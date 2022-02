Эксперт: Лучшие образовательные продукты теперь доступны детям на территории всей страны Пользователи Reddit поспорили из-за вклада США и СССР в разгром нацистов 8 февраля 2022, 09:09

Фото: Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Пользователи американского форума Reddit поспорили из-за того, был ли решающим вклад СССР в разгром нацизма в годы Второй мировой войны. Поводом для обсуждения послужили результаты опроса в США, Франции, Великобритании и Германии, чей вклад в разгром нацистов оказался решающим. Оказалось, что большинство французов, американцев и немцев назвало решающим вклад США, а британцы – свой вклад, передает РИА «Новости». «Я американец, но скажу, что СССР. Восточный фронт был сущий ад. На Западном фронте столько братских могил не было», – написал ConventionalWisdumb. «Я немец и считаю, что в реальных боях больше всего сделал СССР», – поддержал предыдущего комментатора Azaghal1988. «Я британец, но скажу, что русские. Но нигде не воевали с такой жестокостью, как на Восточном фронте. Это, считай, совсем другая война», – добавил Jadeskye7. «Только СССР, а не Россия. Без других республик они бы не справились», – уточнил MaritimeMonkey. Другая часть комментаторов высказала иную точку зрения. «Если бы США не открыли Западный фронт, то Германия сосредоточила бы войска на Восточном фронте. Кроме того, у Советов были поставки от других союзников. Так что не факт, что основной вклад внесли Советы», -– считает Wtfwurst. «Я считаю, есть аргументы в пользу британцев и бывшей Британской империи, ведь если бы они не выстояли против немцев в самом начале войны, все обернулось бы совсем по-другому. Есть в пользу русских из-за их жутких потерь и огромных жертв. И есть в пользу американцев – за их жизни и промышленную мощь», – предположил bcarter3. Напомним, вклад СССР в победу над гитлеровской Германией во Второй мировой войне составлял не менее 75% от общих усилий союзных войск, сражавшихся против армий Третьего рейха, свидетельствуют расчеты, выполненные в Советском Союзе в начале 1945 года под эгидой Народного комиссариата иностранных дел (НКИД). Ранее посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов перечислил страны, где пытаются исказить правду о Второй мировой.

Китай в ООН пригрозил США ожогами 7 февраля 2022, 10:07

Фото: Wang Jiangang/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь указал на военные преступления и геноцид коренного населения в Соединенных Штатах Америки, комментируя слова американского постпреда Линды Томас-Гринфилд, заявившей о геноциде уйгурского меньшинства в Китае и коснувшейся проблемы Тайваня. Чжан Цзюнь назвал обвинения беспочвенными и добавил, что «неоднократная ложь США о «геноциде» в Синьцзяне уже опровергнута фактами», передает РИА «Новости». По его словам, в этом регионе люди разных национальностей живут «мирной, гармоничной и счастливой жизнью». Касаясь темы Тайваня, Цзюнь призвал США не вмешиваться во внутренние дела Китая. «США должны прекратить поощрять и поддерживать силы «независимости Тайваня», они должны следовать истинной политике единого Китая... В противном случае игра в тайваньский вопрос приведет лишь к ожогам», – сказал он. Ранее американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что встреча лидеров России и Китая укрепила решимость США «продолжать борьбу за демократические ценности, будь то в ООН или на Украине, или в других местах по всему миру». Глава МИД Германии назвала причину отмены встречи с Зеленским 7 февраля 2022, 19:28

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Валентина Григоренко

Глава МИД Германии Анналена Бербок объяснила отмену запланированной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, отметив, что встреча не являлась самоцелью. «Встречи не являются самоцелью», – цитирует ее РИА «Новости» со ссылкой на немецкий телеканал N24. По словам Бербок, изменение программы ее визита связано с отменой приезда французского коллеги Жан-Ива Ле Дриана, так как изначально предполагалось, что министры посетят Украину вместе. Ранее стало известно, что запланированные переговоры главы МИД Германии Анналены Бербок с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве не состоятся. Встреча была отменена по инициативе украинской стороны. США заявили о «суверенитете» Японии над Южными Курилами 7 февраля 2022, 11:55

