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США открестились от идеи включить Японию в AUKUS
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки опровергла сообщения о том, что правительство Японии на неофициальном уровне получает предложения о присоединении к партнерству AUKUS, созданному осенью 2021 года при участии Австралии, Великобритании и США.
«Сообщения в СМИ являются некорректными», – приводит слова Псаки ТАСС. Пресс-секретарь Белого дома напомнила, что власти Японии опровергли эту информацию.
По ее словам, страны, входящие в партнерство, в настоящий момент сосредоточены на «окончательной выработке трехсторонней программы работы над целым рядом передовых военных возможностей». «Но это не план JAUKUS (включения Японии в AUKUS)», – подчеркнула представитель Белого дома.
Накануне появились сообщения, что правительство Японии на неофициальном уровне получает предложения о присоединении к партнерству AUKUS, которое осенью 2021 года создали Австралия, Великобритания и Соединенные Штаты. Как утверждает издание, Австралия, Британия и США в первую очередь выражают заинтересованность в подключении потенциала Токио к новейшим военным разработкам. В частности, по имеющимся у издания данным, речь идет об участии Японии в создании гиперзвукового оружия, средств электронной и кибернетической войны, искусственного интеллекта, криптосистем.
В прошлый вторник участники военного партнерства США, Великобритании и Австралии AUKUS объявили о начале совместной разработки гиперзвуковых вооружений и средств защиты от них, а также об укреплении взаимодействия в киберсфере.
Напомним, в октябре 2021 года президент России Владимир Путин обвинил страны AUKUS в подрыве региональной стабильности. В начале октября глава МИД Сергей Лавров заявил о разрушительном влиянии альянса между США, Британией и Австралией AUKUS и диалога по безопасности между США, Японией, Индией и Австралией на Азиатско-Тихоокеанский регион.
В свою очередь заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что соглашение Австралии, Британии и США в рамках AUKUS по атомных подводным лодкам является большим вызовом для режима нераспространения ядерного оружия.
Россия признала военными целями транспорт США и НАТО с вооружениями на Украине
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Россия рассматривает перевозящие вооружения на территории Украины транспортные средства США и НАТО как законные военные цели, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
Рябков заявил, что «американо-натовские транспорты с вооружениями, следующие по украинской территории, нами рассматриваются в качестве законных военных целей», передает ТАСС.
Кроме того, попытки со стороны США и стран Запада «замедлить нашу спецоперацию, нанести максимальный ущерб российским контингентам и формированиям ДНР и ЛНР будут жестко пресекаться».
«Что касается консультаций с американцами о согласовании возможной новой договоренности или договоренностей в сфере стратстабильности, а также переговоров по гарантиям безопасности, то США отказались от дальнейшего диалога под предлогом событий вокруг Украины. Мы приняли это к сведению», – добавил Рябков.
При этом он отметил, что Москва остается открытой к поиску решения проблем в стратегической сфере на основе принципа неделимости безопасности, «проблемы в стратегической сфере сами по себе никуда не денутся».
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил свое озвученное в Киеве заявление о том, что война на Украине «должна быть выиграна на поле боя».
Комментируя высказывание Борреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Европейский союз перестал быть «экономической организацией», а превратился в «отдел экономических сношений НАТО».
На этом фоне в субботу США и Польша объявили о совместных учениях недалеко от границы с Украиной, а в Литве начались совместные с США учения военных инженеров.
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Ле Пен заявила о выходе Франции из НАТО в случае ее победы на выборах
Кандидат «Национального объединения» Марин Ле Пен заявила, что в случае ее победы на президентских выборах она выведет Францию из объединенного военного командования НАТО.
«Я никогда не соглашусь с тем, чтобы наши войска подчинялись командованию НАТО или европейскому командованию. Франция должна вернуться к статусу в альянсе, который у нее был с 1966 по 2009 год», – считает кандидат в президенты Франции, передает ТАСС.
Напомним, второй тур президентских выборов состоится во Франции 24 апреля. Соперником Ле Пен в финале кампании станет действующий президент страны Эммануэль Макрон.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон, баллотирующийся на второй срок, одержал победу в первом туре выборов с результатом 27,84%, он и кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен вышли во второй тур выборов после подсчета 100% голосов.
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Среди попавших в плен морпехов ВСУ нашли наемника из Британии
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Британского наемника заметили среди пленных морпехов Вооруженных сил Украины, которые сдались в районе металлургического комбината имени Ильича, сообщил военкор Александр Сладков.
