерение НАТО увеличить численность своих сил быстрого реагирования с 40 тысяч до 300 тысяч человек. В этот же день глава правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что страна планирует повысить численность армии со 150 тысяч до 400 тысяч человек. Также Польша планирует докупить реактивные системы залпового огня HIMARS в размере 500 штук, 32 истребителя F-35, 250 танков Abrams последней версии M1A2 SEPv3, 8 ЗКР Patriot.
Во вторник DW сообщила, что хранящиеся в Германии американские ядерные бомбы будут модернизированы – ожидается, что Вашингтон потратит на эти цели 10 млрд долларов. В ФРГ же намерены выделить миллиарды евро на покупку самолетов, которые способны сбрасывать эти заряды, цитирует «МК» немецкое издание.
Ливия приостановила экспорт нефти из ключевого порта
Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) приостановила поставки из ключевого восточного порта Рас-Лануф из-за политического кризиса в стране, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Ливийская корпорация предупредила торговые и судоходные компании о форс-мажорных ограничениях на терминале, передает «Интерфакс».
Такое решение было принято на следующий день после того, как NOC заявила, что ей, вероятно, придется прекратить экспорт из залива Сирт, в который входят Рас-Лануф и другие порты, такие как Эс-Сидер, Брега и Зуэтина.
При этом пока неясно, попадает ли Эс-Сидер под действие форс-мажорных обстоятельств, производство Waha Oil Co., которое использует терминал, почти полностью остановлено.
Утром 29 июня мировые цены на нефть снижались в рамках коррекции после роста в течение трех предыдущих дней, свидетельствуют данные торгов.
Байден озвучил объемы новой военной помощи Киеву от стран Запада
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Киев получит от 50 стран 600 танков, 500 артиллерийских систем, 600 тыс. снарядов и противотанковые системы, заявил президент США Джо Байден.
«Наши союзники по всему миру делают существенный вклад (в помощь Украине). По инициативе министра (обороны США Ллойда) Остина более 50 стран сделали новые обещания, и это глобальные усилия по поддержке Украины», – заявил Байден по итогам саммита НАТО в Мадриде, передает РИА «Новости».
Он пояснил, что Киеву планируется поставить порядка 140 тыс. противотанковых систем, более 600 танков, почти 500 артиллерийских систем, более 600 тыс. снарядов, а также «продвинутые реактивные системы залпового огня, корабельные системы и системы ПВО».
Ранее сообщалось, что в течение недели США объявят о закупке системы ПВО средней и большой дальности для Украины.
Между тем президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Париж готов продолжать поставки вооружений Украине с условием, что они никогда не будут использоваться для ударов по территории России.
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Байден устроил истерику и призвал Запад терпеть высокие цены на бензин
Западу предстоит платить высокую цену за бензин столько, сколько потребуется, чтобы Россия не смогла победить Украину, заявил президент США Джо Байден по итогам саммита НАТО.
«Причина, по которой растут цены на бензин, это Россия. Россия, Россия, Россия. Причина существования кризиса с продовольствием – Россия», – цитирует РИА «Новости» Байдена.
Он пообещал, что в случае поддержки Конгрессом его предложений, в том числе об отмене налога на покупку бензина, цена на топливо снизится и немедленно наступит облегчение,
«Думаю, многие вещи мы можем сделать и сделаем», – заявил президент США.
Представители власти США регулярно называют рост цен на топливо в стране «подорожанием Путина». Комментируя подобные высказывания, президент РФ Владимир Путин пошутил, что на Западе уже начали называть инфляцию его именем, но обвинения России в ее росте – попытки «прикрыть одно место».
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Россия ввела санкции против жены и дочери Байдена
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Министерство иностранных дел России сообщило, что расширен американский стоп-лист еще на 25 человек, включая супругу и дочь президента Соединенных Штатов Джо Байдена.
«В качестве ответа на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей, в «стоп-лист» вносятся 25 американских граждан из числа ответственных за формирование русофобского курса сенаторов, участников так называемой группы «Макфол-Ермак», которая занимается разработкой рекомендаций относительно антироссийских рестрикций, а также членов семьи президента Джо Байдена», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
То есть под санкции попала супруга президента США Джилл Байден и их дочь Эшли Байден.
Ранее Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении примерно 500 российских чиновников из-за конфликта на Украине, также будут применены санкции против «частных военных компаний», военных подразделений и чиновников на украинских территориях, взятых под контроль российскими войсками. Кроме того, Байден объявил о повышении пошлин на 570 групп российских товаров стоимостью 2,3 млрд долларов.
