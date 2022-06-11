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Володин: США создали условия, чтобы страны образовали «новую большую восьмерку» с Россией
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США сами выстроили условия, при которых Россия и другие страны, создающие равноправный диалог и взаимовыгодные отношения, вошли в «новую большую восьмерку», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«США своими руками создали условия, чтобы страны, желающие выстраивать равноправный диалог и взаимовыгодные отношения, фактически образовали вместе с Россией «новую большую восьмерку», – написал он в своем Telegram-канале.
По мнению Володина, экономика США, Японии, Германии, Британии, Франции, Италии, Канады продолжает «трещать под нагрузкой введенных против России санкций». Так, за первый квартал этого года в США зафиксировано падение ВВП на 1,5%, а инфляция вышла на наивысший уровень с декабря 1981 года, который достиг 8,6%.
При этом спикер ГД добавил, что формирование новых точек роста в мире произошло из-за разрыва существующих экономических отношений Вашингтоном и его союзниками.
«Группа восьми стран, не участвующая в санкционных войнах, – Китай, Индия, Россия, Индонезия, Бразилия, Мексика, Иран, Турция – по показателю ВВП по ППС опережает на 24,4% старую группу», – отметил он.
По словам Володина, США продолжают создавать напряженность в мире, «проседая» в экономическом плане. Политик уверен, что Штаты делают все, чтобы решить свои проблемы за счет других, «а это неминуемо приведет к потере гегемонии в мире».
Ранее анализируя шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза, Володин заявил, что арсенал средств по сдерживанию России исчерпан. Он отметил, что принимая новые санкционные меры, западные политики вынуждены выбирать между плохим и очень плохим сценарием для экономик и граждан своих стран.
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Путин: Россия не будет наступать на те же грабли, что и СССР
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Россия не будет наступать на те же грабли, что и СССР, ее экономика останется открытой, она будет развиваться так, чтобы не зависеть ни от кого, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями в четверг.
Глава государства назвал составляющие, из которых складывается суверенитет государства, среди таких составляющих он упомянул и «экономический суверенитет». «Развиваться так, чтобы по базовым направлениям развития не зависеть ни от кого, в критических технологиях, в том, что обеспечивает жизнеспособность общества и государства», – указал Путин.
«Если экономика будет хромать, чихать и кашлять, тогда все. То какая консолидация общества? А если не будет консолидации, вообще ничего не будет», – приводит ТАСС слова Путина.
Он также добавил, что Россия не будет наступать на те же грабли, что и СССР, ее экономика останется открытой.
«Что касается «закрытой», как вы сказали. Я хочу еще раз вернуться к этому. Не было у нас закрытой экономики. То есть была, в советское время, когда мы сами себя вырезали, создали так называемый «железный занавес» – мы же создали, своими руками. Мы сейчас не собираемся этого делать, мы не будем наступать на те же грабли», – отметил Путин.
«Наша экономика будет открытой. Кто не хочет – тот сам себя будет обкрадывать, уже обкрадывает», – отметил глава государства.
Ранее Владимир Путин оценил экономическую ситуацию в России.
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Захарова «на пальцах» объяснила, кто виноват в продовольственном кризисе в мире
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Официальный представитель МИДа Мария Захарова объяснила «на пальцах», кто виновен в продовольственном кризисе в мире – санкции против России не дают перевезти зерно и расплатиться за него.
Дипломат обратила внимание на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который обвинил в продовольственном кризисе «русские снаряды».
«На пальцах. Санкции против Российской Федерации нанесли серьезный удар по мировой экономике, которая только начала постепенно восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Они привели к разрыву сложившихся производственно-сбытовых и логистических цепочек, нарушили систему финансовых расчетов наших экономоператоров. У нас есть товар – наше зерно, у покупателя – деньги и желание его приобрести. Но санкции банально не дают это сделать. Ни физически – перевезти зерно, ни финансово – за него расплатиться», – пояснила в деталях Захарова в своем Telegram-канале.
По ее словам, слова Борреля, которые тот опубликовал в Twitter, это «чушь».
Представитель ведомства обратила внимание, что от санкций пострадала не только Россия, перебои в поставках и расчетах ведут к глобальному дефициту продукции и способствуют росту цен, а также угрожают продовольственной безопасности.
«Несмотря на объективные трудности транспортно-логистического характера, мы остаемся добросовестным участником мирового рынка. Исполняем и будем исполнять свои обязательства по международным контрактам в части экспортных поставок зерна, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции», – подчеркнула Захарова.
