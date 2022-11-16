СК начал проверку сообщений о босом и обмороженном ребенке в Челябинской области

СК организовал проверку после сообщений об обмороженном и босом ребенке в Челябинской области

Следователи начали проверку сообщений о том что в Южноуральске мужчина привел в банк ребенка без обуви и оставил его там, сообщили в следственном управлении СК по Челябинской области.

Местные СМИ рассказали о том, что в больницу Южноуральска попал мальчик четырех-пяти лет с обморожением, его босиком по снегу в отделение банка привел пьяный мужчина и оставил там одного, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следователи начали доследственную проверку по факту произошедшего, малолетнему оказали медицинскую помощь.

Во время проверки СК даст оценку действиям родителей мальчика по уходу за сыном, а также оценку действиям должностных лиц социальных служб, в чьи обязанности входит профилактический контроль за семьей.

В 2021 году в опекуншу семилетней девочки приговорили к восьми годам лишения свободы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Девочку нашли обмороженной и истощенной.