Протасевич заявил о расставании с Сапегой и женитьбе на другой

Основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским и террористическим, Роман Протасевич сообщил, что женат, но его избранница не россиянка Софья Сапега, задержанная с ним вместе в аэропорту Минска в 2021 году.

«Я, точно так же, как и многие, был неприятно удивлен приговору, связанному с реальным лишением свободы. Проще говоря – реальными шестью годами колонии. Однако по сравнению с тем, что изначально ей грозило до 20 лет... Это хоть немного утешает... Я несмотря ни на какие трудности буду всегда крайне тепло относиться к ней. Даже несмотря на то, что я женат», – написал Протасевич, не уточнив имя избранницы.

Он рассказал, что сложности в отношениях с Сапегой появились еще до их задержания, которое произошло, когда они возвращались в Вильнюс из отпуска. «В самом отпуске ситуация не изменилась, поэтому мы приняли решение о том, что по возвращению в Вильнюс расстаемся... Спустя месяц в СИЗО нас перевели под домашний арест, и с того момента мы жили вместе, пусть и под охраной. Однако это не привело к налаживанию наших личных отношений. К тому же, постоянное нахождение вдвоем в замкнутом пространстве да еще и в весьма стрессовой ситуации явно не способствует гармонии в отношениях. Которые, напомню, у нас и так фактически завершились до посадки в Минске. Поэтому неудивительно, что достаточно быстро между нами стало все совсем плохо», – продолжил Протасевич.

По его словам, уже в сентябре они «банально сосуществовали рядом как сожители». «И так как количество конфликтных ситуаций продолжало нарастать, в октябре нас расселили. С того времени мы больше не контактировали и не общались напрямую, хотя я периодически общался с ее родителями. То есть уже примерно семь месяцев нас фактически ничего не связывает. Даже уголовные дела и обвинения у нас совсем разные, они попросту не пересекаются», – добавил Протасевич.

Гродненский областной суд в пятницу приговорил россиянку Сапегу, обвиненную по семи статьям уголовного кодекса Белоруссии, к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Сапега признана виновной в умышленных действиях по возбуждению социальной вражды и незаконных собирании и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, чиновников, составляющих личную тайну, без согласия, повлекших причинение вреда потерпевшим.

Сапега и Протасевич были задержаны в Белоруссии в конце мая прошлого года. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «организация массовых беспорядков», ему грозит до 15 лет лишения свободы. Изначально Сапега и Протасевич содержались в СИЗО в Минске, а затем были переведены под домашний арест. После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции.