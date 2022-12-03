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В Молдавии устроили флешмоб по разгону ветра из-за энергокризиса
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В соцсетях распространятся смешной флешмоб по разгону ветра после слов вице-премьера Андрея Спыну о том, что электричество подорожало из-за слабого ветра в Германии.
Смешной флешмоб устроили молдавские пользователи соцсетей, после заявления вице-премьера Андрея Спыну о том, что, дескать, энергетический кризис в Европе разразился оттого, что «в Германии было мало ветра», передает радио Sputnik.
Участники акции призывают «разогнать ветер, спасти страну от энергетического кризиса».
Молдавия переживает энергетический и экономический кризисы из-за роста цен на энергоресурсы и инфляции. Правительство страны утвердило план действий по предотвращению кризиса в энергетике в случае сокращения или приостановки поставок газа из России. Он предусматривает три возможных сценария: ограничение поставок газа на 35%, на 50%, а также полное отключение. Вице-премьер страны Андрей Спыну заявил, что власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а Кишинев ищет альтернативные источники энергии. На фоне энергокризиса в республике вырос спрос на дрова.
Эксперт: Российские военные научили автоматику ПВО сбивать ракеты HIMARS
Аналитик Кнутов: Россия скорректировала алгоритмы работы ПВО для уничтожения HIMARS
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Российским военным удалось хорошо изучить параметры полета ракет HIMARS. Теперь в российские системы ПВО заложены обновленные алгоритмы для их уничтожения, сказал газете ВЗГЛЯД военный историк Юрий Кнутов. Ранее стало известно, что ПВО России получили новое программное обеспечение для уничтожения снарядов HIMARS.
«Первоначально, когда американские HIMARS только появились на Украине, мы не знали, как с ними бороться. Было решено попробовать комплексы Бук-М3. Это современный и полностью цифровой комплекс, фактически это компьютер с элементами искусственного интеллекта», – объясняет Юрий Кнутов, директор музея войск ПВО.
«Говоря о HIMARS, важно отметить одну его особенность: снаряд сначала поднимается на 20 км и только потом пикирует на цель с высокой точностью. «Буки» засекали его как раз на высоте 20 км, захватывали на экране радара и поражали. Сейчас мы накопили об этих американских установках еще больший объем данных. С их помощью и удалось создать новую программу, которая добавлена в другие зенитно-ракетные комплексы. Теперь они работают в автоматическом режиме», – поясняет эксперт.
«Проблема состояла в том, что ранее в наше ПО не было загружено достаточно данных о HIMARS. Сейчас удалось подробно изучить параметры полета, точки встречи», – добавил Кнутов. (Напомним: это точки, в которых произошла бы встреча ракеты с целью, если бы начиная с данного момента времени ракета и цель двигались бы прямолинейно и равномерно).
«Так что нововведение – очень важное. Раньше приходилось захватывать на радаре снаряды вручную, что очень сильно осложняло работу наших операторов. Теперь удалось исключить участие человека из процесса борьбы с HIMARS. Скорости невероятно большие, поэтому при работе по таким целям, как ракеты РСЗО, важны действия компьютера. Человек не успевает среагировать на изменение ситуации. Речь идет о миллисекундах. Соответственно, необходимые алгоритмы были добавлены в ПО многих комплексов, что позволило качественно улучшить их работу», – уточняет эксперт.
«Появление на Украине новых видов оружия у противника, в частности речь идет о бомбе GBU-39 с двигателем HIMARS, которые предлагает компания Boeing, приведет к новому накоплению информации по ним. Будем работать, отслеживать, изучать статистические базы. В конце концов, создадим новые алгоритмы, которые также будут включены в ПО нашей техники. Практика отработана десятилетиями – ничего нового тут нет», – резюмирует Кнутов.
В пятницу стало известно, что подразделения ПВО Вооруженных сил России получили новое программное обеспечение, которое позволяет легко сбивать ракеты РСЗО HIMARS. 20 ноября Минобороны России сообщило об уничтожении сразу двух установок HIMARS в ДНР.
Напомним, что Пентагон рассматривает предложение Boeing о поставке Украине дешевых малогабаритных высокоточных бомб GBU-39 с радиусом поражения до 150–160 километров. Предполагается, что бомбы будут использоваться в качестве комплектующей к новому снаряду GLSDB, стоимость которого оценивается, примерно, в 40 тысяч долларов.
