Володин: США создали условия, чтобы страны образовали «новую большую восьмерку» с Россией

США сами выстроили условия, при которых Россия и другие страны, создающие равноправный диалог и взаимовыгодные отношения, вошли в «новую большую восьмерку», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«США своими руками создали условия, чтобы страны, желающие выстраивать равноправный диалог и взаимовыгодные отношения, фактически образовали вместе с Россией «новую большую восьмерку», – написал он в своем Telegram-канале.

По мнению Володина, экономика США, Японии, Германии, Британии, Франции, Италии, Канады продолжает «трещать под нагрузкой введенных против России санкций». Так, за первый квартал этого года в США зафиксировано падение ВВП на 1,5%, а инфляция вышла на наивысший уровень с декабря 1981 года, который достиг 8,6%.

При этом спикер ГД добавил, что формирование новых точек роста в мире произошло из-за разрыва существующих экономических отношений Вашингтоном и его союзниками.

«Группа восьми стран, не участвующая в санкционных войнах, – Китай, Индия, Россия, Индонезия, Бразилия, Мексика, Иран, Турция – по показателю ВВП по ППС опережает на 24,4% старую группу», – отметил он.

По словам Володина, США продолжают создавать напряженность в мире, «проседая» в экономическом плане. Политик уверен, что Штаты делают все, чтобы решить свои проблемы за счет других, «а это неминуемо приведет к потере гегемонии в мире».

Ранее анализируя шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза, Володин заявил, что арсенал средств по сдерживанию России исчерпан. Он отметил, что принимая новые санкционные меры, западные политики вынуждены выбирать между плохим и очень плохим сценарием для экономик и граждан своих стран.

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