«Британца я вчера видел, даже фотографировал. Интересно, справа и слева от него стояли люди, явно привлекающие к себе внимание. С зубочистками в зубах, это смотрелось вызывающе. Скорее всего, они отвлекали всех от Эйдена Эслина, известного как CossackGundi», – написал он в Telegram-канале.
По словам Сладкова, британского солдата вычислили еще ночью.
На странице @cossackgundi в соцсети Twitter указано, что ее владелец гражданин Британии Эйден Эслин (Aiden Aslin), служит наемником в морской пехоте ВСУ с 2018 года. До этого два года состоял в отрядах самообороны Высшего курдского совета, участвующих в войне в Сирии на стороне антиправительственных сил.
Ранее Минобороны сообщило, что в Мариуполе, в районе металлургического комбината имени Ильича, в результате успешных наступательных действий российских Вооруженных сил и подразделений милиции Донецкой народной республики добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты.
Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский сообщил газете ВЗГЛЯД, что среди сдавшихся порядка 300 человек ранены, еще 90 – неходячие. Им уже оказывается медицинская помощь. По его мнению, подобные сдачи в плен наносят серьезный урон моральному духу противника.
Крупнейший в мире нефтетрейдер собрался отказаться от сырья из России
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Швейцарско-голландская компания Vitol Group, являющаяся крупнейшим в мире нефтетрейдером, намерена до конца 2022 года прекратить торговлю российской нефтью, сообщило Bloomberg со ссылкой на комментарий представителя компании.
Согласно данным, объемы российской нефти, которой торгует Vitol Group, «в значительной мере снизятся во втором квартале по мере сокращения текущих контрактных обязательств», а процесс отказа от торговли сырой нефтью и нефтепродуктами из РФ, «если не поступят иные распоряжения, будет завершен к концу 2022 года». Отмечается, что компания не будет заключать какие-либо новые сделки, касающиеся российской нефти, а все ее текущие закупки осуществляются в рамках подписанных ранее контрактов, передает ТАСС.
Накануне глава МИД Индии отверг советы отказаться от приобретения российской нефти, подчеркнув необходимость закупок для энергетической безопасности страны. Днем ранее генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо исключил возможность замены нефти из России в ЕС.
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Макрон заявил об особом отношении Путина к Франции
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Российский лидер Владимир Путин выделяет Францию среди других стран Запада, считает президент страны Эммануэль Макрон. Он выразил мнение, что Европе необходимо переосмыслить отношения с Россией и Турцией, чтобы «приблизить» их к себе.
Макрон заявил в интервью еженедельному журналу Le Point, что, по его мнению, «Путин уважает Францию и выделяет ее среди других западных стран», передает ТАСС.
Французский лидер также признался, что диалог с российским президентом всегда носит откровенный характер, несмотря на то что президент России требователен.
По мнению Макрона, мир переживает период глобальной трансформации, «это больше не двухполюсный, а мультиполярный мир».
«Мы видим также, что Китай не готов оказывать давление на Россию, в странах Персидского залива утвердилась нейтральная позиция ввиду скептического отношения к США, а многие государства Африки сделали выбор в пользу неприсоединения», – констатировал он.
Политик также отметил, что Запад «подчас включался в конфликты, которые в развитии логики вмешательства состояли в навязывании ценностей народам против их воли, в замене руководителей, которые эти ценности не принимали».
Также Макрон указал на то, что отказ от гегемонии является одним из сокровищ Европы. При этом, говоря о спецоперации на Украине, он заявил, что Владимир Путин нарушил принцип территориальной целостности, которая является догмой с 1945 года – с окончания Второй мировой войны. Единственным исключением из этой «догмы», по его мнению, были события в Югославии.
«То, что происходит на Украине, – это огромный фактор для дестабилизации Западных Балкан», – подытожил французский президент.
Ранее он сообщил, что в ближайшие дни он переговорит по телефону «с президентом Украины Владимиром Зеленским и с президентом России Владимиром Путиным», передает France 2.
Макрон указал, что прилагает все усилия, чтобы прекратить боевые действия на Украине и восстановить там мир. При этом он не согласился со словами президента США Джо Байдена, утверждавшего, что происходящее на Украине кажется ему «геноцидом».
«Нужно сегодня быть очень осторожным с терминами, потому что речь идет о братских народах (российском и украинском) (...) Я хочу дальше пытаться остановить этот конфликт и восстановить мир. Не думаю, что эскалация слов служит этой цели», – заметил французский лидер.
Ранее Макрон заявил о готовности Франции стать гарантом мира на Украине.
Между тем французам не понравилось предложение «жертвовать собой» ради Украины.
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Путин: Отказ Запада от сотрудничества с Россией ударил по жителям Европы и США
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Отказ стран Запада от нормального сотрудничества с Россией, в том числе в сфере энергетики, ударил по США и Европе, заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию Арктики.
«Отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества, в том числе от российских энергоресурсов, отчасти уже ударил по миллионам европейцев, спровоцировал настоящий энергетический кризис, отражается, кстати говоря, и на США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает просто. Для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер», – сказал глава государства.
Он добавил, что Россия может увеличить у себя потребление и переработку энергоресурсов и перенаправить в том числе по другим направлениям.
«Для нас открываются альтернативные возможности, варианты и новые окна возможностей. Что касается российской нефти, газа, угля – мы сможем увеличить их потребление на внутреннем рынке, стимулировать глубокую переработку угля, а также нарастить поставку энергоресурсов в другие регионы мира, там, где они действительно нужны», – передает его слова РИА «Новости».
Путин добавил, что для решения этой задачи используются все имеющиеся возможности, в том числе развитие транспортных коридоров, в том числе железнодорожный северный широтный ход.
Испанский наемник рассказал о наркотрафике в гумконвоях из Европы на Украину
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Воюющий на стороне Киева снайпер из Испании рассказал, как иностранцы участвуют в военной операции за Украину, сколько получают за каждого убитого и как конфликт используют европейские наркоторговцы.
Как заявил снайпер в интервью изданию La Razon, изначально он хотел вступить в иностранный легион, созданный украинским президентом, и не собирался брать за свои услуги «ни гроша». Однако в результате он подписал контракт с американской компанией, потому что «так все работают». Снайпер не стал разглашать свою зарплату, но сказал, что получает ее на свой украинский счет каждые 15 дней. Кроме того, по словам испанца, предусмотрены и «бонусы» за каждого убитого – «в моем случае это 300 долларов».
Снайпер отметил, что был удивлен количеству зарубежных частных военных компаний, работающих в Киеве: «Есть поляки, шведы, датчане и, прежде всего, ЧВК из США». При трудоустройстве командир проводит собеседование, узнает все о кандидате, делается фотография. «Они собирают команды по шесть человек и, если ты недостающая карта в колоде, тебя нанимают», – заявил наемник. Он также разъяснил, что за координацию операций с командирами, которые в основном американцы, отвечает «четвертый номер Зеленского».
Испанец рассказал, что однажды ему пришлось совершить поездку за гуманитарной помощью. «Кроме товаров первой необходимости, еды и медикаментов, они привезли четыре черных пакета, которые загрузили в Германии. «Я думаю, что это был кокаин. По крайней мере, этот водитель чтобы подзаработать, воспользовался тем, что эти фургоны никто не останавливает и не регистрирует, ни на границах, ни на таможне», – предположил он.
Ранее Минобороны России сообщало, что в Мариуполе, в районе металлургического комбината имени Ильича, в результате успешных наступательных действий ВС России и ДНР добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты.
Военкор Александр Сладков сообщал, что среди пленных морпехов есть в том числе британский наемник.
Захарова заявила о присутствии «Белых касок» на Украине
Активное вовлечение членов организации «Белые каски» в ситуацию на Украине не оставляет никаких сомнений, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«У меня нет никаких сомнений, для этого мне не нужна ни «Нью-Йорк таймс», ни кто-либо еще, что речь идет об активном вовлечении этой псевдогуманитарной организации на украинском направлении», – сказала дипломат в эфире радио Sputnik.
По ее словам, «Белые каски» являются инструментом Запада для реализации провокаций с химическим оружием, а также для использования правочеловеческой проблематики в целях и интересах заказчика.
«Почему я уверена, что они будут задействованы и уже задействованы [на Украине] сейчас. Во-первых, потому что они – хорошо разогретая команда. Эта команда, которая прошла опыт Сирии и хорошо известна в СМИ Запада, она прошла их так называемую верификацию, они уже в этой среде, в этой сети. Это очень важный момент. Затем – их финансирование не прекращалось», – пояснила представитель российского дипведомства.
