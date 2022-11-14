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Маск рассказал, что в будущем видит инопланетян и подземные туннели
Tempo.co: Маск на G20 предложил свое видение будущего с инопланетянами
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Гендиректор Tesla и владелец Twitter Илон Маск предложил слушателям конференции в рамках саммита G20 свое видение будущего, которое включает инопланетян, подземные туннели и ракетный туризм, сообщили СМИ.
Как сообщает портал Tempo.co, Маск, ранее обещавший лично приехать на Бали, чтобы выступить перед мировыми лидерами бизнеса, обратился к ним по видеосвязи, объяснив свое отсутствие сильной занятостью после того, как он возглавил социальную сеть, передает РИА «Новости».
Во время выступления Маск рассказал о собственном видении будущего – вырытых под землей для борьбы с пробками туннелях, обнаружении внеземной жизни в космосе и ракетном путешествии вокруг света менее чем за час. Он также заявил о возможности найти инопланетян, которым «уже миллионы лет».
Затем бизнесмен рассказывал о преимуществах туннелей перед летающими автомобилями, поскольку автомобили «упадут вам на голову» и будут «плохо сказываться на конфиденциальности прохожих».
По данным портала, Джакарта предложила Маску использовать Индонезию в качестве стартовой площадки для его ракеты SpaceX, поскольку страна располжена рядом с экватором, но Маск сказал, что хочет видеть ракетные платформы по всему миру, чтобы обеспечить самые быстрые перелеты.
По сообщению Tempo.co, во время обращения Маска по видеосвязи слушателям были видны только его лицо и руки, а все остальное «было черным экраном».
«У нас отключили электричество за три минуты до этого звонка. Вот почему я полностью в темноте», – сказал Маск индонезийскому модератору Аниндии Бакри, добавив, что осознает иронию разговора про энергетическое будущее страны «при свечах».
В ноябре 2020 года компания Virgin Hyperloop успешно провела первые пассажирские испытания прототипа капсулы вакуумного поезда. Во время проезда по туннелю капсула развила скорость 48 метров в секунду. Представитель компании отметил, что испытатели были в своей повседневной одежде, чтобы «не походить на астронавтов».
Напомним, в мае 2020 года сообщалось, что в рамках строительства системы перемещения людей на автомобилях Tesla компания Илона Маска Boring Company закончила прокладку второго туннеля под центром Las Vegas Convention Center.
Пригожин прокомментировал видео с казнью сбежавшего к ВСУ «вагнеровца»
Пригожин прокомментировал видео с казнью сбежавшего к ВСУ «вагнеровца» словами «собаке – собачья смерть»
Основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин прокомментировал видео с казнью сбежавшего на сторону ВСУ бойца ЧВК «Вагнер», сообщила пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором, как утверждается, бывшего российского заключенного, перешедшего на сторону ВСУ в сентябре, убивают ударом кувалды по голове.
По сообщению пресс-службы в социальной сети «ВКонтакте», Пригожин заявил, что предпочитает смотреть историю в театре, а что касается казненного, то «в данном шоу видно, что он не нашел счастья в Украине», а встретился со справедливыми, но недобрыми людьми.
«Мне кажется, этот фильм называется «Собаке – собачья смерть». Прекрасная режиссерская работа, смотрится на одном дыхании. Надеюсь, во время съемок ни одно животное не пострадало», – передает пресс-служба слова Пригожина.
Ранее Пригожин заявил, что решение отвести войска из Херсона непростое, но командующий российской Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин поступил как мужчина, не боящийся ответственности.
Военный эксперт ответил на слова генерала США Ходжеса об атаке ВСУ на Крым зимой
Эксперт Сивков: ВСУ не смогут войти ни в Мариуполь, ни в Крым
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Украинские военные могут попытаться обстреливать Крым из HIMARS в Херсонской области. Но ВСУ не смогут занять ни полуостров, ни Мариуполь, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя слова генерала США Ходжеса о планах по «освобождению Крыма» зимой.
«Теперь, после ухода российских войск из Херсона, ВСУ могут разрушить Северо-Крымский канал, чтобы в Крым не шла вода, а также обстреливать сам полуостров из размещенных на левобережье HIMARS. Конечно, мы будем сбивать их ракеты, но не все, и «прилеты» будут», – полагает доктор военных наук Константин Сивков.
В этой связи эксперт напомнил: в октябре Минобороны РФ сообщало о том, что средства ПВО сбили 33 снаряда HIMARS около Отрадокаменки, Корсунки, Антоновки и Новой Каховки в Херсонской области, а также около Кременной в ЛНР.