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Цены на нефть перешли к коррекционному снижению
Мировые цены на нефть снижаются в среду утром в рамках коррекции после роста в течение трех предыдущих дней, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.29 цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,76%, до 112,93 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI – на 0,66%, до 111,02 доллара, передает РИА «Новости».
В среду утром стоимость нефти снижается в рамках коррекции после трехдневного роста. Так, за три дня нефть марки Brent подорожала на 7,04%, марки WTI – на 7,02%.
Рост нефтяных котировок был обусловлен рядом причин. Одна из самых явных –объявление стран G7 о том, что они собираются рассмотреть возможность всеобъемлющего запрета на услуги по транспортировке российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире, если сырье не приобретается по той цене, которая должна быть согласована в консультации с международными партнерами, или ниже. Также на котировки повлияло заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия едва ли могут увеличить добычу нефти.
Кроме того, Американский институт нефти (API) сообщил, что коммерческие запасы нефти в США за неделю по 24 июня уменьшились на 3,8 млн баррелей, аналитики прогнозировали снижение лишь на 0,1 миллиона.
Инвесторы также ожидают от минэнерго США публикации в среду вечером еженедельной статистики по запасам нефти, которая не была опубликована на прошлой неделе из-за технического сбоя. Аналитики полагают, что за неделю по 17 июня коммерческие запасы нефти в стране сократились на 3,7 млн баррелей, а за неделю по 24 июня – на 0,5 миллиона.
Байден назвал соглашение Швеции и Финляндии с Турцией шагом в НАТО
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Президент США Джо Байден поздравил Стокгольм, Хельсинки и Анкару подписанием трехстороннего меморандума, назвав достигнутое соглашение ключевым шагом к тому, чтобы Финляндию и Швецию пригласили в НАТО.
«Поздравляю Финляндию, Швецию и Турцию с подписанием трехстороннего меморандума – это ключевой шаг к тому, чтобы НАТО пригласила вступить в альянс Финляндию и Швецию, что укрепит наш союз и повысит нашу коллективную безопасность. Это прекрасное начало для саммита [НАТО]», – приводит слова политика ТАСС.
Во вторник НАТО объявило о достижении соглашения с Турцией о приеме в состав альянса Швеции и Финляндии. Для поддержки заявки на вступление в альянс со стороны Анкары Швеция и Финляндия взяли на себя обязательства перед Турцией по борьбе с терроризмом и отказу от эмбарго в отношении турецкой оборонной промышленности.
Напомним, присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу тормозится из-за позиции Турции, которая выдвинула двум странам десять условий для снятия вето на членство в НАТО. Власти Финляндии не исключали, что процесс вступления в НАТО «застынет на месте». Тем не менее в США уверены, что вопрос вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс в скором времени разрешится.
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Нефть подорожала на ожиданиях сокращения поставок
Мировые цены на нефть во вторник утром растут более чем на 1%, инвесторы ожидают сокращения поставок этого вида сырья, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.40 цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,23%, до 112,34 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI – на 1,02%, до 110,69 доллара, передает РИА «Новости».
Во вторник утром цены на нефть растут в ожидании сокращения предложения на рынке в связи с обсуждением странами «Большой семёрки» (G7) возможного установления предельных цен на нефть из РФ. Но есть также вариант эмбарго ЕС на импорт нефти из России.
«Мы считаем, что цены на нефть находятся на бегущем поезде, и ожидаем, что состояние мирового энергоснабжения настолько ограничено, что даже в условиях рецессии цены на нефть могут оставаться высокими», – приводит France Press слова аналитиков сырьевых товаров из TD Securities.
Макрон не разделил призывы Зеленского объявить Россию «спонсором терроризма»
Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя призывы украинского президента Владимира Зеленского объявить Россию «спонсором терроризма», заявил, что не разделяет «подобной методологии».
«Что касается вопроса квалификации в качестве спонсора терроризма, хочу быть правильно понятым. Франция не разделяет подобной методологии, потому что мы всегда стремимся руководствоваться юридическим подходом», – сказал Макрон во вторник на пресс-конференции по итогам саммита «Группы семи» в Германии, сообщает ТАСС.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия является «террористическим государством».
В видеообращении он призвал мировые державы юридически закрепить этот факт и потребовал полностью отказаться от закупки любых российских товаров.
