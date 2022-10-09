Сняты последние сомнения в том, что Украина – фашистское государство, подобно гитлеровской Германии. Подобными актами Киев хочет заблокировать наш полуостров с жителями, как немцы пытались устроить блокаду Ленинграда во время ВОВ.
Подробности...
Может ли неоколониальный порядок быть разрушен без коллапса всей глобальной системы? Полностью – нет, поскольку это потребовало бы потрясений новой мировой войны, в которой никто не заинтересован.
Подробности...
В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Baza: Стал известен груз взорвавшейся на Крымском мосту фуры
9 октября 2022, 14:51
Фото: кадр из видео/Mash
Текст: Ольга Иванова
В грузовике, который взорвался на Крымскому мосту, перевозилась пленка по заказу компании «ТЭК-34», которую водитель должен был доставить в Симферополь.
Как сообщает Telegram-канал Baza, водитель Махир Юсубов нашел заказ через биржу для перевозчиков, в документах на груз была указана пленка весом 21 тонну. Пленка была уложена на палеты, за работу водитель должен был получить 48 тыс. рублей.
До этого Юсубов не работал с этой компанией, отмечается в сообщении.
Также утверждается, что фура была оформлена на племянника водителя. Он переоформил документы из-за аварии с бензовозом, в которую попал рядом с Казанью. Чтобы машину не арестовали за долги, он записал ее на племянника.
Ранее СМИ писали, что водитель взорвавшегося на Крымском мосту грузовика получил заказ на перевозку удобрений через интернет, он не знал о готовящемся теракте.
В США указали на причастность СБУ к взрывам на Крымском мосту
The Washington Post: Украинские спецслужбы стоят за взрывом на Крымском мосту
8 октября 2022, 17:59
Фото: t.me/vzglyad_ru
Текст: Вера Басилая
Украинские спецслужбы стоят за взрывом на Крымском мосту, несмотря на отсутствие официального заявления, пишет The Washington Post со ссылкой на источник в Киеве.
Источник издания в украинском правительстве сообщил, что спецслужбы Украины причастны к произошедшему ЧП, хотя официального заявления об этом не было. Газета указывает, что Киев воздержался от заявления о том, что он несет ответственность за взрывы на Крымском мосту, даже несмотря на то, что чиновники откровенно радовались взрывам и насмехались над Москвой. Украинское правительство написало в Twitter: «больной ожог», пишет The Washington Post.
Напомним, 8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента частично обрушились два автомобильных пролета, арка над судоходной частью моста не была повреждена.
По предварительным данным СК РФ, при взрыве на мосту погибли три человека. Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин ЧП и устранения его последствий.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что произошедшее на Крымском мосту – лишь «начало», так как все «незаконное» должно быть уничтожено, а «все российское оккупационное — изгнано».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реакция на ЧП на Крымском мосту свидетельствует о террористической сущности киевского режима.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру.
Global Times: Взрыв на Крымском мосту открыл «ящик Пандоры»
9 октября 2022, 09:15
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Текст: Дмитрий Зубарев
Взрыв на Крымском мосту, произошедший менее чем через месяц после терактов на «Северных потоках», открывает «ящик Пандоры» в плане уничтожения гражданской инфраструктуры. Мир будет вынужден столкнуться с растущими угрозами безопасности, заявили китайские эксперты в государственной газете Global Times.
По мнению научного сотрудника Центра изучения России Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэна, повреждение Крымского моста и диверсия на «Северных потоках» – это действия, «окрашенные терроризмом», которые являются признаком того, что «соответствующие стороны нарушают правила и игнорируют военную этику, что ведет к дальнейшей эскалации конфликта», передает РИА «Новости».
По его словам, в к перспективе конфликт обострится, а враждебность между Россией и Украиной достигнет предела. По словам Цуй Хэна, как только диверсии на базовой инфраструктуре станут нормой в этом конфликте, весь остальной мир также столкнется с растущими рисками безопасности.
Global Times, резюмируя мнения экспертов, отмечает, что взрыв на Крымском мосту «открывает ящик Пандоры по уничтожению гражданской и ключевой инфраструктуры».
Научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюань заявил, что влияние повреждения моста на ход конфликта будет «довольно ограниченным», так как обеспечение и транспортировка сил для армии России осуществляется не с полуострова.
Напомним, после теракта на Крымском мосту в рекордные сроки удалось восстановить автомобильное и железнодорожное сообщение, чему способствовала заложенная в проект феноменальная устойчивость конструкции.
Депутат Толстой призвал разрушить на Украине мосты, электростанции и все дороги из Польши
9 октября 2022, 11:38
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Текст: Дмитрий Зубарев
Зампред Госдумы, депутат «Единой России» Петр Толстой заявил, что России придется вколотить Украину в XVIII век. Он добавил, что «потом, после победы, все восстановим».
