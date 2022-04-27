Uniper собралась списать 2 млрд евро из-за потери «Северного потока – 2»

Россия приостановила поставки газа Болгарии и Польше

Газпром сообщил, что полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.

«Газпром полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с неоплатой в рублях», – сообщает российский газовый холдинг в своем Telegram-канале.

«По состоянию на конец рабочего дня 26 апреля «Газпром экспорт» не получил платежи за поставки газа в апреле от компаний «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) в рублях, в соответствии с указом президента РФ № 172 от 31.03.2022 г. платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были своевременно проинформированы», – говорится в сообщении.

«В связи с этим «Газпром экспорт» уведомил «Булгаргаз» и PGNiG о приостановке поставок газа начиная с 27 апреля и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом», – указывает Газпром.

Российская компания напоминает, что Болгария и Польша являются транзитными государствами. «В случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны, поставки для транзита будут сокращены на этот объем», – подчеркивается в сообщении.

Между тем глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что прекращение поставок газа из России в Болгарию не скажется на транзите в Венгрию. «Хочу всех заверить, что отказ от поставок газа в Болгарию не означает прекращения транзита через Болгарию. Конечно, завтра мы также проконсультируемся с нашими болгарскими партнерами, но пока все участники подтвердили эту информацию», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на портал hirado.hu.

По его словам, у Газпрома есть разные контракты с болгарскими компаниями: на поставку объемов, предназначенных для Болгарии, и на транзитные поставки в другие страны.

Министр напомнил, что Газпром переводит оплату за газ на рубли. «Однако найдено решение, позволяющее перевести плату за газ в евро на наш счет в евро в Газпромбанке, который будет конвертирован в рубли Газпромбанком и который будет передан в «Газпром экспорт», – сказал он.

Сийярто указал, что «согласно опубликованным вчера новостям, наши словацкие друзья и коллеги будут платить точно так же, по крайней мере, так сказал словацкий министр экономики, курирующий словацкие энергетические дела». «Кстати, наше следующее платежное обязательство будет 22 мая», – добавил он.

«Хочу заверить всех, что поставки природного газа в Венгрию идут без перебоев в соответствии с контрактом и графиком», – сказал министр.

Напомним, Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о возможной приостановке поставок голубого топлива. В Польше заявляли, что газовый рынок «стабилизируется», когда «европейские потребители получат возможность поставок в Европу не из России таких объемов газа, которые сейчас отправляются Россией». Причем на это в Польше отвели два года.

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