Между тем НАТО рассматривает возможность инвестирования в предприятия ВПК стран Восточной Европы. Планируется возобновить производство вооружений советского образца, которые затем будут отправлены на Украину.
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Россия объяснила последствия попыток установить лимит цен на нефть
Посольство назвало попытки США установить лимит цен на российскую нефть перекраиванием принципов свободных рынков
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Страны Запада, пытаясь установить лимит цен на российскую нефть, занимаются перекраиванием базовых принципов функционирования свободных рынков, заявило посольство России в США.
Посольство, комментируя в Telegram «чванливые заявления» США, отметило, что кризис на энергоплощадках вызван политикой Вашингтона – санкциями против России, запретом на ее ресурсы. «С упорством, достойным лучшего применения, коллективный Запад пытается решить проблемы, созданные им же на пустом месте», – заявили дипломаты.
По их мнению, в результате попыток установить лимит цен на нефть возрастут неопределенность и издержки для потребителей сырья. Кроме того, теперь любая страна по политическим причинам может оказаться жертвой введения «потолка» в отношении ее экспорта. При этом в посольстве выразили уверенность, что российскую нефть продолжат покупать.
Напомним, страны G7 и Австралия договорились о введении потолка цен на российскую нефть, перевозимую по морю, на уровне 60 долларов за баррель. Лимит в 60 долларов минфин США назвал достаточным для поддержания у России понятного экономического стимула.
Украинский пленный рассказал о бесполезности британской спецподготовки
Украинский пленный десантник заявил, что ему не пригодилась в бою британская подготовка
Десантник вооруженных сил Украины Дмитрий Проценко, попавший в плен, поделился, что в бою ему не пригодилась британская военная подготовка.
Он рассказал, что программа была облегченной: бег двойками и тройками, уроки обороны в лесу, лазание по коллекторам в городе. Была имитация обороны, но во время ее проведения даже никто не нападал, передает РИА «Новости».
Военнопленный скептически оценил полученные навыки. Проценко добавил, что в поле такие уроки не применить, они оказались бесполезными.
2 декабря на официальном брифинге Минобороны России сообщалось, что на Краснолиманском направлении в ЛНР в плен сдались 11 украинских военных.
В США объяснили, зачем раскрывают перед Россией местонахождение подлодок
19FortyFive: США намеренно раскрывают местонахождение подлодок перед Россией
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Военно-морские силы США намеренно раскрывают местонахождение своих подлодок перед Россией и Китаем, пишут американские СМИ.
Действия американских военных не похожи на непреднамеренное совпадение, пишет военно-политическое издание 19FortyFive. В статье говорится, что недавно сообщалось о прибытии подлодки ВМС США «Западная Вирджиния» в порт Диего-Гарсия в Индийском океане. А до этого сообщалось о посещении Окинавы и Гибралтара субмаринами «Мичиган» и «Род-Айленд», передает ФАН.
Автор публикации считает, что таким образом США хотят сделать заявление для своих противников: показать России, Китаю, Ирану и Северной Корее, что могут разместить ядерную подводную лодку в любой точке мира.
По мнению аналитиков, подобные маневры могут иметь печальные последствия для Вашингтона. Потенциальный противник способен разработать методику отслеживания субмарин ВМС США, проанализировав их маршруты.
Ранее американский телеканал CNN сообщал, что Россия готовится к «подводной холодной войне».
Милонов: Украина откажется от своего «невнятного флага»
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До принятия свастики Адольфом Гитлером и партией национал-социалистов в качестве государственных символов это был старый языческий символ. Но так получилось, что этот знак стал ассоциироваться с античеловеческой позицией. Так и знаки ВСУ и Украины себя дискредитировали, сказал газете ВЗГЛЯД зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.
«Российское общество более терпимое, чем украинское. Если представить в киевском баре человека с российской символикой – его там просто убьют, и никто не будет пытаться извиняться или даже стесняться этого факта. Его там забьют ногами, расстреляют. Россияне, конечно, более терпимы. И мы не воюем с украинским народом», – сказал Милонов, комментируя ситуацию, произошедшую в одном из ресторанов Санкт-Петербурга.
Там ресторан DOSKI по просьбе гостей заведения уволил одного из своих официантов, который носил жетон с украинским флагом и надписью «збройные силы». Также администрация бара принесла гостям извинения за значок и отметила, что оказывает поддержку Российской армии и участникам специальной военной операции.