Фото: John Taggart/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Вашингтон признает суверенитет Японии над южной частью Курильских островов, которую в Токио называют северными территориями, заявил посол США в Японии Рам Эмануэль. «В этот день 7 февраля, когда в Японии отмечают День северных территорий, я хочу быть предельно ясен – Соединенные Штаты поддерживают Японию в вопросе северных территорий», – цитирует ТАСС дипломата. Он также поддержал усилия Москвы и Токио по решению территориального спора и заключению мирного договора. Эмануэль высказался о ситуации на Украине и отметил, что пренебрежение Россией суверенитетом другого государства не является чем-то новым. Он упомянул обвинения в адрес российской стороны в стягивании войск к украинским границам. Ранее правительство Японии выразило протест России в связи с предстоящими стрельбами в районе Курильских островов. До этого Япония получила уведомление от России о проведении c 7 февраля ракетных учений в районе южной части Курильских островов. В четверг российский посол в Японии Михаил Галузин заявил, что Россия не признает незаконные территориальные притязания на наши Южные Курилы и, соответственно, связанные с этим «празднества». Он подчеркнул, что «передача вышеупомянутых территорий Советскому Союзу четко зафиксирована в Ялтинском соглашении 1945 года, подписанном СССР, США и Великобританией как союзниками в их войне против нацистской Германии и ее союзника – милитаристской Японии». Напомним, 25 января на Сахалине и Курилах началась проверка готовности войск. Эксперт оценил идею ЕС и НАТО о замене российского газа испанским транзитом 7 февраля 2022, 11:50

Фото: Zhang Cheng/Global Look Press

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Европа не сможет заменить российский газ. Ни Алжир, ни азиатские страны ей в этом не помогут», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по энергетике Игорь Юшков. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель указал на Пиренейский полуостров как на регион, не зависящий от поставок газа из России. «Судя по всему, Боррель имел в виду, что Испания и Португалия «научат» остальную Европу быть энергетически независимыми от России. Но их сценарий для других стран не подходит, поэтому заявление главы дипломатии ЕС спекулятивно», – сказал ведущий эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, в энергетической независимости Пиренейского полуострова от России нет политики, а есть только экономическая логика – «для Испании запитываться из алжирского трубопровода рентабельнее, чем покупать российский газ, а для Португалии получать энергоноситель через СПГ-терминалы тоже выгоднее, чем вести газопровод из России». «Испания и Португалия не добывают газ, в Европу они могут его только транзитировать. Но тут возникает сразу несколько трудностей. Во-первых, Алжир поссорился с Марокко – в итоге оказался перекрыт один из двух газопроводов в Испанию. Кроме того, сам Алжир снижает экспорт, поскольку у него растет внутреннее потребление голубого топлива, а добыча остается на прежнем уровне», – отметил собеседник. Помимо этого, эксперт указал еще на одну странность заявления Борреля – у других стран Европы так же, как и у Португалии, есть СПГ-терминалы, например у Франции, Великобритании, Нидерландов, Бельгии. Причем терминалы используются, как правило, на 25–30% «Поэтому, причины, по которым испанский еврочиновник выделил именно Пиренеи, для меня загадка», – сыронизировал аналитик. Что касается вероятности подключения Германии к идее Борреля о замене российского газа, то она тоже нулевая, подчеркнул Юшков. «Если Европа вдруг перестанет получать российский газ в ситуации с раскручиванием санкционного маховика, то все страны будут загружать свои терминалы исключительно для внутренних нужд, и Германии ничего не останется», – отметил эксперт. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о необходимости лучше «интегрировать» Пиренейский полуостров, который является главным «островом электроэнергии в Европе», в европейский энергетический рынок. Кроме того, он призвал ЕС «срочно рассмотреть вопрос разработки стратегических резервов газа Евросоюза и возможность совместных закупок газа, как предложила ранее Еврокомиссия». Дипломат подтвердил, что «в последние недели Россия строго выполняла свои договорные обязательства». При этом Боррель пожаловался, что Газпром «отказался совершать дополнительные поставки для пополнения европейских хранилищ, что еще больше усилило нервозное положение на рынке». Глава дипломатии ЕС отметил, что «энергетика всегда была одним из важнейших геополитических вопросов». По его словам, «эта тема стоит во главе повестки дня» ЕС, «учитывая высокие цены и сложности с поставками газа, вызванные кризисом в отношениях с Россией». Боррель также подчеркнул: Россия лучше подготовилась к санкциям Запада, чем ЕС – к возможным перебоям с поставками газа. В воскресенье газета Vanguardia сообщила, что НАТО изучает возможность строительства газопровода между Испанией и Германией, чтобы снизить зависимость Центральной Европы от российского газа в ближайшее время. «Новое транспиренейское соединение для отправки в Центральную Европу газа из Алжира и сжиженного газа, который смогли бы хранить и обрабатывать восемь предприятий по регазификации, расположенные в Испании и Португалии», – отмечает издание. Лидер преступного мира России призвал авторитетов сплотиться 7 февраля 2022, 14:04

