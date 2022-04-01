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Ученые опубликовали первую полную последовательность генома человека
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Международная группа ученых впервые опубликована первую полную последовательность генома человека без пробелов.
Новый эталонный геном добавляет сотни млн пар оснований к более ранним проектам, заполнены пробелы, которые позволили улучшить исследования болезней и эволюции.
Проект «Геном человека» разрабатывался в течение десятилетий, а в 2000 году были опубликованы первые результаты. В 2003 году геном был обновлен и в него были добавлены пары, известные как гетерохроматиновые, которые находятся на кончиках и в центрах хромосом. На работу было потрачено около двух десятков лет, теперь известен весь человеческий геном, содержащий около 3 млрд оснований.
Новый эталонный геном получил обозначение T2T-CHM13 и добавил в схему почти 200 млн пар оснований ранее неизвестных последовательностей ДНК. Среди них есть 99 генов, которые, по-видимому, кодируют белки, и около 2000 генов-кандидатов, которые требует более внимательного изучения.
Полный геном человека стал основой для широкого круга будущих исследований. Так, лучшее понимание генома позволит разработать лекарства от опухолевых заболеваний.
«Создание действительно полной последовательности генома человека представляет собой невероятное научное достижение. Это первое всестороннее представление о нашей схеме ДНК, и оно расширит возможности исследования болезней человека», – передает слова директора Национального исследовательского института генома Эрика Грина издание «Ридус».
Далее предстоит создать эталонный пангеном.
В США предсказали падение роли доллара в мировой экономике и взлет рубля
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Введение американских санкций против России ускорит процесс выдавливания США из мировой экономики, роль доллара в которой будет снижаться, при этом обеспеченность рубля золотом должно усилить значение российского денежного знака, выразил мнение преподаватель Питтсбургского университета Дэн Ковалик.
Как отметил эксперт, американская политика санкций вынудила многие страны переходить на другие валюты в международных расчетах. «Нынешнее введение против России санкций этот процесс лишь ускорит. Как я повторяю на протяжении многих лет, санкциями США выдавят себя из мировой экономики, именно это и происходит на наших глазах», – заявил Ковалик в беседе с RT.
Эксперт отметил, что рубль, в отличие от доллара, обеспечен золотом, что должно усилить значение российского денежного знака, а роль американской валюты будет снижаться. «В отличие от американского доллара, подкрепленного лишь статьей американской Конституции о «полном доверии», рубль будет иметь реальную ценность. Люди, конечно же, все меньше верят в американский доллар, поскольку у США серьезные долги», – заключил Ковалик.
Накануне курс доллара на валютных торгах Мосбиржи впервые с 23 февраля опустился ниже 81 рубля. Ранее в Китае назвали спецоперацию России на Украине «похоронами» гегемонии США. «Эпоха, когда США могли диктовать, как вести глобальные дела, подошла к концу. Различные институциональные механизмы, в которых доминируют Штаты, включая гегемонию доллара, неизбежно приходят в упадок», – говорится в публикации Global Times.
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В Кремле объяснили невозможность продажи российского газа британской Shell
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил невозможность для британской Shell покупать газ у РФ издержками антироссийской политики Лондона.
«Лондон хочет быть лидером всего антироссийского. Хочет даже быть впереди Вашингтона! Вот и издержки!» – приводит слова представителя Кремля ТАСС.
Таким образом пресс-секретарь президента России прокомментировал тот факт, что Великобритания, в отличие от стран ЕС, ввела санкции против Газпромбанка, и это не позволяет британской компании покупать российский газ за рубли.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Shell, вероятно, не сможет рассчитаться за российский газ в этом месяце, так как Соединенное Королевство, в отличие от стран ЕС, ввело санкции против Газпромбанка.
В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены. При этом российский лидер предупредил о риске масштабной деиндустриализации Европы и потере миллионов рабочих мест.
Из указа о правилах торговли газом с недружественными странам стало известно, что Газпромбанку поручено на основании заявлений иностранных покупателей из недружественных стран открыть специальные рублевые счета типа «К» и специальные валютные счета типа «К» для расчетов за поставляемый природный газ. При этом покупатели будут продавать валюту для конвертации в рубли за оплату газа на торгах Московской биржи.
Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу, и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.
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Украинская модель рассказала о съемке на развалинах роддома №1 в Мариуполе
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Украинская модель и блогер Марианна Подгурская, оказавшаяся участницей видеороликов на развалинах роддома №1 в Мариуполе, рассказала, что националисты отобрали у беременных еду и сделали из медицинского учреждения казарму для боевиков.
