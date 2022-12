Боррель призвал не спешить с гарантиями безопасности России МВД Молдавии не увидело опасности в падении у города украинской ракеты МВД Молдавии: Обломки упавшей у города Бричаны ракеты не содержат взрывчатки и не представляют опасности 6 декабря 2022, 03:32 Текст: Антон Никитин

Обломки упавшей возле молдавского города Бричаны ракеты не представляют опасности, так как не содержат взрывчатки, сообщило МВД Молдавии по итогам проведенного саперами и экспертами расследования. МВД Молдавии сообщило, что саперы осмотрели корпус упавшей ракеты и четыре других элемента, обнаруженные в разных районах, и пришли к выводу, что взрывчатого вещества в них нет, риски взрыва исключены. Найденные объекты были отправлены в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам, передает ТАСС. В сообщении не указана принадлежность ракеты, хотя молдавские СМИ распространили несколько снимков с места происшествия, отметив, что найденные части идентичны ракете украинского зенитного ракетного комплекса С-300, упавшей в ноябре на территорию Польши. Между тем власти Молдавии, начиная с президента Майи Санду и заканчивая главой МИД и Минобороны, возложили ответственность за инцидент на Россию. В свою очередь председатель парламента Молдавии Игорь Гросу назвал падение ракеты «эхом вторжения России на Украину». Он также отметил, что место происшествия находится очень близко к границе с Украиной. Как заявил молдавский чиновник в интервью телеканалу ПРО-ТВ, «это серьезно», даже если ракета не взорвалась и уже не представляет никакой опасности. Ранее российский военный эксперт Алексей Леонков указал на принадлежность Украине упавшей в Молдавии ракеты. От также отметил, что обломки ракеты, по предварительным сведениям, являются частями комплекса ПВО С-300, который есть на вооружении у ВСУ. Минобороны: ВСУ пытались атаковать военные аэродромы РФ советскими беспилотниками Минобороны подтвердило налет украинских беспилотников на военные аэродромы 5 декабря 2022, 19:59

Минобороны подтвердило налет на аэродромы Дягилево и Энгельс и гибель троих российских военнослужащих в результате нападения беспилотников ВСУ, также несколько человек получили легкие ранения. Нападение произошло на военные аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс Саратовской области, трое военнослужащих технического состава получили смертельные ранения, говорится в Telegram-канале ведомства. Еще четверо получили ранения, их доставили в медицинские учреждения, там им оказывается медицинская помощь. Российские ПВО сбили беспилотники, летевшие на малой высоте, в результате взрыва и падения была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов. Ведомство отмечает, что нанести удар пытались реактивными беспилотниками советского производства. Атака производилась для того, чтобы вывести из строя самолеты Дальней авиации. Киевским властям не удалось прервать боевую работу авиации, и около 15.00 мск по системе военного управления и объектам оборонного комплекса, узлам связи, энергетики и воинских частей ВСУ был нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования. Всего было поражено 17 объектов. В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий Ранее СМИ писали, что в Саратовской области беспилотник напал на аэродром и упал на взлетно-посадочной полосе, повредив два самолета. Кроме того, на аэродроме под Рязанью после взрыва бензовоза погибли три человека. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что главе государства доложили о происшествиях. В Николаеве рассказали об изнасилованиях девушек польскими наемниками Киев запретил расследовать дело об изнасиловании польскими наемниками двух девушек в Николаеве 5 декабря 2022, 08:18

Полиция Николаева отказала в возбуждении уголовных дел об изнасиловании польскими наемниками двух местных девушек, поскольку есть указание из Киева не обращать внимание на действия союзников, воюющих за режим Владимира Зеленского, рассказал активист николаевского подполья. «Польские наемники ... беспредельничают, бухают, насилуют наших девчонок», – сообщил источник РИА «Новости». Он отметил, что на данный момент достоверно известно о двух случаях изнасилования. «Девчата потом вместе с родителями пошли в полицию, а там развели руками, сказали, что они наши защитники, союзники, ничего поделать не можем. Из Киева дан указ закрывать на все глаза», – добавил он. Активист также заметил, что недавнее заявление главы администрации Николаевской области Виталия Кима о возвращении в город его семьи не соответствует действительности, на самом деле его жена и сын приехали на несколько часов, чтобы снять фото и видео, после чего уехали. Ранее пророссийское подполье Николаева выяснило несколько адресов, где прячутся сотрудники местного управления Службы безопасности Украины (СБУ) от российских ракетных ударов, а также место, где глава областной военной администрации Виталий Ким записывает свои видеоролики. Осужденный в ДНР британский наемник Пиннер вновь прибыл на Украину 5 декабря 2022, 18:24