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Захарий Калашов, известный в определенных кругах, как главный вор в законе России Шакро Молодой, назвал положение в криминальном мире коллапсом и призвал сплотиться. В своем обращении, опубликованном «Прайм Крайм», Шакро, являющийся, по версии Следственного комитета (СК), лидером преступного мира страны, заявил, что к такой ситуации привели поспешные решения и самоуправство. «Нарушены все жизненные устои, за которые наши предки проливали кровь. Нет общего единства», – заявил авторитет в своем послании. Калашов пишет, что на нынешнее поколение воров в законе легла миссия сохранения продолжения воровского дела. А потому важно пересмотреть титулы всех принятых в воровскую семью в одностороннем порядке авторитетов. Имена так называемых навязанных воров он опубликовал в постскриптуме под посланием. Там указаны Сергей Асатрян, Камчи, Сухач, Гия Свердловский и множество авторитетов, включая родственников самого Шакро. По его словам, он пытался наладить диалог в криминальном мире, когда находился на свободе, но до конца в этом вопросе не преуспел. «Возможно, что-либо упустил?! Недосмотрел... Я не снимаю с себя ответственности и готов первый и громко просить прощения у всех братьев», – заявил Шакро. В настоящее время Шакро отбывает почти десятилетний срок за вымогательство. Неоднократно судимый вор в законе Калашов был арестован в 2008 году в Испании, признан виновным в отмывании преступных доходов и осужден. Выдачи Шакро Молодого добивалась Грузия, где он заочно осужден на 18 лет за убийство. Ранее в Москве задержали 48-летнего криминального авторитета Георгия Акоева, известного как Гия Свердловский, в момент задержания он находился в ресторане «Дворянское гнездо» на Рублевском шоссе. Москва предложила Минску сотрудничество в Сирии 7 февраля 2022, 18:10

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минобороны и МИД России провести переговоры и подписать с Белоруссией соглашение о сотрудничестве в оказании гуманитарной помощи Сирии, благодаря которому Минск может отправить в Дамаск военный контингент. «Одобрить представленный Минобороны России согласованный с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, Верховным судом России, Следственным комитетом России и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством России и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области оказания гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике. Поручить Минобороны России провести совместно с МИД России переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства России указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера», – говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Речь идет об отправке в Сирию подразделения численностью до 200 человек для оказания гумпомощи арабской стране, передает «Sputnik Беларусь». Это предусмотрено проектом соглашения о сотрудничестве России и Белоруссии.



«Настоящим соглашением регулируются вопросы, связанные с участием белорусского воинского контингента совместно с соответствующими подразделениями ВС РФ в деятельности по оказанию гуманитарной помощи на территории Сирийской Арабской Республики. Белорусский воинский контингент привлекается к выполнению мероприятий исключительно в гуманитарных целях вне зоны боевых действий», – говорится в проекте документа. Ранее отряд из шести больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов прибыл в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском Тартусе. Напомним, 18 января ВС России по просьбе сирийских властей взяли морской порт Латакия под круглосуточную охрану в связи с угрозой терактов. По данным сирийских органов безопасности, теракты в портах Тартус и Латакия планируют совершить диверсионно-террористические группы радикальных бандформирований из идлибской зоны деэскалации. У российских хоккеисток после матча с канадками на Олимпиаде обнаружили коронавирус 7 февраля 2022, 12:25