Украинская модель, которая после обстрела Мариупольского роддома была на фото в украинских и зарубежных СМИ, рассказала Челябинскому изданию chelindustry, как из роддома сделали казарму для украинских боевиков. «Военные ничем не помогали. Военные пришли однажды и спросили: «Дайте еды!», и они забрали нашу еду, а нам сказали: «Приготовите еще», – рассказала девушка, которая на момент съемки постановочных видеороликов в Мариуполе была беременна.
«Никаких выстрелов не было, мы спокойно спали ночью. 9 марта мы сидели, обсуждали... и мы услышали, как прогремел снаряд», – рассказывает девушка. При этом, по ее словам, авианалета не было, самолетов никто не слышал. Она также отметила, что операторы появились сразу, снимал в том числе человек из Associated Press, рассказала девушка.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Зеленский использовал беременную модель для фейка о бомбежке Мариуполя.
Ранее в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. По словам жительницы города, националисты собирают готовых эвакуироваться из Мариуполя и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо.
В четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Россия по просьбам президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца к президенту России Владимиру Путину 1 апреля откроет гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье.
Накануне Кадыров заявил, что Мариуполь освобожден на 90-95%, последнее место, где укрываются бандиты, – это крупный металлургический комбинат «Азовсталь».
В Минобороны РФ призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергли предложение. В Минобороны РФ сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.
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Медведев напомнил шутку Черномырдина о вступлении Украины в ЕС
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Украина сначала хотела стать частью Евросоюза, а позднее – вступить в НАТО, однако ее саму НАТО брать не хочет, «нет пока условий для брака», саркастически прокомментировал ситуацию на Украине зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Украина хочет в ЕС. Давно и искренне. А потом раз – и перехотела. Очень захотела вступить сразу в НАТО. И тоже просила-просила, молила-молила, но потом опомнилась. Вроде поняла, что не хочет ее саму брать НАТО. Типа нет условий пока для брака, много опасений в отношении такого марьяжа», – написал он в своем Telegram-канале.
Медведев добавил, что российская позиция украинцам известна. «Если есть такое желание, вступайте, была бы честь предложена. Только есть одна закавыка: опыт последних лет с Черногорией и Македонией свидетельствует, что вход в ЕС происходит не иначе, как через НАТО. Это взаимозависимые организации. По-европейски, политкорректно говоря, партнеры», – отметил он.
По словам Медведева, «в НАТО, как известно, командует Вашингтон, а в ЕС – «вроде Брюссель». Однако само НАТО в отношениях с ЕС «старший партнер, более зрелый, 1949 рождения», в отличие от «еще юного, 30-летнего Евросоюза».
«Брюсселем в целом тоже командует Вашингтон, хотя Брюссель и не любит в этом признаваться. А потому вопрос: как вступить в ЕС без членства в НАТО? Без согласия старшего партнера и захода в главный... альянс. Ответа нет. Сегодня, получается, никак», – рассуждает зампред.
При этом Медведев допустил, что «бывает по-разному» и напомнил историческую шутку «из недавнего прошлого», слова в которой приписывают В.С. Черномырдину.
«В тот период, когда он был послом на Украине, его якобы спросили: «Когда Украина вступит в ЕС?». Он очень быстро ответил: «Сразу после Турции». «А Турция когда?», – уточнили у него. «Турция? Никогда...», – заключил Медведев.
Ранее Киев в рамках своего пакета предложений на сегодняшних переговорах в Стамбуле выдвинул инициативу, что Россия не должна возражать против вступления Украины в Евросоюз.
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Умерла актриса Александра Яковлева
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Советская и российская актриса Александра Яковлева умерла на 65-м году жизни, сообщил режиссер Николай Лебедев.
«Это, к несчастью, произошло», – приводит слова режиссера ТАСС. Он добавил, что актриса уже давно тяжело болела.
По мнению Лебедева, Яковлева была «яркой и неординарной личностью, умевшей противостоять всем невзгодам». «Она сражалась до последнего. <…> Мои самые искренние соболезнования родным. Они ее очень берегли. Помогали всеми силами», – отметил он.
Режиссер отметил яркую и глубокую актерскую игру Яковлевой. «Она была очень разной, но при этом очень запоминающейся, необыкновенной: то жесткой, то хрупкой. Всегда очень глубокая», – вспоминает он.
Напомним, 20 июня 2019 года Яковлева отыграла последний спектакль. В тот же день народный артист Валентин Гафт призвал Яковлеву вернуться на сцену, если «хватит сил». Позже актриса рассказала, что врачи дали неправильный прогноз на ход ее тяжелой болезни.