Петр Толстой считает, что ответ должен быть максимально жестким: мосты, электростанции, все дороги из Польши, штабы и правительственные убежища. Нам придется вколотить Украину в XVIII век. Потом, после победы, все восстановим, написал Толстой в своем Telegram-канале.
Толстой признал, что ему жалко украинцев. Но, по его словам, надо понять: текущее состояние, когда идет операция и наши парни воюют, а где-то организовывают праздники и салюты, уже затянулось. Толстой призвал «собраться и начать» – и плевать на Запад, поскольку сейчас важнее мобилизация в сознании русского человека. «Только так Победа будет за нами!» – заверил Толстой.
Напомним, утром субботы на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в Крым. В результате частично обрушились два автомобильных пролета. Уже вечером субботы железнодорожное движение на Крымском мосту было восстановлено. Ремонтные работы идут круглосуточно в две смены.
Открыто движение автотранспорта по неповрежденной части Крымского моста
Глава Крыма Аксенов заявил об открытии движения для автомобилей по неповрежденной части моста
8 октября 2022, 16:15
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Текст: Вера Басилая
Движение по Крымскому мосту открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
По словам Аксенова, движение по Крымскому мосту открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра. «Просим водителей грузовых фур планировать маршрут движения, используя Керченскую паромную переправу. Через два часа через пролив начинает ходить паром «Керчь-2», – приводит РИА «Новости» слова главы Крыма.
Ранее Министерство транспорта России оценило состояние инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста и заявило, что возможность движения поездов планируется обеспечить в субботу к 20.00 по московскому времени.
В субботу утром на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего на Крымский полуостров. Два автомобильных пролета частично обрушились.
Возобновила работу Керченская паромная переправа. Сухопутный транспортный коридор налажен из Крыма в другие регионы России через новые территории. Восстановление Крымского моста начнется уже в субботу.
МИД рассказал об участии США в «опосредованной войне» против России
Глава департамента стран СНГ МИД Полищук указал на американские ориентировки по ведению боевых действий для Украины
9 октября 2022, 06:56
Фото: Aaron Guerisky/U.S. Department of Defense/Global Look Press
Текст: Антон Антонов
Даже на Западе многие специалисты указывают, что США ведут на Украине «опосредованную войну» с Россией, помогая Киеву, сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Полищук указал, что США накачивают Украину тяжелым вооружением, передают Киеву разведывательные данные с военных и коммерческих спутников, оказывают помощь в вербовке иностранных наемников и дают ориентировки по ведению боевых действий. Как заявил Полищук, такая поддержка Украины делает Вашингтон участником конфликта, передает ТАСС.
Кроме того, США подталкивают своих партнеров к участию в военной помощи Украине. Так, Франция и Германия планируют увеличить военно-техническую помощь Киеву, Великобритания поставила на поток обучение украинских военных, к этой деятельности привлекаются также инструкторы из Польши, Канады, Новой Зеландии и других стран, сказал Полищук. Он отметил, что и Евросоюз намерен создать миссию по оказанию военной помощи Украине, что будет означать усиление прямой вовлеченности ЕС в конфликт.
Напомним, новый пакет американской военный помощи Киеву включает, в частности, четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 32 артиллерийские системы, боеприпасы и 200 единиц легкой бронетехники.
Украинка с собаками не захотела съезжать от приютившей ее пары в Англии
Приехавшая в Англию с четырьмя собаками украинка Власова возражает против требования приютившей ее пары покинуть их дом
9 октября 2022, 01:58
Текст: Антон Антонов
Беженку из Харькова Анфису Власову с четырьмя собаками приютила семейная пара в Англии, но когда хозяева дома попросили украинку съехать, она начала жаловаться в различные организации и СМИ.
Sun пишет, что в Великобританию Власова добралась через Польшу. В Англии ее по программе «Дома для Украины» приютила семейная пара из деревни рядом с городом Ридинг. 41-летняя женщина жила там полгода, после чего хозяева захотели, чтобы она съехала, передает РИА «Новости».
Однако Власова отказалась и стала засыпать жалобами различные организации и СМИ. Власова заявила, что «уже знает это место». По словам Власовой, «сложно было приспособиться», но ей «это удалось», поэтому она «хотела бы остаться». Украинка не смогла найти приют у других жителей Ридинга, в церкви и местной администрации ей также не смогли помочь.
Напомним, в Европе уже привыкли пользоваться рабочей силой, прибывающей с Украины. Однако после начала российской спецоперации, хотя в Европу и хлынул поток беженцев, число украинцев, готовых работать на европейцев, сократилось.
