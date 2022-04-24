ВС России уничтожили предприятия по выпуску взрывчатки для ВСУ

Российские военные ударом высокоточных ракет в районе Павлограда уничтожили цеха предприятия по производству взрывчатых веществ и пороха для ВС Украины, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами наземного базирования в районе Павлограда уничтожены цеха предприятия по производству взрывчатых веществ и порохов для украинских вооруженных сил», – цитирует его РИА «Новости».

Конашенков отметил, что высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены девять военных объектов Украины. «В том числе один пункт управления бригады ВСУ, четыре опорных пункта и мест сосредоточения живой силы и военной техники, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Барвенково, Новая Дмитровка и Ивановка Харьковской области», – подчеркнул он.

По его словам, российскими средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Барвиное, Васильевка, Красногоровка, Кременная, Новый Первомайск, Полтавка, Томарино, Федоровка, Ясиноватое уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Также Конашенков уточнил, что ракетными войсками и артиллерией в ночное время выполнено 423 огневые задачи. «В результате ударов поражены: 26 пунктов управления, 367 опорных пунктов и районов скопления живой силы и военной техники, а также 25 позиций артиллерийских батарей. Уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Гусаровки и Великой Камышевахи», – пояснил он.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России высокоточными ракетами вывели из строя логистический терминал на военном аэродроме в районе Одессы, где хранилась партия иностранного вооружения, поступившего из США и Европы.

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