Александра Яковлева известна по ролям в фильмах «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» и многим другим.
Александра Яковлева (фамилия при рождении Иванес) родилась 2 июля 1957 года в Калининграде. В 1978 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ныне – Российский государственный институт сценических искусств, Петербург), в 2003 году – Петербургский государственный политехнический университет (ныне – Петербургский политехнический университет Петра Великого).
Яковлева дебютировала в кино в роли стюардессы Тамары в фильме-катастрофе Александра Митты «Экипаж» (1979). К числу других популярных киноработ актрисы относятся Таисья Рябова в историческом фильме «Россия молодая» по роману Юрия Германа (1981, режиссер Илья Гурин), Аленушка в музыкальной комедии «Чародеи» по мотивам повести Аркадия и Бориса Стругацких «Понедельник начинается в субботу» (1982, Константин Бромберг), Зинаида Гостилова в мелодраме «Парашютисты» (1984, Юрий Иванчук), Диана Литтл в комедии «Человек с бульвара Капуцинов» (1987, Алла Сурикова). В качестве режиссера Яковлева в 1993 году поставила мелодраму «Паром «Анна Каренина».
Пушков жестко высмеял европейские гигиенические меры «назло Путину»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков жестко отреагировал на предложение Еврокомиссара Маргрет Вестагер европейцам «не мыться долго в душе» назло России и президенту Владимиру Путину.
«Можно еще также не спускать унитаз. Эта «мера» даже покруче будет», – сыронизировал он в своем Telegram-канале.
Ранее Вестагер потребовалат от европейцев и их детей не мыться долго в душе назло России и Путину, и призвал «каждый раз, выключая воду, приговаривать «Получи, Путин!».
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Стало известно о планах Псаки покинуть команду Байдена
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки якобы планирует покинуть эту должность, чтобы попасть на работу на телевидении, сообщают американские СМИ.
Псаки планирует в мае уйти с должности пресс-секретаря, она намерена получить работу на телеканале MSNBC, сообщает Axios.
Отмечается, что на данный момент контракты с телеканалом еще не подписаны, Псаки проконсультировалась с администрацией Белого дома, но официально еще не объявила о своем уходе.
Дженнифер Псаки известна работой в Белом доме еще со времен Барака Обамы. В 2013 году она стала официальным представителем Госдепа США. После победы Дональда Трампа на выборах она ушла на CNN, в 2020 же году она присоединилась к команде Джо Байдена.
Также известна постоянным озвучиванием позиции Белого дома по ситуации на Украине в 2014 году.
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Дано объяснение ракетному удару России по последнему действующему украинскому НПЗ
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Удар высокоточным оружием по хранилищам с бензином и дизтопливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода – это «ответка» России на атаку украинских вертолетов на нефтебазу в Белгородской области, считает политолог Марат Баширов.
«Ответка за вчерашний ракетный удар по Белгороду. Разбомбили Кременчугский НПЗ (принадлежит Игорю Коломойскому). Больше на Украине НПЗ нет», – написал в своем Telegram-канале политолог Марат Баширов.
О том, что российская армия высокоточным оружием большой дальности утром в субботу уничтожила хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, откуда снабжалась украинская группировка войск в центре и на востоке Украины, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
На территории Украины расположено шесть крупных нефтеперерабатывающих заводов. Судя по информации из открытых источников, все, кроме Кременчугского НПЗ, ранее были остановлены. Последним прекратил работу в марте 2012 года Лисичанский НПЗ, который контролировала Роснефть. Кременчугский нефтеперерабатывающий завод – крупнейшее предприятие по производству нефтепродуктов на Украине. Таким образом, если стратегический завод прекратит работу, то донбасская группировка украинской армии останется без топлива.
Ранее в соцсетях звучали замечания, что ВС РФ наносят ракетные удары по нефтебазам по всей территории Украины, но по какой-то причине Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий днепропетровскому олигарху Игорю Коломойскому, продолжал работать.
В пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на нефтебазе в административном центре региона произошел пожар вследствие авиаудара двух вертолетов ВСУ, проникших на территорию России на низкой высоте. Пострадавших и погибших нет. Площадь возгорания емкостей с топливом составила 1,2 тыс. кв. метров.
В Минобороны уточнили, что база была атакована украинскими военными вертолетами Ми-24.
Президент Украины Владимир Зеленский ушел от ответа на вопрос американских журналистов о том, приказывал ли он наносить удар по этой нефтебазе. «Я не обсуждаю мои приказы в качестве главнокомандующего или главы государства. Есть вещи, которыми я делюсь только с военными, а они сообщают мне», – заявил Зеленский в интервью телеканалу Fox News.