Кроме того, подчеркнула она, провокации «Белых касок» на Украине могут использоваться для того, чтобы отвлечь внимание от обнаруженных в стране биолабораторий Запада. «Эту историю нужно чем-то перекрывать, учитывая, что все ниточки потянулись к непосредственной верхушке нынешней американской администрации через сына [президента США Джо] Байдена, его бизнес, его связи, деньги, транши и так далее, – заявила Захарова. – Лучшее, что им пришло в голову, это старая схема – химические провокации. А организаторы у них имеются, это «Белые каски». Поэтому это вопрос времени. То, что они уже вовлечены, сомнений нет, есть даже факты».
Ранее ВСУ устроили провокацию в Рубежном, подорвав цистерну с азотной кислотой. До этого ВСУ также подорвали цистерну в цехе завода «Заря» в Рубежном.
После этого в МИД России заявили, что у России есть достоверные данные о подготовке Киевом новых химических провокаций.
В Минобороны заявили, что украинские неонацисты заминировали хранилища с токсичными химикатами на коксохимическом заводе в Авдеевке и планируют взорвать их при подходе к городу сил ДНР.
Минобороны предупредило о возможных ударах по командным центрам в Киеве
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Вооруженные силы РФ нанесут удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, в случае попыток диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам в России, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась», – цитирует ТАСС Конашенкова.
Ранее в Шебекинском районе Белгородской области, который граничит с Украиной, повредили железнодорожные пути.
Позже в деревне Гордеевка Курской области обстрелян пограничный пункт пропуска.
Напомним, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить причастных к атакам ВСУ на приграничные области России.
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Шольц удивился, услышав об отказе Киева принять Штайнмайера
Канцлер Германии Олаф Шольц не планирует поездку в Киев и сбит с толку отказом Киева принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.
Шольц указал на то, что он был в Киеве за несколько дней до начала операции России и часто созванивается с президентом Владимиром Зеленским.
«Едва ли есть кто-то из глав государств и правительств, кто поддерживает столь интенсивный контакт со мной», – об этом канцлер заявил в среду в интервью радиостанции RBB, передает ТАСС.
Отказ принять президента он назвал «сбивающим с толку».
«Президент охотно бы поехал на Украину. Было бы хорошо его принять», – подчеркнул глава правительства ФРГ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера из-за его «отношений с Россией».
В США заметили «мрачные симптомы» смерти американского миропорядка
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Охлаждение отношений между США и их традиционными союзниками на Ближнем Востоке являются «мрачными симптомами» смерти американского «миропорядка», пишет в своей статье в Foreign Policy колумнист издания и политолог Стивен Кук.
По его словам, появляющиеся в СМИ материалы о кризисе в отношениях США с ближневосточными партнерами «наводят на мысли». Как считает Кук, тот факт, что недавно власти Саудовской Аравии и ОАЭ проигнорировали звонки американского президента Джо Байдена, означает то, что Эр-Рияд и Абу-Даби больше не верят заявлениям Вашингтона о том, что Штаты по-прежнему готовы обеспечивать их безопасность, передает РИА «Новости».
При этом Саудовская Аравия и ОАЭ являются лишь частью проблемы, продолжает Кук. Так, Израиль четко заявил, что не будет соблюдать никаких договоренностей с Ираном по ядерной программе. Египет, в свою очередь, в последние годы стал закупать самое современное российское вооружение и продолжает «юлить» по вопросу Китая.
По мнению колумниста, получается так, что несмотря над многолетнюю борьбу американских чиновников за консенсус в регионе, нынешний его вариант участия США не предполагает. Это, по словам Кука, объясняется тем, что отношения с этими странами являются пережитками прошлого, а выстраивались они в эпохи, которые давно прошли.
Так, ключевые интересы, ради которых США пришли на Ближний Восток – обеспечение поставок нефти и обеспечение безопасности Израиля – несколько потеряли актуальность, указывает автор. «Похоже, США и их друзья в регионе просто дошли до той точки, где их интересы перестали совпадать. Чиновники из Вашингтона и ближневосточных столиц могли бы трансформировать теряющие релевантность отношения на основе новых ориентиров, однако те цели, которые может предложить США – противодействие Китаю и России или же интеграция Ирана в регионе для укрепления его стабильности, – здесь никого не интересуют», – пишет он.
В условиях, когда этой трансформации не происходит, и случаются «странные сдвиги» в виде пассивной поддержки ближневосточными партнерами США России и отстаивания ими своих связей с Китаем, добавляет колумнист.
«Возможно, более точно эти сдвиги было бы назвать «мрачными симптомами», предвещающими смерть выстроенного после Второй мировой американского миропорядка и неопределенность, которая его сменит», – заключает Кук.
Ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выразил обеспокоенность в связи с планами Вашингтона по исключению Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) из американского списка террористических организаций.
Напомним, администрацию США озадачило появившиеся в американских СМИ сведения о том, что Саудовская Аравия начала переговоры с Китаем о продаже нефти за юани. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Эр-Рияд готов отказаться от доллара при продаже нефти.
Казахстан решил не проводить военный парад ко Дню Победы
В Казахстане не будет в этом году проводиться парад ко Дню Победы, сообщила в среду пресс-служба Министерства обороны республики.
«В 2022 году проведение военного парада, посвященного 30-летию образования вооруженных сил Республики Казахстан и Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, не планируется», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Причину такого решения не объяснили.
При этом в Казахстане пройдут военно-патриотические мероприятия, отдельный блок которых направлен на чествование ветеранов Великой Отечественной войны и вооруженных сил республики. Запланировано более 50 праздничных мероприятий по всей стране.
В 2020–2021 году парад в Казахстане отменяли из-за ситуации с коронавирусом.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил проведение парада 9 мая на Красной площади.
Ходаковский рассказал о работе с украинскими военнопленными в Мариуполе
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«Среди сдавшихся порядка 300 человек ранены, еще 90 – неходячие. Им уже оказывается медицинская помощь. При этом мы понимаем, что подобные сдачи в плен наносят серьезный урон моральному духу противника», – заявил газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Ранее более 1 тыс. военных ВСУ сдались в плен силам ВС России и НМ ДНР.
«Нам изначально была поставлена задача готовиться к размещению на территории Донбасса порядка 35 тыс. военнопленных. Так что здесь не возникнет никаких трудностей», – рассказал командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Он также отметил, что каждого сдавшегося в плен солдата подвергнут «жесткой фильтрации».
«Понятно, что установить, кто сколько патронов выпустил в нашу сторону, не получится. Такая задача перед нами и не стоит. Это военнослужащие, а значит, к ним будут применяться те нормы, которые действуют в подобных ситуациях по отношению к комбатантам. Это воюющая сторона, так что их действия не расцениваются как уголовные преступления», – подчеркнул собеседник.
Ходаковский также отметил, что из тысячи сдавшихся в плен более трети нуждаются в помощи врачей. «На данный момент мы имеем порядка 300 человек с ранениями, еще около 90 – неходячие. Им будет оказана вся необходимая медицинская помощь, ресурсы у нас на это есть. Ну и в случае необходимости специалисты продолжат с ними работу», – пояснил Ходаковский.
Собеседник также отметил, что подобные ситуации оказывают серьезное моральное давление на противника, который до сих пор есть на территории Мариуполя.
«Даже первые небольшие партии сдающихся оказывали серьезное влияние на боевые настроения украинских военных. И это хорошо понятно по тому, что партии выходящих становятся все больше. При этом стоит отметить, что противника в городе еще довольно много. Противник еще занимает некоторые городские кварталы и сопротивляется вытеснению в промзону. Они осознают, что там с ними будет легче работать с применением авиации», – подчеркнул Ходаковский.
«В целом порт уже почти под нашим контролем, поэтому вывоз сил противника морским путем невозможен. То есть они оказались в ситуации, когда единственное, что можно сделать, – это перейти из одного окружения в другое. По большому счету у противника остается два варианта: либо биться до конца, либо сдаваться. А поскольку у них практически не осталось ни боеприпасов, ни питания, ни медикаментов, они закономерно выбирают второй путь», – заключил Ходаковский.
«В городе Мариуполе, в районе металлургического комбината имени Ильича, в результате успешных наступательных действий российских Вооруженных сил и подразделений милиции Донецкой народной республики добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты», – сообщил в среду официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков уточнил, что среди сдавшихся – 162 офицера и 47 женщин-военнослужащих. «151 раненому украинскому военнослужащему 36-й бригады морской пехоты на месте была оказана первичная медицинская помощь, после чего все они были доставлены в городскую больницу Мариуполя для лечения», – рассказал генерал.
Ранее о рекордной сдаче в плен сообщали военкоры Александр Сладков и Семен Пегов. Кроме того, как сообщала газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник группа украинских морпехов, занимавших позиции на «Азовмаше» (комбинат им. Ильича) предприняли попытку прорваться из окружения, нанеся на свою технику символику «Z». Однако маневр был вовремя замечен, колонна украинской техники была расстреляна артиллерий, военнослужащие ВСУ пытались скрыться бегством в полях, но были пойманы.