РБК: Водителя взорвавшегося на Крымском мосту грузовика использовали вслепую
Водитель взорвавшегося на Крымском мосту грузовика получил заказ на перевозку удобрений через интернет
8 октября 2022, 21:52
Текст: Вера Басилая
Водитель взорвавшегося на Крымском мосту грузовика получил заказ на перевозку удобрений через интернет, он не знал о готовящемся теракте, сообщает РБК.
По словам собеседника в силовых структурах, водителя использовали вслепую, то есть, предположительно, он не знал о запланированном теракте. На месте работают взрывотехники местного управления ФСБ, пытаются установить характер и происхождение взрывчатки, передает РБК.
Ранее в СК сообщили, что житель Краснодарского края владеет грузовым автомобилем, взорвавшимся на Крымском мосту, сейчас изучается маршрут его передвижения и документы, по месту жительства мужчины идут следственные действия.
Коментарии (16) ▼
New York Times: За нападением на Крымский мост стоит Украина
Взрыв на Крымском мосту организовали украинские спецслужбы, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника Украины.
По данным The New York Times, высокопоставленный украинский чиновник подтвердил сообщения российской стороны о том, что за нападением стояла Украина. Чиновник, говоря на условиях анонимности из-за правительственного запрета на обсуждение взрыва, добавил, что спецслужбы Украины организовали его, используя бомбу, загруженную в грузовик, который ехал по мосту, отметили в издании.
Ранее китайские эксперты в государственной газете Global Times сообщили, что взрыв на Крымском мосту, произошедший менее чем через месяц после терактов на «Северных потоках», открывает «ящик Пандоры».
Ремонтные работы на Крымском мосту решено не прерывать на ночь
Хуснуллин велел восстановить освещение на Крымском мосту для ведения ремонтных работ круглосуточно
8 октября 2022, 22:54
Текст: Антон Антонов
Ремонтные работы на Крымском мосту решено вести круглосуточно в две смены с максимальной загрузкой, сообщает кабмин по итогам оперативного совещания, которое провел вице-премьер России Марат Хуснуллин.
В ближайшие часы должно быть восстановлено освещение моста. Хуснуллин подчеркнул, что в первую очередь нужно восстановить барьерные ограждения. Вице-премьер велел безотлагательно начать демонтаж обрушившегося участка. Срок работ назовут после инструментального обследования, которое, вероятно, продлится около суток, после чего хотят проверить физическую нагрузку, передает ТАСС.
Напомним, после теракта на Крымском мосту в рекордные сроки удалось восстановить транспортное сообщение, чему способствовала заложенная в проект феноменальная устойчивость конструкции. Открыто движение автотранспорта по неповрежденной части моста, железнодорожное движение полностью восстановили, уже проехал первый после теракта пассажирский поезд.
Путин подписал указ об усилении мер защиты в Керченском проливе
Путин возложил на ФСБ полномочия по организации и координации мер по защите Керченского пролива
8 октября 2022, 19:53
Текст: Вера Басилая
Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста, энергомоста и газопровода из Краснодарского края в Крым, сообщила пресс-служба Кремля.
Согласно указу, на ФСБ возлагаются полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация – полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым в период их эксплуатации, передает ТАСС.
В документе поясняется, что это делается в целях повышения эффективности мер защиты транспортного перехода, энергомоста и газопровода через Керченский пролив.
Напомним, 8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента частично обрушились два автомобильных пролета, арка над судоходной частью моста не была повреждена.
По предварительным данным СК РФ, при взрыве на мосту погибли три человека. Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин ЧП и устранения его последствий.
Первые поезда из Крыма отправились в Москву по Крымскому мосту
Первые два поезда отправились из Севастополя и Симферополя на материк после взрыва на Крымском мосту
8 октября 2022, 17:42
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Текст: Вера Басилая
Поезда из Симферополя и Севастополя отправились в Москву, они проследуют по Крымскому мосту, сообщает компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».
В компании заявили, что двухэтажный поезд №28 сообщением Симферополь – Москва отправился из столицы Крыма сегодня в 17.10 согласно графика. Поезд №8 Севастополь – Санкт-Петербург отправился из Севастополя в 17.15. Поезда проследуют по Крымскому мосту, передает ТАСС.
Ранее движение по Крымскому мосту было открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра.
В субботу утром на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего на Крымский полуостров. Два автомобильных пролета частично обрушились.
Россия отказалась обсуждать с Украиной итоги референдумов
Глава департамента стран СНГ МИД Полищук отметил готовность Москвы к переговорам с Киевом, но не по вопросу референдумов
9 октября 2022, 01:31
Фото: kremlin.ru
Текст: Антон Антонов
Москва готова вести переговоры с Киевом, но не собирается обсуждать тему возвращения в состав России территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по итогам состоявшихся там референдумов, сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Полищук указал, что восемь лет Россия сама была посредником между Киевом и Донбассом в вопросе выполнения Минских соглашений, но теперь уже ясно, что Украина просто тянула время и готовилась решить конфликт силовым путем. Сейчас нет недостатка в странах, которые предлагают посредничество в переговорах России и Украины, передает ТАСС.
