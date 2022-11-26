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Захарова прокомментировала сообщение о смерти Макея
Захарова заявила, что потрясена смертью главы МИД Белоруссии Макея
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в российском министерстве иностранных дел потрясены сообщениями о смерти главы МИД Белоруссии Владимира Макея.
«Потрясены сообщениями о смерти главы МИД Республики Беларусь Владимира Макея. В ближайшее время будут опубликованы официальные соболезнования МИД России», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что скоропостижно скончался глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
Экс-посол ЛНР оценил возможность переворота на Украине
Экс-посол ЛНР Мирошник счел переворот на Украине возможным только при одобрении Западом военного путча
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На Украине диктаторский режим Владимира Зеленского сейчас может быть «снесен» только военным путчем, если его разрешат западные кураторы, заявил экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
Мирошник подчеркнул, что Запад контролирует силовые структуры Украины. По его словам, в стране установлена «жесточайшая диктатура с имитацией элементов демократии». Он выразил уверенность, что этот режим уже не получится «снести» митингами, массовыми протестами и майданами, передает ТАСС.
Бывший посол ЛНР указал, что на Украине устроили жесткую идеологическую накачку жителей страны, власти монополизировали СМИ. Он сказал, что тем, кто сомневается в «святости» Зеленского грозит обвинением в госизмене.
Как заявил Мирошник, на Украине «вычищена вся оппозиция, убиты, арестованы или выдворены за пределы страны даже мало-мальски значимые лидеры общественного мнения».
«В стране, где в ходе военных действий ежедневно погибают сотни человек, «случайная гибель» лидера общественного мнения не составляет никакой проблемы», – сказал он.
Напомним, уже не раз сообщалось о конфликте между Зеленским и его генералами. По данным СМИ, Зеленский хотел бы сместить Валерия Залужного с должности главнокомандующего украинскими войсками.
Немецкая газета Bild не исключала, что именно Залужный станет новым президентом страны после Зеленского. Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Залужного даже просили не продвигать свой публичный образ.
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Экс-премьер Киргизии оценил вероятность дерусификации Бишкека
Экс-премьер Кулов: Дистанцирование от России исключено – нас объединяют колоссальные культурные и экономические связи
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Районы Бишкека вряд ли будут переименованы. Это непопулярная инициатива. К тому же дистанцирование Киргизии от России исключено. Разорвать столь большое число связей нереально, сказал газете ВЗГЛЯД бывший премьер-министр Киргизии Феликс Кулов, комментируя инициативу спикера парламента страны о переименовании четырех районов Бишкека.
«Важно понимать, что это всего лишь частная инициатива спикера парламента Нурлана Шакиева. Не стоит придавать ей серьезного значения. Он выступил как рядовой член народного собрания – курултая. Там прозвучало много различных предложений, и это – всего лишь одно из них», – считает политик.
«Насколько оно реально? Речь идет о четырех районах Бишкека – Ленинском, Свердловском, Первомайском и Октябрьском. Я сильно сомневаюсь в том, что эти районы будут переименованы. На это потребуются определенные средства. К тому же подобная мера окажется крайне непопулярной. Допустим, начнут выискивать из бюджета деньги на то, чтобы осуществить переименование. Потребуется замена сотен документов, даже паспорта изменению подвергнутся», – подчеркивает экс-премьер.
«Все это крайне сложный и длительный процесс. Нам сейчас просто физически и материально не до этих новаций. Есть дела более важные», – акцентирует Кулов.
«Дистанцирование от России полностью исключено. Ни сейчас, ни когда-либо еще. Я в этом уверен достаточно глубоко. Нас многое связывает в культурном отношении. Имеют место и тесные взаимосвязи в экономическом плане. Более того, санкции сказываются и на нас», – считает политик.
«Стали возникать определенные сложности. На нас пытаются повлиять, чтобы мы стали «оторванными» от России. Эти попытки ни к чему не приведут. Мы состоим в ряде союзов, например, ОДКБ, ШОС и ЕАЭС. Разорвать все это просто нереально», – резюмирует Кулов.
Ранее спикер парламента Киргизии Нурлан Шакиев выступил за переименование в экстренном порядке всех названий столицы республики на киргизский язык. Шакиев отметил, что в республике есть населенные пункты и местности, чьи названия заимствованы из других языков. Так, по его словам, необходимо срочно переименовать все районы Бишкека.
Подобную инициативу ранее выдвинули еще несколько депутатов киргизского парламента. Они также хотят, чтобы всем районам столицы республики были присвоены киргизские названия. Киргизский язык в республике является государственным, русский язык в стране объявлен официальным.
