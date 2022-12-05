Песков заявил об отсутствии в Кремле обсуждений по поводу ограничений для уехавших из России

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5 декабря, понедельник | Последнее обновление — 15:19 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: На отремонтированной части Крымского моста открыли движение автотранспорта
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Штатам и Европе неизбежно придется принимать решение, сжигать ли и дальше в украинской топке все более ценные и дорогостоящие ресурсы или все-таки взять паузу и найти иной выход из сложившейся для Запада тупиковой ситуации.
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Чумой XX века называли нацизм. Русофобия наследует нацизму, развивает нацизм на новой основе, в современных условиях. Нацизм был явлением глобальным; у Гитлера были британские, французские, бельгийские, американские симпатизанты. Точно так же и русофобия сегодня стала идеологическим ядром, вокруг которого объединились страны Запада.
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Человечество, состоящее из смертных существ, на протяжении всей истории грезило о конце времен. Это настолько естественно, что совсем не стыдно – никому не хочется умирать в одиночку.
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Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
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Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Песков заявил об отсутствии в Кремле обсуждений по поводу ограничений для уехавших из России
Песков рассказал о реакции Кремля на предложение ввести ограничения для уехавших из России
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В Кремле не ведутся дискуссии по поводу идеи ввести ограничения для граждан, уехавших из России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что Кремль не хотел бы вторгаться в обсуждение инициативы. По словам Пескова, никаких дискуссий по этому вопросу в Кремле не ведется, передает ТАСС.
Напомним сенатор Андрей Клишас заявил о возможных ограничениях для покинувших страну во время мобилизации россиян. По его словам, в России могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для граждан, уехавших из страны с начала частичной мобилизации.
В Госдуме заявили о возможной причастности США к массовой гибели тюленей в Каспии
Депутат Госдумы Гаджиев заявил о возможной причастности США к массовой гибели тюленей в Каспии
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К массовой гибели тюленей на Каспии, возможно, причастны биолаборатории США, заявил член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев.
«Я бы хотел обратить внимание на важный момент, который многими упускается из виду. Я имею в виду биологические лаборатории США, которые рассредоточены едва ли не по всему периметру границ Российской Федерации. Чем в них занимаются «ученые» – вирусологи Пентагона? Вряд ли созиданием», – отметил Гаджиев, передает РИА «Новости».
По его словам, призывы России, Китая и других стран раскрыть характер проводимых в военных лабораториях исследований США проигнорировали, а с началом СВО на Украине американские лаборатории были в спешном порядке демонтированы, а оборудование и результаты исследований вывезены. «Видимо, есть что скрывать», – добавил он.
Парламентарий подчеркнул, что направит депутатский запрос в различные ведомства для решения проблемы.
«К сожалению, мы наблюдаем гибель тюленей не первый год. Их сотнями обнаруживали на берегу Каспия. Но сейчас счет пошел уже на тысячи. Вопрос очень серьезный, он сильно беспокоит общественность. Должна быть причина таких негативных явлений, и я надеюсь, что ученые ее установят. Установив точную причину, мы сможем предотвратить массовую гибель тюленей. Как депутат, обращусь с запросами в компетентные ведомства, чтобы эта проблема была решена как можно скорее. Тянуть нельзя», – уточнил депутат.
Ранее гендиректор Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов заявил, что количество погибших тюленей на побережье Каспийского моря в Дагестане достигло 2500.
Накануне пресс-служба СКТУ Росрыболовства сообщила, что на берегу Каспия в Дагестане обнаружено около 700 мертвых тюленей.
В США назвали сроки победы России на Украине
Россия одержит военную победу над Украиной летом 2023 года, считает офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
В интервью американскому журналисту Эндрю Наполитано он заявил, что «это будет не быстро, но, думаю, что к концу следующего лета российская армия одержит военную победу. На Украине российские военные непобедимы», сообщает РИА «Новости».
При этом, как отметил Риттер, ни о каких переговорах до этого времени не будет идти и речи.
Напомним, председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли призвал Украину использовать замедление военных действий зимой как «окно» для переговоров с Москвой. В свою очередь министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Киев «продолжать наступление» в зимние месяцы.
Российский спецназовец рассказал об отступавшем с оторванной ногой украинском военном
Боец рассказал, как военный Украины смог отступить без ноги, вероятно, под наркотиками
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Российский разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское ЛНР рассказал, как украинский военный, которому оторвало ногу, смог уйти с поля боя, предположив, что он, возможно, был под действием какого-то сильнодействующего препарата.
По его словам, один из военнослужащих ВСУ, которому оторвало ногу чуть выше колена, наложил жгут, взял тросточку и как ни в чем не бывало пошел, возможно, он находился под каким-то препаратом, который просто делает из человека «не то, что машину, а какого-то нечеловека», передает РИА «Новости».
