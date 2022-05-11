Путин: Партнеры России из стран ШОС заинтересованы в развитии связей с «Сириусом»

Российский лидер Владимир Путин сообщил о заинтересованности партнеров Москвы из стран Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС в развитии сотрудничества с центром «Сириус» по линии своих научных и образовательных организаций.

«С большим интересом к площадке «Сириуса» относятся и те, кто хочет развивать с нами отношения. Имею в виду, прежде всего, страны ШОС, БРИКС», – передает ТАСС его слова во время заседания попечительского совета фонда «Талант и успех».

Глава государства отметил, что «некоторые коллеги находятся под впечатлением от того, что здесь увидели, и хотят развивать контакты с «Сириусом» по линии своих министерств, ведомств, конкретных школ, университетов, научных центров».

Он также обратил внимание на то, что страны, входящие в ШОС и БРИКС, – это огромные государства с миллиардным населением и достижениями мирового уровня в очень многих областях. «Мне кажется, что все это нужно использовать наилучшим образом», – резюмировал Путин.

Ранее президент счел необходимым, чтобы образовательный центр «Сириус» занялся поддержкой развития талантов у детей в Донецкой и Луганской народных республиках.

До этого в ходе посещения образовательного центра «Сириус» Путин заявил, что укрепление технологического суверенитета России важно всегда, а в нынешнее время особенно.