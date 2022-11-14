Маск рассказал, что в будущем видит инопланетян и подземные туннели

Tempo.co: Маск на G20 предложил свое видение будущего с инопланетянами

Гендиректор Tesla и владелец Twitter Илон Маск предложил слушателям конференции в рамках саммита G20 свое видение будущего, которое включает инопланетян, подземные туннели и ракетный туризм, сообщили СМИ.

Как сообщает портал Tempo.co, Маск, ранее обещавший лично приехать на Бали, чтобы выступить перед мировыми лидерами бизнеса, обратился к ним по видеосвязи, объяснив свое отсутствие сильной занятостью после того, как он возглавил социальную сеть, передает РИА «Новости».

Во время выступления Маск рассказал о собственном видении будущего – вырытых под землей для борьбы с пробками туннелях, обнаружении внеземной жизни в космосе и ракетном путешествии вокруг света менее чем за час. Он также заявил о возможности найти инопланетян, которым «уже миллионы лет».

Затем бизнесмен рассказывал о преимуществах туннелей перед летающими автомобилями, поскольку автомобили «упадут вам на голову» и будут «плохо сказываться на конфиденциальности прохожих».

По данным портала, Джакарта предложила Маску использовать Индонезию в качестве стартовой площадки для его ракеты SpaceX, поскольку страна располжена рядом с экватором, но Маск сказал, что хочет видеть ракетные платформы по всему миру, чтобы обеспечить самые быстрые перелеты.

По сообщению Tempo.co, во время обращения Маска по видеосвязи слушателям были видны только его лицо и руки, а все остальное «было черным экраном».

«У нас отключили электричество за три минуты до этого звонка. Вот почему я полностью в темноте», – сказал Маск индонезийскому модератору Аниндии Бакри, добавив, что осознает иронию разговора про энергетическое будущее страны «при свечах».

В ноябре 2020 года компания Virgin Hyperloop успешно провела первые пассажирские испытания прототипа капсулы вакуумного поезда. Во время проезда по туннелю капсула развила скорость 48 метров в секунду. Представитель компании отметил, что испытатели были в своей повседневной одежде, чтобы «не походить на астронавтов».

Напомним, в мае 2020 года сообщалось, что в рамках строительства системы перемещения людей на автомобилях Tesla компания Илона Маска Boring Company закончила прокладку второго туннеля под центром Las Vegas Convention Center.