Губернатор Техаса обвинил Байдена в смерти мигрантов в автофургоне
Губернатор штата Техас, представитель Республиканской партии Грег Эббот выразил мнение, что более 40 нелегальных мигрантов, тела которых обнаружили в фуре в пригороде Сан-Антонио, погибли из-за проводимой президентом США Джо Байденом политики.
«По меньшей мере 42 человека найдены мертвыми в грузовике с мигрантами в Техасе. Эти смерти на Байдене. Это результат его смертоносной политики открытых границ», – приводит слова губернатора Техаса ТАСС.
Ранее внутри 18-колесной фуры в пригороде Сан-Антонио на территории штата Техас обнаружили тела 46 нелегальных мигрантов. Причиной смерти людей, предположительно, стал тепловой удар. Еще 16 человек, находящихся внутри, были госпитализированы.
Напомним, в конце января 45-й президент США Дональд Трамп призвал главу действующей американской администрации Джо Байдена беспокоиться о «вторжении» нелегальных мигрантов в Соединенные Штаты. В январе 2021 года Байден отменил введенный Трампом режим чрезвычайного положения в связи с ситуацией на американо-мексиканской границе.
Байден проигнорировал приветствие южнокорейского коллеги на саммите НАТО
Президент Соединенных Штатов Джо Байден поставил в неловкое положение коллегу из Южной Кореи Юн Сок Еля на саммите НАТО в Мадриде, указывает телеканал Yonhap News TV.
По информации канала, на кадрах видно, как Юн Сок Ель хотел подойти к Байдену и поздороваться с ним, однако американский президент прошел мимо и протянул руку главе Болгарии Румену Радеву, передает ФАН.
При этом отмечается, что это не единственный конфуз, который произошел с Байденом на саммите. Так, во время приема у короля Испании американский президент не смог выбрать стул – взялся за спинку одного из них, но сесть так и не решился.
В конце мая Байден уже допускал оплошность в адрес президента Южной Кореи, переврав его фамилию. Он перепутал того с бывшим лидером страны Мун Чжэ Ином, однако сразу исправился.
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Байден заявил о лишении российских судов страховки за перевозку нефти
Вашингтон и его союзники не намерены предоставлять российским судам страховку на перевозку нефти, чтобы мешать транспортировке, заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции после саммита НАТО.
«Мы и Запад не будем обеспечивать страховку российским судам на перевозку нефти, так что у них будут огромные проблемы в ее доставке клиентам», – цитирует Байдена РИА «Новости».
Также у России возникнут сложности с поддержанием добычи нефти, связанные с ограничением доступа к технологиям из-за санкций. Механизм ценовых лимитов все же позволит России получать нефтяные доходы, но они будут ниже текущих.
В апреле у индийской госкомпании Oil and Natural Gas Corp (ONGC) возникли сложности с перевозкой российской нефти, поскольку российским судам, в том числе принадлежащим «Совкомфлоту», сложнее стало обеспечить страховое покрытие рейсов из-за санкций.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему задача по отсечению России от нефтяных доходов может быть трудновыполнимой.
Президент Шри-Ланки попросил Путина помочь с закупками нефти
Глава Шри-Ланки Готабайя Раджапакса направил просьбу президенту России Владимиру Путину о сотрудничестве в закупках нефти, сообщил изданию Daily Mirror источник, близкий к администрации ланкийского лидера.
«Ожидается, что на днях президенты двух стран проведут телефонный разговор и выработают договоренности с вероятной организацией официального визита в Москву», – передает сообщение РИА «Новости».
Кроме того, Раджапакса планирует посетить ОАЭ, чтобы обсудить вопросы импорта топлива.
Ранее министр энергетики Шри-Ланки Канчана Виджесекара сообщил, что власти страны направили в Россию двух министров для переговоров, в частности, о поставках топлива
Экономический кризис и вызванные им массовые беспорядки в Шри-Ланке уже называются самыми опасными за все время, прошедшее с момента обретения этим островным государством независимости в 1948 году.
В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ.
Кризис спровоцировал дефицит иностранной валюты в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива.
Газета ВЗГЛЯД подробно описывала происходящее на Шри-Ланке: жители острова испытывают значительную нехватку товаров. Помимо топлива, на исходе запасы газа, используемого для приготовления пищи, а также детского питания. Цены на продукты и товары первой необходимости выросли в разы.