По словам спецназовца, во время атаки «Кракена» десять человек целенаправленно шли в полный рост посреди бела дня. Они не заблудились, ничего.
Напомним, украинские военнопленные рассказали о том, что боевой дух ВСУ и нацбаты поддерживают при помощи наркотических веществ. Летом украинские власти разрешили использовать марихуану в медицинских целях, сообщалось, что готовится производство препаратов на основе этого наркотика.
В США обвинили Польшу в подготовке оккупации Западной Украины
Офицер разведки США Риттер сообщил о подготовке Польши к оккупации Западной Украины
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Варшава отправляет польских военных для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с целью дальнейшей оккупации западной части этой страны, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Американский разведчик выразил уверенность, что Варшава заинтересована в Западной Украине, в тех территориях и городах, которые входили в состав Польши в 1939 году, передает РИА «Новости».
Как отметил американский офицер, сейчас Варшава отправляет своих бойцов в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы натренировать и обучить их воевать. Так, по имеющимся у него данным, Польша направила десятки тысяч солдат, которые воюют в украинской форме на стороне киевского режима. Когда придет время, эти войска отправят на запад Украины, им даже не придется пересекать границу, подчеркнул Риттер.
В мае президент Польши Анджей Дуда заявлял, что в будущем границы с Украиной не будет. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в планах Польши по захвату Западной Украины.
В результате взрыва бензовоза на аэродроме под Рязанью погибли три человека
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На аэродроме под Рязанью в результате взрыва загоревшегося бензовоза погибли три человека, еще пять пострадали, рассказал представитель экстренных служб.
Из-за возгорания и взрыва бензовоза пострадал самолет, в данный момент выясняются обстоятельства происшествия, передает РИА «Новости».
В приемном отделении Рязанской областной больницы подтвердили госпитализацию пятерых пострадавших. Двум из пяти пострадавших людей нанесен тяжкий вред здоровью, уточняет ТАСС.
Кроме того, как сообщает Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал Baza, беспилотник совершил атаку на аэродром в Саратовской области: он упал на взлетно-посадочной полосе. В итоге были повреждены два самолета, два человека пострадали.
Напомним, 23 октября истребитель Су-30 упал на жилой дом в Иркутске во время приемо-сдаточного полета, оба члена экипажа погибли. Как рассказал представитель экстренных служб, летчики истребителя Су-30 не смогли отвести падающий самолет от жилого сектора Иркутска, по предварительным данным, из-за потери сознания в полете.
В Николаеве рассказали об изнасилованиях девушек польскими наемниками
Киев запретил расследовать дело об изнасиловании польскими наемниками двух девушек в Николаеве
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Полиция Николаева отказала в возбуждении уголовных дел об изнасиловании польскими наемниками двух местных девушек, поскольку есть указание из Киева не обращать внимание на действия союзников, воюющих за режим Владимира Зеленского, рассказал активист николаевского подполья.
«Польские наемники ... беспредельничают, бухают, насилуют наших девчонок», – сообщил источник РИА «Новости». Он отметил, что на данный момент достоверно известно о двух случаях изнасилования. «Девчата потом вместе с родителями пошли в полицию, а там развели руками, сказали, что они наши защитники, союзники, ничего поделать не можем. Из Киева дан указ закрывать на все глаза», – добавил он.
Активист также заметил, что недавнее заявление главы администрации Николаевской области Виталия Кима о возвращении в город его семьи не соответствует действительности, на самом деле его жена и сын приехали на несколько часов, чтобы снять фото и видео, после чего уехали.
Ранее пророссийское подполье Николаева выяснило несколько адресов, где прячутся сотрудники местного управления Службы безопасности Украины (СБУ) от российских ракетных ударов, а также место, где глава областной военной администрации Виталий Ким записывает свои видеоролики.
Путину доложили о происшествиях на аэродромах в Саратовской и Рязанской областях
Пресс-секретарь президента Песков заявил, Путин знает о происшествиях на объектах в Саратовской и Рязанской областях
Президент ежедневно получает доклады обо всем, что происходит, он проинформирован о ЧП в Саратовской и Рязанской областях, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Путину каждый день регулярно докладывают обо всем, что происходит, разумеется, он знает о случившемся в Саратовской и Рязанской областях, передает ТАСС.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Саратовской области беспилотник атаковал аэродром: он упал на взлетно-посадочной полосе. В результате повреждения получили два самолета, пострадали два человека.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что в жилых кварталах Энгельса никаких ЧП не произошло, информация об инциденте на военном объекте проверяется.
Также сообщалось, что на аэродроме под Рязанью в результате взрыва загоревшегося бензовоза погибли три человека, еще пять пострадали.
