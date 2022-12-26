Лавров: СВО и санкции выявили наличие брешей в государственном развитии

Лавров заявил, что СВО и санкции дали понять, где есть бреши в государственном развитии

Россия за время проведения спецоперации на Украине и действия антироссийских санкций поняла, где и в каких отраслях есть бреши в развитии, поэтому нужно независимую систему функционирования государства, заявил глава МИД Сергей Лавров в ходе рабочей встречи с руководителями российских СМИ.

Он подчеркнул, что власти должны делать все, чтобы в России была независимая система функционирования государства, в первую очередь, с точки зрения критически важных отраслей и технологий, передает ТАСС.

По словам Лаврова, за время СВО и санкций стали ясны отрасли, где есть бреши в собственном развитии, в частности там, где страна слишком откровенно или наивно положилась на все заверения, которые звучали в начале 1990-х, об общем европейском доме, о необходимости международного разделения труда, опиравшегося на лучшие характеристики и конкурентные преимущества каждой страны. Министр отметил, что те заявления о том, чтобы с помощью общих усилий страны экономили ресурсы и достигали максимально эффективных результатов – пустые слова.

Лавров добавил, что страны Запада стремятся к продолжению неоколониальной политики в отношениях с другими странами.

Он отметил, что истинная заинтересованность Запада заключается в продолжении колониальной, неоколониальной политики, чтобы урвать себе побольше. Дальше, добавил министр, триллионы долларов активно используются, чтобы создавать нужную Западу и США ситуацию на мировых рынках, рынках продовольствия, рынках удобрений.

Ранее Лавров предстказал, что вскоре страны Запада ждет значительное сокращение возможностей «рулить» в мировой экономике.