Воевавший за украинскую сторону британский наемник Шон Пиннер, приговоренный в ДНР к смертной казни и возвращенный домой после обмена, вновь появился на Украине, пишут СМИ. Пиннер заявил, что не намерен уходить на передовую, это он пообещал матери и взрослому сыну, но пояснил, что планирует помогать украинской супруге Ларисе, работающей в благотворительной организации, передает ТАСС со ссылкой на газету Sun. Пиннер прибыл на украинскую территорию менее чем через 10 недель с момента возвращения в Британию. Также на Украину захотел вернуться и другой приговоренный к смертной казни в ДНР наемник из Британии – Эйден Эслин. Он заявил, что будет снимать видео для своего блога. В США предупредили о риске войны с Россией из-за политики НАТО Обозреватель American Conservative Дреер: «Затыкание ртов» несогласным с политикой НАТО может привести к войне с Россией 5 декабря 2022, 05:59

Практика «затыкания ртов» несогласным с политикой НАТО и противникам военной помощи Украине может привести к расширению конфликта на Украине до глобальных масштабов и войне с Россией, выразил мнение обозреватель American Conservative Род Дреер. Автор статьи выразил уверенность, что мировым элитам совершенно невыгодно мирное урегулирование конфликта на Украине, поэтому каждый, кто выступает против продолжения поддержки Киева, сразу же подвергается критике. Обозреватель посетовал, что несогласным с политикой НАТО «затыкают рты», что, по его мнению, может привести к катастрофе и глобальному конфликту, как это случилось когда-то между США и странами Ближнего Востока, передает РИА «Новости». Накануне Турция призвала Запад и Россию заключить новую сделку по безопасности. Днем ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что Запад не готов на прекращение конфликта на Украине. Авиация ВКС России и средства ПВО сбили украинские Су-25, МиГ-29 и два Ми-8 5 декабря 2022, 12:38 Истребительной авиацией ВКС возле Юрьевки сбит в воздухе Су-25 ВСУ, а в районе Зверево Донецкой народной республики (ДНР) сбит украинский МиГ-29, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Средствами ПВО у Марьинки ДНР сбиты два вертолета Ми-8 ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. За последние сутки уничтожены десять беспилотников возле Кирилловки, Вишневого, Степного ДНР, а также Красноселовки и Токмака Запорожской области, перечислили в Минобороны. Кроме того, перехвачены два снаряда РСЗО HIMARS под Новолуганским ДНР, сообщил Конашенков. В Польше уличили Украину во лжи о «выплаченном долге» Kresy: УНИАН обманывает, говоря о «выплате» Польше долга за военную помощь с помощью беженцев 5 декабря 2022, 08:34

Заявление Киева о том, что украинцы якобы внесли в польскую экономику ровно столько, сколько Варшава выплатила Украине в качестве военной помощи, в Польше назвали пропагандой, пишет обозреватель Kresy Марек Троян. Украинское инфмгентство УНИАН опубликовало инфографику «Украинцы возвращают долг Польше». Если верить этим цифрам, то 2,14 млрд евро, которые украинцы потратили в Польше за последний год, «полностью окупают помощь Украине от властей Польши», передает РИА «Новости». При этом, по словам Трояна, информация УНИАН абсолютно ложная и носит пропагандистский характер, так как потраченная Польшей на помощь Украине сумма на данный момент составила более 3 млрд евро. Более того, по данным агентства ECD, содержание украинских беженцев еще обошлось Варшаве в 8,36 млрд евро. Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что польское руководство намерено провести референдумы на Западной Украине для обоснования своих притязаний на украинские земли. Минобороны показало пуски ракет «Калибр» по объектам Украины Минобороны показало пуски трех ракет «Калибр» по объектам Украины 5 декабря 2022, 20:45

Министерство обороны России показало кадры пуска высокоточных ракет по системе военного управления, а также объектам энергетики Украины. Минобороны России опубликовало кадры залпового пуска крылатых ракет «Калибр» в рамках массированного удара по системе военного управления, объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины, говорится в сообщении в Telegram-канале. На видео показан пуск трех ракет с надводного корабля в светлое время суток. Ранее в Минобороны сообщили, что около 15.00 мск в понедельник по системе военного управления и объектам оборонного комплекса, узлам связи, энергетики и воинских частей ВСУ был нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования. Всего было поражено 17 объектов. После ударов в ряде областей Украины полностью отключили подачу электроэнергии. «Калибр» (по классификации НАТО – SS-N-27 Sizzler) – российские крылатые ракеты, разработанные и производимые екатеринбургским конструкторским бюро «Новатор» (в составе концерна ВКО «Алмаз-Антей»). В настоящий момент в Вооруженных силах РФ применяются ракеты двух модификаций: «Калибр-НК» (корабельного базирования) и «Калибр-ПЛ» (устанавливаемые на подводные лодки). На Украине создали рекордный запас дров По информации украинских СМИ, Гослесагентство закупило рекордное количество топливной древесины 5 декабря 2022, 14:45

Украинское государственное агентство лесных ресурсов запаслось рекордным количеством топливной древесины, сообщает украинское издание «Корреспондент» со ссылкой на главу ведомства Юрия Болоховца.

