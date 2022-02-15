Региональные проекты поспорят за первую Национальную премию интернет-контента

В ряды финалистов первой Национальной премии интернет-контента с высокой долей вероятности попадут «крепкие региональные проекты», заявил Алексей Гореславский, гендиректор Института развития интернета (ИРИ), который выступил организатором премии при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«За последние несколько лет в конкурсах ИРИ в целом стало участвовать гораздо больше региональных участников. Сегодня примерно половина проектов из Москвы и Петербурга, но еще три года назад их доля составляла около 80%. Доля регионов растет, для меня это очень важная история», – указал Гореславский, выступая на пресс-конференции, посвященной презентации первой Национальной премии интернет-контента.

«Более того, если брать собственно премию, могу сказать, что в финал точно пройдут ряд крепких региональных проектов. У них большой потенциал для дальнейшего развития», – считает гендиректор ИРИ.

Он отметил, что многие участники премии проделали большой путь прежде, чем смогли получить шанс показать свои проекты. «Мы видим динамику за три года. На первый конкурс к нам приходили ребята с камерой, говорили: «Ну давайте что-то снимем». На следующий год: «А давайте возьмем историю побольше». На третий год: «Все, мы готовы, хотим сделать полноценный продукт». И мы, скрипя сердце, все это время отдавали деньги, рискуя получить не бог весть что, но к нашему удивлению большинство участников в прошлом году демонстрировали на финише достойное качество. Они абсолютно достойны того, чтобы участвовать в нашей премии и получать награды», – заключил Гореславский.

Во вторник на площадке агентства ТАСС состоялась пресс-конференция в онлайн-формате, посвященная презентации первой Национальной премии интернет-контента. Награда вручается за создание социально значимого контента в интернете. Премию учредили в России в сентябре 2021 года. Ее цель – мотивировать производителей социально значимого контента, который будет настраивать граждан на позитивные изменения в обществе. Автором идеи выступил Институт развития интернета, поддержку ему оказался Президентский фонд культурных инициатив, отмечает ТАСС.

В конкурсе в этом году принимают участие более 100 российских организаций, включая региональные. Это СМИ, телеканалы, видеохостинги, медиа-холдинги, блогерские агентства, музыкальные платформы и другие платформы. Проекты, выдвигаемые на награду, должны соответствовать одной из следующих тем: качественное изменение жизни в России, стабильное развитие страны, уверенность в будущем, независимость от внешнего влияния и безопасность граждан или гармоничное развитие человека и общества.

До финала, по словам организаторов, должны дойти около 60 проектов. Победители получат денежные призы. Общий размер гранта – 18 млн рублей. Главный приз в тематических и специальных номинациях составит 500 тысяч рублей, в основных – 1 млн. Всего организаторы определили 21 номинацию по разным жанрам и видам: игровые и документальные сериалы, фильмы, подкасты, блогерские и журналистские проекты и другое. Национальную премию вручат 3 марта 2022 года в прямом эфире в Music Media Dome.

Проекты проходят строгий отбор. Сначала их рассматривают эксперты ИРИ и составляют лонглисты. Далее конкурсный комитет обсуждает, по какому уровню баллов проводить отсечение (неуспешных проектов). На верхнем уровне решение верифицирует наблюдательный совет, который возглавляет первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

На пресс-конференции Гореславский уточнил, что на сегодняшний день эксперты изучили все поданные на премию проекты и «отобрали все, что имело смысл допустить до шортлиста». Далее жюри, в состав которого вошли участники продюсерского совета ИРИ, начнут голосование.