При этом, по его словам, если судить с военно-стратегической точки зрения, то ВСУ не смогут занять ни Мариуполь, ни Мелитополь, ни Крым. «Если ВС РФ подойдут к обороне по прописанным и давно знакомым всем российским командующим канонам, то шансов у украинских войск нет», – уверен собеседник.
«Другое дело, что слова Ходжеса могут быть отвлекающим маневром – и на самом деле ВСУ намерены пойти решать военные задачи в Приднестровье. А мы не сможем помочь ПМР, поскольку для этого нужно будет форсировать Днепр», – пояснил аналитик.
В субботу бывший командующий армией США в Европе, а ныне старший советник правозащитной организации Human Rights First Бен Ходжес написал в Twitter, что «HIMARS скоро будут стрелять из Херсона», а «подступы к Крыму в пределах досягаемости» американских РСЗО.
«Это ослабит российскую оборону, в то время как «левое крыло» контрнаступления к январю возьмет Мариуполь и Мелитополь. Затем начинается решающий этап кампании по освобождению Крыма», – указал он.
Генерал также пояснил: «украинцы ни в коем случае не будут останавливаться на зиму». «Это не 18-й век. Украинцы будут оказывать давление на российские силы, не давая им времени на решение своих проблем или укрепление обороны», – заверил бывший военный.
Он также сопроводил пост картой, на которой показано, что военные базы в Крыму будут находиться в зоне досягаемости баллистических ракет малой дальности ATACMS.
При этом несколько дней назад замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил: «Украинцы будут решать, ставят ли они своими военными целями простое возвращение к границам по состоянию на 23 февраля или на 2014 год. Это в конечном счете будут их решения».
«Наша роль заключается в том, чтобы украинцы продолжали иметь средства, чтобы оборонять их суверенную территорию, сдерживать агрессию. И чтобы они в случае вступления в переговоры с россиянами могли вступить в них, находясь на наиболее сильных позициях, завоеванных на поле боя. В этом будет продолжать заключаться наша политика», – приводит ТАСС слова Кола.
В начале нынешнего месяца журнал Hill выпустил статью, в которой указывалось, что возможное нападение на Крымский полуостров для киевских властей станет катастрофой, поскольку у ВСУ не хватает вертолетов и других десантных средств.
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Эксперт объяснил последствия разрушения Каховской ГЭС
Политолог Корнилов спрогнозировал усиление атак ВСУ на Каховскую ГЭС
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Украинские военные будут наращивать силу обстрелов Каховской ГЭС и Северо-Крымского канала, что может привести к затоплению части территорий Херсонской области и нарушению подачи воды в Крым, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее в воскресенье ВСУ атаковали дамбу Каховской ГЭС.
«По поводу последствий разрушения дамбы Каховской ГЭС специалисты высказывают множество мнений – от «ничего страшного» до «катастрофических последствий». Впрочем, ВСУ будут продолжать атаковать этот объект, что может привести к затоплению значительных территорий Херсонской области, а возможно, и к гибели мирного населения», – сказал политолог Владимир Корнилов.
По его словам, сами по себе удары по Каховской ГЭС не сильно отразятся на Северо-Крымском канале, но у ВСУ есть возможность наносить удары непосредственно по сооружениям, которые обеспечивают поставку воды по этому каналу, а тогда может быть нарушено снабжение водой российского полуострова.
«Я думаю, в ближайшее время они будут наращивать усилия в этом направлении. Тем более сейчас у них большие силы высвобождены после выхода на правый берег Днепра. Они это делали и ранее в меньших масштабах, а теперь могут на этом сосредоточиться», – заметил собеседник.
Также, отметил эксперт, украинские военные будут усиливать атаки на Каховский магистральный канал, что приведет в итоге к нарушению подачи воды на юг Херсонской области.
Ранее ВСУ с помощью реактивных снарядов HIMARS атаковали Антоновский мост и дамбу Каховской ГЭС, оба объекта получили серьезные повреждения. Глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев отметил, что в результате ударов со стороны ВСУ также повреждены Северо-Крымский канал, Каховский магистральный канал и другие объекты.
По его словам, степень разрушений на ГЭС грандиозна, но восстановить дамбу можно будет достаточно быстро, приблизительно за год. Вместе с тем, указал чиновник, постоянные ракетные обстрелы ГЭС вынуждают задуматься о ее консервации, сообщает РИА «Новости». При этом, как отметил глава администрации, что касается Северо-Крымского канала, то он построен таким образом, что вода за счет перепада высот идет самотеком в Крым. Поэтому, подчеркнул он, угроза для функционирования канала на данный момент отсутствует.