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Тесты на коронавирус российских хоккеисток Виктории Кулишовой, Ангелины Гончаренко и Елены Дергачевой дали положительный результат, сообщил главный тренер национальной команды Евгений Бобарико. «Дергачева, к сожалению, попала в ковид-протокол. Еще Вика Кулишова и сегодня рецидив у Ангелины Гончаренко, у всех трех положительный тест», – передает ТАСС слова Бобарико. Форвард женской сборной России по хоккею Александра Вафина между тем заявила, что ей было тяжело дышать в медицинской маске во время матча олимпийского турнира с командой Канады в Пекине. «К маске было трудно привыкнуть, мы не тренировались в таких условиях, а тут пришлось играть. Не было времени адаптироваться. Но ничего невозможного не бывает, потом привыкли. Было тяжело из-за недостатка кислорода. Сыграли в масках два периода, потом сняли. Наша сторона сделала все что угодно. Решение играть спустя час приняли люди из высшего руководства. Сейчас самое важное – предотвратить распространение вируса», – передает РИА «Новости» слова Вафиной. «Очень удивилась, когда канадки не вышли на матч. Первый раз такое вижу. Мы старались приободрить друг друга, поддержать словами. Чтобы снять стресс, шутили между собой. Конечно, в голове проскакивали мысли об отмене игры, но мы приехали сюда играть. Это наша главная задача. Тесты в пять утра? Я не знаю. Как скажут, так и будет. Ничего плохого в тестах нет, это быстрая ситуация. Маски мы должны надевать правильно, поверх носа. Замечания судей по ходу игры – это норма, канадки увидели, сказали. Готовы хоть в защитных костюмах играть, хоть в визорах с сеткой, главное – играть. Мы настраиваемся на победы. Думаю, девочки, которые сейчас на карантине, смогут к нам присоединиться и помочь», – добавила Вафина. Защитник женской сборной России по хоккею Анна Шибанова рассказала, что играть в маске в матче Олимпиады в Пекине против канадок было тяжело. «Не очень приятно играть в масках, воздуха не хватает. Прибегаешь на смену и оттягиваешь маску, чтобы подышать. От нас эта ситуация не зависит. Китайцы в лаборатории были, видимо, не готовы к такому количеству тестов, раз не смогли проверить вовремя. Мы утром все сдали, поехали на игру. Насколько я знаю, у одной канадки положительный тест. У нас отрицательные. Нам сказали выйти в масках – мы вышли», – сказала Шибанова. «Это очень непонятная ситуация. На раскатке канадки были без масок, мы – в масках. Затем думали, что они выйдут на матч, а их не было. Насколько мы знаем, если в течение 6-7 минут команда не выходит, ей засчитывают техническое поражение. Я не знаю, какие у них правила. Видимо, какие-то другие. Но из-за пандемии все подстраиваются. Как я поняла, в связи с пандемией организаторы сами принимают решения. Канадкам даже малый штраф не дали. Непонятные решения. Мы ничего не поняли», – продолжила Шибанова. Хоккеистка отметила, что в организации олимпийского турнира есть накладки. «Мы пытались решить вопрос. Вряд ли кто-то говорил об отмене или техническом поражении. Сидеть полчаса в раздевалке мы тоже не хотели. Мы хотели сыграть. Не знаю, можно ли говорить, что организация безобразная, но неприятны такие ситуации. Мы сидели и думали, а если бы наши мужики так играли? Такого бы тоже, наверное, не было бы. Но ничего страшного, все были в равных условиях. Канадки ведь тоже ждали, тоже в масках играли», – добавила россиянка. «Проблема была в том, что наши результаты ПЦР-тестов не были готовы к старту игры, а у канадок были. Поэтому попросили выйти нас в масках. Мы могли отказаться. Решено было сыграть в масках до того, как придут наши результаты. Тесты пришли после второго периода, у нас у всех были отрицательные, поэтому мы доигрывали без масок. Канадки приняли решение играть в них дальше», – заключила Шибанова. Как рассказала голкипер сборной России Мария Сорокина, игра в медицинских масках в матче сборных России и Канады на Олимпиаде в Пекине могла угрожать здоровью всех участвовавших во встрече хоккеисток. «Возможно, игра в масках угрожала здоровью спортсменок: и наших, и канадских. Но было принято такое решение, мы были готовы играть при любых условиях. Мы сдавали тесты в штатном режиме, как положено, ничего особенного. Пришли сегодня на раскатку, размялись. Канадки были без масок. Потом вдруг мы вышли на матч, а они – нет. Мы даже не знали об их решении. Только после выхода на лед стало ясно, что что-то идет не так. Мы спортсмены. Что нам скажут, то и будем делать», – сказала Сорокина. «Нас попросили выйти в масках, и мы согласились, чтобы никого не смущать. На третий период нам разрешили играть без масок благодаря отрицательным тестам, результаты которых пришли по ходу игры. Обычно информация о новых правилах доходит до тренерского штаба и администрации. Мы же люди подневольные, у нас была задача только играть. Дышать в масках тяжело. Если уж когда просто в ней ходишь, то дышать трудно, то представляете, каково играть в них, когда хочется больше воздуха, а его не хватает. Еще неудобно, что маска на глаза налезает. Но все в таких условиях. Необычная Олимпиада, с такими событиями она войдет в историю», – заключила Сорокина. Между тем тренер канадской сборной Трой Райан сообщил, что хоккеистка сборной Канады Эмили Кларк была изолирована перед матчем группового этапа олимпийского турнира в Пекине с командой России из-за сомнительного результата теста на коронавирус. После игры Райан, комментарий которого приводится на странице в Twitter журналистки Radio-Canada Кристин Рожье, заявил, что Кларк, принимавшая участие в тренировках команды, была исключена из состава в последний момент из-за сомнительного результата теста на коронавирус, но причиной задержки матча стало не это. Как сообщила пресс-службы ФХР, матч между женскими сборными России и Канады в рамках группового этапа турнира на Олимпийских играх в Пекине был проведен в соответствии с регламентом. «Обе команды заблаговременно сдали тесты утром, в полном соответствии с регламентом турнира, до 09.00 по местному времени, – говорится в заявлении. – Однако к назначенному времени начала матча (12.10) данные из лаборатории не поступили. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф вместе с директором организации по правовым вопросам Эшли Элерт присутствовали на арене и приняли решение о переносе начала встречи на один час. Об этом Тардиф сообщил представителям обеих сборных». «Поскольку решение принималось в оперативном режиме, хоккеистки команды Олимпийского комитета России узнали о нем на несколько минут позже соперниц из Канады и успели выйти на лед. Подчинившись требованиям организаторов, команда вернулась в раздевалку. Чтобы решить вопрос о проведении матча, представители обеих сборных совместно с IIHF применили меры дополнительной безопасности, договорившись об игре в масках», – добавляется в релизе ФХР. Женская сборная России со счетом 1:6 проиграла команде Канады в матче третьего тура группового этапа олимпийского хоккейного турнира. Ранее канадки отказались выходить на матч против российских хоккеисток на ОИ. Спустя час игра началась. Как сообщила в своем микроблоге в Twitter журналистка Юлия Стюарт-Бинкс, хоккеистки будут играть в масках до тех пор, пока не будут готовы результаты тестов на коронавирус российской команды. Российские хоккеистки вышли на третий период матча с канадками без масок. Блогер из Подмосковья избил девушку в прямом эфире 7 февраля 2022, 17:09 Текст: Кристина Цыцура

