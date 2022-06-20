Глава минобороны Израиля заявил о создании с США «ближневосточного альянса ПВО»

В Госдуме ответили на желание главкома Британии «победить» Россию

«Тем, кто действительно думает, что может «победить» Россию, рекомендую почитать историю нашей страны и ознакомиться с мемуарами великих полководцев прошлого», – заявил газете ВЗГЛЯД Герой России, депутат Госдумы Андрей Красов. Ранее новый глава британской армии Патрик Сандерс захотел создать армию, способную «победить» Россию.

«Вместо того, чтобы попытаться усадить Зеленского за стол переговоров, видные военачальники Британии начинают предаваться мечтам о создании необычайно мощной армии. Они уже грезят о походах и войне на европейском континенте. Но это не способствует улучшению ситуации ни на Украине, ни в Европе, ни в мире», – сказал Герой Российской Федерации, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

«Сейчас весь Запад нацелен только на то, чтобы, как они говорят, «ослабить мощь России». Но эти амбиции неосуществимы. Дело в том, что наши Вооруженные силы обладают всем необходимым для того, чтобы выполнять поставленные перед ними задачи. И ярким тому примером служит специальная военная операция на Украине», – подчеркнул собеседник.

Сами же намерения Патрика Сандерса «можно лишь охарактеризовать фразой «надежды юношей питают», отметил Красов. Он также указал на тот факт, что «Великобритании будет довольно сложно превзойти военную мощь России».

«Это понятие состоит из множества аспектов. Это и боевой дух военнослужащих, и вооружение, и военная техника, и поддержка населения, и вопросы экономики. В случае с нашей страной эти составляющие объединены в одно целое. А если британцы действительно верят в возможность победы, то рекомендую им почитать историю нашей страны и ознакомиться с мемуарами великих полководцев прошлого», – заключил Красов.

Ранее новый глава британской армии Патрик Сандерс заявил о необходимости создать такую армию, которая могла бы «победить Россию». Он также указал британским военным, что они должны быть готовы вновь воевать на территории Европы.

Обращение Сандерса к подчиненным приводит издание Independent. «Существует настоятельная необходимость создать армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою», – отметил он, передает РИА «Новости».

Ранее руководство британской армии исключило батальон парашютно-десантного полка из предстоящих учений НАТО в Боснии и Косово после публикации видео, на котором десантники занимаются групповым сексом на военной базе. Глава британской армии, генерал Патрик Сандерс объяснил это решение «временной утратой доверия» к батальону подразделения. Однако генерал также заявил, что Королевская военная полиция не нашла признаков какого-либо преступления в видео оргии британских военных.

Накануне во время визита в Киев британский премьер-министр Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому масштабную программу по подготовке украинских военных. Ранее Джонсон признал, что Британия продолжит активно поддерживать Украину, несмотря на проявляющуюся усталость в мире от украинского конфликта.

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