Москву беспокоит продовольственный кризис, важность продовольственной безопасности также понимают лидеры развивающихся стран – государства Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.
«Россия, исходя из гуманитарных соображений, заинтересована в том, чтобы и Украина смогла обеспечить себя зерном, в том числе для посевной. А что же делает Запад? Он зерно вывозит грузовиками, оставляя украинское население без возможности справиться с грядущим дефицитом. Запад своими действиями подрывает продбезопасность не только в Африке, но и на самой Украине», – добавила она.
Она предположила, что весь интеллектуальный ресурс Запада «переместился в сторону пропаганды», и на убеждение западного населения в «вине русских» тратится колоссальная энергия.
«А все другие области забыты, включая работу над экономикой и инфраструктурой. Действительно, зачем решать проблемы с едой, ценами на электроэнергию, собственной инфляцией да и другими вопросами, включая кибербезопасность, безопасность космической деятельности и т. д., если все можно списать на русских?» – заключила дипломат.
Ранее президент России Владимир Путин называл ошибку США главной причиной роста цен на продовольствие в мире. Он отмечал, что санкции и многолетние ошибки Запада в экономике привели к волне глобальной инфляции, разрушению логистических цепочек и дефициту продовольствия.
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Небензя указал на утрату Западом рычагов влияния на Россию
Из-за санкций Запад потерял практически все рычаги влияния на Россию, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
Небензя, отвечая в интервью Би-би-си на вопрос ведущего об «изоляции», усомнился в том, что «попытки изолировать Россию оказались успешными». По его мнению, «Запад, возможно, добился каких-то тактических успехов, но стратегически проигрывает», передает ТАСС.
Напомним, Небензя ответил на заявления о том, что Россия якобы «с трудом справляется» с продвижением в Донбассе. Он предсказал скорое освобождение территорий ДНР и ЛНР. Как пояснил Небензя, «одна из причин так называемого медленного хода заключается в том, что мы не наносим ударов по гражданской инфраструктуре». Россия «не проводит ковровых бомбардировок», подчеркнул он.
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Москва предупредила о нелегитимности решений Арктического совета без России
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Москва обеспокоена планами возобновить работу Арктического совета без участия России и предупреждает, что решения в таком формате будут лишены легитимности, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
«Подобный шаг не может не вызывать обеспокоенность не только России как действующего председателя совета, но и всего международного сообщества, заинтересованного в дальнейшем устойчивом развитии этого региона. Констатируем, что данный уникальный формат межгосударственного взаимодействия продолжает политизироваться», – приводит слова Антонова РИА «Новости».
Дипломат подчеркнул, что решения в рамках Арктического совета без участия России нелегитимны и нарушают принцип консенсуса, предусмотренный его руководящими документами.
В мае посол по особым поручениям МИД, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов предупреждал, что перспектива вступления Швеции и Финляндии в НАТО может внести коррективы в развитие сотрудничества в Арктике. Он подчеркнул, что любая деятельность Арктического совета без России не будет легитимной.
В начале марта Москва осудила решение семи стран, включая Канаду, Данию, Финляндию, Исландию, Норвегию, Швецию и США, приостановить участие России в Арктическом совете в свете событий на Украине.
Арктический совет был создан в 1996 году по инициативе Канады с целью сотрудничества в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов. В его состав входят восемь приарктических стран: Россия, США, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Финляндия и Швеция.
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Греческий суд запретил конфискацию нефти из Ирана в пользу США
Апелляционный суд Халкиды отменил вынесенное постановление, разрешавшее властям Греции задерживать танкеры с иранской нефтью и передавать США часть груза с них, сообщил Reuters со ссылкой на источники.
«Иск об отмене решения принят судом», – передает РИА «Новости» информацию источника с пометкой, что «теперь вердикт будет трудно отменить».
При этом нет информации о том, собирается ли правительство Греции или США оспорить решение.
Соединенные Штаты и Германия раскритиковали захват двух греческих танкеров иранскими силовиками в Персидском заливе и назвали произошедшее «тяжелым нарушением международных правил».
Газета ВЗГЛЯД рассуждала, чем может обернуться танкерный конфликт между Грецией и Ираном, и какую опасность он таит для России.
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Путин: США должны восстановить инфраструктуру Афганистана
Главные обязательства по восстановлению афганской инфраструктуры, прежде всего, финансовые, должны взять на себя США и их союзники, заявил российский президент Владимир Путин.