Блогер и треш-стример из Одинцова, 27-летний Кирилл Зырьянов (VJLink), предположительно, избил девушку за кадром во время прямой трансляции. В соцсетях подписчики сообщают, что мужчина несколько раз плюнул в пострадавшую, а затем пропал из поля зрения камеры. После этого были слышны звуки ударов, а девушка позже начала кричать. Блогер в это время оскорблял девушку и заставлял ее замолчать, сообщила «Газета.ru». Запись закончилась тем, что пострадавшая звала на помощь. Также блогер заявил о необходимости вызвать скорую помощь. Зырьянов под конец трансляции появился с порезанной щекой. Напомним, в октябре 2020 года полиция возбудила уголовное дело против блогера Андрея Бурима (Mellstroy), который в прямом эфире избил фотомодель Алену Ефремову. Тогда суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. У пострадавшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. Девушка позднее рассказывала, что Бурим многократно жестоко бил ее головой о стол «словно на сцене театра в пустоту зала». Она сначала отказывалась писать заявление на стримера, но позже все таки решилась. В сентябре 2021 года блогер получил шесть месяцев исправительных работ, отрабатывал он их в должности менеджера по закупкам. Журову «испугало» лидерство сборной России в медальном зачете Олимпиады 7 февраля 2022, 12:46