Напомним, в середине октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара ВСУ по Каховской ГЭС, а 31 октября меры по эвакуации были распространены на ряд левобережных районов.
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Стало известно о повреждении одного из ключевых энергообъектов Украины
Компания «Укрэнерго» сообщила о повреждении одного из ключевых энергообъектов страны
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На прошлой неделе один из ключевых объектов энергетики Украины был серьезно поврежден, сообщили в украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго».
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Укрэнерго», говорится, что повреждение одного из ключевых объектов повлияло на питание ряда областей, ситуация в которых пока остается сложной.
Уточняется, что сложная ситуация в энергообеспечении отмечается в Киеве, Киевской, Черниговской, Житомирской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской областях. В этих регионах применяются плановые и аварийные отключения.
Председатель правления компании Владимир Кудрицкий заявил, что Киевский и Харьковский энергоузлы – это большие регионы потребления электроэнергии, туда передается электроэнергия из тех регионов, где она сейчас производится. Сеть в этих областях «понесла очень серьезные повреждения», сообщил он, добавив, что она постепенно восстанавливается силами «Укрэнерго» и других энергокомпаний.
Таким масштабным повреждениям, которые с 10 октября понесла украинская энергетика, не подвергалась ни одна энергосистема, подчеркнул Кудрицкий.
О веерных отключениях электроэнергии на Украине на прошлой неделе сообщил президент страны Владимир Зеленский.
Украинских диверсантов уничтожили при попытке высадиться на Кинбурнскую косу
В силовых структурах сообщили об уничтожении пытавшейся высадиться на Кинбурнскую косу украинской диверсионной группы
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Украинская диверсионная группа попыталась высадиться на Кинбурнскую косу, уничтожено до 20 военнослужащих Украины, сообщил представитель российских силовых структур.
Украинские военные 73-го морского центра специальных операций ВСУ пытались высадиться в районе села Покровское. В силовых структурах сообщили, что «подтверждено поражение четырех легкомоторных плавательных средств». Российская артиллерия подавила украинские «огневые средства поддержки в селах Куцуруб и Ивановка Николаевской области», передает РИА «Новости».
Кроме того, представитель российских силовых структур сообщил, что в ноябре была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, которая действовала в тылу Вооруженных сил России в левобережной части Херсонской области – «занималась доразведкой местности, мест позиции дислокации вооруженных сил министерства обороны, а также объектов критической инфраструктуры», передает ТАСС.
Российские силы получили информацию, что украинские военные могут находиться в районе дельт рек Конки и Днепра. Доразведывательные полеты позволили установить конкретные координаты места их базирования, после чего был нанесен массированный артиллерийский удар. На месте поражения нашли базу украинских военных и фрагментарные останки человеческих тел.
Напомним, Кинбурнская коса под Очаковом дает возможность России наносить удары по Николаеву и объектам вокруг города. После отвода российских войск из Херсона полуостров остался единственным участком Николаевской области под российским контролем, это самая южная точка освобожденных территорий.
Генерал США спрогнозировал дату атаки ВСУ на Крым
Экс-командующий армии США в Европе Бен Ходжес допустил наступление Украины на Крым зимой
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут подойти к Крыму зимой 2023 года, считает бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.
Генерал в своем Twitter (соцсеть заблокирована в России) выразил мнение, что американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS могут быть размещены в Херсоне, откуда были переброшены российские войска, а значит, полуостров попадет в зону обстрелов. И именно это, по его мнению, «ослабит русскую армию», передает «Московский комсомолец».
На основании ведомых ему данных он сделал прогноз, что ВСУ в январе «войдут в Мариуполь и Мелитополь». А там, по словам Ходжеса, и до Крыма недалеко.
Отставной генерал давно комментирует украинским СМИ ход специальной военной операции. В сентябре он даже написал статью в The Daily Telegraph с прогнозами относительно исхода этого противостояния. При этом он признает, что у США не хватает некоторого вооружения для помощи Украине. И призвал Европу активнее искать замену американскому оружию.
Ранее американские СМИ предупредили, что возможное нападение на Крымский полуостров для киевских властей станет катастрофой, поскольку у ВСУ не хватает десантных средств.
Шарий добился отмены выставки украинского нациста в университете Каталонии
Шарий добился отмены выставки украинского нациста из «Азова» в университете Каталонии
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Киевский политик и блогер Анатолий Шарий сообщил об отмене Каталонским политехническим университетом выставки украинского фотографа Дмитрия Козацкого, известного своими нацистскими акциями и службой в полку «Азов» с позывным «Орест».