Власти Украины приступили к национализации «Альфа-банка», сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Подоляк заявил в эфире национального телемарафона, что «Альфа-банк» на Украине прошел ребрендинг, сейчас это «Сенс Банк». Он также сообщил, что процедуры по национализации финансовой организации уже идут, передает РИА «Новости». Советник главы офиса президента Украины выразил мнение, что этот процесс пройдет проще, чем в свое время национализация Приватбанка. Подоляк объяснил это меньшей численностью физлиц с вкладами в «Альфа-банке». По его словам, панических настроений у вкладчиков финансовой организации нет. По информации о структуре АО на сайте «Сенс Банка», доли через холдинговые компании ABH Holdings S.A. и ABH Ukraine Limited принадлежат российским бизнесменам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. В октябре Нацбанк Украины запретил Косогову владеть долей в капитале украинского «Альфа-банка». В минувшую субботу появились сообщения, что российского бизнесмена Михаила Фридмана задержали в Лондоне по подозрению в нарушении санкций, однако вскоре освободили под залог. Газета ВЗГЛЯД писала, что проблемы Фридмана в Лондоне станут для бизнеса уроком. В США раскрыли потери своих арсеналов из-за Украины National Review: Спонсирование Украины истощило оружейные запасы США 5 декабря 2022, 09:31 Текст: Дмитрий Зубарев

Из-за ВСУ на Украине США истратили запас ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin, который был рассчитан на несколько лет вперед пишет National Review со ссылкой на гендиректора американской ВПК Raytheon Грега Хейеса. По мнению Хейеса, основная проблема заключается в том, что США уже израсходовали 13-летний объем производства Stinger и пятилетний запас Javelin еще в первые месяцы конфликта на Украине, и сейчас вопрос пополнения запасов стоит очень остро, так как Пентагон не производил закупок ПЗРК с 2004 года, передает РИА «Новости». Обозреватель издания Джимми Куинн сообщил, что Вашингтон направил 5,5 тыс. единиц Javelin и 1,4 тыс. ПЗРК Stinger Киеву в качестве военной помощи, и Raytheon выиграла тендер в размере 624 млн долларов для восполнения боезапаса армии. Министр армии США Кристина Вормут во время форума Reagan National Defense добавила, что Пентагон заключил десятки контрактов на общую сумму более 6 млрд долларов для пополнения опустевших из-за поддержки Украины боезапасов. Однако попытки Пентагона нарастить производство вооружения находятся в состоянии неопределенности. По словам автора, это обусловлено тем, какую политику в отношении Украины начнут вести занявшие большинство мест в Сенате республиканцы. Ранее отставной полковник корпуса морской пехоты США и старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан заявил, что США ввиду истощения запасов для продолжения снабжения оружием Украины придется или забирать его из собственной армии, или отправлять Киеву менее эффективные образцы. Новости СМИ2 Российские войска за сутки уничтожили более 220 украинских военных на четырех направлениях 5 декабря 2022, 12:29

Огневое поражение нанесено ротной тактической группе ВСУ на Купянском направлении у населенного пункта Табаевка Харьковской области. Ликвидированы 65 украинских военнослужащих и две машины пехоты, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Решительными действиями российских войск на Краснолиманском направлении сорвана попытка двух ротных групп ВСУ атаковать возле населенных пунктов Житловка и Червонопоповка Луганской народной республики (ЛНР). Также в районе Райгородка уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. Потери противника за последние сутки на этом направлении составили более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, три машины пехоты, бронеавтомобиль, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Продолжаются успешные наступательные действия на Донецком направлении. За минувшие сутки уничтожено более 70 военнослужащих, два танка, четыре бронемашины. Подразделения ВСУ предприняли безуспешную попытку контратаки на Южно-Донецком направлении недалко от населенного пункта Никольское Донецкой народной республики (ДНР). Однако противник был отброшен на исходные позиции. Ликвидированы до 30 военнослужащих, две машины пехоты, отчитались в Минобороны. Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение семи пунктам управления ВСУ в районах Кисловки, Кругляковки, Крахмального Харьковской области, Торского, Тоненького, Водяного, Ивано-Дарьевки ДНР, а также 72 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 193 районах, сообщил Конашенков. У Краматорска и Диброва ДНР поражены пункты дислокации иностранных наемников. Возле Парасковиевки ДНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. Под населенным пунктом Рай-Александровка ДНР взорвана радиолокационная станция украинского ЗРК С-300. Недалеко от Каменского Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве. В Молдавии засекретили информацию о запасах газа в украинских хранилищах В Молдавии засекретили информацию о запасах своего газа в украинских хранилищах 5 декабря 2022, 14:49 Текст: Елизавета Шишкова