Фото: Deng Hua/XinHua/Global Look Press

Текст: Татьяна Косолапова

На зимних Олимпийских играх в Пекине особенно порадовал результат лыжника Александра Большунова, фристайлистки Анастасии Смирновой и выступление фигуристки Камилы Валиевой, заявила газете ВЗГЛЯД олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя лидерство России в медальном зачете Олимпиады в Пекине. По словам Журовой, достигнутые успехи «даже немного пугают». На зимних Олимпийских играх в Пекине в медальном зачете лидирует российская сборная: спортсмены заработали две золотые, две серебряные и две бронзовые медали, передает TACC. Второе место заняла команда США, третьими стали олимпийцы из Японии. «В данный момент времени мы выигрываем как раз те медали, на которые и рассчитываем. Эти две золотые медали, можно сказать, были в таком жестком плане. Несомненно, мы надеялись на золото в биатлоне, но там бронза. Но, в принципе, мы были очень близки к победе, была серьезная борьба», – говорит Журова. Она подчеркивает, что воодушевляет и то, что норвежцы, которые ранее лидировали в зимних видах спорта, на данный момент завоевали очень мало медалей (две золотых и одну бронзовую, оказавшись на втором месте в медальном зачете). «Норвежцы уже многое упустили, должны были завоевать больше золота. Но я в начале Олимпиады говорила, что, скорее всего, и другие страны подрастащат медали. Например, Австралия неожиданно себя показала, другие страны взяли медали, которые никто не ждал. Спорт развивается», – рассуждает депутат. Восхитил собеседницу результат лыжника Александра Большунова, который принес российской сборной первую золотую медаль, завоевав ее в скиатлоне. Также неожиданным стал результат фристайлистки Анастасии Смирновой, завоевавшей бронзу в могуле – в женском могуле медалей не было с 1994 года. Особенное удовольствие Журовой принесло выступление фигуристки Камилы Валиевой, занявшей первое место. По ее словам, фигуристка является олицетворением россиян в творчестве, культуре. «Обычно, мы долго запрягаем, а потом быстро едем. Поэтому наша ситуация сейчас даже немного пугает. Главное, не расслабляться, потому что пока это радость, хорошее настроение. Но когда кураж и позитив, а у нас так было в Сочи в 2014 году, мы можем многое», – считает Журова. Кроме того, она замечает, что результаты, которые показывает российская сборная на данный момент, должны откинуть все упреки в допинге. Россия продемонстрировала, что весь мир заблуждался, спортсмены могут выступать и дело вовсе не в допинге. «Ну и такие результаты, конечно, придают нашим ребятам уверенности. Я там же была, и знаю, как все реагируют на позитивные новости, даже не в своем виде спорта. Все же живут вместе в деревне, может, и общаются меньше, но все равно все следят. Ну и хотелось бы пожелать нам больше медалей, потому что впереди у конькобежцев 12 возможностей завоевать медали. Мне хотелось бы, чтобы какое-то количество мы взяли», – заключила собеседник. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина рассказал, что те российские спортсмены, которые на Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине завоюют золотую медаль получат вознаграждение в размере 4 млн рублей. Серебряных и бронзовых медалистов также ждет денежная награда – по 2,5 млн рублей и 1,7 млн рублей соответственно. Стали известны планы Макрона на переговорах с Путиным 7 февраля 2022, 14:21

Фото: LUDOVIC MARIN/EPA/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Президент Франции Эммануэль Макрон за счет переговоров с президентом России Владимиром Путиным рассчитывает решить украинский кризис, чтобы получить статус европейского лидера. «Французский лидер – заметное международное исключение, так как считает протесты Москвы по поводу угрозы со стороны НАТО и озабоченность России собственной безопасностью законной темой для обсуждения. Госсекретарь США Энтони Блинкен, напротив, категорически отвергает возможность называть Россию кем-либо, кроме как агрессором», – отметили журналисты газеты Politico, передает РИА «Новости». Авторы публикации заявили, что цель Парижа на переговорах с Москвой – продемонстрировать стратегическую автономию Европы, показав тем самым, что они не намерены сидеть в стороне, пока Вашингтон и Москва ведут переговоры. СМИ привели слова Макрона из интервью французской газете Journal du Dimanche о том, что для Москвы правомерно поднимать вопросы своей безопасности, а странам Запада нужно лучше понять «современные травмы этого великого народа и великой нации». Напомним, встреча Путина и Макрона состоится 7 февраля в Москве, а во вторник французский президент отправится в Киев. На Украине объяснили покос травы под снегом заботой о мышах 7 февраля 2022, 21:19

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Сотрудникам «Львовской железной дороги» на Украине поручили косить траву и обрезать кустарники вдоль путей, несмотря на сугробы выше колена, чтобы уберечь от стресса мышей, при этом эксперты утверждают, что от этого животные могут остаться без пищи и погибнуть. В руководстве компании такое решение объяснили стремлением уберечь от стресса мышей и ежей. «Зимой такие работы проходят в соответствии с рекомендациями экологов, ведь при таких обстоятельствах удается минимизировать влияние человека на фауну», – заявил спикер «Львовской железной дороги» Андрей Везденко, сообщает «National Geographic Россия». Кроме того, добавил он, в период с весны по осень рабочие ремонтируют сами пути и на кошение им не хватает времени. Экоактивист и блогер Жора Каваносян рассказал изданию, что такая методика причиняет вред окружающей среде. «Когда ежи зимуют, они спят, и их температура тела падает до 2–3 градусов. Если их потревожить и разбудить, они погибнут, потому что не найдут пропитания. Мыши не впадают в спячку, но им тоже не хватает еды под снегом – если на их территорию вторгнется человек и начнет что-то уничтожать, вытаптывать, они могут заблудиться, не найти свои норы. Совсем не похоже на заботу о них», – пояснил эксперт.



