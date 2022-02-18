Трамп опубликовал первое сообщение в новой соцсети Truth Social

МИД опубликовал реакцию на ответ США по гарантиям безопасности

В МИДе передали приглашенному в ведомство послу США Джону Салливану реакцию России на ответ Вашингтона по гарантиям безопасности, сообщили в министерстве.

«Констатируем, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности. Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве «бухарестской формулы» о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 г., когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО», – цитирует документ РИА «Новости».

В МИДе подчеркнули, что эти положения имеют для Российской Федерации принципиальное значение.

По Украине

«Никакого «российского вторжения» на Украину, о чем с осени прошлого года заявляют на официальном уровне США и их союзники, нет и не планируется, поэтому утверждения об «ответственности России за эскалацию» нельзя расценить иначе, как попытку оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности», – говорится в сообщении МИДа.

По заявлению ведомства, утрата украинским государством территориальной целостности – результат произошедших внутри него процессов, а содержащиеся в американском ответе обвинения России в том, что она «оккупировала Крым», также не выдерживают никакой критики. «Вопрос о принадлежности Крыма закрыт», – говорится в заявлении.

«В случае принятия Украины в НАТО возникнет реальная угроза того, что режим в Киеве попытается силой «вернуть» Крым, втянув США и их союзников, в соответствии со ст. 5 Вашингтонского договора, в прямой вооруженный конфликт с Россией со всеми вытекающими последствиями», – говорится в ответе Вашингтону.

Конфигурация сил

«США и их союзники продвигали на восток свою военную инфраструктуру, развертывали контингенты на территориях новых членов. Они обходили ограничения ДОВСЕ и весьма вольно трактовали положения Основополагающего акта Россия – НАТО об отказе от «дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил». Сложившаяся в результате этих действий ситуация неприемлема», – говорится в заявлении.

В связи с этим Россия настаивает на выводе всех вооруженных сил и вооружений США, размещенных в Центральной и Восточной Европе, Юго-Восточной Европе и Прибалтике.

Принцип неделимости безопасности

«Не увидели в ответе США подтверждений тому, что американская сторона в полной мере привержена соблюдению непреложного принципа неделимости безопасности, – говорится в заявлении МИДа. – Наши «красные линии» и коренные интересы в области безопасности игнорируются, а неотъемлемое право России их обеспечивать отвергается. Для нас это, разумеется, неприемлемо.

МИД отмечает, что в полученном ответе упоминается приверженность Вашингтона концепции неделимости безопасности, но она в тексте сводится к праву государств «свободно выбирать или менять способы обеспечения своей безопасности, включая союзные договоры».

«Эта свобода не абсолютна и является лишь половиной известной формулы, зафиксированной в Хартии европейской безопасности. Ее вторая часть требует при реализации этого права не «...укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств». Не можем считать полученное от НАТО письмо от 10 февраля с. г. в качестве ответа на направленное Министром иностранных дел России С. В. Лавровым 28 января 2022 г. послание Государственному секретарю США Э. Блинкену по данному вопросу. Мы просили дать ответ в национальном качестве», – заявляет МИД.



Политика «открытых дверей» НАТО

«США подтверждают «твердую поддержку» политике «открытых дверей НАТО». Но она противоречит базовым обязательствам, принятым в рамках СБСЕ/ОБСЕ, прежде всего обязательству «не укреплять свою безопасность за счет безопасности других», – отмечает МИД.

По заявлению ведомства, данная политика не согласуется с установками самого альянса, который по итогам заседания мининдел НАТО 6–7 июня 1991 года в Копенгагене обязался «не извлекать односторонних преимуществ из изменившейся ситуации в Европе», «не угрожать легитимным интересам» других государств, не стремиться к их «изоляции» или «проведению новых разделительных линий на континенте».

«Призываем США и НАТО вернуться к выполнению международных обязательств в сфере поддержания мира и безопасности. Ожидаем от членов альянса конкретных предложений о содержании и формах юридического закрепления отказа от дальнейшего расширения НАТО на Восток», – заявляет российское внешнеполитическое ведомство.

