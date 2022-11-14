Сандалии Стива Джобса продали на аукционе за 200 тыс. долларов

Сандалии основателя Apple Джобса ушли с молотка более чем за 200 тыс. долларов

Сандалии марки Birkenstock, которые носил американский предприниматель и основатель Apple Стив Джобс, продали на торгах аукционного дома Julien's Auctions более чем за 200 тыс. долларов.

Джобс носил эту обувь, когда когда в 1976 году он вместе со Стивом Возняком разрабатывал компьютер Apple в гараже в городе Лос-Альтос в Калифорнии. Санадалии ушли с молотка за 218,7 тыс. долларов при начальной цене в 60–80 тыс. долларов, также на аукционе продали обувь Джобса в виде токена NFT, передает РИА «Новости».

Отмечается, что сандалии Джобса сохранил домоправитель предпринимателя Марк Шефф, они в хорошем состоянии, несмотря на то, что изношены: на обуви остался отпечаток ноги предпринимателя, протерлась резиновая подошва.

По данным Julien's Auctions, сандалии были «спасены из мусорного ведра» Марком Шеффом – домоправителем Джобса.

Также сообщалось, что сандалии выставлялись на нескольких выставках в Италии, Германии и США.

Джобс основал всемирно известную американскую корпорацию Apple в 1976 году вместе со Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, «умных часов» и программного обеспечения.

Напомним, Стив Джобс скончался 5 октября после продолжительной болезни в возрасте 56 лет.

Впервые о болезни Стива Джобса заговорили в 2003 году, когда врачи обнаружили у него рак поджелудочной железы. Через шесть лет ему сделали операцию по пересадке печени, тогда врачи назвали перспективы пациента великолепными.