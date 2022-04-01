Минпромторг объявил о решении проблемы дефицита офисной бумаги

В России удалось решить вопрос с нехваткой бумаги для офисов, заявил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в эфире канала «Россия 24».

Российские производители нашли поставщиков нужных ингредиентов, и займутся выпуском новых сортов бумаги «не ярко белого цвета», сказал Евтухов, передает ТАСС.

«Сейчас ситуация нормализуется. Цены возвращаются к уровням января – февраля месяца, и никакого дефицита в ближайшее время не будет, потому что [Светлогорский целлюлозно-бумажный] комбинат заявил о том, что он уже удовлетворяет почти 80% тех заказов, которые были до этой ситуации», – пояснил замглавы ведомства.

Найдены поставщики в Индии и Китае, также есть и российские производители нужных химикатов.

«Это новый сорт бумаги, и она будет немножко другого цвета, не ярко-белая. Но при этом будут использоваться химикаты, которые не содержат хлора, то есть она еще будет экобумага», – сказал замглавы ведомства.

Вместе с тем в разных регионах наблюдается дефицит кассовой ленты, указал замминистра.

«Действительно, у нас сейчас есть рост цен в 2–3 раза по сравнению с февралем на кассовую ленту. В некоторых регионах отдельных появился дефицит. Потому что у нас все потребители кассовой ленты, а это и розничные сети, и банки, и другие организации, использовали не только отечественную, но и импортную ленту. Причем у нас импортной ленты где-то 50%, может быть, даже больше рынка», – пояснил Евтухов.

В марте сообщалось о росте цен на офисную бумагу, Минпромторг отмечал, что стабилизация поставок должна произойти в ближайшее время, и дефицит должен пройти.