Бишкек территориально делится на четыре района – Первомайский, Свердловский, Октябрьский и Ленинский.
Президент Владимир Путин в сентябре на встрече с главой Киргизии Садыром Жапаровым отмечал, что поддержка в республике русского языка является базовой основой для развития отношений по очень многим другим направлениям.
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Жена Зеленского заявила, что украинцы готовы жить без света годами
Жена Зеленского заявила, что 90% украинцев готовы жить без света ради членства в ЕС
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Более 90% жителей Украины готовы жить без света и тепла 2–3 года, если видят перспективу членства в Евросоюзе, заявила супруга украинского президента Елена Зеленская в интервью Би-би-си.
По словам Зеленской, на Украине закончилось специальное исследование, результаты которого говорят, что украинцы готовы терпеть без света и без тепла два-три года, если есть перспектива вступления в Евросоюз. Она также заявила, что украинцы хотят быть в этой европейской семье на равных, передает ТАСС.
Супруга украинского президента не сообщила, кто и когда проводил этот опрос, и сколько людей в этом исследовании участвовало.
Напомним, в среду на Украине произошли масштабные отключения электричества по всей стране в результате ударов по энергосистеме страны. Обесточенными оказались областные центры, а также большинство ТЭС, ГЭС и все АЭС.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что отключения электроэнергии в стране могут длиться несколько недель, поэтому Украине необходим стратегический резерв генераторов.
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Киев жалуется на ремонт западной артиллерии
NYT: В каждый момент времени треть отправленных на Украину западных гаубиц находится в нерабочем состоянии
Артиллерия, которую страны Запада передают Украине, очень часто ломается или повреждается, треть гаубиц постоянно оказывается в нерабочем состоянии, сообщили чиновники в США и на Украине.
Поврежденные вооружения ремонтируют в Польше, это обслуживание техники стало приоритетом для европейского командования Пентагона. Киев жалуется на то, что ремонт следовало бы осуществлять ближе к зоне боевых действий, чтобы быстрее возвращать технику на фронт, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
Издание пишет, что в каждый конкретный момент времени примерно треть западных гаубиц, отправленных на Украину, находится в неприемлемом для использования состоянии, в том числе из-за их интенсивного применения.
Вдова режиссера Говорухина погибла при пожаре в Новой Москве
Стало известно о смерти вдовы режиссера Говорухина при пожаре в Новой Москве
Вдова советского и российского кинорежиссера Станислава Говорухина Галина погибла при пожаре в Новой Москве, сообщил источник в экстренных службах.
Пожар произошел в коттеджном поселке Лесное Озеро, во время ЧП погибла вдова Станислава Говорухина Галина, сообщил собеседник ТАСС.
В ГУ МЧС по Москве указали, что пожар произошел в частном доме с мансардой. Площадь возгорания оценивалась в 100 квадратных метров, его сначала локализовали, а затем загасили полностью. Министерство подтвердило, что при пожаре погиб человек.
Режиссер Станислав Говорухин скончался в 2018 году в возрасте 82 лет в санатории «Барвиха» после продолжительной болезни.
Казаки приняли участие в контрнаступлении союзных сил в Соледаре
Наступление вооруженных сил Украины в городе Соледаре в Донецкой народной республике остановлено совместными силами спецназа «Ахмат» и 6-го казачьего полка 2-го армейского корпуса ЛНР, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«В городе Соледаре ДНР силами спецназа «Ахмат» совместно с бойцами 6-го казачьего полка 2-го армейского корпуса ЛНР и бойцами ЧВК «Вагнер» успешно пресечена атака украинских бандформирований», – цитирует Кадырова сайт «Всероссийского казачьего общества».
В результате контрнаступления союзных сил было уничтожено пять вражеских танков, девять БМП, один МТЛБ и сбиты три беспилотных летальных аппарата.
По словам главы республики, бандформированиям Украины на этих направлениях не удалось остановить наступление союзных сил. Неся большие потери, нацисты вынуждены покидать свои оборудованные укрепления.
«Настрой у наших бойцов самый решительный, они заряжены только на победу», – заключил Кадыров.
НАСА показало из космоса погрузившуюся во мрак Украину
НАСА опубликовала спутниковый снимок погрузившейся во мрак Украины
Американское космическое агентство НАСА опубликовала сделанный ночью спутниковый снимок поверхности Земли. На нем видно, что Украина погрузилась в кромешную тьму.