Власти Молдавии решили не сообщать больше информацию о запасах предназначенного для страны газа в хранилищах Румынии и Украины, сообщил вице-премьер республики Андрей Спыну. Он объяснил это решение политикой безопасности. При этом он заверил граждан, что страна обеспечена газом как минимум на два месяца, объем на следующие месяцы закупается, передает ТАСС. Спыну добавил, что власти будут сообщать лишь временной промежуток запасов. Вместе с тем вице-премьер заявил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям в Молдавии даст распоряжение о снижении тарифа на электричество после заключения контракта с Молдавской ГРЭС в непризнанном Приднестровье. По его словам, снижение будет минимум на 25%, таким образом, тариф будет на уровне около 4 леев (около 0,2 доллара). Напомним, ранее Газпром не стал убавлять прокачку газа по территории Украины в Молдавию после того, как «Молдовагаз» устранил нарушения по оплате поставок газа из России в ноябре. Новости СМИ2 В США заявили о разногласиях с Киевом после слов Зеленского WSJ: Западные политики обеспокоены стараниями Зеленского вовлечь НАТО в конфликт с Россией 5 декабря 2022, 10:15 Текст: Александра Юдина

После отрицаний президента Украины Владимира Зеленского по поводу падения украинской ракеты в Польше западные политики поняли, что киевский режим стремится вовлечь НАТО в конфликт с Россией, заявили обозреватели Wall Street Journal Лоуренс Норман, Нэнси Юссеф и Дрю Хиншоу. По их мнению, ситуация показала: в то время, как Киев стремится усилить присутствие НАТО на Украине, Вашингтон и его европейские союзники напротив стараются избегать шагов, которые могут спровоцировать прямой конфликт с Россией, передает РИА «Новости». Таким образом, заявления Зеленского обнажили «одно из самых острых разногласий между Украиной и США», считают американские журналисты. Кроме того, они отмечают, что некоторые европейские и американские официальные лица до сих пор задаются вопросом, не пытался ли Зеленский тем поступком использовать происшествие в Польше в качестве провокации, чтобы еще больше вынудить НАТО вступить в конфликт. Издание подчеркивает, что многие европейские чиновники назвали реакцию Киева в большей степени эмоциональной. Ранее польские СМИ сообщали о падении двух ракет в районе деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве. В результате инцидента погибли два человека. По всей Украине объявили воздушную тревогу 5 декабря 2022, 15:12 Текст: Алексей Дегтярев

На всей контролируемой Киевом территории Украины объявили воздушную тревогу, об этом свидетельствуют данные в карте воздушных тревог, которую публикует Минцифры. Воздушная тревога началась с востока страны, региональные власти заявили о ракетной опасности, в Харьковской и Полтавской областях сообщили о работе ПВО, а в Одесской области, что горит подстанция, передает РИА «Новости». Ранее в понедельник сообщалось, что воздушная тревога началась в Днепропетровской области и на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Новости СМИ2 Боррель призвал не спешить с гарантиями безопасности России Глава дипломатии Евросоюза Боррель предложил не спешить с предоставлением гарантий безопасности России 6 декабря 2022, 02:57

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что выход из конфликтной ситуации вокруг Украины должен осуществляться путем предоставления гарантий безопасности Киеву, а о России предлагает поговорить позже, сообщило Agence France-Presse. Выступая на симпозиуме, организованном парижским Институтом Жака Делора, Боррель выразил мнение, что выход из конфликтной ситуации вокруг Украины должен осуществляться в соответствии с нормами международного права путем предоставления Киеву гарантий безопасности. Комментируя необходимость предоставления гарантий безопасности России, глава дипломатии Евросоюза предложил поговорить об этом «позже», передает ТАСС. Боррель также заявил, что чем большим разрушениям подвергается Украина, тем выше ее шансы на вступление в ЕС. В минувшую субботу президент Франции Эммануэль Макрон по итогам визита в США заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать предоставление гарантий безопасности России. Напомним, в сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что украинские власти для гарантий безопасности своей стране должны ликвидировать исходящие из Украины угрозы для России.