Всего, по данным Минобороны России, на тот момент в результате этого инцидента было уничтожено три украинских танка, пять боевых машин пехоты, семь автомобилей и до 50 человек личного состава. Еще 42 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен. Репортер Александр Сладков также публиковал видео общения с захваченными в плен украинскими военными после попытки прорыва из окружения.
При этом в минувшее воскресенье глава Чечни Рамзан Кадыров призвал военных армии Украины не упускать возможность и сдаваться в плен Вооруженным силам России. В прошлую пятницу Кадыров заявил об освобождении Мариуполя от украинских националистов «на 98%».
По его словам, остались только отдельные укрепрайоны бандеровцев, включая завод «Азовсталь», который переделали в «настоящую крепость». В тот же день войска ДНР взяли под контроль порт Мариуполя, освободив большое число пленных и заложников. Тогда же заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что освободительная операция в Мариуполе подходит к завершению.
В Минобороны сообщали, что, согласно результатам радиоперехватов, кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников; радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских, иностранных языках. Глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
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Баширов: Предложение Зеленского обменять Медведчука на пленных – это государственный терроризм
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«Очень странно выглядит ситуация, когда президент предлагает обменять гражданина своей страны на других своих же граждан», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее Владимир Зеленский предложил обменять Виктора Медведчука на пленных украинских военных.
«Я думаю, господин Зеленский высказывает не свое мнение, а мнение руководителей других стран. В реальности он хочет обменять гражданина своей страны не на простых украинских солдат, а на граждан иностранных государств, которые находятся в Мариуполе», – отметил политтехнолог, экс-председатель Совета министров ЛНР Марат Баширов.
Эксперт предположил, что Медведчук давно находится в застенках СБУ. «Его просто показали лишь вчера и после того, как в Киев приезжал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Очевидно, эта тема проговаривалась на встрече Зеленского с Джонсоном», – рассказал Баширов.
«Но данная ситуация демонстрирует заблуждение господина Зеленского относительно всего происходящего. Я бы назвал это государственным терроризмом. Медведчук ведь не только гражданин Украины, он еще один из лидеров оппозиционной партии и депутат Верховной рады», – заявил он.
«Более того, уголовное дело, по которому проходит Медведчук, касается торговли углем с ЛНР и ДНР. По этому же делу проходит бывший президент Украины Петр Порошенко, который спокойно гуляет по Киеву, постит фотографии из разных городов и так далее. И к нему никаких претензий нет», – продолжил эксперт.
«Это беспрецедентная история. И цель выдвижения требований Зеленского заключается не в спасении всех пленных украинцев, а в том, чтобы российские военные выпустили военных специалистов НАТО, которые находятся в подземном городе на мариупольских заводах», – резюмировал Баширов.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. В качестве подтверждения своих слов Зеленский опубликовал фото Медведчука в наручниках. Позже о задержании Медведчука объявила Служба безопасности Украины (СБУ).
В Кремле призвали проверить фото с Медведчуком в связи с большим количеством фейков. Политолог Владимир Корнилов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Медведчука могли схватить и посадить в камеру гораздо раньше, еще в феврале, но скрывали это.
Позже президент Украины Владимир Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен украинских военных. «Важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные тоже рассмотрели такую возможность», – заявил Зеленский.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему расправа над Медведчуком не спасет Зеленского от краха.
Найден архив с личными данными украинских силовиков в Херсоне
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Сотрудники российских силовых ведомств обнаружили спрятанный архив с личными делами украинских силовиков в Херсонской детской областной больнице.
В распоряжение российских военных попали интересные с оперативной точки зрения документы, в том числе секретные личные характеристики на сотрудников полиции Херсонской области, медкарты и другие документы, которые пока не обнародованы в интересах следствия, пишет РИА «Новости».
При этом работники архива больницы отрицают свою причастность к найденным документам и не понимают, как они попали в детское медучреждение. Сотрудники ссылаются на действия бывшего руководства больницы, которое сбежало с места работы до прихода в город российских войск.
Несколькими днями ранее российские силовики обнаружили в Херсоне оперативные документы Службы безопасности Украины с пометкой «совершенно секретно». В них содержатся данные агентов СБУ и информация об их работе по давлению на пророссийски настроенные организации.
Напомним, с 9 апреля Херсон находится под контролем российских войск. Флаги России подняли над зданием администрации города Херсон и административным строением напротив, а на площади убрали портреты «небесной сотни».
Газета ВЗГЛЯД писала, как освобожденные территории юга Украины живут под российским флагом.
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