Пакетный характер предложений

«Хотели бы акцентировать внимание на отсутствии конструктивной реакции Вашингтона и Брюсселя на четко обозначенные нами важнейшие элементы российской инициативы. Что касается вопросов контроля над вооружениями, то рассматриваем их исключительно в общем контексте комплексного, пакетного подхода к урегулированию проблемы гарантий безопасности», – отмечается в сообщении МИДа.

«Пост-ДСНВ» и «уравнение безопасности»

«Россия продолжает выступать за интегрированный подход к стратегической проблематике. Мы предлагаем заняться совместной выработкой нового «уравнения безопасности», – заявляет российское внешнеполитическое ведомство.

«Набор элементов предлагаемой нами концепции, которая в полной мере сохраняет актуальность, до американской стороны доводился – в том числе в ходе встреч в рамках стратдиалога и в переданном нами 17 декабря 2021 г. рабочем документе по его наполнению», – пишет МИД в своем ответе Вашингтону.

Развертывание ядерного оружия вне национальной территории

«В своем документе США не стали реагировать на такой элемент «пакета» предложенных нами мер, как вывод на национальную территорию развернутого за ее пределами ядерного оружия и отказ от его дальнейшего развертывания вне пределов национальной территории», – отмечает МИД.

«Хотели бы пояснить, что в наших предложениях речь идет о решении проблемы наличия на территории некоторых неядерных государств НАТО – в нарушение ДНЯО – ядерного оружия США, которое способно поражать цели на территории России. Это включало бы и ликвидацию инфраструктуры для быстрого развертывания таких вооружений в Европе, а также прекращение натовской практики тренировок и учений по обращению с этим оружием, в которые вовлекаются неядерные государства – члены НАТО», – говорится в заявлении.



По утверждению российского внешнеполитического ведомства, без устранения этого раздражителя обсуждение тематики нестратегического ядерного оружия невозможно.

Ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования

МИД отмечает, что Россия рассматривает данную проблематику как одно из приоритетных направлений российско-американского диалога по стратегической стабильности: «Считаем, что указанная категория вооружений является необходимым компонентом нового «уравнения безопасности», которое следует совместно выработать России и США».

Москва отметила, что США берут за основу российский подход, который предусматривает взаимное урегулирование встречных озабоченностей в контексте ранее действовавшего ДРСМД. «Предложенный американской стороной вариант развития нашей идеи о взаимных мерах верификации применительно к комплексам «Иджис Эшор» в Румынии и Польше, а также некоторым объектам в европейской части территории России, может быть в дальнейшем взят в проработку», – говорится в сообщении.

Тяжелые бомбардировщики и надводные боевые корабли

«Отмечаем внимание американской стороны к российской идее о дополнительных мерах снижения рисков в отношении полетов тяжелых бомбардировщиков вблизи национальных границ сторон. Видим предмет для обсуждения и потенциал для взаимоприемлемых договоренностей. Напоминаем о не менее важном элементе нашего «пакетного» предложения, касающемся аналогичных походов боевых надводных кораблей, с которыми также связаны серьезные риски», – пишет МИД в своем ответе США.

Военные учения и маневры

«Американская сторона, по-видимому, исходит из того, что снизить напряженность в военной области можно за счет повышения транспарентности и дополнительных мер по уменьшению опасности в русле предложений Запада по модернизации Венского документа.

Считаем такой подход нереалистичным и однобоким, направленным на «просвечивание» деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации», – заявляет МИД.

«Что касается предотвращения инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним, то приветствуем готовность США к соответствующим консультациям. Однако эта работа не может подменить урегулирование ключевых проблем, поставленных Россией», – подчеркивает российская сторона.

Ранее президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что Соединенные Штаты не поступятся «своими основными принципами», включая право стран на суверенитет и территориальную целостность, право на выбор курса и альянса.

Во вторник президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе ничего не меняет. Днем ранее Шольц после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что сейчас вопрос вступления Украины в НАТО «практически не стоит на повестке дня».

26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.