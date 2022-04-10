Грузия назвала выборы президента Южной Осетии «провокацией»

СМИ: Британцы предлагают украинкам отношения в обмен на жилье

Беженкам с Украины, которые пытаются найти жилье в Великобритании через специальные группы в соцсетях, поступают непристойные предложения об отношениях от одиноких мужчин в обмен на помощь, пишет Times.

Журналистка издания опубликовала в соцсетях сообщение от имени 22-летней Натальи из Киева и, как пишет Times, через несколько минут получила множество «непристойных сообщений и сообщений с сексуальным подтекстом от мужчин, ищущих отношения», всего она получила 75 личных сообщений, 41 из них поступило от одиноких мужчин, передает РИА «Новости».

Позже выяснилось, что некоторые мужчины лгали, что живут в домах с несколькими спальнями. Один из мужчин предложил Наталье спать в одной кровати, а кто-то сразу начал переписку с вопроса о том, состоит ли девушка в отношениях. Другой кавалер написал журналистке, что не хочет выступать в качестве спонсора (спонсор требуется для визы по спонсорской схеме - прим.ВЗГЛЯД) для девушки, не готовой к сексуальным отношениям, добавив, что это произойдет «по взаимному согласию», и что он «прошел все проверки безопасности».

По состоянию на 7 апреля, власти Великобритании получили 79,8 тыс.заявок по украинской схеме выдачи виз, из них 36,3 тыс. – по семейной схеме и 43,6 тыс. – по спонсорской. При этом по семейной схеме было выдано 28,5 тыс. виз, а по спонсорской – 12,5 тыс.виз.

Визы по семейной схеме для украинских беженцев бесплатные, выдаются на три года и позволяют жить в стране, работать, учиться и иметь доступ к государственным фондам. Семейная схема позволяет получить визы лицам, у которых есть родственники в Великобритании, а по спонсорской – беженцы могут приехать к жителям Британии, готовым принять их в своих домах.

Ранее украинская беженка устроила скандал в европейском отеле: ей не понравился номер отеля на первом этаже, так как там холодно, ей не предоставили халат, и не было сливок для кофе.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему беженцы с Украины поразили Европу хамством.

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