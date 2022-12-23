В МИД прокомментировали деятельность Канады на «подтанцовке» у США

МИД: Канада ведет опасную игру против России и Китая

Оттава активностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) пытается укрепить позиции США в противостоянии с Китаем и Россией, такая игра опасна, заявил директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев.

По его словам, США стремятся переформатировать АТР в подконтрольный им так называемый Индо-Тихоокеанский регион (ИТР). Причем канадцы выразили готовность в сдерживании Китая. Оттава активно «стучится в двери» таких узкоблоковых проектов, как американо-британо-австралийский АУКУС и формат QUAD в составе США, Японии, Австралии и Индии, передает ТАСС.

При этом Дарчиев отметил, что такая деятельность сама по себе несет разрушительный характер. США и НАТО ведут опасную игру, в которой Оттаве предложена роль «на подтанцовке».

Дипломат выразил сожаление в связи с тем, что Канада давно отказалась от самостоятельной внешней политики, что делало ее заметной величиной на мировой арене.

По словам Дарчиева, в данный момент Оттава не только взяла под козырек перед южным соседом, но иногда опережает Вашингтон в вопросах русофобии, социально-гендерных экспериментов, разрушающих базовые основы нормального человеческого общества.

Именно в Канаде ранее власти начали процесс ареста и конфискации активов предприниматели Романа Абрамовича.