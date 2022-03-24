Бывшие узники концлагерей поддержали борьбу с фашизмом на Украине

Международный союз бывших малолетних узников фашизма, объединяющий в своих рядах детей Армении, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдавии, России, Узбекистана, Украины, Эстонии, поддержали борьбу с проявлениями фашизма на Украине.

«Нам в страшном сне не могло присниться, что придут другие времена, когда с карты мира исчезнет Великая Родина, сломавшая хребет нацизму и фашизму, когда дети и внуки поколения победителей не смогут говорить между собой на родном языке, навещать могилы предков и места нашего пребывания в неволе, гордо носить на парадах знамя Победы, вливаться в многомиллионные колонны «Бессмертного полка», – отметил председатель Международного союза бывших малолетних узников фашизма, член-корреспондент РАН Николай Махутов, передает Общественная служба новостей.

Самое страшное, по его мнению, это то, что три братских славянских народа – русские, украинцы, белорусы, прожившие вместе много веков в одном государстве, станут смотреть друг на друга через оружейный прицел.

«И вот в нашем XXI веке, учтя уроки прошлого, на смену этим «великим» завоевателям пришел коллективный Запад – агрессивный империализм во главе с США и НАТО, олицетворяющий «золотой миллиард» и ненавидящий весь остальной семимиллиардный «биологический мусор» так же, как нацисты ненавидели «недочеловеков». Так было тогда, есть сегодня и, надеемся, что не будет завтра», – продолжил Махутов.

«Мы, прошедшие вместе почти 80 лет назад через истинный ненавистный нацизм Германии и ее союзников, никогда не поверим, что большинство украинского народа готово по своей воле возродить нацизм на своей земле для непримиримой борьбы с русским и белорусским народами, со своей исторической памятью», – пишет он.

Махутов пояснил, что «агрессивное меньшинство, стоящее у власти на Украине и жертвующее человеческими интересами большинства в угоду и по повелению новых хозяев мирового порядка, не имеет и не должно иметь законного права поднимать руку на большинство своих братьев».

«Как бы тяжело сейчас это ни было, но мы вновь будем вместе строить мирную жизнь нашим детям и внукам, мы вновь будем встречаться у символа нашего единения – у стелы «Три сестры» на стыке границ Белоруссии, России и Украины – но обязательно без колючей проволоки, пока разделяющей нас», – заключил Махутов.