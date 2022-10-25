Профессор: У российских и западных ученых сохранились хорошие отношения

Профессор Оганов рассказал об отношении к российским ученым за рубежом после начала спецоперации

В условиях, когда российские ученые из-за западных санкций имеют проблемы с посещением научных конференций в Европе, очень большое значение будет иметь то, что называется «научной дипломатией», заявил газете ВЗГЛЯД профессор Артем Оганов, рассказывая о взаимодействии российских и западных ученых.

Какие-то западные научные организации разорвали отношения с Россией, какие-то поставили все на паузу, а какие-то все-таки продолжают сотрудничество, сказал кристаллограф, материаловед, профессор Сколтеха, член Европейской академии Артем Оганов. При этом сейчас на научных конференциях крайне мало россиян из-за сложности при получении виз в европейские страны, дороговизны поездки и длительности полета, так как летать в Европу приходится через третьи страны, а не напрямую, как раньше.

Оганов рассказал о том, как посетил конференцию в Швейцарии этим летом. По его словам, зарубежные коллеги были вежливы и сдержанны, не позволяли себе хамского отношения к русским. Все выглядело спокойно, без поводов для беспокойства, но один момент все же смутил собеседника – организаторы конференции на бейджах россиян не указали страну и место работы. Поэтому нашим участникам конференции пришлось самим подписать свои карточки от руки.

«Это неприятно. Это такой мелкопакостнический расизм. По мне, бейдж без упоминания России – это как выступление олимпийцев без российского флага. Это унизительно. Я не обижен, но таким образом просто показали, что то ли не любят нашу страну, то ли боятся последствий в случае прямого сотрудничества», – рассуждает профессор Сколтеха,

В целом, по его словам, в научном мире отношения между учеными «какими были, такими и остались». «Политика не должна мешать науке. Личные контакты остались. Контакты институциональные на уровне организаций по большей части оборваны. И я считаю, что в этих условиях очень большое значение будет иметь то, что называется научной дипломатией», – замечает Оганов.

В качестве решения проблемы свободного присутствия российских ученых на международных конференциях он предлагает проведение онлайн-конференций, где специалисты практически очно смогут обменяться опытом с коллегами, делиться своими мнениями и результатами исследований. Перенесении мероприятий на нейтральную для всех стран территорию – например, в Китай или Индию – по его мнению, реализовать гораздо сложнее, нежели «встречу в интернете».

Ранее представитель Фонда целевого капитала «Истоки» Кирилл Терешкин-Ольгинский в своем блоге в соцсети «Вконтакте» рассказал, что его друг астрофизик был приглашен на научную конференцию в Германию. Для получения визы в европейскую страну ему пришлось обратиться за помощью в Российскую академию наук, где ему оказали содействие. На самой конференции организаторы сознательно предоставили астрофизику и его коллегам из России почетное право открыть большую международную конференцию. Такой шаг Терешкин-Ольгинский оценил как «дружественный и теплый», придя к выводу, что «корпоративная, профессиональная солидарность научного мира, которая довольно ярко проявляла себя и в годы холодной войны, все еще существует».

В мае кандидат наук по специальности биохимия, биотехнолог Илья Духовлинов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что западные санкции против России безусловно ограничили возможности отечественных ученых, однако не привели к окончанию взаимодействия с иностранными коллегами. В середине июня ученый обратил внимание на то, что раз Запад не желает перенимать опыт русских специалистов, россияне могут сотрудничать с другими странами. Так, по его словам, Индия и Китай вполне способны полностью компенсировать необходимую материальную базу для исследований и работы.