Путин подписал указ о мерах по ускоренному развитию IT-отрасли в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по ускоренному развитию в России IT-отрасли, согласно документу работники аккредитованных организаций будут получать отсрочку от призыва.

«Категории граждан РФ, которым предоставляется право на получение указанной отсрочки, и порядок предоставления этого права определяются правительством РФ», – сообщается в указе.

Согласно тексту документа, он подписан «в целях обеспечения ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации».

Также в России упростят трудоустройство и получение вида на жительство для иностранцев, приходящих на работу IT-отрасль, передает ТАСС со ссылкой на указ.

«Правительству РФ принять меры, направленные на упрощение процедур трудоустройства иностранных граждан, привлекаемых для работы в аккредитованных организациях, и получения этими гражданами вида на жительство», – говорится в документе.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство введет мораторий на проверки малого и среднего бизнеса с 10 марта и до конца года. Кабинет министров освободит все IT-компании от налога на прибыль на три года. Сотрудники смогу оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от армии.