По словам эксперта, в действиях украинских железнодорожников нет никакой логики: косить траву и обрезать кусты гораздо удобнее летом, как это обычно и делают. При этом сами рабочие пожаловались журналистам, что тоже не понимают, зачем облагораживать территорию под снегом, и им тяжело работать в таких условиях. Задание они получили в январе, когда в Закарпатье начались сильные метели, а к началу февраля рабочие прошли с косилками вдоль путей почти 10 км. До весны им необходимо пройти еще 70 км. Ранее в городе Троицке на территории Новой Москвы произошла массовая драка рабочих и активистов из-за вырубки леса, инцидент сняли на видео и опубликовали в соцсетях. Эксперт объяснил резкое желание французских политиков вести диалог с Россией 7 февраля 2022, 12:08

Фото: Julien Mattia/Global Look Press

Текст: Елена Лексина

«Несмотря на критику в адрес России из-за Украины, большинство политиков Франции выступают за диалог с Москвой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Федоров. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон отметил ключевую роль России в стабилизации ситуации вокруг Украины, а кандидат в президенты Валери Пекресс обратилась по-русски к «гордому русскому народу». «Отношения с Россией были важны для Франции и до начала президентской кампании. Несмотря на критику со стороны других западных стран, Макрон все время говорил, что диалог с Москвой необходим, поскольку без нее не решить ни мировых проблем, ни вопросов европейской безопасности», – считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. Эксперт напомнил, что летом прошлого года Франция и Германия предлагали провести саммит ЕС – Россия, однако эту идею блокировали «страны-русофобы» – Польша, Прибалтика. При этом, по его словам, «отрадно, что кандидат в президенты Франции, Валери Пекресс, несмотря на серьезное давление, тоже выступает за диалог с Россией. Особенно приятно, что она когда-то изучала русский язык и бывала в Москве», – добавил он. «Нацеленность на диалог с Москвой звучит у многих участников французской президентской гонки. Здесь и Эрик Земмур, и Марин Ле Пен. Жан-Люк Меланшон, лидер партии «Непокоренная Франция», также выступает за диалог с Россией, выход из НАТО и так далее», – рассказал Федоров. «На этом фоне особую важность представляет визит Макрона в Москву, – считает политолог. – Скорее всего, он будет говорить с российским лидером не только об Украине, но и о европейской безопасности в целом. Россия четко обозначила свои озабоченности и видение европейской безопасности. Поэтому логично, что страны ЕС, а сейчас Франция там председательствует, тоже хотят участвовать в дискуссии о создании новой архитектуры безопасности в Европе». В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что без диалога с Россией невозможно будет урегулировать ни один конфликт, в том числе стабилизировать ситуацию вокруг Украины. Макрон подчеркнул, что его мнение может подтвердить ухудшение ситуации в регионе после отказа Европы от проведения саммита ЕС – Россия. О необходимости встречи в таком формате заявляли Эммануэль Макрон и теперь уже экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Ранее стало известно, что Эммануэль Макрон намерен 7 февраля посетить Россию, а 8 февраля отправиться на Украину. Предполагается, что президент России Владимир Путин на предстоящей встрече с Макроном в Москве будут говорить главным образом о ситуации вокруг Украины. В минувший четверг по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с французским коллегой, в ходе которого главы государств обсудили вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины и с переговорами Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности. Лидеры двух стран условились также о дальнейших контактах. Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что встречей с Путиным Макрон решает две проблемы. Между тем в понедельник Валери Пекресс, которая является кандидатом в президенты Франции от партии «Республиканцы», по-русски обратилась к «гордому русскому народу». Она заявила: «Хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе». Она подчеркнула, что «начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой». По просьбе ведущей телеканала France 2 она перевела сказанное и на французский, передает РИА «Новости». Напомним, Пекресс возглавляет крупнейшую провинцию страны Иль-де-Франс, она проходила стажировку в России. Пекресс считает, что обеспокоенность со стороны России в связи с организацией у ее границ НАТО является правомерной. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД СМИ: Похороны станут госуслугой 7 февраля 2022, 10:39 Текст: Евгения Шестак