«По нашему твердому убеждению, основные обязательства по реконструкции Афганистана, в первую очередь финансовые, должны взять на себя США и их союзники, чье 20-летнее присутствие и привело эту страну к критической черте», – заявил Путин в после переговоров с туркменским лидером Сердаром Бердымухамедовым, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что Россия готова продолжать сотрудничество с Туркменистаном и другими партнерами, включая московский формат консультаций Россия – Индия – Иран – США – КНДР – Пакистан по восстановлению Афганистана. Также Москва готова способствовать интеграции этой страны в региональные инфраструктурные и логистические проекты.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что западным странам нужно начать выплаты компенсаций пострадавшим странам и народам, в том числе Афганистану.
Путин: Страна может быть либо суверенной, либо колонией
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Президент России Владимир Путин уверен, что в современном мире государства могут быть либо суверенными, либо колониями, промежуточного состояния не существует.
«Мир меняется, причем меняется стремительно. И для того, чтобы претендовать на какое-то лидерство, я уж не говорю на глобальное лидерство, но хоть в чем-то, безусловно, любая страна, любой народ, любой этнос должны обеспечить свой суверенитет», – заявил глава государства на встрече с молодыми предпринимателями, сообщает ТАСС.
По его словам, «не бывает какого-то промежуточного состояния: или страна является суверенной, или колонией, как бы колонии не называть».
Путин убежден, что страны-колонии не имеют перспектив.
«Если страна, либо группа стран не в состоянии принимать суверенные решения – это уже в известной степени колония, а колония исторических перспектив не имеет, шансов выжить в такой жесткой геополитической борьбе», – сказал он.
Он отметил, что не хочет называть конкретные страны, «чтобы никого не обижать», но добавил, что геополитическая борьба существовала всегда.
Ранее Путин заявил, что роль современной России заключается в том, чтобы «возвращать и укреплять» суверенитет и территории.
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Путин: Петр I возвращал и укреплял территории, на нашу долю тоже выпала эта участь
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Президент РФ Владимир Путин убежден, что роль современной России заключается в том, чтобы «возвращать и укреплять» суверенитет и территории.
«То, что нам приходится защищать себя, бороться за это, то это естественные вещи. Сейчас мы были на выставке, посвященной Петру I. Почти ничего не изменилось», – сказал Путин на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными, передает ТАСС.
«Удивительно! Петр Северную войну 21 год вел. Казалось бы, воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал, он возвращал. Там, где Петербург основан – когда он заложил эту столицу, ни одна из стран Европы не признавала эту столицу, признавали ее за Швецией. А там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне, причем территория находилась под контролем Российского государства. Чего он полез-то туда? Возвращал. И укреплял», – заявил президент.
«Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять. И если мы будем исходить из того, что эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят», – отметил Путин.
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Матвиенко назвала условие завершения конфронтации России с Западом
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Россия и Запад живут на одной планете и поэтому обречены на взаимодействие, Россия готова к преодолению нынешней конфронтации, однако это не должно идти вразрез с ее интересами, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Мы живем на одной планете и обречены на взаимодействие. Очень жаль, что другая сторона сейчас не хочет этого понимать. Всякий раз отказываясь от части общечеловеческого, Запад тем самым обедняет себя и свое будущее. В России «западофобии» нет. Мы готовы к преодолению нынешней конфронтации, но, естественно, не в ущерб нашим интересам», – написала она в своем блоге на сайте Совфеда, посвященном Дню России.
Матвиенко отметила, что россияне должны постоянно помнить, что русофобия в Европе имеет глубокие корни, происходящее сегодня не внезапный, кратковременный эпизод, а постоянная составляющая общественно-политической жизни Запада. «И мы должны это учитывать во всем: в политике, в экономике, в культуре», – подчеркнула она.
В пример спикер привела слова русского социолога и идеолога панславизма, выдающегося российского мыслителя, основоположника теории цивилизаций Николая Данилевского, писавшего, что Европа видит в Руси не только чуждое, но и враждебное начало. «Сказанное не означает, что я призываю закрыться и ненавидеть Запад», – подытожила Матвиенко.
Напомним, Запад обвиняет Россию в самом резком замедлении мировой экономики за последние 80 лет, но США и ЕС просто используют спецоперацию России на Украине лишь как повод, чтобы переложить вину за неизбежный кризис, запущенный американской ФРС и европейским ЦБ задолго до февраля 2022 года.
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Британия заявила о намерении использовать любые дипканалы в ситуации с наемниками в ДНР
Британские власти задействует все возможные дипломатические каналы для разрешения ситуации с осужденными в Донецкой народной республике наемниками Шоном Пиннером и Эйденом Эслином, заявил заместитель министра образования Соединенного Королевства Робин Уокер на телеканале «Скай ньюс».
