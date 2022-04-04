Минобороны: Гуманитарная ситуация на Украине ухудшается по вине Киева

Гуманитарная обстановка на Украине ухудшается, в первую очередь, из-за действий украинских властей и националистов, заявил замглавы Минобороны России Александр Фомин заместителю генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу.

«Заместитель министра обороны Российской Федерации сообщил, что гуманитарная ситуация на Украине деградирует. В первую очередь, это происходит из-за действий украинских властей и националистических батальонов, продолжающих блокировать граждан в городах», – приводит сообщение ведомства ТАСС.

Также в Минобороны сообщили, что Россия увеличивает гуманитарную помощь населению Украины в контролируемых Вооруженными силами России районах, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

«Министерство обороны Российской Федерации проинформировало [заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам] Мартина Гриффитса о наращивании гуманитарной помощи населению Украины в контролируемых российскими Вооруженными силами районах, а также в Донецкой и Луганской народных республиках», – заявили в МО.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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