Милонов подчеркивает, что при этом символика военных сил Украины (ВСУ) стала отличительным знаком государства и сил, «которые виновны в огромном количестве человеческих жертв». Поэтому ни с моральной, ни с эстетической точки зрения данную символику в России носить нельзя.
«Это как свастика фашистская. До принятия свастики Адольфом Гитлером и партией национал-социалистов в качестве государственных символов это был старый языческий символ, никого она не смущала. Но так получилось, что этот знак стал ассоциироваться с античеловеческой позицией. Так и знаки ВСУ и Украины – это для нас знаки, которые себя дискредитировали», – объясняет депутат.
Собеседник выразил надежду, что «освобожденная от фашистов территория» откажется от предыдущей символики и «этого невнятного флага» и выберет что-то «более приличное», так же, как Германия в свое время отказалась от нацистских знамен и взяла себе новые флаги, знаки, символы.
«Что касается истории с официантом, то такая спокойная реакция на его выходку – это неплохо. Резко могут реагировать те, кто сейчас служат в зоне боевых действий. И даже им надо реагировать не резко, а твердо, здраво и с умом. В обществе не нужно накалять какую-то ненависть. Общество должно сейчас работать не «против», а «за» – за свою армию, за свой народ, за свою страну. Общество должно понимать, что сейчас не место и не время для определенных выходок, которые в обычное время могли остаться незамеченными», – заключил Милонов.
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Французы согласились с заявлением Путина об ударах по Украине
Читатели Le Figaro поддержали заявления Путина о причинах ударов по Украине
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Читатели французской газеты Le Figaro выразили поддержку словам президента России Владимира Путина о том, что высокоточные удары по украинским объектам вызваны провокационными действиями Запада.
Так, пользователь LUCA COSTA удивился ожиданиям Запада, что Россия «будет спокойно шутить-балагурить» по поводу перспективы появления пусть и «неформальных» баз НАТО с ракетами Tomahawk на расстоянии в 500 километров от Москвы. «Вы вызываете у меня смех», – приводит Ura.ru текст комментариев на сайте Le Figaro.
Комментатор Vva22, в свою очередь, высказывает мнение, что без США мир давным-давно достиг бы спокойствия, поскольку Европа настроена исключительно на умиротворение, что доказывают ранее проделанные ей усилия по созданию мирных соглашений, которые украинцы отказывались выполнять под влиянием Вашингтона.
Пользователь Pampelonne пишет, что весь Запад, включая ЕС, и Киев использовали это время, чтобы усилить украинскую армию и построить такую линию оборонительных сооружений у Донецка, что ВСУ до сих пор ее смогли удерживать и с этой линии обстреливать Донецк.
Пользователь Панчоа 1 припомнил бомбардировки американцами инфраструктуры во время боевых действий в Ираке, Вьетнаме и Ливии.
«Украинцы в плохом состоянии…» – констатирует Джентльмен Старый Канай 381. Он добавил, что жители Украины столкнутся с холодом и отсутствием еды. Этот факт говорит о том, что Украине пора садиться за стол переговоров, подчеркнул комментатор.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, что ВС России долго воздерживались от точечных ракетных ударов по Украине, однако сейчас это стало вынужденной мерой в ответ на провокации Киева.
Военный эксперт оценил новый американский бомбардировщик
Военный эксперт Сивков оценил новый американский бомбардировщик
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Главное внимание в новом американском бомбардировщике B-21 уделено технологиям «стелс», отметил российский военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков.
Сивков в комментарии РИА «Новости» отметил, что B-21 – это развитие самолета B-2 на той же идеологической концепции – самолет по схеме «летающего крыла», где главное внимание уделено минимизации эффективной площади рассеяния, то есть технологиям «стелс». По его словам, B-2 не в полной мере удовлетворяет США по степени малой заметности.
По словам военного эксперта, B-21 будет использовать как свободнопадающие бомбы, так и ракеты большой дальности. Самолет предназначен для активного применения в конфликтах с использованием обычных вооружений, указал он. В том числе, считает аналитик, самолет будет применяться для преодоления систем противовоздушной обороны для нанесения ударов бомбами свободного падения.
Говоря о возможном российском аналоге данного самолета, Сивков отметил, что у России в настоящее время другие приоритеты. Наша страна, по его словам, делает ставку на применение крылатых ракет большой дальности, и для этих ракет достаточно иметь самолеты Ту-160 и Ту-95МС.
Применение бомб свободного падения, в особенности с использованием технологий их высокоточного применения, делает самолеты типа B-21 очень эффективными, заключил Сивков.