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СМИ назвали причину остановки набора наемников в «интернациональный легион» Украины
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Украинские военные решили приостановить набор иностранцев для участия в боевых действиях. Среди причин – недостаток оружия и большое количество наемников без боевого опыта.
Об этой ситуации с формированием украинского иностранного легиона сообщает National Post. Как пишет издание, ранее посольства Украины на Западе активно поощряли привлечение к боевым действиям в стране потенциальных наемников, в частности, из Канады.
Однако спустя несколько недель после начала российской спецоперации Украина набор легионеров прекратила, ссылаясь на запрет вербовать граждан западных стран. Поток «солдат удачи» на Украину остановился. «Украинские военные, с которыми я разговаривал, не хотят жертвовать молодыми канадцами или британцами ради драматизма», – сказал изданию Любомир Лучюк, профессор Королевского военного колледжа (RMC).
По его словам, в Канаде, США, Великобритании, Грузии, Италии, Греции есть люди, которые хотят воевать на Украине. «Но очень быстро становится очевидным, что многие из них не готовы», – отмечает он.
Канадский экс-депутат Борис Вжесневский рассказал, что он и украинские дипломаты в Канаде отклоняют кандидатов отправиться на передовую, если у них нет реального боевого опыта: канадцы без такой подготовки станут на войне скорее помехой, чем помощью. «Некоторые предполагали, что они приедут, быстро пройдут обучение, получат оружие и отправятся на фронт. Но могут быть разные последствия, если туда направить неподготовленных людей», – сказал он.
При этом отмечается, что часть канадцев все же попала на Украину. При этом правительство Канады лишь предупредило граждан, что ездить на Украину небезопасно, но не создало никаких юридических барьеров для желающих туда отправиться.
В качестве еще одной причин остановки набора в иностранный легион Украины издание называет нехватку огнестрельного оружия у Киева.
Ранее сообщалось, что прибывшие защищать Украину иностранцы массово бегут из страны. На местах оказывается, что бороться приходится с профессиональной армией и оружием. О том, что на территорию страны прибудут наемники, сообщал 3 марта президент Украины Владимир Зеленский.
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Немецкие СМИ: Запад может не выдержать жестких санкций против России
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Усиление ограничительных мер против России станет «тестом на прочность» для западных стран и может нарушить единство среди них, пишет Торстен Рике для немецкой газеты Handelsblatt.
Среди последствий ужесточения санкционного давления на Москву для Запада Рике отмечает более высокие траты на энергию и продукты питания, потерю рабочих мест и прибытие миллионов беженцев. «В прошлом экономические санкции по большей части не работали, потому что они были слишком слабыми. Теперь санкции против России могут стать жестче, как и негативные последствия для нас», – передает РИА «Новости» его слова.
Как заявляет автор статьи, Россия, в отличие от Ирана, Венесуэлы и КНДР, плотно встроена в мировую экономику, и связи с ней особенно важны для Европы и, в частности, Германии. «Раскол мировой экономики на враждебные блоки ударит по этим странам еще сильнее», – считает он.
При этом обозреватель добавил, что Китай может помочь России свести на нет действия Запада, чье намерение изолировать Москву также не поддержали многие страны Африки, Латинской Америки и Азии, поскольку им придется потерпеть наибольшие потери от роста цен на энергоносители и продукты питания.
Ранее китайская Global Times заявила, что военная операция России на Украине может стать катализатором для «похорон» гегемонии США и концом доминирования доллара в мире.
В среду глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым назвал ситуацию на Украине итогом накопленных за годы противоречий в безопасности Европы и результатом менталитета холодной войны. Лавров в свою очередь заявил о намерении России, Китая и их единомышленников двигаться вместе к многополярному и справедливому миропорядку по итогам «серьезного этапа в истории международных отношений».
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Премьер Польши заявил о не действующих санкциях против России
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Введенные против России санкции не оказывают желаемого эффекта, о чем свидетельствует укрепление рубля, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«Санкции, которые мы до настоящего времени ввели против России, не действуют. Доказательство – курс рубля, который возвращается к уровню до момента агрессии России на Украине. Это означает, что наши действия не принесли желаемого европейскими лидерами эффекта», – указал глава польского правительства, передает ТАСС.
Также он назвал требование России об оплате за российский газ в рублях шантажом, заявив, что Варшава ему «не поддастся».
«Одновременно я призываю канцлера Германии, канцлера Австрии и других не поддаваться этому шантажу», – добавил глава польского правительства.
По его утверждению, переводя оплату за газ в рубли, российская сторона хочет обойти европейские санкции.
«Санкции должны соблюдаться, должны быть крепкими. Система должна быть жесткой. Мы не можем довести до ее ослабления. Все это критически важно», – отметил Моравецкий.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, почему Польша собирает против России крупнейшую армию. Сотни тысяч солдат уже в ближайшие годы должны пополнить ряды Войска Польского, и еще больше поляков – пройти специальную военную подготовку.
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Задержанные на Украине российские дальнобойщики попросили о помощи
Несколько десятков российских дальнобойщиков запросили помощи для выезда с украинской территории, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«На таможенном пункте «Ужгород-Центральный» у них забрали все документы, а машины конфисковали. Водителям негде жить, у многих не хватает денег даже на еду», – цитирует Москалькову радиостанция «Говорит Москва».
Омбудсмен добавила, что всего за помощью обратились 28 водителей грузовиков. Москалькова отметила, что приложит все усилия для возвращения граждан домой.
Ранее Москалькова сообщала, что установлено местонахождение четырех специалистов госкорпорации Росатом, делается все возможное, чтобы вернуть удерживаемых на Ровенской АЭС россиян на родину.
До этого Москва потребовала от Киева освободить четырех сотрудников дочерней компании Росатома, удерживаемых на Ровенской АЭС.
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В США назвали настоящую цель Байдена на Украине
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Истинная причина помощи Соединенных Штатов Украине кроется в желании президента США Джо Байдена «сдерживать» Россию, заявила член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин.
«Поставки вооружения на Украину легли тяжелым бременем на плечи американских налогоплательщиков. В это время Байден не спешит вести переговоры о прекращении конфликта <…> Вместо этого он по-прежнему продолжает обострять отношения с Россией», – приводит мнение конгрессвумен РИА «Новости».
Грин отметила, что США стоило бы претендовать на добычу огромных запасов украинского лития, чем Байден, по ее словам, также не занимается. Эта публикация вошла в серию постов, в которых она обвинила администрацию Белого дома в неразумной политике по отношению к полезным ископаемым. Как подчеркнула Грин, увеличение добычи американских природных богатств приведет к экологической катастрофе и истощит запасы страны.
Накануне Байден потребовал от американских нефтедобытчиков активнее наращивать объемы добычи нефти. Лидер США упрекнул их за то, что более девяти тысяч лицензий на бурение, выданных компаниям, не задействованы, и пригрозил ввести штрафы за простой этих разрешений.
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Уничтожены хранилища принадлежащие Коломойскому Кременчугского НПЗ
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Российская армия высокоточным оружием большой дальности уничтожила хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, которые снабжали топливом украинские войска, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Сегодня утром высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, с которого осуществлялось снабжение украинской группировки войск в центральных и восточных районах страны», – передает слова Конашенкова РИА «Новости».
Кременчугский нефтеперерабатывающий завод – крупнейшее предприятие по производству нефтепродуктов на Украине, сообщает «Крым-инфо», НПЗ принадлежит предпринимателю Игорю Коломойскому.
Ранее в соцсетях звучали замечания, что ВС России наносят ракетные удары по нефтебазам по всей территории Украины, но по какой-то причине Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий днепропетровскому олигарху Игорю Коломойскому, продолжал работать.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
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Российский самолет доставил в Чехию ядерное топливо для АЭС
Российский самолет доставил в Чехию ядерное топливо для АЭС «Темелин», сообщило информационное агентство ЧТК.
Ядерное топливо было доставлено в четверг. Это был третий с 24 февраля российский борт, доставивший стратегически важный груз для чешских АЭС – «Темелин» и «Дукованы» (юго-восток страны). Обе станции теперь обеспечены ядерным топливом на более, чем два года, передает ТАСС.
Более новой из чешских АЭС является введенная в эксплуатацию в 2002 году станция «Темелин». Обе АЭС были возведены при помощи СССР. Соответствующий договор между Советским Союзом и ЧССР был подписан в 1970 году. Российская компания «ТВЭЛ» (топливный дивизион Росатома) обеспечивает их реакторы ядерным топливом.
Между тем Чехия присоединилась к запрету ряда стран Запада на использование российскими самолетами своего воздушного пространства. В случае с бортами, доставившими ядерное топливо для АЭС, было сделано исключение.
Напомним, в сентябре 2021 года власти Чехии запретили участие России в строительстве нового энергоблока АЭС «Дукованы». Отметим, Чехия входит в список недружественных России стран. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему российский уран держит Запад на привязи.