На снимке от 24 ноября, опубликованном на сайте NASA Worldview, Украина изображена в полной темноте в окружении ярких пятен населенных пунктов в других странах, включая Россию, передает РИА «Новости».
Ранее супруга украинского президента Елена Зеленская в интервью Би-би-си заявила, что более 90% жителей Украины готовы жить без света и тепла два-три года, если видят перспективу членства в Евросоюзе.
Посольство потребовало от США не навязывать извращения россиянам
Посольство потребовало от США уважать отказ россиян принимать извращенные представления о правах человека
Критика американскими чиновниками принятого Госдумой законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды является грубым вмешательством во внутренние дела России, заявило российское посольство в США.
Посольство потребовало от США уважать выбор россиян придерживаться традиционных нравственных ориентиров, которые являются основой российской гражданской идентичности, передает ТАСС.
Россия последовательно выступает за защиту традиционных семейных ценностей и отвергает попытки Запада навязать остальным государствам псевдолиберальные и извращенные представления о правах человека, заявили дипломаты.
Напомним, поправка о включении пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в перечень подлежащих блокировке Роскомнадзором материалов принята Госдумой.
Путину рассказали о деятельности украинских спецслужб против родственников участников СВО
Мать погибшего офицера, заместитель председателя правительства Еврейской автономной области Мария Костюк рассказала на встрече с президентом Владимиром Путиным, как украинские спецслужбы в чатах и социальных сетях используют родственников российских военнослужащих, выманивая у них данные военнослужащих и места дислокации войск.
«Они убеждают их, играя на их тревожности, бьют их в самую болевую, в жизненную точку, в том, что они должны разговаривать со своими сыновьями, чтобы те сдавались в плен, оставляли место службы, уходили с военных действий. Они их убеждают таким образом, чтобы они приезжали туда, обещая отдать сына из плена или обещая отдать тело. Они пишут мамочкам в чатах, общаясь с ними, как мамочки», – приводятся слова Костюк на сайте Кремля.
По ее словам, поддавшись влиянию украинских провокаторов, мамы российских военнослужащих пишут действующий телефон сына, когда он там находится, после чего в это место прилетает украинская ракета.
«Они, переписываясь в этих чатах, пишут, где конкретно дислоцируется та часть или рота, в которой находится их сын. А потом туда прилет. Гибнет ее сын и еще сыновья, чьи-то мужья, братья, отцы. Это страшно, я понимаю, что с мамочками надо работать. Мы готовы помогать в этой ситуации. Но здесь, мне кажется, без такого очень важного ведомства, как министерство обороны, не обойтись», – заявила мать погибшего офицера.
Костюк призвала пресекать на корню подобные ситуации, проводить большую разъяснительную работу с родственниками, «спасать мам», помогать им, поддерживать их в том, что на самом деле все не так, совершенно все по-другому.
Напомним, президент в пятницу встретился с матерями, чьи сыновья мобилизованы для участия в спецоперации, ушли туда добровольцами или служат как контрактники или кадровые военные.
Мария Костюк с апреля 2021 года занимает должность заместителя председателя правительства Еврейской автономной области. Ее сын Андрей служил в ВС России в звании старшего лейтенанта, погиб в зоне проведения СВО. 1 ноября газета ВЗГЛЯД опубликовала интервью с Марией Костюк, в котором она рассказала о гибели своего сына-офицера в СВО и о том, что дает ей силы пережить это горе.
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Пушков: ФИФА превращает ЛГБТ-символику в знамя нового «крестового похода»
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Вместо крестоносцев, которые прокладывали себе дорогу огнем и мечом, теперь Запад использует новую либеральную «религию», чтобы подчинить ей страны незападного мира. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Алексей Пушков. Ранее ФИФА убедила Катар разрешить использование ЛГБТ-символики на ЧМ-2022, при этом запретила болельщикам одеваться в костюмы крестоносцев.
«ФИФА встала на путь поддержки западного подхода к ЛГБТ и включилась в пропаганду этого движения под тем предлогом, что оно является важным направлением в защите прав человека. На самом деле эта тема искусственно выдернута из общего контекста защиты прав человека и превращена в идеологическое знамя западного либерализма», – считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«В данном случае ФИФА, опираясь на западные страны, пытается представить борьбу с ЛГБТ в качестве глобальной идеологии, хотя таковой она не является. Даже не в каждой стране ЕС разрешены однополые браки. Таким образом ФИФА превращает ЛГБТ-символику в знамя нового «крестового похода», – добавил политик.
«В то же время ФИФА сделала лицемерный шаг: костюмы крестоносцев, которые используют английские болельщики, оказались под запретом, потому что они напоминают мусульманам о завоевательных походах крестоносцев на Ближнем Востоке. Получается некая «компенсация»: мы признаем колониальный характер в действиях крестоносцев, но в ответ вы должны подчиниться логике Запада и разрешить использование ЛГБТ-символики на своих стадионах», – уточнил Пушков.
«Тем самым ФИФА обеспечивает идеологическое наступление Запада на традиционные ценности. При этом сам Запад не считается с ценностями исламского мира и законодательством Катара», – посетовал сенатор.
«Ситуация выглядит так, будто бы на время ЧМ-2022 Катар отказался от той морально-этической платформы, которую он исповедует. Это значимое событие. Вместо крестоносцев, которые прокладывали себе дорогу огнем и мечом, теперь Запад использует новую либеральную «религию», чтобы подчинить ей страны незападного мира», – подчеркнул Пушков.
«Запрет костюмов крестоносцев – это уловка, призванная ослабить страсти в катарском обществе. Если бы ФИФА разрешила англичанам ходить в костюмах крестоносцев, то можно было бы говорить о новой символической колонизации арабского мира, и это было бы чересчур скандально. Ведь оккупацию Ирака со стороны США и войну в Афганистане также сравнивали в свое время с крестовыми походами», – резюмирует политик.
Напомним, ФИФА запретила болельщикам чемпионата мира, проходящего в Катаре, одеваться в костюмы крестоносцев. Об этом сообщает издание The Times. Запрет вызван тем, что обращение к образу европейских захватчиков, в течение долгих веков пытавшихся покорить арабские страны, может оскорбить мусульман.
При этом ФИФА сумела убедить Катар отменить запрет на символику ЛГБТ в рамках чемпионата. Власти страны попросили правоохранителей не трогать болельщиков с флагами или символикой движения.
При этом ранее ФИФА официально запретила капитану сборной Нидерландов выходить с ЛГБТ-повязкой на матч. Сообщалось, что футбольные федерации Англии, Бельгии, Нидерландов, Германии, Уэльса, Швейцарии и Дании не будут носить радужные повязки во время матчей в Катаре.
Лавров заявил, что украинский народ будет освобожден от неонацистских правителей
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Народ Украины будет освобожден от неонацистких правителей, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
По его словам, украинский народ заслужил жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом со славянскими братьями, передает РИА «Новости» слова главы МИД, сказанные на канале «Россия 24».
Также Лавров заявил, что сейчас Европа вовлечена в процессы возрождения неонацизма в мире, это показал украинский кризис, передает ТАСС.
«Исхожу из того, что Европа является частью процессов возрождения неонацизма. Трудно делать иные выводы», – сказал Лавров в интервью для фильма «Нацизм под следствием».
Глава МИД привел в пример высказывание президента Франции Эммануэля Макрона, который задался вопросом, почему Украина должна жить по модели «навязываемой Россией. Этот вопрос Лавров назвал показательным, отметив, что Макрон не задавался ранее вопросом, почему русские на Украине должны жить по модели, навязываемой неонацистами
«Без зазрения совести это произносят уста человека, на нынешнем этапе претендующего на роль первого политика в Европе. Поразительно!» – подчеркнул министр.
Ранее Лавров заявлял, что Запад активно применяет философию разделяй и властвуй в отношении государств СНГ с целью рассорить страны и народы, еще больше фрагментировать постсоветское пространство.
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Военный эксперт оценил последствия ударов по энергосистеме Украины для доступа к интернету и связи
Украинское руководство за два дня не сумело восстановить трафик в Сети после ударов, хотя ранее ему удавалось сделать это гораздо быстрее, пишет военный эксперт Борис Рожин.
Украина не смогла восстановить трафик в интернете даже до 75% от того, который был до ударов, хотя на это у нее было двое суток, указал Рожин в своем Telegram-канале. он отмечает, что восстановление от предыдущих ударов проводилось гораздо быстрее, и это говорит о «комплексных накопительных последствиях ударов».
При продолжении ударов есть основания полагать, что обычный интернет, работающий без спутников, возможно отключить на существенной части украинской территории хотя бы на несколько дней, говорит эксперт. «Это создает интересную опцию предварительного обвала интернета и сотовой связи перед началом какой-нибудь наступательной операции», – предположил он.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин отмечал, что удары по украинским объектам оказывают серьезнейшее влияние на ситуацию на линии соприкосновения.