Ранее в субботу стало известно, что на заводе корпорации Northrop Grumman в Палмдейле (Калифорния, США) представили стратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider.
Разведчик рассказал о сигнале украинских танкистов для сдачи в плен
Разведчик рассказал, какой сигнал подают украинские танкисты, чтобы сдаться в плен
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Украинские танкисты, «законсервированные» в собственных танках, отворачивают пушку, чтобы сдаться, и выстукивают изнутри по броне сигнал SOS, рассказал российский разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовская ЛНР.
Он рассказал РИА «Новости», что российские военные находили танки, БТР и боевые бронемашины, в которых украинские националисты были заварены со всех сторон, чтобы экипаж не мог выйти.
Разведчик отметил, что из них насильно делали смертников, однако украинские военные тоже хотят жить. Многие экипажи танков, рассказал он, отворачивают башню (пушкой) назад, медленно проезжают на российские позиции и останавливаются, глушат двигатель.
«Из танка слышны крики и удары. В основном бьют три коротких – три длинных – три коротких, сигнал SOS», – сказал он, уточнив, техники затем вытаскивают украинцев оттуда.
Заблокированные в своих машинах украинские танкисты, продолжил разведчик, по большей части не ведут боевые действия, так как понимают, что это верная смерть.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок «Мста-С» по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций украинских военных, готовившихся к контратаке.
Украинские военные рассказали об отношении к ним жителей ДНР
Украинские военнопленные Павленко и Калиновский рассказали о нежелании ВСУ попадаться на глаза жителям ДНР
Украинские военные, которые находятся на территории ДНР, стараются не попадаться местным жителям на глаза и ходить в гражданской одежде, сообщили украинские военнопленные Александр Павленко и Александр Калиновский.
Павленко признал – в вооруженных силах Украины понимают, что на территории ДНР «не совсем любят украинских военных». Так, по его словам, военнослужащие переодевались в гражданскую одежду, чтобы сходить в магазин, передает РИА «Новости».
Калиновский сказал, что военным запретили разговаривать с местными жителями, подразделение не должно было покидать один из домов – за десять дней лишь раз ходили в магазин. «Нам сказали не ходить, чтобы не светиться. Чтобы местные люди не знали, что мы здесь живем», – пояснил он.
Напомним, украинский военнопленный Сергей Ульянов заявил, что внушительная часть мобилизованных после прибытия на фронт объявила об отказе воевать.
Польша согласовала с ЕС введение потолка цен на нефть из России
Польская сторона выразила согласие по введению ограничений на закупочную цену российской нефти в размере 60 долларов за баррель, заявил польский постоянный представитель при ЕС Анджей Садось.
Варшава дала согласие на компромиссы ЕС по введению потолка на нефть из России в 60 долларов за баррель, это позволит Евросоюзу утвердить введение ограничений за выходные, заявил Садось, передает ТАСС.
Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон и Брюссель договорились об ограничении цен на нефть, закупаемую у России на уровне 60 долларов, но окончательное решение не было принято из-за позиции Польши.
Госдеп предсказал «мрачное» будущее российской экономике
Главный экономист Госдепа Бланшард оценила будущее российской экономики как «мрачное»
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По версии США, прогнозы относительно будущего российской экономики «остаются невероятно устойчивыми, стабильными и мрачными», заявила главный экономист Госдепа Эмили Бланшард.
Как утверждает Бланшард, самые «оптимистичные» из этих прогнозов предсказывают, что экономика России к началу следующего десятилетия окажется как минимум на 20% меньше, чем если бы Россия не начала спецоперацию на Украине. Бланшард заявила, что в ближайшей перспективе ситуация будет зависеть от глобального спроса, в частности, на нефть, и от мер Москвы в рамках фискальной и монетарной политики по борьбе с негативными эффектами для экономики, передает РИА «Новости».
Напомним, США и прежде пытались убедить мир, что их политика санкций ведет к краху российской экономики. Еще в 2015 году президент США Барак Обама утверждал, что благодаря действиям США и их союзников экономика России «в клочьях». Почти сразу после начала Россией спецоперации на Украине Джен Псаки, занимавшая пост пресс-секретаря Белого дома, заявила, что США с союзниками «сокрушили» экономику России.
Однако зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев указывал, что санкции Запада стремительно разрушили архитектуру мировой торговли, при этом «порвать в клочья» экономику России у Запада в очередной раз не получилось, у России есть все возможности для развития.
Грабители отобрали у москвича 250 биткоинов
Москвича похитили и заставили отдать пароль от электронного кошелька с 250 биткоинами
Жителя российской столицы украли и под страхом смерти заставили отдать ключ от цифрового кошелька, где лежали порядка 250 биткоинов (более 261 млн рублей), сообщил источник в правоохранительных органах.
Мужчина сообщил о преступлении в полицию в пятницу, он заявил, что его накануне на улице похитили мужчины на автомобиле, пояснил собеседник РИА «Новости».
Они выбежали из машины, обездвижили его, надели мешок на голову и увезли в Московскую область.
Заявитель добавил, что нападавшие отняли мобильный телефон, где якобы было приложение с доступом к кошельку с криптовалютой. По его словам, на кошельке лежало порядка 250 биткоинов. Злоумышленники заставили его сказать пароль от кошелька.
После этого они высадили его около поселка в Красногорске и скрылись. Возбуждено уголовное дело о разбое. Пока неизвестно, удалось ли грабителям вывести средства с криптовалютного кошелька.
ЕС принял решение об уровне потолка цен на российскую нефть
Евросоюз официально утвердил ограничение цен на нефть из России в размере 60 долларов за баррель, сообщило чешское председательство в Совете ЕС.
Послы 27 стран Евросоюза достигли соглашения по потолку цен на нефть из России, транспортируемую по морю, сообщило председательство, передает ТАСС.
В сообщении говорится, что Евросоюз согласовал потолок в 60 долларов за баррель, дополненный корректирующим механизмом, который будет требовать, чтобы цена на импорт российской нефти была как минимум на 5% ниже рыночной.
Вскоре пройдет письменная процедура, решение вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.
В пятницу стало известно, что США и ЕС договорились об ограничении цен на российскую нефть. Позже согласовала договоренность и Польша.
Медведев высмеял решение ввести потолок цен на российскую нефть говорящим кадром
Замглавы Совета безопасности РФ Медведев высмеял потолок цен на нефть кадром из фильма «Сияние»
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высмеял решение Запада о введении потолка цен на российскую нефть, опубликовав кадр с замерзшим героем из фильма «Сияние».
Дмитрий Медведев после сообщений о введении странами Запада потолка на российскую нефть опубликовал у себя в Telegram-канале кадр с замерзшим персонажем актера Джека Николсона из фильма «Сияние». Он иронично его подписал: «Наконец-то мы приняли решение о потолке цен на российскую нефть…»
Напомним, страны G7 и Австралия договорились о введении потолка цен на российскую нефть, перевозимую по морю, на уровне 60 долларов за баррель. Лимит в 60 долларов минфин США назвал достаточным для поддержания у России понятного экономического стимула.
Накануне США и Евросоюз договорились об ограничении цен на нефть из России, транспортируемую морем, на уровне в 60 долларов за баррель.
Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что Россия не станет продавать нефть странам, которые решат ввести механизм предельной цены.
Газета ВЗГЛЯД писала, чего Европа хочет добиться, установив потолок цен на российскую нефть, и к каким последствиям это приведет.
ООН начала расследование видео казни российских военнопленных
Глава комиссии ООН Месе: ООН проводит расследование видео, где запечатлены убитые в Макеевке российские военные
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ООН проводит расследование в связи с видео, где запечатлены российские военнослужащие, убитые в Макеевке, заявил глава комиссии ООН по расследованию событий на Украине Эрик Месе.
По его словам, комиссия расследует как само видео, так и его подлинность, качество, а также детали, позволяющие глубже проникнуть в суть дела, передает РИА «Новости».
Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что сообщения об убийстве украинской стороной российских военнопленных должны быть тщательно расследованы, в ООН обеспокоены любыми нарушениями прав человека.
В Сети опубликовали несколько роликов с расправой над безоружными российскими военнопленными. Минобороны России сообщило, что ВСУ расстреляли свыше 10 российских военных выстрелами в голову. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями ВС Украины пленных российских военнослужащих на основании распространенного в интернете видео.
Правозащитник доктор Рохини Хаар в New York Times подтвердила, что убийство бойцами вооруженных сил Украины российских военных, которые сдались в плен, подпадает под Римский статут Международного уголовного суда.
Напомним, бывший украинский солдат рассказал, что российских военнопленных в Макеевке расстреляли бойцы 80-й бригады вооруженных сил Украины, бригада тесно сотрудничает с НАТО и была «под опекой» американских морпехов.