В своем Telegram-канале Шарий обратил внимание университета на нацистские символы, которые сопровождают творчество «Ореста», и посетовал на то, что слишком поздно узнал о проведении выставки, которую мог бы попросту не допустить. В политехе Каталонии обратили внимание на слова Шария и прислали ответ, в котором говорится, что они просто не знали о нацистских наклонностях Козацкого, а выставку в библиотеке Феррате немедленно закроют.
«Спасибо, братья! Мы это сделали», – написал Шарий.
Ранее председатель ОНК Москвы Георгий Волков, выступая в Верховном суде России на заседании о признании «Азова» террористической организацией, заявил, что участники нацбатальона «Азов» практиковали людоедство, один из пленных сознался в этом.
В районе Запорожья уничтожены три американские гаубицы М777 ВСУ и 30 иностранных инструкторов
ВС России уничтожили три американские гаубицы М777 ВСУ и 30 иностранных наемников и инструкторов
Российские войска в районе Запорожья ликвидировали три американские гаубицы М777 и до 30 иностранных наемников и инструкторов, которые входили в состав артиллерийских расчетов, сообщили в Минобороны России.
Как сообщается в Telegram-канале ведомства, в ходе контрбатарейной борьбы в районе города Запорожье уничтожены три артиллерийские системы М777 производства США, а также до 30 иностранных инструкторов и наемников, входивших в состав артиллерийских расчетов.
Отмечается, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 183 районах.
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В Минобороны добавили, что в районе населенного пункта Авдеевка ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, а в районе населенного пункта Новотроицкое уничтожен радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Песчаное Днепропетровской области сбит в воздухе вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того, перехвачены 13 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе 10 реактивных снарядов HIMARS, а также три реактивных снаряда «Ольха».
В ведомстве уточнили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 176 вертолетов, 2498 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6569 танков и других боевых бронированных машин, 887 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3577 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7202 единицы специальной военной автомобильной техники.
Ранее в Минобороны сообщили, что в результате наступления российских военных на Донецком направлении полностью взят под контроль поселок Майорск.
Запорожские власти объяснили временное исчезновение флага России в Мелитополе
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Флаг России в Мелитополе сняли из-за ремонта флагштока
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Плановый профилактический ремонт самого большого флагштока в Запорожской области проходит в воскресенье, в скором времени российский флаг вернется на свое место, объяснил исчезновение триколора председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В своем Telegram-канале Рогов ответил на вопрос, почему на площади Победы в Мелитополе сняли флаг России. По его словам, в воскресенье проходит плановый профилактический ремонт самого большого флагштока Запорожской области, в скором времени флаг займет свое место.
Рогов отметил, что в связи с исчезновением флага появились слухи о том, что якобы «мы оставляем Запорожскую область», но это не так, подчеркнул он.
«Запорожье – это Россия! Так было, так есть и так будет всегда!» – заключил Рогов.
Ранее Рогов сообщал об усилении украинской группировки на Запорожском направлении. Позднее Рогов заявил о наемниках из 40 стран, находящихся на запорожской линии.
Пригожин попросил силовиков проверить губернатора Петербурга на госизмену
«Конкорд»: Пригожин попросил Генпрокуратуру и ФСБ проверить губернатора Петербурга Беглова на госизмену
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин попросил Генеральную прокуратуру России и Департамент военной контрразведки ФСБ проверить губернатора Петербурга Александра Беглова по статье «Государственная измена», сообщила пресс-служба компании «Конкорд».
По сообщению пресс-службы в социальной сети «ВКонтакте», сегодня в Генпрокуратуру России и Департамент военной контрразведки ФСБ России Пригожин направил заявление с просьбой проверить губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).
Детали заявления не разглашались.
31 октября Евгений Пригожин отправил заявление о преступлении в Генпрокуратуру России с предложением провести проверку в отношении губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Как заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко, на фоне спецоперации глава ЧВК «Вагнер» Пригожин нарастил авторитет, что и позволило ему вступить в открытую борьбу с губернатором Петербурга Бегловым, с которым у него давние трения.
Разногласия в вопросе работы с Росатомом заставили страны ЕС «завыть»
Hill заявила о разногласиях между странами ЕС в вопросе поставок российского ядерного топлива и работы с Росатомом
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Желание одних стран Евросоюза запретить импорт российского ядерного топлива заставило других членов ЕС «завыть», пишут СМИ.