Во Франции предложили способ избежать «экономического суицида» ЕС
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Депутат французского парламента, лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян считает, что для того, что избежать «экономического суицида», Евросоюзу нужно прекратить поставки оружия Украине, снять санкции против России и «успокоить» Владимира Зеленского.
Он считает, что «сейчас настал момент, чтобы избежать суицида Европы, потому что этот конфликт толкает нас на социальный и экономический суицид. Это момент, чтобы прийти к миру и найти компромисс между двумя странами и успокоить Зеленского», передает РИА «Новости».
ПО мнению политика, украинский конфликт «зашел не в то русло», Зеленский использует ситуацию для ослабления России.
«Франция должна дистанцироваться от конфликта на Украине и занять позицию арбитра. Сегодня цель Зеленского – уже не защита Украины. Его цель, жертвуя украинским народом, служить инструментом разрушения России. Это очень серьёзная ошибка», – заявил он.
Дюпон-Эньян подчеркнул, что этот конфликт ставит в выгодное положение Китай и США, сближает Москву и Пекин, а Европу толкает в ситуацию энергетического, экономического и социального кризиса.
Газета ВЗГЛЯД писала, как энергетический кризис оставляет французов без сыра и колбасы.
Стало известно о гибели в Швеции чеченского оппозиционера Абдурахманова
Чеченский оппозиционер и блогер Тумсо Абдурахманов был убит в Швеции, сообщил признанный экстремистским Telegram-канал 1ADAT, который ведут его соратники.
Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на 1ADAT, Тумсо Абдурахманов был «расстрелян ночью группой лиц». Точная дата смерти не приводится, известно лишь, что 3 декабря сторонники оппозиционера в чеченской иммигрантской организации «Вайфонд» сообщили о его исчезновении. По их словам, на связь также перестал выходить представитель организации и брат Тумсо – Мохмад Абдурахманов.
1ADAT утверждает, что они провели внутреннее расследование, подтвердившее его гибель, при этом его брат Мухаммад был «скрыт спецслужбами».
Абдурахманов был одним из критиков главы Чечни Рамзана Кадырова и сторонником независимости региона. В 2015 году оппозиционер утверждал, что его якобы похитили люди, связанные с родственниками Кадырова, и «отвезли на разговор». После этого он принял решение уехать из России. В 2021 году Абдурахманов получил в Швеции политическое убежище.
Ранее СМИ сообщили, что Абдурахманов, проживающий в Польше, якобы получал угрозы от спикера парламента Чечни Магомеда Даудова из-за слов об экс-главе Чечни Ахмаде Кадырове.
Блогер назвал его «предателем чеченского народа», в ответ спикер парламента Чечни в Instagram* якобы «объявил блогеру кровную месть».
В Кремле также прокомментировали эту ситуацию.
Как сообщил пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов, Даудов не говорил о «кровной мести» блогеру Тумсо Абдурахманову, его слова неправильно перевели.
Захарова высмеяла слова Вайкуле о том, что они с Пугачевой «содержали всю страну»
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Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила певице Лайме Вайкуле на заявление о том, что она якобы содержала СССР, а Алла Пугачева – Россию.
«Осталось понять, кто содержал тех, кто покупал билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты в космос и строя заводы», – прокомментировала дипломат слова певицы в своем Telegram.
Ранее Вайкуле в интервью телеканалу «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом) заявила, что часто ее гонорары за ее концерты были очень скромными. По ее словам, за одну из пластинок она получила 137 рублей, альбом разошелся тиражом 20 млн экземпляров по два-три рубля за штуку.
Вайкуле пошутила, что своим трудом она приносила большой доход СССР. Подобным образом Алла Пугачева, которую Вайкуле назвала главной звездой в стране, «содержала Россию».
Напомним, Пугачева подтвердила, что уехала из России и находится в Израиле. Певица начала ликвидацию своего последнего бизнеса в России – медиакомпании «АБП».
Вайкуле в свою очередь в августе вышла на сцену с флагом Украины, заявив, что ее позиция понятна.
Новак: Россия прорабатывает механизмы запрета на применение потолка цен на нефть
Россия прорабатывает механизмы запрета на потолок цен на нефть, так как не собирается применять инструменты, связанные с вводимым Западом ограничением, заявил вице-премьер России Александр Новак.
«В своей практике мы не собираемся применять инструменты, связанные с price cap. Для этого сейчас мы прорабатываем механизмы запрета на применение инструментов price cap, независимо от того, какой уровень будет установлен, потому что такое вмешательство, мы считаем, может только привести к еще большей дестабилизации рынка и дефициту энергетических ресурсов, снижению инвестиций. Это может коснуться не только нефти, но и других продуктов, которые сегодня торгуются на рынке, коснуться не только России, но и других стран», – сказал Новак в интервью телеканалу «Россия 24», сообщает РИА «Новости».
Также он добавил, что позиция Москвы о потолке цен на нефть остается неизменной: это грубый и нерыночный инструмент, и Россия будет поставлять нефть и нефтепродукты только на рыночных условиях, даже если придется сократить добычу.
Напомним, в «Официальном журнале ЕС» опубликовано решение Евросоюза ввести лимит цен на российскую нефть, перевозимую морским путем, на уровне 60 долларов.
В США предупредили о риске войны с Россией из-за политики НАТО
Обозреватель American Conservative Дреер: «Затыкание ртов» несогласным с политикой НАТО может привести к войне с Россией
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Практика «затыкания ртов» несогласным с политикой НАТО и противникам военной помощи Украине может привести к расширению конфликта на Украине до глобальных масштабов и войне с Россией, выразил мнение обозреватель American Conservative Род Дреер.
Автор статьи выразил уверенность, что мировым элитам совершенно невыгодно мирное урегулирование конфликта на Украине, поэтому каждый, кто выступает против продолжения поддержки Киева, сразу же подвергается критике. Обозреватель посетовал, что несогласным с политикой НАТО «затыкают рты», что, по его мнению, может привести к катастрофе и глобальному конфликту, как это случилось когда-то между США и странами Ближнего Востока, передает РИА «Новости».
Накануне Турция призвала Запад и Россию заключить новую сделку по безопасности. Днем ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что Запад не готов на прекращение конфликта на Украине.
В Москве задержали подозреваемого в убийстве обнаруженной в машине женщины
В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины, тело которой ранее нашли в автомобиле на востоке столице, сообщила старший помощник руководителя главка СК Юлия Иванова.
«Установлена личность подозреваемого в убийстве женщины 1992 года рождения... Он задержан, в скором времени будет доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий», – сообщила она РИА «Новости».
По словам Ивановой, речь идет о 65-летнем бывшем супруге погибшей. Подозреваемого задержали в одном из домов на Реутовской улице.
Ранее сообщалось, что тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением нашли на заднем сидении автомобиля в районе Вешняки на востоке Москвы.
Global Times: ОПЕК+ может обнулить эффект потолка цен на нефть из России
Страны ОПЕК+ во главе с Россией и Саудовской Аравией могут прийти к соглашению по сокращению добычи нефти, чтобы оставить мировые цены на определенном уровне, в этом случае потолок цен на нефть из России не даст желаемого эффекта, пишет китайское государственное издание Global Times.
Так, аналитики считают, что влияние ограничений цены на прямую торговлю нефтью между Россией и ЕС практически ничтожно. Как заметил младший научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун, Москва в любом случае совершит ответный шаг на дипломатическом уровне, чтобы не потерять возможность определять цены на энергоносители, передает РИА «Новости».
По словам эксперта, причиной тому является замораживание торговых отношений между двумя сторонами, в то время как Запад намерен повлиять на экспорт российской нефти и переговоры о ценах с третьими сторонами.
При этом Хун добавил, что в случае, если цена еще больше упадет до 30 долларов, Москва может решить сократить добычу, а это, в свою очередь, повлечет рост мировых цен на нефть.
Другие эксперты издания уверены в том, что страны ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией договорятся сократить добычу для поддержания стабильности мировых цен. Таким образом, резюмирует Хан, введенный потолок цен на нефть останется лишь дипломатической пропагандой.
Тем временем французский президент Эммануэль Макрон заявил, что в вопросах установления цены на энергоносители ЕС и США разошлись во мнениях.
С 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса.
Накануне вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия прорабатывает механизмы запрета на применение инструментов искусственного ограничения цен на российскую нефть, так как это может привести к еще большей дестабилизации рынка и дефициту энергетических ресурсов.
Блинкен: Конгресс США работает над альтернативой признанию России «спонсором терроризма»
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в конгрессе идет работа над альтернативой признанию России «страной-спонсором терроризма».
В интервью CNN он рассказал, что конгресс постоянно рассматривает, «какие меры можем принять, чтобы увеличить давление».
«Мы сейчас работаем с конгрессом над нормами, которые помогут нам с некоторыми спорными моментами, связанными с использованием назначения «страной-спонсором терроризма», у которого были бы нежелательные последствия. Мы работаем с конгрессом над разработкой пути для достижения той же цели», – цитирует Блинкена РИА «Новости».
Напомним, власти США не намерены включать Россию в свой список стран – спонсоров терроризма из-за негативных последствий, подобный шаг может сорвать зерновую сделку, заявил постоянный представитель страны при ОБСЕ Майкл Карпентер.
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