«Глава МИД [Великобритании Лиз Трасс] ясно дала понять, что мы предложим любую возможную помощь им (осужденным) и их родственникам. Мы считаем, что к ним должны относиться как к военнопленным в соответствии с Женевской конвенцией. Нет никаких оснований для их судебного преследования. Это нелегитимный суд, устроенный бутафорским правительством», – передает ТАСС его слова.
Уокер отметил, что британские власти не признают полномочия правительства. «Мы продолжим использовать все дипломатические каналы, чтобы указать на их статус военнопленных и добиться соответствующего обращения с ними», – добавил он.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность американской администрации вынесением смертного приговора троим наемникам судом ДНР, Вашингтон призвал Россию уважать нормы гуманитарного права.
Напомним, в четверг в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.
В ДНР заявляли, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал. Пиннер и Эслин частично признавали вину в ходе судебных заседаний.
Также в ходе судебного разбирательства было установлено, что британские наемники пришли в украинскую армию несколько лет назад, они получали оплату за службу и знали друг друга.
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Байден пожаловался на «путинский налог» для американцев
Глава американского государства Джо Байден, объясняя рекордную инфляцию, заявил, что жители США якобы платят «путинский налог» на топливо и продукты питания.
Комментируя майские данные об инфляции, установившей рекорд более чем за 40 лет, Байден заявил: «Мы никогда не видели ничего подобного налогу Путина сразу на еду и бензин». По его словам, «путинское подорожание сильно ударило в мае здесь и по всему миру», передает РИА «Новости».
Как заявил Байден, «высокие цены на бензин на автозаправках и продовольствие обеспечили около половины ежемесячных ценовых приростов». Он указал, что «бензин подорожал на 2 доллара за галлон во многих районах с тех пор, как российские войска начали угрожать Украине».
«Даже пока мы продолжаем работу над защитой демократии на Украине, нам следует сделать больше и быстрее, чтобы снизить цены здесь, в Соединенных Штатах», – сказал он.
Также Байден обвинил девять иностранных судоходных компаний, которые «перевозят грузы из Азии в США». По его словам, они «сформировали три консорциума» и «подняли свои цены на 1000%». Президент США призвал Конгресс страны «положить этому конец». «Это иностранные, принадлежащие иностранцам судоходные компании, которые взвинтили цены и собрали прибыль в 190 млрд долларов. Семикратный рост за год», – сказал он.
Напомним, Байден назвал «проклятьем» бьющую рекорды инфляцию. Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что антироссийские санкции оказывают влияние на стоимость продуктов питания и топлива на американском рынке.
Посол заявил о критической точке в отношениях России и США
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Российско-американские отношения, которые были в глубоком кризисе в последние несколько лет, достигли критической точки, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Антонов заявил, что «из-за США двусторонний политический диалог сейчас зашел в тупик», а «враждебность стала частью повседневности», передает ТАСС.
Он отметил, что не видит «предпосылок выправления отношений». «Хочу сказать, что если американцам не нужны отношения, которые мы предлагаем, мы бегать за ними не будем», – приводит его слова РИА «Новости».
При этом Антонов не исключил, что отношения могут еще ухудшиться: «Я даже не знаю, на низшей ли они точке. У меня нет уверенности». По его словам, «добрые и хорошие отношения между Россией и США выгодны и нам, и США», ведь «как бы Америка ни была сильна, никогда они в одиночку не победят в борьбе с терроризмом», также США «не решат проблемы стратегической стабильности» без России, «проблему изменения климата».
Посол подчеркнул, что «американские коллеги не готовы к возобновлению контактов по стратегической стабильности». В Москве ждут, «когда они созреют». Антонов заявил: «Даже то, что я говорю – а я говорю, что мы готовы к этому диалогу – и есть сигнал американцам о том, что мы готовы. Но при этом мы говорим, что бегать за вами не будем. Если вы считаете, что время не пришло, что нужно подождать - что ж, мы подождем».
Договор об СНВ истечет в 2026 году, напомнил посол. «Отвечает ли национальным интересам США то, что у нас не будет контактов между военными, дипломатами по стратегической стабильности? Мне кажется, что нет», – сказал Антонов, выразив уверенность, что в данном случае «время не ждет», и сторонам уже сейчас следует «начинать работать над тем, что придет на замену».
3 февраля 2021 года Россия и США обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3, который был подписан в 2010 году. Договор был продлен без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года.