Российская сторона 23 ноября нанесла удары по украинской энергетической инфраструктуре, ударов по атомным электростанциям не наносилось.
В Киеве были поражены ТЭЦ-5 на Выдубичах (правый берег) и ТЭЦ-6 на Троещине (левый берег). Электроснабжение пропадало пропало в Киевской, Николаевской, Одесской областях, также перебои с электричеством были в Днепропетровской области, в Запорожье, а также во Львовской, Ровенской и Волынской областях на Западной Украине. Проблемы наблюдались в в Харькове, Сумах и Полтаве. В Киеве ограничили подачу электричества до двух-трех часов в сутки.
Были обесточены все оставшиеся под контролем украинских властей атомные электростанции – Хмельницкая, Южно-Украинская и Ровенская.
Минобороны России отмечало, что в среду по системе военного управления Украины и объектам энергетики российская сторона нанесла массированный удар. Все цели поражены, сообщалось в Telegram-канале Минобороны.
Умер глава МИД Белоруссии Макей
Скончался министр иностранных дел Белорусии Владимир Макей, сообщил пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз.
Скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает БелТА со ссылкой на Глаза.
«Несколько часов назад скоропостижно скончался… Ничего не предвещало. Еще вчера обсуждали планы на неделю… Большая потеря для всех нас», – цитирует Глаза Sputnik.
На понедельник были запланированы переговоры Макея с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Владимир Владимирович Макей родился 5 августа 1958 года в Гродненской области. Окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков, служил при Совете Европы, начальником управления общеевропейского сотрудничества МИД. В 2000–2008 годах был помощником президента, главой дипломатического ведомства назначен в августе 2012 года.
Путин выразил уверенность в достижении целей России в СВО
Цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с матерями военнослужащих, участвующих в СВО.
«[Противники России пытаются] в конечном счете добиться их целей. А мы должны добиваться своих. И мы их добьемся вне всяких сомнений», – цитирует Путина ТАСС.
Также в пятницу глава государства отмечал, что оппоненты России пытаются в информационном пространстве обесценить действия ВС России.
Путин в пятницу встречается с матерями военнослужащих – участников специальной военной операции. Встреча проводится в преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября.
На встречу приглашены мамы, сыновья которых – мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные – служат в рядах Российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.
Одна из участниц встречи, замглавы правительства Еврейской автономной области Мария Костюк рассказала газете ВЗГЛЯД о гибели своего сына-офицера в СВО, а также о том, как она переживает потерю.
Шольц и Бербок поддержали объявление «голодомора» на Украине геноцидом
Шольц и Бербок поддержали проект резолюции Бундестага по объявлению «голодомора» на Украине геноцидом
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Канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД Германии Анналена Бербок позитивно относятся к проекту резолюции Бундестага, в которой так называемый голодомор предлагается признать геноцидом украинского народа, сообщили представители кабмина и министерства Кристиан Хоффманн и Кристофер Бургер.
Бургер напомнил о переговорах с МИД Украины по этому вопросу. По его словам, Бербок приветствует то, что в Бундестаге многие поддерживают проект резолюции. Хоффманн заявила, что Шольц разделяет это мнение, передает РИА «Новости».
Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал антиисторической и противоречащей фактам и здравому смыслу инициативу ряда депутатов Бундестага об обсуждении и принятии резолюции с признанием так называемого голодомора геноцидом, передает ТАСС со ссылкой на Junge Welt.
Он напомнил, что голод в 1930-х годах поразил обширные районы СССР, а не только Украину. Нечаев подчеркнул, что изъятие у крестьян хлебозаготовок производилось не для уничтожения национальной группы, тем более, что и население Украины и состав советской власти были многонациональными. Он подчеркнул, что «перегибы» часто возникали в результате действия и самих местных украинских властей. Власти СССР организовало масштабную продовольственную помощь регионам, включая Украину.
Он счел «недопустимым и непорядочным» пытаться изобразить общую для народов СССР трагедию как истребление отдельной группы, «игнорируя многомиллионные жертвы других национальностей».
Нечаев считает это попыткой «разжигания антироссийских настроений, включая активное переписывание истории в русофобских тонах».
Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет, что Бундестаг намерен 30 ноября обсудить и принять резолюцию с признанием голодомора геноцидом.
В 2019 году правительство Германии заявило, что не считает голод на Украине и на других территориях бывшего СССР в начале 1930-х геноцидом украинского народа. Федеральное правительство Германии заявило, что «события, которые произошли до 1948 года», не могут быть «охарактеризованы, как геноцид, в соответствии с международным правом».
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