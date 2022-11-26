Захарова прокомментировала сообщение о смерти Макея

Экс-посол ЛНР оценил возможность переворота на Украине

Экс-посол ЛНР Мирошник счел переворот на Украине возможным только при одобрении Западом военного путча

На Украине диктаторский режим Владимира Зеленского сейчас может быть «снесен» только военным путчем, если его разрешат западные кураторы, заявил экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Мирошник подчеркнул, что Запад контролирует силовые структуры Украины. По его словам, в стране установлена «жесточайшая диктатура с имитацией элементов демократии». Он выразил уверенность, что этот режим уже не получится «снести» митингами, массовыми протестами и майданами, передает ТАСС.

Бывший посол ЛНР указал, что на Украине устроили жесткую идеологическую накачку жителей страны, власти монополизировали СМИ. Он сказал, что тем, кто сомневается в «святости» Зеленского грозит обвинением в госизмене.

Как заявил Мирошник, на Украине «вычищена вся оппозиция, убиты, арестованы или выдворены за пределы страны даже мало-мальски значимые лидеры общественного мнения».

«В стране, где в ходе военных действий ежедневно погибают сотни человек, «случайная гибель» лидера общественного мнения не составляет никакой проблемы», – сказал он.

Напомним, уже не раз сообщалось о конфликте между Зеленским и его генералами. По данным СМИ, Зеленский хотел бы сместить Валерия Залужного с должности главнокомандующего украинскими войсками.

Немецкая газета Bild не исключала, что именно Залужный станет новым президентом страны после Зеленского. Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Залужного даже просили не продвигать свой публичный образ.

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