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Байден назвал высокую инфляцию в США «проклятьем»
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал «проклятьем» бьющую рекорды инфляцию и получил совет подправить ее фломастером в эфире юмористического ток-шоу Джимми Киммела.
«Инфляция – это проклятье нашего существования», – передает РИА «Новости» его слова, с уточнением, что больше всего дорожает бензин и еда.
При этом Киммел заметил, что инфляция «убивает» Байдена и дал ему совет. «Это как доска с объявлениями, которая говорит каждому, насколько все дорого. Но если Дональд Трамп оставит вам фломастер, то вы, может быть, могли бы исправить цифры», – сыронизировал телеведущий.
Накануне американский сенатор поставил Байдену «единицу» за работу по спасению экономики США из-за высокой инфляции. В тот же день президент России Владимир Путин отметил, что многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия.
В прошлую среду глава минфина США Джанет Йеллен признала серьезность проблемы долларовой инфляции. В конце мая президент США Джо Байден изложил свой план борьбы с инфляцией, в котором главную роль будет играть ФРС США. В апреле Байден выступил с утверждением, что рост инфляции в США в марте якобы был спровоцирован на 70% российской военной спецоперацией на Украине. В тот же день министр финансов США Джанет Йеллен отметила высокую инфляцию «не только в США, но и по всему миру».
Тем временем американцы начали обвинять Байдена в разгоне неконтролируемой инфляции в США и попытке переложить вину за состояние американской экономики на президента России Владимира Путина, экс-главу США Дональда Трампа, ОПЕК и пандемию.
Ранее президент России Владимир Путин называл ошибку США главной причиной роста цен на продовольствие в мире. Он отмечал, что санкции и многолетние ошибки Запада в экономике привели к волне глобальной инфляции, разрушению логистических цепочек и дефициту продовольствия.
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В Госдепе заявили о планах США ужесточить санкции против России
США собираются в ближайшем будущем ужесточить режим санкций в отношении России, заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Эрик Вудхаус.
«Мы в США, а также наши союзники и партнеры в мире продолжаем рассматривать варианты действий, чтобы сохранять и расширять давление в случае необходимости - в том случае, если Россия продолжит двигаться текущим курсом», – сказал сотрудник внешнеполитического ведомства на онлайн-семинаре вашингтонского Атлантического совета, передает ТАСС.
По его словам, в ближайшее время ожидается, что США продолжат двигаться своим курсом и продолжат сохранять интенсивность принимаемых мер.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что антироссийские санкции оказывают влияние на стоимость продуктов питания и топлива на американском рынке.
В США указали на «серьезный провал» Запада в отношении России
Отказ ряда стран Африки, Латинской Америки и Азии критиковать действия России на Украине стали результатом «провала» США и «серьезной ошибки» Запада, говорится в редакционной статье Bloomberg.
Как напоминают авторы материала, ряд государств в Африке, Латинской Америке и Азии отказались критиковать российскую спецоперацию на Украине, что, по их мнению, стало «серьезной ошибкой» Запада. По мнению авторов статьи, «попросту обескураживающая терпимость» Глобального Юга к действиям России – это «провал США и их друзей», который надо «исправлять», передает РИА «Новости».
Так, во время голосования в Генассамблее ООН по российской спецоперации от ее «осуждения» воздержались 35 стран, включая Китай, Индию, ЮАР и ряд других, напоминается в статье. По мнению авторов статьи, сочетание российских оружейных поставок, китайских инвестиций и «пренебрежения со стороны США» внушило многим странам, что союз с Америкой «бесперспективен».
При этом авторы материала пришли к выводу, что это стало мировой тенденцией. Так, Саммит Америк привел к новым трениям: лидеры региона сопротивляются «стремлению США приглашать страны по своему усмотрению». А в мае «оглушительное фиаско» потерпел саммит США-АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) в Вашингтоне.
«Многим бедствующим странам Пекин поставил вакцины от коронавируса. Россия же была и остается ключевым поставщиком оружия, а также зерна и удобрений для Индии и значительной части Африки. При этом ни Москва, ни Пекин не задают вопросов насчет свободы выборов и прав человека», – говорится в статье.
В прошлую субботу в США назвали дипломатической победой Владимира Путина тот факт, что целый ряд африканских стран воздержались от поддержки резолюции ООН, осуждающей Москву, приезд главы Африканского союза и президента Сенегала Маки Салла в Россию.
Днем ранее президент Путин на встрече с президентом Африканского союза, лидером Сенегала Маки Саллом заявил о новом этапе отношений России с африканскими странами. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как Россия выведет Африку из-под влияния Запада.
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