Полищук заявил, что страны, которые хотят стать посредниками, должны убедить Украину прекратить боевые действия, которые Киев начал в 2014 году. Россия готова вернуться к переговорам, но выбор жителей новых российских регионов не обсуждается – Киев должен принять их решение воссоединиться с Россией.
В МИД напомнили, что Киев уже выражал готовность согласиться на нейтралитет, безъядерный и внеблоковый статус, демилитаризацию и денацификацию Украины в обмен на гарантии безопасности, но по указке Запада прервал переговоры. Решение президента Украины Владимира Зеленского объявить невозможными переговоры с президентом России Владимиром Путиным лишено здравого смысла, заявил Полищук. По его словам, «чем больше откладываются переговоры, тем дальше сдвигается их отправная точка, причем не в пользу Киева».
Напомним, население ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на референдумах проголосовало за возвращение их регионов в состав России. 5 октября глава российского государства Владимир Путин утвердил принятие четырех новых регионов в состав России и назначил глав новых территорий.
Власти Румынии призвали НАТО обсудить с Россией потерю Киевом территорий
Министр обороны Румынии Дынку призвал НАТО и США к переговорам с Россией о потере Украиной территорий
9 октября 2022, 05:52
Текст: Антон Антонов
Мир на Украине можно установить только переговорами с Россией о гарантиях безопасности для Киева, переговоры должны вести НАТО, США и другие страны, заявил министр национальной обороны Румынии Василе Дынку.
Дынку считает, что самостоятельно Киев вести переговоры с Москвой не сможет, так как сейчас «политический класс Украины не может позволить себе взять ответственность» за «потерю территорий», поскольку это стало бы чересчур серьезным политическим поражением, передает ТАСС со ссылкой на Prima TV.
Как заявил министр, у России есть средства для продолжения спецоперации на Украине. По его мнению, «идеально было бы прийти к переговорам», даже если конфликт останется замороженным. Он полагает, что такая ситуация была бы «все равно лучше, чем то, что происходит сейчас» – гибель людей и уничтожение материальных ценностей. Кроме того, министр оценивает как очень низкую вероятность ядерной войны.
Напомним, как сообщают СМИ, Турция хочет созвать переговоры России, США, Франции, Германии и Великобритании по ситуации вокруг Украины. Предложение о переговорах уже направлено турецкой стороной Вашингтону. Утверждается, что влиятельные фигуры в Вашингтоне очень позитивно отнеслись к предложению Турции.
Жителя Швейцарии шесть раз ударили ножом в очереди на автозаправке во Франции
9 октября 2022, 04:55
Текст: Антон Антонов
Приехавший из Швейцарии 33-летний мужчина получил шесть ударов ножом в очереди на автозаправку во Франции, сообщают СМИ.
Драка произошла у коммуны Сен-Жюльен-ан-Женевуа. Местный 20-летний житель решил, что приехавший из Швейцарии водитель нарушает очередь и шесть раз ударил его ножом, после чего попытался скрыться. Нападавший задержан, получивший ножевые ранения мужчина госпитализирован. Открыто расследование по факту покушения на убийство, передает РЕН ТВ со ссылкой на радио France Bleu.
Figaro со ссылкой на данные министерства энергетического перехода Франции сообщает, что в субботу проблемы с поставками топлива были зафиксированы примерно на 20% автозаправочных станций по всей стране. Из-за проблем с поставками топлива на АЗС выстраивались длинные очереди, передает РИА «Новости».
Напомним, во Франции проходит забастовка сотрудников компании TotalEnergies, которая привела к дефициту топлива на заправочных станциях.
Народная милиция ДНР сообщила о взятии опорного пункта в Первомайском
Народная милиция ДНР: Взят под контроль опорный пункт на окраине села Первомайское
9 октября 2022, 10:17
Текст: Дмитрий Зубарев
Силы ДНР заняли опорный пункт на окраине села Первомайское, сообщили в Народной милиции ДНР.
Первомайское располагается в 10 км от северо-западной оконечности Донецка. Силы ДНР на этом направлении наступление из села Пески.
По сообщению милиции, штурмовая группа 3 стрелкового батальона 100 гвардейской бригады заняла и зачистила позиции ВСУ в районе Первомайского, передает РИА «Новости».
Ведомство показало видео, на котором с дрона снят артиллерийский обстрел позиций украинских боевиков. После обстрела бойцы ДНР идут в атаку на опорный пункт и занимают его.
Ранее в Минобороны сообщили, что в результате отражения союзными войсками попытки наступления противника в районе села Первомайское уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих 21-го батальона 56-й мотопехотной бригады ВСУ.