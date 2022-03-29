Подоляка обогнал Шария по числу подписчиков на YouTube

Блогер Юрий Подоляка обогнал украинского медиаэксперта Анатолия Шария по числу подписчиков на видеоплатформе YouTube. Разрыв составляет уже более 100 тыс. подписчиков и продолжает увеличиваться. Подоляка начал резко набирать популярность благодаря своим аналитическим обзорам о ходе спецоперации России на Украине.

Российско-украинский эксперт и блогер Юрий Подоляка обогнал по числу подписчиков на сайте YouTube украинского блогера и медиаэксперта Анатолия Шария. Если у первого теперь 2,95 млн подписчиков, то у второго – 2,94 млн подписчиков. Причем заметный рост аудитории Подоляки произошел в последние несколько недель.

Киевлянин Шарий получил известность на Украине во второй половине 2000-х годов благодаря серии публикаций об организованной преступности в украинских изданиях. В 2011 году журналист был вынужден эмигрировать, получил статус политического беженца в Евросоюзе. В 2013 году Шарий открыл свой канал в YouTube и быстро завоевал популярность благодаря разоблачению фейковых новостей и роликам с остроумными комментариями об украинских СМИ и политиках. Изначально эксперт сделал акцент на аналитических материалах о действиях новых украинских властей и особенно Петре Порошенко, который стал президентом после госпереворота в 2014 году.

В последние годы Шарий сосредоточился на политической борьбе с киевской властью и создал в 2015 году «Партию Шария», которая была запрещена в середине марта наряду с десятком других оппозиционных партий.

Ранее СБУ обвинила Шария в том, что он якобы осуществлял деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере «по заказу иностранных структур». На Украине часто называют Шария пророссийским блогером и обвиняют в связях с Кремлем.

Уроженец Сумской области, журналист Юрий Подоляка первоначально получил известность в «Живом журнале», где писал под ником yurasumy. В YouTube начал резко набирать подписчиков благодаря комментариям о ходе второй карабахской войны 2020 года, и в особенности после начала российской спецоперации на Украине в конце февраля.

Блогер сосредоточился на разоблачении фейков и дезинформации украинских СМИ о ходе спецоперации. Подоляка доходчиво объясняет аудитории военные сводки, широко используя карты районов боевых действий. Его аналитические обзоры о происходящем на Украине собирают миллионы просмотров уже в первые часы после публикации. Сам Подоляка неоднократно говорил, что его задача заключается в создании общей ментальности между братскими народами, которые жили на территории СССР, а после развала Советского Союза оказались по разные стороны границ.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД