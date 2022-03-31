Посол в Бельгии пообещал адекватный ответ на высылку российских дипломатов

Российская сторона ответит на высылку дипломатов бельгийской стороной адекватно, при этом каналы для дипломатии останутся открытыми, заявил посол России в Бельгии Александр Токовинин.

«На этот недружественный шаг будет дан адекватный ответ... Но и в то же время надо отметить, что было зафиксировано взаимное намерение сохранять открытыми каналы дипломатического диалога», – заявил посол в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Россия сожалеет о высылке российских дипломатов, это еще один удар по двусторонним отношениям между странами.

«Надо сказать, что это значительный отход от той традиции, в соответствии с которой Бельгия воспринималась как страна, проводящая прагматичную политику и стремящаяся, скорее, решать проблемы, а не их создавать», – сказал Токовинин.

Напомним, Нидерланды, Бельгия, Чехия и Ирландия заявили о высылке более 40 российских дипломатов. До этого Россия объявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики. Была прекращена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех – посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Петербурге.