Депутаты в феврале планируют внести в Госдуму проект нового закона о похоронном деле в России, согласно которому похороны станут госуслугой, а ритуальные агентства должны будут получать разрешение на свою деятельность, сообщили СМИ со ссылкой на источник. По данным газеты «Ведомости», законопроект предполагает полную замену действующего с 1996 года закона «О погребении и похоронном деле». Зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, которая участвовала в работе над указанным документом, отказалась от подробных комментариев. По словам парламентария, инициатива находится на стадии доработки. В свою очередь зампредседателя думского комитета по экономической политике Артем Кирьянов заявил, что необходимость принятия обновленного закона о похоронном деле давно назрела. По словам депутата, среди задач нового закона – защита прав россиян, потерявших близких, «формирование ясного понятийного аппарата», применение достижений цифровизации применительно к отрасли, государственный надзор и пресечение противоправных действий со стороны всех участников процесса и так далее. По словам источника в Думе, авторы законопроекта предлагают обязать юрлица и индивидуальных предпринимателей получать разрешение на похоронную деятельность. Выдавать такие разрешения будет уполномоченный орган субъекта Федерации в сфере похоронного дела (к примеру, ГБУ «Ритуал»). Заявки на получение разрешение будут подаваться через региональные порталы госуслуг. Получившие лицензию организации внесут в специальный реестр, где должны будут названы оказываемые ими услуги, а также их цена. Также, по словам источника газеты в нижней палате, планируется и создание специального списка недобросовестных ритуальных служб. В него попадут компании, у которых отзовут разрешение на соответствующие услуги. Согласно действующим сейчас законам, похоронные услуги могут оказывать только специализированные службы, созданные органами местного самоуправления. Однако, как отмечают разработчики законопроекта и участники рынка, на практике эту деятельность может выполнять любой желающий, так как четких стандартов погребения и регламентов ритуальных услуг нет. Упомянутый законопроект также предполагает создание специального реестра с информацией о всех кладбищах и местах захоронения, пишет издание. Авторы инициативы также предлагают расширить круг лиц, ответственных за места захоронения, чтобы таким образом решить проблему брошенных могил. Ответственным, к примеру, могут сделать юрлицо, бывшее работодателем покойного, централизованную религиозную организацию или лицо, занимающееся содержанием государственного или муниципального кладбища. Ранее правительство рекомендовало регионам провести к 2026 году инвентаризацию кладбищ и разместить на порталах госуслуг созданные по ее итогам реестры мест захоронений. Лукашенко озвучил условие признания Абхазии и Южной Осетии 7 февраля 2022, 15:25 Текст: Кристина Цыцура

Независимость Абхазии и Южной Осетии будут признаны президентом Белоруссии только тогда, когда ему дадут понять, что это необходимо, заявил глава республики Александр Лукашенко в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live». Также Лукашенко заявил о готовности признать Крым, но лишь тогда, когда это сделают российские олигархи. На вопрос чей Крым и когда будут признаны Абхазия и Осетия, Лукашенко спросил, если ли в этом вообще необходимость. «Как только я пойму и президент (России Владимир Путин – прим. ВЗГЛЯД) мне скажет, что в этом есть необходимость...», – сказал Александр Лукашенко. Отмечается, что он не уточнил, относятся ли эти слова к Крыму, передает «Коммерсант». Ранее представитель белорусской делегации, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии, политолог Алексей Дзермант заявил, что признание Крыма частью России неизбежно, Минск должен налаживать с полуостровом экономические связи, развивать туризм. Министр потребовал восстановить на работе уволенную за стихи Хармса учительницу 7 февраля 2022, 18:29 Текст: Алексей Дегтярев

Минпросвещения намерено проверить сообщение об увольнении петербургского педагога за чтение стихов Даниила Хармса и Александра Введенского. Преподавателя нужно восстановить на работе, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. «У нас учителя живут своей работой, своим делом, творчески вкладываются в развитие программ, стараются дать детям максимум, и если в ответ административный работник будет включать «дубину» по поводу и без, что мы получим на выходе? Считаю, что учитель должен быть полностью восстановлен в своих правах, продолжить работу с детьми, и сейчас вместе с регионом проверяем всю эту ситуацию», – цитирует Кравцова ТАСС. Он призвал административных работников более чутко относиться к учителям. Ранее петербургская учительница Серафима Сапрыкина заявила, что ее вынудили уволиться из гимназии за то, что она прочитала десятиклассникам стихотворения Александра Введенского и Даниила Хармса, которых директор назвала «пособниками фашистов». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что необходимо проверить сообщения об увольнении учителя. Хармс и Введенский проходили по делу о создании антисоветской нелегальной группировки литераторов в детском отделе Госиздата в 1931 году. Последовали тюремное заключение и временная высылка из Ленинграда. В 1941 году повторные аресты привели обоих к гибели. Хармса обвиняли в распространении клеветнических и пораженческих настроений, доносчики приписывали ему слова о том, что во время уличных боев он якобы будет стрелять не в фашистов, а в своих же. Хармс умер в блокадном Ленинграде в тюремной больнице. Реабилитирован в 1960 году. Введенского арестовали по обвинению в контрреволюционной агитации. Скончался от плеврита во время этапирования в эшелоне в Казань в 1941 году. Реабилитирован в 1964 году.