Речь идет о предложении Польши, Ирландии, Эстонии, Латвии, Литвы и Германии. Когда эти страны выразили желание помешать финансированию России с помощью запрета на покупку у нее ядерного топлива, «в Венгрии и Франции завыли, а в Брюсселе зажмурились», передает РИА «Новости» со ссылкой на Hill.
Издание указывает, что АЭС в Чехии, Словакии, Болгарии и Венгрии получают ядерное топливо из России. Если ЕС захочет отказаться от сотрудничества с Росатомом и ограничить импорт российского ядерного топлива, такой шаг немедленно нанесет экономический ущерб указанным государствам.
Напомним, из-за энергетического кризиса в Европе стали возлагать надежды на атомные электростанции. Однако Запад покупает обогащенный уран в России, не имея собственных мощностей по обогащению. Кроме того, российские газовые центрифуги последнего поколения пока не имеют аналогов, а АЭС Росатом строит в два-три раза дешевле, чем западные компании.
Минобороны объявило об освобождении Майорска в ДНР
ВС России освободили поселок Майорск на Донецком направлении
В результате наступления российских военных на Донецком направлении полностью взят под контроль поселок Майорск, сообщили в Минобороны России.
В сообщении ведомства в Telegram-канале говорится, что на Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден поселок Майорск.
Также отмечается, что высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения воздушных сил Украины.
Ранее Минобороны России рассказало о боевой работе многоцелевых истребителей Су-35С ВКС РФ в ходе спецоперации на Украине и уничтожении одним из них украинского самолета.
Запад в ГА ООН захотел придать видимость легитимности краже российских активов
Полянский подчеркнул отсутствие у ГА ООН полномочий по взиманию «репараций» с России для Украины
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У ГА ООН нет полномочий для создания механизма по взиманию «репараций» с России для Украины, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя проект соответствующей западной резолюции.
Документ вынесут для обсуждения ГА ООН в понедельник. Как заявил Полянский в Telegram, у стран Запада «очередной желчный антироссийский приступ». Он пояснил, что проект резолюции ГА ООН предполагает «привлечение России к ответственности, включая репарации Украине».
Для этого Запад хочет создать «некий неподотчетный ГА механизм». По мнению Полянского, «правовая никчемность» проекта очевидна, ведь у ГА ООН «даже и близко нет таких полномочий».
Он также предложил странам Запада быть готовыми к тому, что и с них потребуют деньги за «столетия колониальной политики, рабства и грабежа».
В тексте проекта резолюции говорится, что ГА ООН «признает необходимость создания в сотрудничестве с Украиной международного механизма по устранению ущерба, потерь или вреда, вызванного незаконными с точки зрения международного права действиями» России, передает ТАСС.
Как отметил Полянский, Запад хочет через ГА ООН «придать некую видимость легитимности своим попыткам присвоить, а точнее попросту украсть, замороженные российские активы». Он указал, что «ворованные таким образом деньги» направят вооружение Украины или погашение ее долгов. Решение ГА ООН должно стать для этого шага «фиговым листком», заявил Полянский.
Напомним, по данным Минфина России, заблокировали примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал такой шаг воровством.
Кроме того, на Западе организовали охоту за частной собственностью российских бизнесменов.
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Путин поручил провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР
Студенты ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны на военную службу, должны быть демобилизованы, соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как сообщает РИА «Новости», студенты этих республик были мобилизованы до того, как ДНР и ЛНР вступили в состав России.
Как пояснил Песков, силы народной милиции интегрированы в Вооруженные силы России после вступления ДНР и ЛНР в состав России, Путин поручил провести демобилизацию студентов, а также вернуть их к месту обучения.
Напомним, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, на которых местные жители поддержали возвращение этих регионов в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России и поручил опубликовать обновленную Конституцию с поправками о новых регионах.
США анонсировали санкции против российского ВПК
Глава Минфина США Йеллен анонсировала санкции против «транснациональной сети» по закупкам для российского ВПК
США введут санкции против транснациональной сети частных лиц и компаний, которые занимались закупками для российского военно-промышленного комплекса, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен.
Йеллен сообщила, что санкции введут против 14 физических и 28 юридических лиц, в том числе тех, кто выполнял функции финансовых посредников. По словам Йеллен, санкции станут элементом масштабных попыток США сорвать «военные усилия» России, а также лишить российскую сторону «необходимого оснащения», передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Напомним, в октябре замминистра финансов Уолли Адейомо заверил, что Вашингтон может вводить санкции в отношении государств, фирм и людей за поставки боеприпасов России или поддержку ее ВПК.